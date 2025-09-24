ATP 500 Tokyo, Pechino e WTA 1000 Pechino: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. In campo anche Darderi, Sinner e Alcaraz (LIVE)
ATP 500 Tokyo (🇯🇵 Giappone) – 1° Turno, cemento
Colosseum – ore 04:00
Yoshihito Nishioka vs Luciano Darderi
Gabriel Diallo vs Taylor Fritz (Non prima 05:30)
Casper Ruud vs Shintaro Mochizuki (Non prima 09:00)
Carlos Alcaraz vs Sebastian Baez
Kinoshita Group Show Court – ore 04:00
Ugo Humbert vs Jenson Brooksby
Tomas Machac vs Sho Shimabukuro
Jordan Thompson vs Brandon Nakashima
Hamad Medjedovic vs Holger Rune
Court 1 – ore 04:00
Marcos Giron vs Sebastian Korda
Damir Dzumhur vs Aleksandar Vukic
Alex Michelsen vs Ethan Quinn
Zizou Bergs vs Alejandro Tabilo
Court 2 – ore 06:00
Kaito Uesugi / Seita Watanabe vs Austin Krajicek / Nikola Mektic
Christian Harrison / Evan King vs Fernando Romboli / Jan Zielinski
WTA 1000 e ATP 500 Beijing (🇨🇳 Cina) – 1° Turno, cemento
Capital Group Diamond – ore 05:00
Alexandre Muller vs Karen Khachanov
Moyuka Uchijima vs Lin Zhu
Donna Vekic vs Cristina Bucsa
Jannik Sinner vs Marin Cilic (Non prima 13:00)
Yue Yuan vs Yulia Putintseva
Lotus – ore 05:00
Hanyu Guo vs Xiyu Wang
Benjamin Bonzi vs Fabian Marozsan (Non prima 07:00)
Terence Atmane vs Zhizhen Zhang
Alejandro Davidovich Fokina vs Camilo Ugo Carabelli
Suzan Lamens vs Yafan Wang
Moon – ore 05:00
Zeynep Sonmez vs Sijia Wei
Rebecca Sramkova vs Elena-Gabriela Ruse
Katerina Siniakova vs Anastasia Potapova
Sonay Kartal vs Alycia Parks
Brad Drewett – ore 05:00
Ann Li vs Camila Osorio
Magdalena Frech vs Ella Seidel
Lois Boisson vs Dalma Galfi
Jessica Bouzas Maneiro vs Jaqueline Cristian
Court 3 – ore 05:00
Ajla Tomljanovic vs Yuliia Starodubtseva
Aliaksandra Sasnovich vs Janice Tjen
Victoria Jimenez Kasintseva vs Maya Joint
Court 5 – ore 08:00
Marcelo Melo / Alexander Zverev vs Yunchaokete Bu / Cameron Norrie
Sadio Doumbia / Fabien Reboul vs Alexander Bublik / Lorenzo Musetti
TAG: ATP 500 Pechino, ATP 500 Pechino 2025, ATP 500 Tokyo, ATP 500 Tokyo 2025, WTA 1000 Pechino, WTA 1000 Pechino 2025
2 commenti
@ icemann76 (#4487989)
Su Tennis TV dovrebbero trasmettere tutte le partite ATP.
Il doppio Bublik / Musetti viene trasmesso in TV?
Tutto da vedere!