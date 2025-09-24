ATP 500 Tokyo, Pechino e WTA 1000 Pechino: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. In campo anche Darderi, Sinner e Alcaraz (LIVE)

Circuito ATP - WTA

ATP 500 Tokyo (🇯🇵 Giappone) – 1° Turno, cemento

Il match deve ancora iniziare

Yoshihito Nishiokavs Luciano Darderi

Gabriel Diallo vs Taylor Fritz (Non prima 05:30)



Il match deve ancora iniziare

Casper Ruud vs Shintaro Mochizuki (Non prima 09:00)



Il match deve ancora iniziare

Carlos Alcaraz vs Sebastian Baez



Il match deve ancora iniziare

Kinoshita Group Show Court – ore 04:00

Ugo Humbert vs Jenson Brooksby



Il match deve ancora iniziare

Tomas Machac vs Sho Shimabukuro



Il match deve ancora iniziare

Jordan Thompson vs Brandon Nakashima



Il match deve ancora iniziare

Hamad Medjedovic vs Holger Rune



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – ore 04:00

Marcos Giron vs Sebastian Korda



Il match deve ancora iniziare

Damir Dzumhur vs Aleksandar Vukic



Il match deve ancora iniziare

Alex Michelsen vs Ethan Quinn



Il match deve ancora iniziare

Zizou Bergs vs Alejandro Tabilo



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – ore 06:00

Kaito Uesugi / Seita Watanabe vs Austin Krajicek / Nikola Mektic



Il match deve ancora iniziare

Christian Harrison / Evan King vs Fernando Romboli / Jan Zielinski



Il match deve ancora iniziare

WTA 1000 e ATP 500 Beijing (🇨🇳 Cina) – 1° Turno, cemento

Il match deve ancora iniziare

Alexandre Mullervs Karen Khachanov

Moyuka Uchijima vs Lin Zhu



Il match deve ancora iniziare

Donna Vekic vs Cristina Bucsa



Il match deve ancora iniziare

Jannik Sinner vs Marin Cilic (Non prima 13:00)



Il match deve ancora iniziare

Yue Yuan vs Yulia Putintseva



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Hanyu Guovs Xiyu Wang

Benjamin Bonzi vs Fabian Marozsan (Non prima 07:00)



Il match deve ancora iniziare

Terence Atmane vs Zhizhen Zhang



Il match deve ancora iniziare

Alejandro Davidovich Fokina vs Camilo Ugo Carabelli



Il match deve ancora iniziare

Suzan Lamens vs Yafan Wang



Il match deve ancora iniziare

Moon – ore 05:00

Zeynep Sonmez vs Sijia Wei



Il match deve ancora iniziare

Rebecca Sramkova vs Elena-Gabriela Ruse



Il match deve ancora iniziare

Katerina Siniakova vs Anastasia Potapova



Il match deve ancora iniziare

Sonay Kartal vs Alycia Parks



Il match deve ancora iniziare

Brad Drewett – ore 05:00

Ann Li vs Camila Osorio



Il match deve ancora iniziare

Magdalena Frech vs Ella Seidel



Il match deve ancora iniziare

Lois Boisson vs Dalma Galfi



Il match deve ancora iniziare

Jessica Bouzas Maneiro vs Jaqueline Cristian



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – ore 05:00

Ajla Tomljanovic vs Yuliia Starodubtseva



Il match deve ancora iniziare

Aliaksandra Sasnovich vs Janice Tjen



Il match deve ancora iniziare

Victoria Jimenez Kasintseva vs Maya Joint



Il match deve ancora iniziare

Court 5 – ore 08:00

Marcelo Melo / Alexander Zverev vs Yunchaokete Bu / Cameron Norrie



Il match deve ancora iniziare

Sadio Doumbia / Fabien Reboul vs Alexander Bublik / Lorenzo Musetti



Il match deve ancora iniziare