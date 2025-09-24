ATP 500 Pechino e Tokyo e WTA 1000 Pechino: Il programma completo di Giovedì 25 Settembre 2025. In campo Sinner, Alcaraz e Darderi. Alcaraz sogna in grande ma resta con i piedi per terra: “Il mio obiettivo è migliorare ogni giorno”

Carlos Alcaraz è arrivato a Tokyo con il sorriso e con la voglia di lasciare il segno anche in un torneo che non aveva mai disputato prima. Alla vigilia del suo debutto nell’ATP 500 di Tokyo 2025, lo spagnolo ha affrontato la stampa con la serenità di chi è consapevole di aver già scritto pagine importanti nella storia del tennis, ma anche con l’umiltà di chi guarda al futuro senza fretta.

“Molte volte mi chiedete quale sia il mio obiettivo come tennista e rispondo sempre che mi piacerebbe sedermi alla stessa tavola delle leggende di questo sport. Ma non è qualcosa a cui penso adesso. Ho conquistato già risultati importanti, ma non do nulla per scontato. Non ho in mente i 24 Slam di Djokovic o altri record, so che la strada è lunga”, ha dichiarato il murciano.

Con sei Slam in bacheca prima dei 23 anni e già sette titoli nel solo 2025, Alcaraz non nasconde che il grande obiettivo di questa stagione è difendere il numero 1 del mondo fino alla fine dell’anno. “È la miglior stagione della mia carriera, ho giocato un tennis eccellente e sono cresciuto molto come giocatore. Voglio restare concentrato sul presente, fare le cose nel modo giusto per essere un tennista e una persona migliore”.

Non poteva mancare un riferimento al grande rivale Jannik Sinner, assente a Tokyo ma presente a Pechino: “Sono convinto che al nostro prossimo incontro cambierà qualcosa a livello tattico. Io l’ho fatto, dopo la sconfitta a Wimbledon ho cercato di migliorare. Sicuramente lo farà anche lui. Dovrò essere molto concentrato per rispondere alle sue nuove strategie”.

Alcaraz ha poi parlato del suo entusiasmo nell’approdare in Giappone: “Mi interessa molto conoscere la cultura giapponese, visitare la città e provare a iscrivere il mio nome nell’albo d’oro del torneo, dove compaiono leggende come il Big 3 e Andy Murray. I giapponesi mi hanno accolto in modo splendido, sono persone gentilissime”.

Il suo cammino inizierà domani contro l’argentino Sebastián Báez, primo ostacolo di un torneo che Alcaraz vuole vivere non solo come sfida sportiva, ma anche come esperienza personale.

ATP 500 e WTA 1000 Pechino

Capital Group Diamond – ore 05:00

Alexandre Muller vs Karen Khachanov

Moyuka Uchijima vs Lin Zhu

Donna Vekic vs Cristina Bucsa

Jannik Sinner vs Marin Cilic (Non prima 13:00)

Yue Yuan vs Yulia Putintseva

Lotus – ore 05:00

Hanyu Guo vs Xiyu Wang

Benjamin Bonzi vs Fabian Marozsan (Non prima 07:00)

Qualifier vs Zhizhen Zhang

Alejandro Davidovich Fokina vs Camilo Ugo Carabelli

Suzan Lamens vs Yafan Wang

Moon – ore 05:00

Zeynep Sonmez vs Sijia Wei

Rebecca Sramkova vs Elena-Gabriela Ruse

Katerina Siniakova vs Anastasia Potapova

Sonay Kartal vs Alycia Parks

Brad Drewett – ore 05:00

Ann Li vs Camila Osorio

Magdalena Frech vs Ella Seidel

Lois Boisson vs Dalma Galfi

Jessica Bouzas Maneiro vs Jaqueline Cristian

Court 3 – ore 05:00

Ajla Tomljanovic vs Yuliia Starodubtseva

Aliaksandra Sasnovich vs Janice Tjen

Victoria Jimenez Kasintseva vs Maya Joint

Court 5 – ore 08:00

Marcelo Melo / Alexander Zverev vs Yunchaokete Bu / Cameron Norrie

Sadio Doumbia / Fabien Reboul vs Alexander Bublik / Lorenzo Musetti

🇯🇵 ATP 500 Tokyo

COLOSSEUM

Start 11:00 (Tokyo) / 04:00 (Italia)

1) [WC] Yoshihito Nishioka 🇯🇵 vs Luciano Darderi 🇮🇹

Not before 12:30 (Tokyo) / 05:30 (Italia)

2) Gabriel Diallo 🇨🇦 vs [2] Taylor Fritz 🇺🇸

Not before 16:00 (Tokyo) / 09:00 (Italia)

3) [4] Casper Ruud 🇳🇴 vs [WC] Shintaro Mochizuki 🇯🇵

Followed by

4) [1] Carlos Alcaraz 🇪🇸 vs Sebastián Báez 🇦🇷

KINOSHITA GROUP SHOW COURT

Start 11:00 (Tokyo) / 04:00 (Italia)

1) [6] Ugo Humbert 🇫🇷 vs [PR] Jenson Brooksby 🇺🇸

Followed by

2) [5] Tomáš Macháč 🇨🇿 vs [Q] Sho Shimabukuro 🇯🇵

Followed by

3) Jordan Thompson 🇦🇺 vs Brandon Nakashima 🇺🇸

Followed by

4) Hamad Medjedovic 🇷🇸 vs [3] Holger Rune 🇩🇰

COURT 1

Start 11:00 (Tokyo) / 04:00 (Italia)

1) Marcos Giron 🇺🇸 vs Sebastian Korda 🇺🇸

Followed by

2) Damir Dzumhur 🇧🇦 vs [Q] Aleksandar Vukic 🇦🇺

Followed by

3) Alex Michelsen 🇺🇸 vs [Q] Ethan Quinn 🇺🇸

Followed by

4) Zizou Bergs 🇧🇪 vs Alejandro Tabilo 🇨🇱

COURT 2

Start 13:00 (Tokyo) / 06:00 (Italia)

1) [WC] Kota Uesugi 🇯🇵 / Sora Watanabe 🇯🇵 vs Austin Krajicek 🇺🇸 / Nikola Mektic 🇭🇷

Followed by

2) [1] Christian Harrison 🇺🇸 / Evan King 🇺🇸 vs Qualifier / Qualifier