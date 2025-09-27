Beijing 500 | Hard | $4016050 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Sabato 27 Settembre 2025
27/09/2025 00:46 Nessun commento
ATP 500 Tokyo – hard
R16 Brooksby – Darderi Inizio 04:00
Il match deve ancora iniziare
ATP 500 Beijing – hard
R16 Sinner – Atmane Non prima 09:00
Il match deve ancora iniziare
R16 Cash /Glasspool – Cobolli /Sonego Non prima 06:00
Il match deve ancora iniziare
WTA 1000 Beijing – hard
R32 Khromacheva / Sutjiadi vs Errani /Paolini (Non prima 06:30)
Il match deve ancora iniziare
CH Lisbon – terra
SF Travaglia – Rocha 2° inc. ore 12
Il match deve ancora iniziare
