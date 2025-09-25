Circuito ATP ATP, Copertina, Generica

Preoccupazione a Tokyo: Alcaraz si gira la caviglia contro Báez (Video)

25/09/2025 12:33 13 commenti
Carlos Alcaraz (foto Getty Images)
Carlos Alcaraz (foto Getty Images)

Momenti di apprensione all’ATP 500 di Tokyo 2025 per Carlos Alcaraz. Il campione spagnolo, impegnato nel suo debutto contro l’argentino Sebastián Báez, ha dovuto interrompere il match per alcuni minuti a causa di un problema alla caviglia.

L’incidente è avvenuto nel quinto game del primo set: Alcaraz ha tentato di recuperare una palla corta dopo una volée del rivale, ma nel cambiare direzione ha messo male il piede, procurandosi la torsione alla caviglia. Immediatamente il murciano si è accasciato a terra, mostrando grande preoccupazione.
Lo staff medico è intervenuto prontamente in campo per assisterlo, mentre sugli spalti è calato il silenzio. Dopo alcuni minuti di stop e di cure, Alcaraz ha provato a testare i movimenti e, tra gli applausi del pubblico, ha deciso di continuare la partita, sebbene con evidente cautela nei successivi scambi.

MansourBahrami (Guest) 25-09-2025 13:23

Scritto da Losvizzero

Scritto da MansourBahrami
Ma veramente è stato fatto un articolo perchè Alcaraz ha preso una banale storta?

Solo un utente fake non registrato che è un doppione di un ultras di Sinner poteva scrivere questo.
Cucù
Cucù

Mamma mia che squallore.

 13
andrewthefirst 25-09-2025 12:56

Brecching nius!

 12
Losvizzero 25-09-2025 12:55

Scritto da MansourBahrami
Ma veramente è stato fatto un articolo perchè Alcaraz ha preso una banale storta?

Solo un utente fake non registrato che è un doppione di un ultras di Sinner poteva scrivere questo.
Cucù
Cucù

 11
Pier no guest 25-09-2025 12:52

Scritto da Silvy__89
Ma premesso che non sono un medico, ma continuare a giocare sopra una distorsione non è da incosciente?

Dipende dal grado di lesione.Vero è che spesso l'atleta,ma gli iper professionisti sono più attenti,prosegue perché l'arto è "caldo" (irrorazione sanguigna) ma poi,a freddo,la reazione può essere preoccupante perché come di dice "ci si è giocato sopra".

 10
Massimo Gruffè (Guest) 25-09-2025 12:51

Scritto da MansourBahrami
Ma veramente è stato fatto un articolo perchè Alcaraz ha preso una banale storta?

È stato fatto un articolo su Sinner di una "magia" in un banale allenamento, quindi….

 9
Federer for ever (Guest) 25-09-2025 12:51

Addirittura c'è stata una ultima ora sul sito di Repubblica….!!! Non si è fatto assolutamente nulla e dopo lo spavento iniziale sta triturando Baez….

 8
G (Guest) 25-09-2025 12:50

Articolo inutile—

 7
Inox 25-09-2025 12:49

Scritto da Silvy__89
Ma premesso che non sono un medico, ma continuare a giocare sopra una distorsione non è da incosciente?

Assolutamente no quando non si ha assolutamente Nulla, poi dicono che Jannik è ipocondriaco…

 6
Silvy__89 (Guest) 25-09-2025 12:47

Ma premesso che non sono un medico, ma continuare a giocare sopra una distorsione non è da incosciente?

 5
Givaldo Barbosa (Guest) 25-09-2025 12:46

Giocano troppo, come dico da tempo. Quando dicevo che oltre i 25-26 anni, a questi ritmi di gioco, non andranno.

 4
Markux (Guest) 25-09-2025 12:45

Per una storta che se prendevo io, neanche me ne accorgevo,siamo seri.

 3
Ciccio (Guest) 25-09-2025 12:43

La solita sceneggiata

 2
MansourBahrami (Guest) 25-09-2025 12:38

Ma veramente è stato fatto un articolo perchè Alcaraz ha preso una banale storta?

 1
