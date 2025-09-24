Berrettini ritrova il sorriso a Tokyo: “Felice di tornare a vincere” (Video)

Matteo Berrettini interrompe un digiuno che durava da 137 giorni e torna finalmente a sorridere sul circuito maggiore. Al primo turno dell’ATP 500 di Tokyo, il tennista romano ha superato con autorità lo spagnolo Jaume Munar (n.40 ATP) con il punteggio di 6-4 6-2 in un’ora e 36 minuti, giocando una partita solida e convincente.

Il 28enne azzurro non vinceva un match dall’ultima edizione degli Internazionali d’Italia, quando a maggio si era imposto sul britannico Jacob Fearnley prima di ritirarsi due giorni dopo contro Casper Ruud. Proprio il norvegese potrebbe essere il suo prossimo avversario a Tokyo, qualora battesse la wild card giapponese Shintaro Mochizuki.

Berrettini ha mostrato segnali incoraggianti, annullando tutte e otto le palle break concesse e ritrovando fiducia nei colpi. Un passo importante dopo i mesi complicati che lo hanno visto lottare più con i problemi fisici e la forma che con gli avversari.

Al termine della partita, l’azzurro ha condiviso la propria soddisfazione attraverso i canali social dell’ATP:

“Ho appena ottenuto la prima vittoria del torneo, spero non l’ultima. Mi sento molto felice. L’ultima volta che avevo vinto una partita era a maggio, quindi è una bella sensazione. Il tifo è stato pazzesco, amo il sostegno che c’è qui in Giappone. Il match è stato molto buono, ho giocato bene e penso che giocherò il prossimo incontro tra un paio di giorni.”

Un ritorno al successo che vale più del semplice passaggio del turno: per Berrettini potrebbe essere l’inizio di una nuova rincorsa.