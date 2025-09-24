Circuito ATP - WTA ATP, Copertina, WTA

ATP 500 Tokyo, Pechino e WTA 1000 Pechino: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. In campo anche Darderi, Sinner e Alcaraz (LIVE)

24/09/2025 23:28 2 commenti
Luciano Darderi ITA, 2002.02.14 - Foto Getty Images
Luciano Darderi ITA, 2002.02.14 - Foto Getty Images

ATP 500 Tokyo (🇯🇵 Giappone) – 1° Turno, cemento

Colosseum – ore 04:00
Yoshihito Nishioka JPN vs Luciano Darderi ITA
Il match deve ancora iniziare

Gabriel Diallo CAN vs Taylor Fritz USA (Non prima 05:30)

Il match deve ancora iniziare

Casper Ruud NOR vs Shintaro Mochizuki JPN (Non prima 09:00)

Il match deve ancora iniziare

Carlos Alcaraz ESP vs Sebastian Baez ARG

Il match deve ancora iniziare



Kinoshita Group Show Court – ore 04:00
Ugo Humbert FRA vs Jenson Brooksby USA

Il match deve ancora iniziare

Tomas Machac CZE vs Sho Shimabukuro JPN

Il match deve ancora iniziare

Jordan Thompson AUS vs Brandon Nakashima USA

Il match deve ancora iniziare

Hamad Medjedovic SRB vs Holger Rune DEN

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 04:00
Marcos Giron USA vs Sebastian Korda USA

Il match deve ancora iniziare

Damir Dzumhur BIH vs Aleksandar Vukic AUS

Il match deve ancora iniziare

Alex Michelsen USA vs Ethan Quinn USA

Il match deve ancora iniziare

Zizou Bergs BEL vs Alejandro Tabilo CHI

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 06:00
Kaito Uesugi JPN / Seita Watanabe JPN vs Austin Krajicek USA / Nikola Mektic CRO

Il match deve ancora iniziare

Christian Harrison USA / Evan King USA vs Fernando Romboli BRA / Jan Zielinski POL

Il match deve ancora iniziare





WTA 1000 e ATP 500 Beijing (🇨🇳 Cina) – 1° Turno, cemento

Capital Group Diamond – ore 05:00
Alexandre Muller FRA vs Karen Khachanov RUS
Il match deve ancora iniziare

Moyuka Uchijima JPN vs Lin Zhu CHN

Il match deve ancora iniziare

Donna Vekic CRO vs Cristina Bucsa ESP

Il match deve ancora iniziare

Jannik Sinner ITA vs Marin Cilic CRO (Non prima 13:00)

Il match deve ancora iniziare

Yue Yuan CHN vs Yulia Putintseva KAZ

Il match deve ancora iniziare



Lotus – ore 05:00
Hanyu Guo CHN vs Xiyu Wang CHN
Il match deve ancora iniziare

Benjamin Bonzi FRA vs Fabian Marozsan HUN (Non prima 07:00)

Il match deve ancora iniziare

Terence Atmane FRA vs Zhizhen Zhang CHN

Il match deve ancora iniziare

Alejandro Davidovich Fokina ESP vs Camilo Ugo Carabelli ARG

Il match deve ancora iniziare

Suzan Lamens NED vs Yafan Wang CHN

Il match deve ancora iniziare



Moon – ore 05:00
Zeynep Sonmez TUR vs Sijia Wei CHN

Il match deve ancora iniziare

Rebecca Sramkova SVK vs Elena-Gabriela Ruse ROU

Il match deve ancora iniziare

Katerina Siniakova CZE vs Anastasia Potapova RUS

Il match deve ancora iniziare

Sonay Kartal GBR vs Alycia Parks USA

Il match deve ancora iniziare



Brad Drewett – ore 05:00
Ann Li USA vs Camila Osorio COL

Il match deve ancora iniziare

Magdalena Frech POL vs Ella Seidel GER

Il match deve ancora iniziare

Lois Boisson FRA vs Dalma Galfi HUN

Il match deve ancora iniziare

Jessica Bouzas Maneiro ESP vs Jaqueline Cristian ROU

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 05:00
Ajla Tomljanovic AUS vs Yuliia Starodubtseva UKR

Il match deve ancora iniziare

Aliaksandra Sasnovich BLR vs Janice Tjen INA

Il match deve ancora iniziare

Victoria Jimenez Kasintseva AND vs Maya Joint AUS

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – ore 08:00
Marcelo Melo BRA / Alexander Zverev GER vs Yunchaokete Bu CHN / Cameron Norrie GBR

Il match deve ancora iniziare

Sadio Doumbia FRA / Fabien Reboul FRA vs Alexander Bublik KAZ / Lorenzo Musetti ITA

Il match deve ancora iniziare

