Flavia Pennetta sarà tedofora ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026

Un riconoscimento speciale per una delle più grandi campionesse del tennis italiano. Flavia Pennetta, 43 anni, sarà infatti tra i tedofori che porteranno la fiaccola olimpica nella cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026.

Ritiratasi dal tennis nel 2015 subito dopo il trionfo a sorpresa agli US Open, la brindisina ha lasciato un segno indelebile nello sport azzurro. Nel suo palmarès figurano anche le WTA Finals 2010 e l’Australian Open 2011 in doppio, vinto al fianco dell’argentina Gisela Dulko. Con la maglia azzurra, Pennetta ha contribuito a scrivere pagine memorabili della Billie Jean King Cup (ex Fed Cup), alzando il trofeo in quattro edizioni (2006, 2009, 2010 e 2013).

Negli ultimi anni, pur lontana dai campi da protagonista, Pennetta è rimasta legata al tennis seguendo spesso il marito Fabio Fognini nei tornei ATP in giro per il mondo. Ora per lei arriva un nuovo prestigioso ruolo simbolico, che la vedrà protagonista in un evento di portata globale come le Olimpiadi di casa.