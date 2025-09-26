Olbia Challenger: svelata l’entry list. Tabilo guida il seeding, Landaluce difende il titolo. Nuovo campo da gioco per il Tennis Club Terranova

Manca sempre meno alla terza edizione dell’Olbia Challenger. La rassegna organizzata al Tennis Club Terranova è in programma dal 12 al 19 ottobre, mentre proseguono i canonici step di avvicinamento. Il Challenger 125, supportato per il terzo anno consecutivo dall’Health Partner Mater Olbia, vede l’attuale numero 72 ATP Alejandro Tabilo a capo di una entry list ricca di nomi interessanti, come l’ex numero 3 del mondo Junior Nishesh Basavareddy o l’esperto Pablo Carreno Busta (ex n.10 del mondo). Sul territorio sardo si aspetta anche il ritorno di Martin Landaluce: l’ex leader della classifica under 18 ha sollevato il primo trofeo Challenger in carriera proprio a Olbia, sconfiggendo in finale Mattia Bellucci, ed è pronto a difendere il titolo di campione in carica. Non manca la rappresentanza azzurra, in attesa delle wild card: nel tabellone principale ci sarà infatti Francesco Maestrelli. Come lo scorso anno, l’evento sarà disponibile in chiaro su SuperTennis. La conferenza stampa di presentazione del torneo si terrà giovedì 2 ottobre alle ore 10.00 presso il Tennis Club Terranova: l’evento si aprirà con il taglio del nastro del nuovo terreno di gioco.

Tabilo a capo dell’entry list – Nell’edizione 2025 dell’Olbia Challenger ci si aspetta ancora una volta un livello molto alto dei protagonisti in gara. La risposta più decisa potrebbe arrivare da Alejandro Tabilo: la testa di serie numero uno è reduce dalla vittoria dell’ATP 250 di Chengdu, ottenuta in finale contro Lorenzo Musetti, e sta risalendo la classifica con l’obiettivo di avvicinarsi al best ranking di 19 del mondo. Al numero 72 ATP, risponde nella parte bassa del tabellone Vit Kopriva, già capace di vincere un Challenger nel 2025 in quel di Napoli. Ci sono poi Pablo Carreno Busta e Dusan Lajovic (rispettivamente ex n.10 ed ex n.23 del mondo) i quali garantiranno il mix perfetto tra esperienza e gioventù dei partecipanti. La linea verde presente in Sardegna può contare su Martin Landaluce e Nishesh Basavareddy come rappresentanti principali. Il madrileno classe 2006 ha vinto proprio a Olbia il primo Challenger in carriera ed è alla costante ricerca della Top 100; il secondo, classe 2005 e n.107 ATP, sarà sui campi del Tennis Club Terranova per rientrarci il prima possibile dopo aver raggiunto la casella numero 99 a giugno. Nel main draw incuriosisce anche la presenza di Cristopher Eubanks: l’americano, ex numero 29 ATP, ha raggiunto i quarti di finale a Wimbledon nel 2023 e sta tentando la risalita della classifica. Non mancherà la rappresentanza italiana con Francesco Maestrelli, già autore di un 2025 incoraggiante con ben tre finali nel circuito cadetto.

L’augurio del sindaco Settimo Nizzi e dell’assessore Elena Casu – Buona parte dell’organizzazione della kermesse passa dal supporto del Comune di Olbia e della Regione Sardegna. “È con grande orgoglio che la città accoglie la terza edizione dell’Olbia Challenger – ha detto il sindaco, Settimo Nizzi –, appuntamento ormai consolidato nel panorama sportivo internazionale. Questo torneo non è solo un’occasione per celebrare il talento e la competizione, ma anche per valorizzare la nostra città come luogo di incontro, cultura e passione sportiva. Auguro a tutti gli atleti, agli organizzatori e agli spettatori giornate intense e ricche di emozioni”. Alle parole del primo cittadino si sono aggiunte quelle dell’assessore allo sport, Elena Casu: “Lo sport è energia, impegno e condivisione. Questo evento rappresenta tutto questo e molto di più: è una vetrina per il tennis di alto livello e un’opportunità per avvicinare i cittadini, soprattutto i più giovani, ai valori dello sport. Siamo felici di vedere Olbia protagonista di un evento che unisce agonismo e comunità. Buon torneo a tutti!”.

Il Tennis Club Terranova riapre le porte – Sin dalla conclusione dell’evento dello scorso anno, il Tennis Club Terranova ha lavorato con grande attenzione ai miglioramenti necessari per il 2025: “Siamo felici di ospitare nuovamente un torneo Challenger qui – ha detto il presidente del club, Giuseppe Bianco –. Per noi è un onore e un immenso piacere poter accogliere i professionisti dello sport del momento. Quest’anno avremo a disposizione un quarto campo in greenset, un’opera che ci permette di accogliere ancora meglio i giocatori e che implementa ulteriormente la struttura del circolo. Un ringraziamento per questo va al Comune di Olbia che ci ha permesso questo salto di qualità. Ringrazio anche la Regione Sardegna, e sottolineo anche l’importanza del supporto della Federazione Italiana Tennis e Padel oltre a quello degli sponsor che hanno creduto fin dal primo momento in questa manifestazione e dei nuovi che si sono aggiunti per questa edizione; tutto ciò dimostra che l’Olbia Challenger sta entrando nel tessuto economico e non solo del territorio, venendo percepito come evento di indubbio valore. Sono sicuro che anche in questa terza edizione le attese degli spettatori in tv e dei tanti che verranno al club non saranno deluse”.

