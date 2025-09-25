Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Orleans, Lisbona, Buenos Aires, Jingshan e Las Vegas: I risultati completi con il dettaglio del Day 4 (LIVE)

25/09/2025 08:26 Nessun commento
Francesco Maestrelli ITA, 21-12-2002
CHALLENGER Las Vegas (🇺🇸 USA) – 2° Turno, cemento

Stadium – ore 20:00
Benjamin Hassan LBN vs Andres Martin USA
Il match deve ancora iniziare

Philip Sekulic AUS vs Pietro Fellin ITA

Il match deve ancora iniziare

Keshav Chopra USA / Andres Martin USA vs Benjamin Kittay USA / Joshua Sheehy USA (Non prima 00:30)

Il match deve ancora iniziare

George Goldhoff USA / Theodore Winegar USA vs Patrick Harper AUS / Johannus Monday GBR (Non prima 03:30)

Il match deve ancora iniziare

Dmitry Popko KAZ vs Andre Ilagan USA

Il match deve ancora iniziare



Court 10 – ore 20:00
Abdullah Shelbayh JOR vs Nicolas Mejia COL

Il match deve ancora iniziare

Finn Reynolds NZL / James Watt NZL vs Daniel Masur GER / Jurij Rodionov AUT

Il match deve ancora iniziare

Mitchell Krueger USA / Luis David Martinez VEN vs Siddhant Banthia IND / Ramkumar Ramanathan IND

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Lisbon (🇵🇹 Portogallo) 🌤️ – 2° Turno, terra battuta

Singolare
11:00 🇨🇿 V. Kopriva – 🇨🇭 A. Ritschard
Il match deve ancora iniziare

14:00 🇮🇹 S. Travaglia – 🇵🇹 J. Faria

Il match deve ancora iniziare

16:00 🇦🇷 M. Trungelliti – 🇳🇱 G. Den Ouden

Il match deve ancora iniziare

17:00 🇧🇷 T. Monteiro – 🇵🇪 I. Buse

Il match deve ancora iniziare



Doppio
12:00 🇷🇴 M. A. Jecan / 🇷🇴 B. Pavel – 🇺🇦 D. Molchanov / 🇨🇿 M. Vrbensky
Il match deve ancora iniziare

12:00 🇪🇸 M. Mansilla Diez / 🇪🇸 B. Pujol Navarro – 🇷🇴 V. V. Cornea / 🇮🇹 A. Pellegrino

Il match deve ancora iniziare

13:30 🇪🇸 I. Cervantes / 🇮🇱 D. Cukierman – 🇪🇸 P. Llamas Ruiz / 🇪🇸 S. Martos Gornes

Il match deve ancora iniziare

13:30 🇧🇷 M. Demoliner / 🇧🇷 O. Luz – 🇵🇹 F. Rocha / 🇵🇹 H. Rocha

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Orleans (🇫🇷 Francia) – 2° Turno, cemento (al coperto)

Central Arena – ore 11:00
Remy Bertola SUI vs Alexander Blockx BEL
Il match deve ancora iniziare

Edas Butvilas LTU vs Nicolai Budkov Kjaer NOR

Il match deve ancora iniziare

Milos Karol SVK / Lukas Klein SVK vs Clement Chidekh FRA / Luca Sanchez FRA (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare

Alexis Galarneau CAN vs Pierre-Hugues Herbert FRA (Non prima 16:30)

Il match deve ancora iniziare

Raphael Collignon BEL vs Kimmer Coppejans BEL (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare

Pierre-Hugues Herbert FRA / Dominic Stricker SUI vs Gregoire Jacq FRA / Matteo Martineau FRA

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Buenos Aires 3 (🇦🇷 Argentina) 🌤️ – 2° Turno, terra battuta

Cancha Central – ore 16:00
Gonzalo Bueno PER vs Francesco Maestrelli ITA
Il match deve ancora iniziare

Nicolas Kicker ARG vs Facundo Bagnis ARG (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare

Adolfo Daniel Vallejo PAR vs Genaro Alberto Olivieri ARG (Non prima 20:00)

Il match deve ancora iniziare

Andrea Collarini ARG vs Roman Andres Burruchaga ARG (Non prima 22:30)

Il match deve ancora iniziare

Guillermo Duran ARG / Mariano Kestelboim ARG vs Federico Agustin Gomez ARG / Nicolas Kicker ARG

Il match deve ancora iniziare



Court 8 – ore 16:00
Dante Pagani ARG / Ian Luca Vertberger ARG vs Pedro Boscardin Dias BRA / Joao Lucas Reis Da Silva BRA

Il match deve ancora iniziare

Ignacio Carou URU / Santiago Rodriguez Taverna ARG vs Alex Barrena ARG / Hernan Casanova ARG

Il match deve ancora iniziare

Francesco Maestrelli ITA / Bruno Oliveira BRA vs Luciano Emanuel Ambrogi ARG / Lautaro Midon ARG

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Jingshan (🇨🇳 Cina) – 2° Turno – cemento

Center Court – ore 09:00
Gauthier Onclin BEL vs Mackenzie McDonald USA
Il match deve ancora iniziare

Chun-Hsin Tseng TPE vs Yannick Hanfmann GER

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 09:00
Christopher Eubanks USA vs Lloyd Harris RSA

Il match deve ancora iniziare

Liam Draxl CAN vs Billy Harris GBR

Il match deve ancora iniziare

Anirudh Chandrasekar IND / Reese Stalder USA vs Ray Ho TPE / Yu Hsiou Hsu TPE

Il match deve ancora iniziare

Nicolas Barrientos COL / Blake Bayldon AUS vs Rithvik Choudary Bollipalli IND / Arjun Kadhe IND

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 09:00
Dalibor Svrcina CZE vs Eliot Spizzirri USA

Il match deve ancora iniziare

Nathaniel Lammons USA / Jean-Julien Rojer NED vs Matthew Christopher Romios AUS / Ryan Seggerman USA

Il match deve ancora iniziare

Denis Yevseyev KAZ vs Colton Smith USA

Il match deve ancora iniziare

Constantin Frantzen GER / Robin Haase NED vs Tsung-Hao Huang TPE / Uisung Park KOR

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – ore 09:00
Nikoloz Basilashvili GEO vs Bernard Tomic AUS

Il match deve ancora iniziare

Omar Jasika AUS vs Alex Bolt AUS

Il match deve ancora iniziare

