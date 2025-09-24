Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Orleans, Lisbona, Buenos Aires, Jingshan e Las Vegas: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

Matteo Gigante nella foto
CHALLENGER Las Vegas (🇺🇸 USA) – 2° Turno, cemento

Stadium – ore 20:00
Jurij Rodionov AUT vs Cooper Williams USA
Il match deve ancora iniziare

Alex Rybakov USA vs James Trotter JPN

Il match deve ancora iniziare

George Goldhoff USA / Theodore Winegar USA vs Hans Hach Verdugo MEX / Daniel Milavsky USA

Il match deve ancora iniziare

Alfredo Perez USA / Jamie Vance USA vs Siddhant Banthia IND / Ramkumar Ramanathan IND (Non prima 03:30)

Il match deve ancora iniziare

Moerani Bouzige AUS vs Olle Wallin SWE

Il match deve ancora iniziare





Court 10 – ore 20:00
Blaise Bicknell JAM vs Andrew Fenty USA

Il match deve ancora iniziare

Benjamin Kittay USA / Joshua Sheehy USA vs Francis Casey Alcantara PHI / Thijmen Loof NED

Il match deve ancora iniziare

Daniel Masur GER / Jurij Rodionov AUT vs Courtney John Lock ZIM / Nicolas Mejia COL (Non prima 23:30)

Il match deve ancora iniziare





Court 11 – ore 20:00
Mitchell Krueger USA / Luis David Martinez VEN vs Pranav Kumar USA / Kody Pearson AUS

Il match deve ancora iniziare

Patrick Harper AUS / Johannus Monday GBR vs Federico Bondioli ITA / Carlo Alberto Caniato ITA

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Lisbon (🇵🇹 Portogallo) 🌤️ – 2° Turno, terra battuta

11:00 Pereira T. 🇵🇹 vs Merida Aguilar D. 🇪🇸
ATP Lisbon
Tiago Pereira
2
3
Daniel Merida
6
6
Vincitore: Merida
Mostra dettagli

12:30 Carballes Baena R. 🇪🇸 vs Llamas Ruiz P. 🇪🇸

Il match deve ancora iniziare

14:00 Rocha H. 🇵🇹 vs Choinski J. 🇬🇧

Il match deve ancora iniziare

17:00 Ferreira Silva F. 🇵🇹 vs Gaubas V. 🇱🇹

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Orleans (🇫🇷 Francia) – 1°-2° Turno, cemento (al coperto)

Central Arena – ore 11:00
Moez Echargui TUN vs Kimmer Coppejans BEL
ATP Orleans
Moez Echargui
15
4
3
Kimmer Coppejans
0
6
3
Mostra dettagli

Raphael Collignon BEL vs Lucas Poullain FRA

Il match deve ancora iniziare

Lukas Klein SVK vs Patrick Kypson USA (Non prima 13:30)

Il match deve ancora iniziare

Justin Engel GER vs Matteo Gigante ITA

Il match deve ancora iniziare

Martin Landaluce ESP vs Mae Malige FRA (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare

Mark Lajal EST vs Chris Rodesch LUX

Il match deve ancora iniziare





ST CYR EN VAL NO.2 – ore 11:00
Romain Andres FRA / Adan Freire Da Silva FRA vs Cleeve Harper CAN / David Stevenson GBR

ATP Orleans
Romain Andres / Adan Freire Da Silva
2
4
Cleeve Harper / David Stevenson
6
6
Vincitore: Harper / Stevenson
Mostra dettagli

Ivan Sabanov SRB / Matej Sabanov SRB vs Theo Arribage FRA / Joshua Paris GBR

ATP Orleans
Ivan Sabanov / Matej Sabanov
15
0
Theo Arribage / Joshua Paris [3]
40
0
Mostra dettagli

Hendrik Jebens GER / Albano Olivetti FRA vs Patrick Kaukovalta FIN / Emil Ruusuvuori FIN

Il match deve ancora iniziare

Kenny De Schepper FRA / Jelle Sels NED vs Trey Hilderbrand USA / Mac Kiger USA

Il match deve ancora iniziare

Gregoire Jacq FRA / Matteo Martineau FRA vs Mick Veldheer NED / Sem Verbeek NED

Il match deve ancora iniziare

Jeevan Nedunchezhiyan IND / Jakub Paul SUI vs Milos Karol SVK / Lukas Klein SVK

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Buenos Aires 3 (🇦🇷 Argentina) 🌤️ – 2° Turno, terra battuta

In attesa…





CHALLENGER Jingshan (🇨🇳 Cina) – 1° – 2° Turno – cemento

**04:35** Biryukov P. 🇷🇺 b Harris B. 🇬🇧 0:2
**04:35** Jasika O. 🇦🇺 b Cui J. 🇨🇳 2:1
**04:35** Sharipov M. 🇷🇺 b Eubanks C. 🇺🇸 0:2
**04:35** Tseng C. H. 🇹🇼 b Wu Tung-Lin 🇹🇼 2:0
**06:00** Smith C. 🇺🇸 b Soriano Barrera A. 🇨🇴 2:0
**06:30** Basilashvili N. 🇬🇪 b Holmgren A. 🇩🇰 2:0
**06:40** Te R. 🇨🇳 b McDonald M. 🇺🇸 0:2
**07:25** Svrcina D. 🇨🇿 b Shin S. 🇰🇷 2:0
**07:35** Harris L. 🇿🇦 b Holt B. 🇺🇸 2:0
**10:40** Bolt A. 🇦🇺 vs Duckworth J. 🇦🇺
ATP Jingshan
Alex Bolt
0
6
6
5
James Duckworth [4]
0
2
7
4
Mostra dettagli

**12:10** Royer V. 🇫🇷 vs Gojo B. 🇭🇷

Il match deve ancora iniziare

