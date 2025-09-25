Preoccupazione a Tokyo: Alcaraz si gira la caviglia contro Báez (Video)

Momenti di apprensione all’ATP 500 di Tokyo 2025 per Carlos Alcaraz. Il campione spagnolo, impegnato nel suo debutto contro l’argentino Sebastián Báez, ha dovuto interrompere il match per alcuni minuti a causa di un problema alla caviglia.

L’incidente è avvenuto nel quinto game del primo set: Alcaraz ha tentato di recuperare una palla corta dopo una volée del rivale, ma nel cambiare direzione ha messo male il piede, procurandosi la torsione alla caviglia. Immediatamente il murciano si è accasciato a terra, mostrando grande preoccupazione.

Lo staff medico è intervenuto prontamente in campo per assisterlo, mentre sugli spalti è calato il silenzio. Dopo alcuni minuti di stop e di cure, Alcaraz ha provato a testare i movimenti e, tra gli applausi del pubblico, ha deciso di continuare la partita, sebbene con evidente cautela nei successivi scambi.