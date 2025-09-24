Benoit Paire, rientro amaro a Orléans: nuovo stop per problemi fisici “Spero che non sia l’ultima e che il mio corpo mi dia la possibilità di chiudere come voglio” (Video)

Il ritorno di Benoit Paire nel circuito è durato meno del previsto. Il tennista francese, che aveva deciso di ripresentarsi al Challenger di Orléans dopo aver annunciato uno stop per ritrovare la piena condizione fisica, è stato costretto al ritiro già nel suo match d’esordio.

Contro il lituano Edas Butvilas, Paire ha chiesto un medical time out per un problema al ginocchio sinistro, accusato dopo un movimento sospetto a inizio secondo set. In quel momento si trovava sotto 2-1, con il servizio a disposizione, ma non è riuscito a proseguire.

Medical time out for Benoit Paire Issue with left knee, looked like he pulled something earlier. Paire to serve next at 1-2 down vs Edas Butvilas in set 2 pic.twitter.com/W8IkyEIx0c — edgeAI (@edgeAIapp) September 23, 2025

Lo stesso giocatore ha poi affidato ai social il proprio rammarico, lasciando trasparire la paura di un epilogo prematuro per la sua carriera: “Sono costretto a prendermi un’altra pausa… grazie per i messaggi di sostegno. Spero che non sia l’ultima e che il mio corpo mi dia la possibilità di chiudere come voglio”, ha scritto.

Per Paire si tratta di un nuovo capitolo difficile in una carriera contraddistinta da talento e discontinuità, che ora rischia di essere ulteriormente condizionata dai problemi fisici.