Challenger Orleans, Lisbona, Buenos Aires, Jingshan e Las Vegas: I risultati completi con il dettaglio del Day 4 (LIVE)
CHALLENGER Las Vegas (🇺🇸 USA) – 2° Turno, cemento
Stadium – ore 20:00
Benjamin Hassan vs Andres Martin
Philip Sekulic vs Pietro Fellin
Keshav Chopra / Andres Martin vs Benjamin Kittay / Joshua Sheehy (Non prima 00:30)
George Goldhoff / Theodore Winegar vs Patrick Harper / Johannus Monday (Non prima 03:30)
Dmitry Popko vs Andre Ilagan
Court 10 – ore 20:00
Abdullah Shelbayh vs Nicolas Mejia
Finn Reynolds / James Watt vs Daniel Masur / Jurij Rodionov
Mitchell Krueger / Luis David Martinez vs Siddhant Banthia / Ramkumar Ramanathan
CHALLENGER Lisbon (🇵🇹 Portogallo) 🌤️ – 2° Turno, terra battuta
Singolare
11:00 🇨🇿 V. Kopriva – 🇨🇭 A. Ritschard
14:00 🇮🇹 S. Travaglia – 🇵🇹 J. Faria
16:00 🇦🇷 M. Trungelliti – 🇳🇱 G. Den Ouden
17:00 🇧🇷 T. Monteiro – 🇵🇪 I. Buse
Doppio
12:00 🇷🇴 M. A. Jecan / 🇷🇴 B. Pavel – 🇺🇦 D. Molchanov / 🇨🇿 M. Vrbensky
12:00 🇪🇸 M. Mansilla Diez / 🇪🇸 B. Pujol Navarro – 🇷🇴 V. V. Cornea / 🇮🇹 A. Pellegrino
13:30 🇪🇸 I. Cervantes / 🇮🇱 D. Cukierman – 🇪🇸 P. Llamas Ruiz / 🇪🇸 S. Martos Gornes
13:30 🇧🇷 M. Demoliner / 🇧🇷 O. Luz – 🇵🇹 F. Rocha / 🇵🇹 H. Rocha
CHALLENGER Orleans (🇫🇷 Francia) – 2° Turno, cemento (al coperto)
Central Arena – ore 11:00
Remy Bertola vs Alexander Blockx
Edas Butvilas vs Nicolai Budkov Kjaer
Milos Karol / Lukas Klein vs Clement Chidekh / Luca Sanchez (Non prima 14:00)
Alexis Galarneau vs Pierre-Hugues Herbert (Non prima 16:30)
Raphael Collignon vs Kimmer Coppejans (Non prima 19:00)
Pierre-Hugues Herbert / Dominic Stricker vs Gregoire Jacq / Matteo Martineau
CHALLENGER Buenos Aires 3 (🇦🇷 Argentina) 🌤️ – 2° Turno, terra battuta
Cancha Central – ore 16:00
Gonzalo Bueno vs Francesco Maestrelli
Nicolas Kicker vs Facundo Bagnis (Non prima 18:00)
Adolfo Daniel Vallejo vs Genaro Alberto Olivieri (Non prima 20:00)
Andrea Collarini vs Roman Andres Burruchaga (Non prima 22:30)
Guillermo Duran / Mariano Kestelboim vs Federico Agustin Gomez / Nicolas Kicker
Court 8 – ore 16:00
Dante Pagani / Ian Luca Vertberger vs Pedro Boscardin Dias / Joao Lucas Reis Da Silva
Ignacio Carou / Santiago Rodriguez Taverna vs Alex Barrena / Hernan Casanova
Francesco Maestrelli / Bruno Oliveira vs Luciano Emanuel Ambrogi / Lautaro Midon
CHALLENGER Jingshan (🇨🇳 Cina) – 2° Turno – cemento
Center Court – ore 09:00
Gauthier Onclin vs Mackenzie McDonald
Chun-Hsin Tseng vs Yannick Hanfmann
Court 1 – ore 09:00
Christopher Eubanks vs Lloyd Harris
Liam Draxl vs Billy Harris
Anirudh Chandrasekar / Reese Stalder vs Ray Ho / Yu Hsiou Hsu
Nicolas Barrientos / Blake Bayldon vs Rithvik Choudary Bollipalli / Arjun Kadhe
Court 4 – ore 09:00
Dalibor Svrcina vs Eliot Spizzirri
Nathaniel Lammons / Jean-Julien Rojer vs Matthew Christopher Romios / Ryan Seggerman
Denis Yevseyev vs Colton Smith
Constantin Frantzen / Robin Haase vs Tsung-Hao Huang / Uisung Park
Court 5 – ore 09:00
Nikoloz Basilashvili vs Bernard Tomic
Omar Jasika vs Alex Bolt
