Da Santa Margherita di Pula: Il resoconto di Mercoledì 24 Settembre 2025

Sono undici i tennisti italiani che accedono al secondo turno del singolare maschile nel dei sei Itf Combined organizzati dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna, sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula.

Federico Iannaccone ha approfittato del ritiro dopo tre giochi di Lorenzo Sciahbasi (vincitore nel torneo concluso sabato su questi stessi campi) e sfiderà il belga Gilles Arnaud Bailly, numero 1 del seeding. In programma i match tra la testa di serie numero 4 Jacopo Berrettini (6-2, 6-4 sul qualificato Jacopo Borsoi) e il qualificato Sebastiano Cocola (2-6, 6-2, 6-4 in due ore e mezza su Filippo Mazzola), tra il numero 6 Alexander Weis (6-4, 6-2 al qualificato Luigi Valletta) e Jacopo Bilardo (6-1, 6-4 al qualificato Nicolò Toffanin), tra il numero 7 Tommaso Compagnucci (2-6, 6-2, 6-4 in 2h15′ alla wild card Andrea De Marchi) e Filippo Romano (7-5, 6-3 sul tedesco Tim Handel), tra il qualificato Federico Bove (6-3, 6-4 su Matteo Mura, anche lui uscito dal tabellone cadetto) e Giovanni Oradini (che ha sorpreso 6-3, 7-6 l’ucraino Viacheslav Bielinskyi, numero 3 del seeding), mentre Michele Ribecai (6-4, 7-6 in due ore e mezza sulla wild card Daniele Rapagnetta) sfiderà il tedesco Mika Petkovic e Giorgio Tabacco (doppio 6-3 sul qualificato Flavio Bocci) affronterà il polacco Daniel Michalski, testa di serie numero 2 e più volte vincitore di questo torneo.

In campo anche il primo turno del singolare femminile con tanto tricolore in campo.

Esordio vincente per la testa di serie numero 1 Giorgia Pedone, che batte 6-2, 7-5 Sofia Rocchetti e affronterà negli ottavi Anastasia Bertacchi, che nel derby tra qualificate ha superato 6-4, 6-2 Camilla Gennaro. Avanza Vittoria Paganetti, che batte 6-4, 6-2 l’elvetica Marie Mettraux e sfiderà la gerogiana Sofia Shapatava, numero 5 del seeding, che ha eliminato 7-5, 6-2 la qualificata Giulia Paternò. Jennifer Ruggeri l’ha spuntata 7-6(5), 2-6, 7-5 sulla wild card Marta Lombardini e ora se la vedrà con la svedese Lisa Zaar, numero 4 del seeding, che ha regolato con un doppio 6-1 Federica Bilardo. Altro match tra qualificate, con Angelica Raggi che batte 6-4, 7-6(3) la tedesca Anna Petkovic. La wild card Carla Giambelli supera 6-3, 6-0 Alessandra Mazzola.