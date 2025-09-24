ATP 500 Pechino e Tokyo e WTA 1000 Pechino: Il programma completo di Giovedì 25 Settembre 2025. In campo Sinner, Alcaraz e Darderi. Alcaraz sogna in grande ma resta con i piedi per terra: “Il mio obiettivo è migliorare ogni giorno”

Circuito ATP-WTA ATP, Copertina, WTA

Carlos Alcaraz è arrivato a Tokyo con il sorriso e con la voglia di lasciare il segno anche in un torneo che non aveva mai disputato prima. Alla vigilia del suo debutto nell’ATP 500 di Tokyo 2025, lo spagnolo ha affrontato la stampa con la serenità di chi è consapevole di aver già scritto pagine importanti nella storia del tennis, ma anche con l’umiltà di chi guarda al futuro senza fretta.
“Molte volte mi chiedete quale sia il mio obiettivo come tennista e rispondo sempre che mi piacerebbe sedermi alla stessa tavola delle leggende di questo sport. Ma non è qualcosa a cui penso adesso. Ho conquistato già risultati importanti, ma non do nulla per scontato. Non ho in mente i 24 Slam di Djokovic o altri record, so che la strada è lunga”, ha dichiarato il murciano.

Con sei Slam in bacheca prima dei 23 anni e già sette titoli nel solo 2025, Alcaraz non nasconde che il grande obiettivo di questa stagione è difendere il numero 1 del mondo fino alla fine dell’anno. “È la miglior stagione della mia carriera, ho giocato un tennis eccellente e sono cresciuto molto come giocatore. Voglio restare concentrato sul presente, fare le cose nel modo giusto per essere un tennista e una persona migliore”.

Non poteva mancare un riferimento al grande rivale Jannik Sinner, assente a Tokyo ma presente a Pechino: “Sono convinto che al nostro prossimo incontro cambierà qualcosa a livello tattico. Io l’ho fatto, dopo la sconfitta a Wimbledon ho cercato di migliorare. Sicuramente lo farà anche lui. Dovrò essere molto concentrato per rispondere alle sue nuove strategie”.

Alcaraz ha poi parlato del suo entusiasmo nell’approdare in Giappone: “Mi interessa molto conoscere la cultura giapponese, visitare la città e provare a iscrivere il mio nome nell’albo d’oro del torneo, dove compaiono leggende come il Big 3 e Andy Murray. I giapponesi mi hanno accolto in modo splendido, sono persone gentilissime”.
Il suo cammino inizierà domani contro l’argentino Sebastián Báez, primo ostacolo di un torneo che Alcaraz vuole vivere non solo come sfida sportiva, ma anche come esperienza personale.

CHN ATP 500 e WTA 1000 Pechino
Capital Group Diamond – ore 05:00
Alexandre Muller FRA vs Karen Khachanov RUS
Moyuka Uchijima JPN vs Lin Zhu CHN
Donna Vekic CRO vs Cristina Bucsa ESP
Jannik Sinner ITA vs Marin Cilic CRO (Non prima 13:00)
Yue Yuan CHN vs Yulia Putintseva KAZ

Lotus – ore 05:00
Hanyu Guo CHN vs Xiyu Wang CHN
Benjamin Bonzi FRA vs Fabian Marozsan HUN (Non prima 07:00)
Qualifier it vs Zhizhen Zhang CHN
Alejandro Davidovich Fokina ESP vs Camilo Ugo Carabelli ARG
Suzan Lamens NED vs Yafan Wang CHN

Moon – ore 05:00
Zeynep Sonmez TUR vs Sijia Wei CHN
Rebecca Sramkova SVK vs Elena-Gabriela Ruse ROU
Katerina Siniakova CZE vs Anastasia Potapova RUS
Sonay Kartal GBR vs Alycia Parks USA

Brad Drewett – ore 05:00
Ann Li USA vs Camila Osorio COL
Magdalena Frech POL vs Ella Seidel GER
Lois Boisson FRA vs Dalma Galfi HUN
Jessica Bouzas Maneiro ESP vs Jaqueline Cristian ROU

Court 3 – ore 05:00
Ajla Tomljanovic AUS vs Yuliia Starodubtseva UKR
Aliaksandra Sasnovich BLR vs Janice Tjen INA
Victoria Jimenez Kasintseva AND vs Maya Joint AUS

Court 5 – ore 08:00
Marcelo Melo BRA / Alexander Zverev GER vs Yunchaokete Bu CHN / Cameron Norrie GBR
Sadio Doumbia FRA / Fabien Reboul FRA vs Alexander Bublik KAZ / Lorenzo Musetti ITA

🇯🇵 ATP 500 Tokyo
COLOSSEUM
Start 11:00 (Tokyo) / 04:00 (Italia)
1) [WC] Yoshihito Nishioka 🇯🇵 vs Luciano Darderi 🇮🇹
Not before 12:30 (Tokyo) / 05:30 (Italia)
2) Gabriel Diallo 🇨🇦 vs [2] Taylor Fritz 🇺🇸
Not before 16:00 (Tokyo) / 09:00 (Italia)
3) [4] Casper Ruud 🇳🇴 vs [WC] Shintaro Mochizuki 🇯🇵
Followed by
4) [1] Carlos Alcaraz 🇪🇸 vs Sebastián Báez 🇦🇷

KINOSHITA GROUP SHOW COURT
Start 11:00 (Tokyo) / 04:00 (Italia)
1) [6] Ugo Humbert 🇫🇷 vs [PR] Jenson Brooksby 🇺🇸
Followed by
2) [5] Tomáš Macháč 🇨🇿 vs [Q] Sho Shimabukuro 🇯🇵
Followed by
3) Jordan Thompson 🇦🇺 vs Brandon Nakashima 🇺🇸
Followed by
4) Hamad Medjedovic 🇷🇸 vs [3] Holger Rune 🇩🇰

COURT 1
Start 11:00 (Tokyo) / 04:00 (Italia)
1) Marcos Giron 🇺🇸 vs Sebastian Korda 🇺🇸
Followed by
2) Damir Dzumhur 🇧🇦 vs [Q] Aleksandar Vukic 🇦🇺
Followed by
3) Alex Michelsen 🇺🇸 vs [Q] Ethan Quinn 🇺🇸
Followed by
4) Zizou Bergs 🇧🇪 vs Alejandro Tabilo 🇨🇱

COURT 2
Start 13:00 (Tokyo) / 06:00 (Italia)
1) [WC] Kota Uesugi 🇯🇵 / Sora Watanabe 🇯🇵 vs Austin Krajicek 🇺🇸 / Nikola Mektic 🇭🇷
Followed by
2) [1] Christian Harrison 🇺🇸 / Evan King 🇺🇸 vs Qualifier / Qualifier

