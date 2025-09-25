Sinner dopo il successo su Cilic: “Torino e Davis Cup saranno momenti importanti”. Alcaraz dopo l’infortunio: “Ho avuto paura, spero di recuperare” (Video)

Jannik Sinner ha iniziato il suo cammino al China Open con un successo convincente contro Marin Cilic, superato per 6-2 6-2. In conferenza stampa, l’altoatesino ha parlato della partita, del suo stato di forma e delle sensazioni legate al torneo di Pechino.

Il numero uno italiano ha riconosciuto il valore del suo avversario:

“È sempre difficile affrontare un campione Slam come Marin. Il suo livello massimo è molto alto e lo rispetto molto. Siamo stati anche ad allenarci insieme a New York di recente. Strappargli il servizio presto mi ha dato fiducia per continuare.”

Sinner ha spiegato di aver provato emozioni particolari al ritorno alle partite ufficiali:

“Ero eccitato di tornare a competere. Abbiamo lavorato molto per arrivare a questo punto. Certo, un po’ di nervosismo c’è sempre, è normale avere dubbi. Ma fisicamente e mentalmente mi sento molto bene. Più la partita va avanti, più ti sciogli.”

Le strutture del China Open

Il tennista ha poi apprezzato i miglioramenti organizzativi del torneo:

“Ci sono più campi di allenamento, la palestra è migliorata, così come l’area ristorazione. Tutto funziona bene e ci trattano molto bene. La struttura è grande e offre molti spazi.”

Il confronto con Alcaraz e la corsa al numero 1

Sulla rivalità con Carlos Alcaraz per il trono mondiale, Sinner ha chiarito:

“Non credo sia una questione di pressione. La stagione è andata come è andata. Abbiamo diviso gli Slam, ma le nostre stagioni sono state diverse. Sono molto contento della mia, ma anche Carlos ha vinto tanti titoli e merita di essere lì. Il ranking viene e va. Ora ci sono ancora tornei importanti: Shanghai, Parigi, Torino e la Coppa Davis.”

L’accoglienza del pubblico cinese

Infine, Sinner ha parlato del calore ricevuto dai tifosi:

“Fin dal primo giorno c’era tanta gente anche agli allenamenti. Si sente la passione che hanno. È stato bello tornare a giocare sul Diamond Court, ho già dei bei ricordi qui. Ogni anno il tennis cresce in Cina, sia grazie alle giocatrici che ai giocatori locali, e questo coinvolge molto il pubblico.”a

Con questa vittoria, Sinner si qualifica al turno successivo, confermando le sue buone sensazioni sia sul piano fisico che mentale.

Carlos Alcaraz ha parlato al termine del suo match d’esordio all’ATP 500 di Tokyo 2025, vinto contro Sebastián Báez, soffermandosi sulla torsione alla caviglia sinistra che lo ha costretto a uno stop nel primo set.

“Non voglio mentire, ho avuto paura. Ero preoccupato perché all’inizio non mi sentivo bene. Cercherò di recuperare, perché il prossimo giorno e mezzo non credo sarà semplice. Farò tutto il necessario per poter competere”, ha dichiarato lo spagnolo.

Alcaraz tornerà in campo sabato per il match di seconda turno, con l’incognita legata alle condizioni della caviglia.