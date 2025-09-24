Berrettini ritrova il sorriso a Tokyo: “Felice di tornare a vincere” (Video)
Matteo Berrettini interrompe un digiuno che durava da 137 giorni e torna finalmente a sorridere sul circuito maggiore. Al primo turno dell’ATP 500 di Tokyo, il tennista romano ha superato con autorità lo spagnolo Jaume Munar (n.40 ATP) con il punteggio di 6-4 6-2 in un’ora e 36 minuti, giocando una partita solida e convincente.
Il 28enne azzurro non vinceva un match dall’ultima edizione degli Internazionali d’Italia, quando a maggio si era imposto sul britannico Jacob Fearnley prima di ritirarsi due giorni dopo contro Casper Ruud. Proprio il norvegese potrebbe essere il suo prossimo avversario a Tokyo, qualora battesse la wild card giapponese Shintaro Mochizuki.
Berrettini ha mostrato segnali incoraggianti, annullando tutte e otto le palle break concesse e ritrovando fiducia nei colpi. Un passo importante dopo i mesi complicati che lo hanno visto lottare più con i problemi fisici e la forma che con gli avversari.
Al termine della partita, l’azzurro ha condiviso la propria soddisfazione attraverso i canali social dell’ATP:
“Ho appena ottenuto la prima vittoria del torneo, spero non l’ultima. Mi sento molto felice. L’ultima volta che avevo vinto una partita era a maggio, quindi è una bella sensazione. Il tifo è stato pazzesco, amo il sostegno che c’è qui in Giappone. Il match è stato molto buono, ho giocato bene e penso che giocherò il prossimo incontro tra un paio di giorni.”
Un ritorno al successo che vale più del semplice passaggio del turno: per Berrettini potrebbe essere l’inizio di una nuova rincorsa.
TAG: ATP 500 Tokyo, ATP 500 Tokyo 2025, Matteo Berrettini
4 commenti
Mi aspetto un Berretto in crescita per le finali di Coppa Davis.
Forza Matteo!!
Aprire il sito e trovare la vittoria di Berrettini è sempre una cosa molto piacevole.
Quando ho visto il sorteggio non ho detto nulla, ma temevo Munar che è in un buon momento anche sul cemento con gli ottavi a New York e i quarti a Winston-Salem con le vittorie su Sonego e Bellucci e, sapendo delle condizioni non perfette di Matteo al rientro, non avevo molte aspettative.
Invece c’è una vittoria che dal punteggio sembra abbastanza netta e questo da speranza pr un veloce recupero di un giocatore che in chiave Davis può essere fondamentale.
Avanti così.
Non ho visto la partita e giudico solo le highlight.
Mi pare che Munar abbia insistito troppo sul diritto di Matteo o comunque abbia colpito in modo da dargli tempo di girarsi.
Invito a nozze per Matteo che comunque mi è parso (ripeto, giudico dalle highlight) molto più tonico della disgraziata partita cinese.
Speriamo che riptorni nella forma migliore e possa aspirare entro fine anno a portarsi a casa un torneo
DAJE MATTE’!!!!
Zittisci il gracchio di gipeti, muridi e dingo che ti davano per finito.
Sempre con te!