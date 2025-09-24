Challenger Orleans, Lisbona, Buenos Aires, Jingshan e Las Vegas: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

Matteo Gigante nella foto
CHALLENGER Las Vegas (🇺🇸 USA) – 2° Turno, cemento
Stadium – ore 20:00
Jurij Rodionov
vs Cooper Williams
Il match deve ancora iniziare
Alex Rybakov vs James Trotter
Il match deve ancora iniziare
George Goldhoff / Theodore Winegar vs Hans Hach Verdugo / Daniel Milavsky
Il match deve ancora iniziare
Alfredo Perez / Jamie Vance vs Siddhant Banthia / Ramkumar Ramanathan (Non prima 03:30)
Il match deve ancora iniziare
Moerani Bouzige vs Olle Wallin
Il match deve ancora iniziare
Court 10 – ore 20:00
Blaise Bicknell vs Andrew Fenty
Il match deve ancora iniziare
Benjamin Kittay / Joshua Sheehy vs Francis Casey Alcantara / Thijmen Loof
Il match deve ancora iniziare
Daniel Masur / Jurij Rodionov vs Courtney John Lock / Nicolas Mejia (Non prima 23:30)
Il match deve ancora iniziare
Court 11 – ore 20:00
Mitchell Krueger / Luis David Martinez vs Pranav Kumar / Kody Pearson
Il match deve ancora iniziare
Patrick Harper / Johannus Monday vs Federico Bondioli / Carlo Alberto Caniato
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Lisbon (🇵🇹 Portogallo) 🌤️ – 2° Turno, terra battuta
11:00 Pereira T. 🇵🇹 vs Merida Aguilar D. 🇪🇸
ATP Lisbon
Tiago Pereira
2
3
Daniel Merida
6
6
Vincitore: Merida
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Merida
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-5 → 3-5
D. Merida
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 1-3
T. Pereira
15-0
15-15
df
30-15
40-15
0-2 → 1-2
D. Merida
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 0-2
T. Pereira
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Merida
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-5 → 2-6
T. Pereira
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-3 → 1-4
D. Merida
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
1-2 → 1-3
12:30 Carballes Baena R. 🇪🇸 vs Llamas Ruiz P. 🇪🇸
Il match deve ancora iniziare
14:00 Rocha H. 🇵🇹 vs Choinski J. 🇬🇧
Il match deve ancora iniziare
17:00 Ferreira Silva F. 🇵🇹 vs Gaubas V. 🇱🇹
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Orleans (🇫🇷 Francia) – 1°-2° Turno, cemento (al coperto)
Central Arena – ore 11:00
Moez Echargui
vs Kimmer Coppejans
ATP Orleans
Moez Echargui•
15
4
3
Kimmer Coppejans
0
6
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Coppejans
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
3-2 → 3-3
M. Echargui
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-1 → 3-2
M. Echargui
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
K. Coppejans
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
df
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Coppejans
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
K. Coppejans
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
M. Echargui
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-3 → 2-3
M. Echargui
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-2 → 1-2
M. Echargui
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Raphael Collignon vs Lucas Poullain
Il match deve ancora iniziare
Lukas Klein vs Patrick Kypson (Non prima 13:30)
Il match deve ancora iniziare
Justin Engel vs Matteo Gigante
Il match deve ancora iniziare
Martin Landaluce vs Mae Malige (Non prima 19:00)
Il match deve ancora iniziare
Mark Lajal vs Chris Rodesch
Il match deve ancora iniziare
ST CYR EN VAL NO.2 – ore 11:00
Romain Andres / Adan Freire Da Silva vs Cleeve Harper / David Stevenson
ATP Orleans
Romain Andres / Adan Freire Da Silva
2
4
Cleeve Harper / David Stevenson
6
6
Vincitore: Harper / Stevenson
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Harper / Stevenson
4-5 → 4-6
R. Andres / Freire Da Silva
3-5 → 4-5
C. Harper / Stevenson
3-4 → 3-5
R. Andres / Freire Da Silva
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
2-4 → 3-4
C. Harper / Stevenson
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
ace
2-3 → 2-4
R. Andres / Freire Da Silva
1-3 → 2-3
C. Harper / Stevenson
1-2 → 1-3
R. Andres / Freire Da Silva
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-2 → 1-2
C. Harper / Stevenson
0-1 → 0-2
R. Andres / Freire Da Silva
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Harper / Stevenson
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
2-5 → 2-6
R. Andres / Freire Da Silva
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-4 → 2-5
C. Harper / Stevenson
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
2-3 → 2-4
R. Andres / Freire Da Silva
1-3 → 2-3
C. Harper / Stevenson
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
1-2 → 1-3
R. Andres / Freire Da Silva
0-2 → 1-2
C. Harper / Stevenson
0-1 → 0-2
R. Andres / Freire Da Silva
0-15
0-30
df
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Ivan Sabanov / Matej Sabanov vs Theo Arribage / Joshua Paris
ATP Orleans
Ivan Sabanov / Matej Sabanov•
15
0
Theo Arribage / Joshua Paris [3]
40
0
Hendrik Jebens / Albano Olivetti vs Patrick Kaukovalta / Emil Ruusuvuori
Il match deve ancora iniziare
Kenny De Schepper / Jelle Sels vs Trey Hilderbrand / Mac Kiger
Il match deve ancora iniziare
Gregoire Jacq / Matteo Martineau vs Mick Veldheer / Sem Verbeek
Il match deve ancora iniziare
Jeevan Nedunchezhiyan / Jakub Paul vs Milos Karol / Lukas Klein
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Buenos Aires 3 (🇦🇷 Argentina) 🌤️ – 2° Turno, terra battuta
In attesa…
CHALLENGER Jingshan (🇨🇳 Cina) – 1° – 2° Turno – cemento
**04:35** Biryukov P. 🇷🇺 b Harris B. 🇬🇧 0:2
**04:35** Jasika O. 🇦🇺 b Cui J. 🇨🇳 2:1
**04:35** Sharipov M. 🇷🇺 b Eubanks C. 🇺🇸 0:2
**04:35** Tseng C. H. 🇹🇼 b Wu Tung-Lin 🇹🇼 2:0
**06:00** Smith C. 🇺🇸 b Soriano Barrera A. 🇨🇴 2:0
**06:30** Basilashvili N. 🇬🇪 b Holmgren A. 🇩🇰 2:0
**06:40** Te R. 🇨🇳 b McDonald M. 🇺🇸 0:2
**07:25** Svrcina D. 🇨🇿 b Shin S. 🇰🇷 2:0
**07:35** Harris L. 🇿🇦 b Holt B. 🇺🇸 2:0
**10:40** Bolt A. 🇦🇺 vs Duckworth J. 🇦🇺
ATP Jingshan
Alex Bolt
0
6
6
5
James Duckworth [4]•
0
2
7
4
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Bolt
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
4-4 → 5-4
A. Bolt
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
J. Duckworth
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
A. Bolt
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
1-2*
1-3*
ace
1*-4
1*-5
1-6*
6-6 → 6-7
A. Bolt
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-6 → 6-6
J. Duckworth
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
df
5-5 → 5-6
J. Duckworth
15-0
ace
30-0
ace
40-0
ace
40-15
df
4-4 → 4-5
A. Bolt
0-15
0-30
0-40
15-40
ace
30-40
40-40
ace
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Bolt
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
40-30
ace
5-2 → 6-2
J. Duckworth
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
5-1 → 5-2
J. Duckworth
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
30-40
df
2-0 → 3-0
A. Bolt
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
ace
1-0 → 2-0
**12:10** Royer V. 🇫🇷 vs Gojo B. 🇭🇷
Il match deve ancora iniziare
