Sinner pronto per Pechino: “Sto lavorando su nuovi aspetti del mio gioco, vediamo come risponderò in partita”
Alla vigilia del suo esordio all’ATP 500 di Pechino 2025, Jannik Sinner si è presentato in conferenza stampa con il consueto mix di calma e ambizione. Dopo la finale persa allo US Open contro Carlos Alcaraz, l’altoatesino ha raccontato come si sente fisicamente e mentalmente, entrando anche nei dettagli del suo percorso di crescita.
“Il corpo sta bene, la mente anche. Dopo New York ho avuto qualche giorno libero e ora mi sento pronto. Il primo turno non è mai semplice, ma sono contento di tornare a giocare qui in Cina e spero di fare bene”, ha spiegato.
Uno degli argomenti toccati è stato quello lanciato da Roger Federer sul podcast di Andy Roddick, riguardo alla necessità di differenziare di più le superfici. Sinner non si è sbilanciato:
“Abbiamo tre grandi differenze – cemento, terra e erba – e già questo è tanto. È vero che molti hard court sono simili, anche se ci sono piccole variazioni, come a Indian Wells. Non so se ci saranno cambiamenti, ma il mio compito è adattarmi e credo di star facendo un buon lavoro in questo senso”.
Tornando allo US Open, Sinner ha ammesso di aver riflettuto a lungo su quella finale:
“Abbiamo lavorato molto su piccoli aspetti del mio tennis. In allenamento sto provando cose nuove, quindi gli errori sono un po’ di più, ma spero che questo porti presto risultati positivi. È solo questione di tempo. La partita è diversa dalla pratica, ma sono molto motivato”.
Un altro tema importante è stato il rafforzamento del suo staff, con l’ingresso stabile del fisioterapista Alejandro Resnicoff:
“Ha 15 anni di esperienza nel Tour, conosce bene il circuito. Non è venuto per cambiare tutto, ma per aiutare dove si può migliorare. È una persona molto onesta e rispettosa, ed è un privilegio averlo con me. Penso che stiamo andando nella giusta direzione”.
Con otto tornei giocati finora in stagione e tanta voglia di concludere l’anno in crescita, Sinner vede Pechino come un banco di prova per le novità che sta introducendo nel suo gioco: un passo alla volta, senza fretta, ma sempre guardando avanti.
I punti chiave della conferenza di Jannik Sinner
Condizione fisica e mentale: dopo lo US Open si sente in forma, pronto a ripartire.
Superfici: riconosce che i campi in cemento sono molto simili, ma lavora per adattarsi ogni settimana.
Finale contro Alcaraz: analizzata a fondo, ha iniziato piccoli cambiamenti tecnici e tattici.
Allenamento vs partita: consapevole che serve tempo per portare in partita ciò che prova in allenamento.
Nuovo fisioterapista: Alejandro entra stabilmente nel team, con esperienza e senza rivoluzioni.
Motivazione: grande entusiasmo per tornare in Cina e testare i progressi.
TAG: ATP 500 Pechino, ATP 500 Pechino 2025, Jannik Sinner
Diventare un giocatore da serve& volley non è variare, è stravolgersi.
Le variazioni di traiettoria sono fondamentali per non consentire con facilità l’apertura di angoli ad uno come Alcaraz,le rotazioni (magari qualche slice al centro) servono perché se ben gestite permettono ditogliere sicurezza .
Non si tratta poi di battere e scendere ma di entrare magari alla Lendl,per battezzare la volée e risparmiarsi ulteriori colpi in spinta da fondo.
Ad Alcaraz vanno tolti i punti di riferimento altrimenti si crede padrone di fare il buono ed il cattivo tempo e non è il caso.
Avrà probabilmente Atmane al secondo turno.
Il tennis odierno,anche nella sua “monotonia”,consente di sperimentare e Jannik,a meno che non si incontri un Mannarino,un Bublik,uno Shelton (o ovviamente Alcaraz) avrà il tempo, che è fondamentale,per gestire la fase in cui è opportuno fare qualcosa di diverso.
Poi è anche vero che cambiare traiettorie in risposta,entrare coi piedi sono variazioni che non servono con avversari normali ma gli rendono più confidenziali schemi da applicare con giocatori top ed Alcaraz in particolare.
Ho paura si sia dimenticato di fare qualche servizio in più, in allenamento…ma ci fai o ci sei?
A caldo dopo la finale persa disse di dover fare qualche aggiustamento (piccoli cambiamenti) e che metterà in conto di poter perdere qualche partita.
Secondo me potremmo vedere un Sinner che sperimenta qualcosa nel primo set degli incontri e se, per caso, dovesse andare sotto tornerebbe all’antico nei set successivi per non perdere partite nei primi turni.
Se gli aggiustamenti funzionassero già da subito potremmo anche vedere uno Jannik con più variazioni da utilizzare.
In ogni caso chi pensa che sia demoralizzato e in disarmo in attesa del 2026 mi sa che ci resterà male.
Oh redazione… 🙁
“…dopo la finale persa allo US Open… E LA PARENTESI DELLA LAVER CUP…”
Forse mi é sfuggito che Jannik abbia partecipato pure a questa esibizione ? 😉
Secondo me Sinner deve semplicemente continuare a giocare sui suoi colpi, servizio risposta, rovescio e diritto in top spin da fondo .. non sarà mai un giocatore serve and volley, non avrà mai il rovescio slice di Federer… a Flushing Meadows non ha perso perche prevedibile, ma semplicemente perché ha giocato male, specie al servizio e in risposta
dai!
“…lavorato molto su PICCOLI aspetti del mio tennis… piccoli cambiamenti tecnici…” ?
Spero abbia lavorato soprattutto e primariamente per migliorare la percentuale di prime di servizio, che non é un… “piccolo aspetto”, senza il quale (per non dire il resto), soccomberà sempre col murciano. 🙁
Allora Slam di New York non l’avevo visto molto brillante nei suoi fondamentali, anche quelli che sono normalmente più solidi.
A parte il servizio altalenante, stava facendo molti più “unforced” sia di dritto che di rovescio.
Mi è sembrato anche meno veloce e meno reattivo del solito…
Le repliche delle varie partite su SuperTennis, in questi giorni, mi stanno confermando le mie sensazioni.
Forse la “botta” (di virus) presa a Cincinnati non era ancora stata del tutto assorbita.
Spero che a Pechino si alzi il livello del Divino, in vista del Masters 1000 di Shanghai.
Alè Jan!
Forza e coraggio “rosso”, forza e coraggio!