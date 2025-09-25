Preoccupazione a Tokyo: Alcaraz si gira la caviglia contro Báez (Video)
Momenti di apprensione all’ATP 500 di Tokyo 2025 per Carlos Alcaraz. Il campione spagnolo, impegnato nel suo debutto contro l’argentino Sebastián Báez, ha dovuto interrompere il match per alcuni minuti a causa di un problema alla caviglia.
— tennisbabyyayyayyay (@tennisbabyyay) September 25, 2025
L’incidente è avvenuto nel quinto game del primo set: Alcaraz ha tentato di recuperare una palla corta dopo una volée del rivale, ma nel cambiare direzione ha messo male il piede, procurandosi la torsione alla caviglia. Immediatamente il murciano si è accasciato a terra, mostrando grande preoccupazione.
Lo staff medico è intervenuto prontamente in campo per assisterlo, mentre sugli spalti è calato il silenzio. Dopo alcuni minuti di stop e di cure, Alcaraz ha provato a testare i movimenti e, tra gli applausi del pubblico, ha deciso di continuare la partita, sebbene con evidente cautela nei successivi scambi.
Mamma mia che squallore.
Brecching nius!
Solo un utente fake non registrato che è un doppione di un ultras di Sinner poteva scrivere questo.
Cucù
Dipende dal grado di lesione.Vero è che spesso l’atleta,ma gli iper professionisti sono più attenti,prosegue perché l’arto è “caldo” (irrorazione sanguigna) ma poi,a freddo,la reazione può essere preoccupante perché come di dice “ci si è giocato sopra”.
È stato fatto un articolo su Sinner di una “magia” in un banale allenamento, quindi….
Addirittura c’è stata una ultima ora sul sito di Repubblica….!!! Non si è fatto assolutamente nulla e dopo lo spavento iniziale sta triturando Baez….
Articolo inutile—
Assolutamente no quando non si ha assolutamente Nulla, poi dicono che Jannik è ipocondriaco…
Ma premesso che non sono un medico, ma continuare a giocare sopra una distorsione non è da incosciente?
Giocano troppo, come dico da tempo. Quando dicevo che oltre i 25-26 anni, a questi ritmi di gioco, non andranno.
Per una storta che se prendevo io, neanche me ne accorgevo,siamo seri.
La solita sceneggiata
Ma veramente è stato fatto un articolo perchè Alcaraz ha preso una banale storta?