Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Sabato 27 Settembre 2025

27/09/2025 00:46 Nessun commento
Stefano Travaglia nella foto
JPN ATP 500 Tokyo – hard
R16 Brooksby USA – Darderi ITA Inizio 04:00

Il match deve ancora iniziare

CHN ATP 500 Beijing – hard
R16 Sinner ITA – Atmane FRA Non prima 09:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Cash GBR/Glasspool GBR – Cobolli ITA/Sonego ITA Non prima 06:00

Il match deve ancora iniziare



CHN WTA 1000 Beijing – hard
R32 Khromacheva RUS / Sutjiadi INA vs Errani ITA /Paolini ITA (Non prima 06:30)

Il match deve ancora iniziare



POR CH Lisbon – terra
SF Travaglia ITA – Rocha POR 2° inc. ore 12
Il match deve ancora iniziare

