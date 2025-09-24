Ranking ATP: La situazione di questa settimana. Alexander Bublik tra i primi sedici giocatori del mondo
24/09/2025 08:26 1 commento
Classifica Atp Entry System Singolo (22-09-2025)
1
Best: 1
--
0
Carlos Alcaraz
ESP, 05-05-2003
11540
Punti
20
Tornei
2
Best: 1
--
0
Jannik Sinner
ITA, 16-08-2001
10780
Punti
17
Tornei
3
Best: 2
--
0
Alexander Zverev
GER, 20-04-1997
5930
Punti
23
Tornei
4
Best: 1
--
0
Novak Djokovic
SRB, 22-05-1987
4830
Punti
19
Tornei
5
Best: 4
--
0
Taylor Fritz
USA, 28-10-1997
4675
Punti
22
Tornei
6
Best: 6
--
0
Ben Shelton
USA, 09-10-2002
4280
Punti
23
Tornei
7
Best: 4
--
0
Jack Draper
GBR, 22-12-2001
3690
Punti
17
Tornei
8
Best: 6
--
0
Alex de Minaur
AUS, 17-02-1999
3545
Punti
23
Tornei
9
Best: 6
--
0
Lorenzo Musetti
ITA, 03-03-2002
3505
Punti
20
Tornei
10
Best: 9
--
0
Karen Khachanov
RUS, 21-05-1996
3280
Punti
24
Tornei
11
Best: 4
--
0
Holger Rune
DEN, 29-04-2003
3090
Punti
21
Tornei
12
Best: 12
--
0
Casper Ruud
NOR, 22-12-1998
2755
Punti
23
Tornei
13
Best: 6
--
0
Felix Auger-Aliassime
CAN, 08-08-2000
2755
Punti
28
Tornei
14
Best: 10
--
0
Andrey Rublev
RUS, 20-10-1997
2610
Punti
29
Tornei
15
Best: 8
--
0
Tommy Paul
USA, 17-05-1997
2510
Punti
21
Tornei
16
Best: 16
▲
3
Alexander Bublik
KAZ, 17-06-1997
2445
Punti
28
Tornei
17
Best: 16
▼
-1
Jiri Lehecka
CZE, 08-11-2001
2415
Punti
25
Tornei
18
Best: 1
--
0
Daniil Medvedev
RUS, 11-02-1996
2410
Punti
23
Tornei
19
Best: 16
▼
-2
Jakub Mensik
CZE, 01-09-2005
2380
Punti
23
Tornei
20
Best: 18
--
0
Alejandro Davidovich Fokina
ESP, 05-06-1999
2225
Punti
26
Tornei
21
Best: 18
--
0
Francisco Cerundolo
ARG, 13-08-1998
2135
Punti
26
Tornei
22
Best: 22
--
0
Tomas Machac
CZE, 13-10-2000
2110
Punti
21
Tornei
23
Best: 14
--
0
Arthur Fils
FRA, 12-06-2004
2070
Punti
19
Tornei
24
Best: 18
--
0
Ugo Humbert
FRA, 26-06-1998
2045
Punti
22
Tornei
25
Best: 17
--
0
Flavio Cobolli
ITA, 06-05-2002
2040
Punti
28
Tornei
26
Best: 10
--
0
Denis Shapovalov
CAN, 15-04-1999
1838
Punti
23
Tornei
27
Best: 3
--
0
Stefanos Tsitsipas
GRE, 12-08-1998
1830
Punti
23
Tornei
28
Best: 19
--
0
Grigor Dimitrov
BUL, 16-05-1991
1645
Punti
18
Tornei
29
Best: 11
--
0
Frances Tiafoe
USA, 20-01-1998
1640
Punti
24
Tornei
30
Best: 30
--
0
Luciano Darderi
ITA, 14-02-2002
1584
Punti
35
Tornei
31
Best: 21
--
0
Tallon Griekspoor
NED, 02-07-1996
1565
Punti
27
Tornei
32
Best: 30
--
0
Alex Michelsen
USA, 25-08-2004
1485
Punti
27
Tornei
33
Best: 29
--
0
Brandon Nakashima
USA, 03-08-2001
1420
Punti
30
Tornei
34
Best: 8
--
0
Cameron Norrie
GBR, 23-08-1995
1397
Punti
27
Tornei
35
Best: 33
--
0
Gabriel Diallo
CAN, 24-09-2001
1308
Punti
25
Tornei
36
Best: 29
--
0
Giovanni Mpetshi Perricard
FRA, 08-07-2003
1275
Punti
26
Tornei
37
Best: 37
▲
2
Corentin Moutet
FRA, 19-04-1999
1233
Punti
26
Tornei
38
Best: 38
--
0
Alexandre Muller
FRA, 01-02-1997
1168
Punti
28
Tornei
39
Best: 19
▲
1
Alexei Popyrin
AUS, 05-08-1999
1140
Punti
24
Tornei
40
Best: 37
▼
-3
Jaume Munar
ESP, 05-05-1997
1138
Punti
24
Tornei
41
Best: 18
--
0
Sebastian Baez
ARG, 28-12-2000
1135
Punti
27
Tornei
42
Best: 42
--
0
Joao Fonseca
BRA, 21-08-2006
1129
Punti
21
Tornei
43
Best: 43
--
0
Camilo Ugo Carabelli
ARG, 17-06-1999
1123
Punti
30
Tornei
44
Best: 35
--
0
Lorenzo Sonego
ITA, 11-05-1995
1105
Punti
29
Tornei
45
Best: 45
▲
1
Zizou Bergs
BEL, 03-06-1999
1089
Punti
28
Tornei
46
Best: 42
▲
1
Miomir Kecmanovic
SRB, 31-08-1999
1086
Punti
30
Tornei
47
Best: 42
▼
-2
Benjamin Bonzi
FRA, 09-06-1996
1083
Punti
25
Tornei
48
Best: 43
▲
2
Marcos Giron
USA, 24-07-1993
1040
Punti
27
Tornei
49
Best: 9
▼
-1
Roberto Bautista Agut
ESP, 14-04-1988
1035
Punti
28
Tornei
50
Best: 47
▼
-1
Daniel Altmaier
GER, 12-09-1998
1003
Punti
29
Tornei
51
Best: 30
--
0
Nuno Borges
POR, 19-02-1997
995
Punti
29
Tornei
52
Best: 48
▲
2
Learner Tien
USA, 02-12-2005
985
Punti
27
Tornei
53
Best: 6
▼
-1
Gael Monfils
FRA, 01-09-1986
975
Punti
22
Tornei
54
Best: 54
▲
2
Arthur Rinderknech
FRA, 23-07-1995
932
Punti
31
Tornei
55
Best: 27
▲
8
Tomas Martin Etcheverry
ARG, 18-07-1999
930
Punti
34
Tornei
56
Best: 6
▲
1
Matteo Berrettini
ITA, 12-04-1996
925
Punti
21
Tornei
57
Best: 36
▼
-2
Fabian Marozsan
HUN, 08-10-1999
920
Punti
24
Tornei
58
Best: 58
--
0
Marton Fucsovics
HUN, 08-02-1992
916
Punti
21
Tornei
59
Best: 54
▲
1
Francisco Comesana
ARG, 06-10-2000
912
Punti
29
Tornei
60
Best: 53
▼
-7
Adrian Mannarino
FRA, 29-06-1988
897
Punti
28
Tornei
61
Best: 17
▲
1
Reilly Opelka
USA, 28-08-1997
895
Punti
24
Tornei
62
Best: 49
▲
2
Jacob Fearnley
GBR, 15-07-2001
889
Punti
25
Tornei
63
Best: 57
▲
3
Hamad Medjedovic
SRB, 18-07-2003
883
Punti
21
Tornei
64
Best: 63
▲
1
Mattia Bellucci
ITA, 01-06-2001
869
Punti
30
Tornei
65
Best: 61
▼
-4
Kamil Majchrzak
POL, 13-01-1996
868
Punti
20
Tornei
66
Best: 23
▲
2
Damir Dzumhur
BIH, 20-05-1992
868
Punti
32
Tornei
67
Best: 62
▲
2
Aleksandar Kovacevic
USA, 29-08-1998
862
Punti
34
Tornei
68
Best: 68
▲
2
Terence Atmane
FRA, 09-01-2002
839
Punti
25
Tornei
69
Best: 6
▲
2
Hubert Hurkacz
POL, 11-02-1997
835
Punti
20
Tornei
70
Best: 47
▼
-3
Pedro Martinez
ESP, 26-04-1997
833
Punti
35
Tornei
71
Best: 71
▲
1
Juan Manuel Cerundolo
ARG, 15-11-2001
829
Punti
28
Tornei
72
Best: 55
▲
40
Alejandro Tabilo
CHI, 02-06-1997
826
Punti
27
Tornei
73
Best: 29
--
0
Matteo Arnaldi
ITA, 22-02-2001
825
Punti
25
Tornei
74
Best: 23
▲
5
Sebastian Korda
USA, 05-07-2000
820
Punti
20
Tornei
75
Best: 46
--
0
Quentin Halys
FRA, 26-10-1996
806
Punti
30
Tornei
76
Best: 76
▲
12
Valentin Royer
FRA, 29-05-2001
805
Punti
29
Tornei
77
Best: 75
▼
-1
Adam Walton
AUS, 17-04-1999
803
Punti
31
Tornei
78
Best: 26
--
0
Jordan Thompson
AUS, 20-04-1994
795
Punti
20
Tornei
79
Best: 79
▲
1
Jesper de Jong
NED, 31-05-2000
784
Punti
24
Tornei
80
Best: 75
▲
4
Arthur Cazaux
FRA, 23-08-2002
782
Punti
22
Tornei
81
Best: 80
--
0
Ethan Quinn
USA, 12-03-2004
773
Punti
27
Tornei
82
Best: 29
--
0
Mariano Navone
ARG, 27-02-2001
770
Punti
31
Tornei
83
Best: 27
▼
-6
Laslo Djere
SRB, 02-06-1995
766
Punti
22
Tornei
84
Best: 22
▼
-1
Botic van de Zandschulp
NED, 04-10-1995
759
Punti
23
Tornei
85
Best: 67
--
0
Luca Nardi
ITA, 06-08-2003
740
Punti
27
Tornei
86
Best: 85
--
0
Jenson Brooksby
USA, 26-10-2000
737
Punti
19
Tornei
87
Best: 7
--
0
David Goffin
BEL, 07-12-1990
734
Punti
24
Tornei
88
Best: 45
▲
8
Alexander Shevchenko
KAZ, 29-11-2000
727
Punti
28
Tornei
89
Best: 64
▼
-15
Yunchaokete Bu
CHN, 19-01-2002
721
Punti
32
Tornei
90
Best: 90
▲
10
Emilio Nava
USA, 02-12-2001
700
Punti
30
Tornei
91
Best: 91
▲
8
Dalibor Svrcina
CZE, 02-10-2002
691
Punti
29
Tornei
92
Best: 78
▲
10
Vit Kopriva
CZE, 15-06-1997
679
Punti
28
Tornei
93
Best: 81
▼
-4
Raphael Collignon
BEL, 13-01-2002
677
Punti
25
Tornei
94
Best: 4
▼
-3
Kei Nishikori
JPN, 29-12-1989
675
Punti
21
Tornei
95
Best: 79
▼
-2
Aleksandar Vukic
AUS, 06-04-1996
668
Punti
29
Tornei
96
Best: 37
▲
2
Mackenzie McDonald
USA, 16-04-1995
667
Punti
25
Tornei
97
Best: 3
▼
-38
Marin Cilic
CRO, 28-09-1988
664
Punti
19
Tornei
98
Best: 92
▼
-6
Filip Misolic
AUT, 08-08-2001
663
Punti
21
Tornei
99
Best: 90
▼
-5
Thiago Agustin Tirante
ARG, 10-04-2001
660
Punti
29
Tornei
100
Best: 95
▼
-5
Tristan Schoolkate
AUS, 26-02-2001
654
Punti
33
Tornei
101
Best: 36
▼
-11
Roman Safiullin
RUS, 07-08-1997
651
Punti
24
Tornei
102
Best: 21
▼
-5
Jan-Lennard Struff
GER, 25-04-1990
648
Punti
27
Tornei
103
Best: 77
--
0
Christopher O\'Connell
AUS, 03-06-1994
644
Punti
28
Tornei
104
Best: 16
▲
10
Nikoloz Basilashvili
GEO, 23-02-1992
617
Punti
26
Tornei
105
Best: 58
▲
1
Hugo Gaston
FRA, 26-09-2000
613
Punti
28
Tornei
106
Best: 104
▼
-1
Shintaro Mochizuki
JPN, 02-06-2003
607
Punti
27
Tornei
107
Best: 99
▲
2
Nishesh Basavareddy
USA, 02-05-2005
606
Punti
28
Tornei
108
Best: 83
▼
-4
Carlos Taberner
ESP, 08-08-1997
601
Punti
26
Tornei
109
Best: 94
▼
-2
James Duckworth
AUS, 21-01-1992
600
Punti
25
Tornei
110
Best: 12
▼
-2
Borna Coric
CRO, 14-11-1996
595
Punti
21
Tornei
111
Best: 96
▼
-10
Nicolas Jarry
CHI, 11-10-1995
586
Punti
28
Tornei
112
Best: 62
▼
-1
Rinky Hijikata
AUS, 23-02-2001
571
Punti
27
Tornei
113
Best: 49
▼
-3
Roberto Carballes Baena
ESP, 23-03-1993
570
Punti
28
Tornei
114
Best: 99
▲
2
Brandon Holt
USA, 06-04-1998
565
Punti
32
Tornei
115
Best: 115
▲
6
Dino Prizmic
CRO, 05-08-2005
561
Punti
20
Tornei
116
Best: 112
▼
-3
Ignacio Buse
PER, 25-03-2004
559
Punti
26
Tornei
117
Best: 102
▼
-2
Elmer Moller
DEN, 09-07-2003
558
Punti
27
Tornei
118
Best: 115
--
0
Jaime Faria
POR, 06-08-2003
552
Punti
22
Tornei
119
Best: 113
--
0
Liam Draxl
CAN, 05-12-2001
543
Punti
24
Tornei
120
Best: 106
▼
-3
Tristan Boyer
USA, 21-04-2001
540
Punti
28
Tornei
121
Best: 116
▼
-1
Alexander Blockx
BEL, 08-04-2005
540
Punti
26
Tornei
122
Best: 83
--
0
Chun-Hsin Tseng
TPE, 08-08-2001
531
Punti
24
Tornei
123
Best: 92
▲
2
Pablo Carreno Busta
ESP, 12-07-1991
527
Punti
27
Tornei
124
Best: 17
▲
2
Cristian Garin
CHI, 30-05-1996
518
Punti
18
Tornei
125
Best: 23
▲
2
Dusan Lajovic
SRB, 30-06-1990
514
Punti
26
Tornei
126
Best: 79
▼
-2
Hugo Dellien
BOL, 16-06-1993
512
Punti
28
Tornei
127
Best: 109
▼
-4
Lukas Klein
SVK, 22-03-1998
506
Punti
20
Tornei
128
Best: 114
--
0
Eliot Spizzirri
USA, 23-12-2001
504
Punti
29
Tornei
129
Best: 3
▲
8
Stan Wawrinka
SUI, 28-03-1985
502
Punti
26
Tornei
130
Best: 102
▼
-1
Zachary Svajda
USA, 29-11-2002
501
Punti
23
Tornei
131
Best: 101
--
0
Billy Harris
GBR, 25-01-1995
492
Punti
30
Tornei
132
Best: 105
▼
-2
Daniel Elahi Galan
COL, 18-06-1996
490
Punti
28
Tornei
133
Best: 107
--
0
Tomas Barrios Vera
CHI, 10-12-1997
473
Punti
30
Tornei
134
Best: 126
▲
1
Andrea Pellegrino
ITA, 23-03-1997
468
Punti
24
Tornei
135
Best: 133
▲
1
Colton Smith
USA, 05-03-2003
467
Punti
17
Tornei
136
Best: 134
▲
3
Martin Landaluce
ESP, 08-01-2006
462
Punti
26
Tornei
137
Best: 37
▲
3
Sebastian Ofner
AUT, 12-05-1996
453
Punti
18
Tornei
138
Best: 125
▲
3
Matteo Gigante
ITA, 04-01-2002
450
Punti
23
Tornei
139
Best: 118
▲
6
Francesco Passaro
ITA, 01-01-1900
449
Punti
22
Tornei
140
Best: 91
▲
2
Otto Virtanen
FIN, 21-06-2001
449
Punti
21
Tornei
141
Best: 126
▲
2
Pierre-Hugues Herbert
FRA, 18-03-1991
447
Punti
24
Tornei
142
Best: 142
▲
33
Moez Echargui
TUN, 10-01-1993
440
Punti
26
Tornei
143
Best: 112
▲
1
Marco Trungelliti
ARG, 31-01-1990
440
Punti
26
Tornei
144
Best: 124
▲
2
Roman Andres Burruchaga
ARG, 23-01-2002
439
Punti
30
Tornei
145
Best: 145
▲
11
Mark Lajal
EST, 12-05-2003
410
Punti
25
Tornei
146
Best: 125
▼
-14
Juan Pablo Ficovich
ARG, 24-01-1997
404
Punti
30
Tornei
147
Best: 147
▲
3
Yosuke Watanuki
JPN, 12-04-1998
401
Punti
20
Tornei
148
Best: 21
▲
4
Daniel Evans
GBR, 23-05-1990
392
Punti
25
Tornei
149
Best: 144
▼
-2
Ugo Blanchet
FRA, 05-01-1999
390
Punti
23
Tornei
150
Best: 103
▲
3
Harold Mayot
FRA, 04-02-2002
390
Punti
29
Tornei
151
Best: 151
▲
3
Zsombor Piros
HUN, 13-10-1999
390
Punti
20
Tornei
152
Best: 123
▲
3
Jerome Kym
SUI, 12-02-2003
387
Punti
19
Tornei
153
Best: 148
▼
-4
Coleman Wong
HKG, 06-06-2004
386
Punti
28
Tornei
154
Best: 149
▲
5
Francesco Maestrelli
ITA, 21-12-2002
386
Punti
27
Tornei
155
Best: 155
▲
3
Nicolai Budkov Kjaer
NOR, 01-09-2006
382
Punti
27
Tornei
156
Best: 87
▲
1
Jurij Rodionov
AUT, 16-05-1999
378
Punti
27
Tornei
157
Best: 24
▼
-6
Yoshihito Nishioka
JPN, 27-09-1995
374
Punti
23
Tornei
158
Best: 158
▲
38
Yibing Wu
CHN, 14-10-1999
372
Punti
10
Tornei
159
Best: 45
▼
-25
Yannick Hanfmann
GER, 13-11-1991
369
Punti
16
Tornei
160
Best: 147
--
0
Guy Den Ouden
NED, 08-04-2002
369
Punti
20
Tornei
161
Best: 126
▲
66
Jan Choinski
GBR, 10-06-1996
366
Punti
25
Tornei
162
Best: 58
▲
6
Taro Daniel
JPN, 27-01-1993
364
Punti
22
Tornei
163
Best: 163
▲
6
Giulio Zeppieri
ITA, 07-12-2001
362
Punti
20
Tornei
164
Best: 118
▼
-16
Thiago Seyboth Wild
BRA, 10-03-2000
356
Punti
22
Tornei
165
Best: 132
▼
-4
Vilius Gaubas
LTU, 29-12-2004
345
Punti
29
Tornei
166
Best: 143
▼
-4
Federico Coria
ARG, 09-03-1992
342
Punti
21
Tornei
167
Best: 130
▼
-4
Titouan Droguet
FRA, 15-06-2001
342
Punti
25
Tornei
168
Best: 145
▼
-4
Felipe Meligeni Alves
BRA, 19-02-1998
340
Punti
20
Tornei
169
Best: 17
▼
-4
Bernard Tomic
AUS, 21-10-1992
338
Punti
34
Tornei
170
Best: 117
▼
-3
Leandro Riedi
SUI, 27-01-2002
326
Punti
8
Tornei
171
Best: 149
--
0
Henrique Rocha
POR, 06-04-2004
319
Punti
29
Tornei
172
Best: 162
--
0
Hady Habib
LBN, 21-08-1998
317
Punti
23
Tornei
173
Best: 166
▼
-7
Daniel Merida
ESP, 26-09-2004
317
Punti
22
Tornei
174
Best: 172
▼
-1
Murphy Cassone
USA, 16-08-2002
317
Punti
27
Tornei
175
Best: 157
▼
-1
Lukas Neumayer
AUT, 06-09-2002
317
Punti
28
Tornei
176
Best: 144
--
0
August Holmgren
DEN, 22-04-1998
315
Punti
25
Tornei
177
Best: 138
▼
-7
Thiago Monteiro
BRA, 31-05-1994
314
Punti
26
Tornei
178
Best: 177
▼
-1
Jack Pinnington Jones
GBR, 30-03-2003
309
Punti
16
Tornei
179
Best: 164
--
0
James McCabe
AUS, 05-07-2003
306
Punti
30
Tornei
180
Best: 153
--
0
Alexis Galarneau
CAN, 02-03-1999
306
Punti
27
Tornei
181
Best: 150
--
0
Chris Rodesch
LUX, 18-07-2001
301
Punti
20
Tornei
182
Best: 29
▼
-4
Christopher Eubanks
USA, 05-05-1996
300
Punti
25
Tornei
183
Best: 142
▼
-1
Kyrian Jacquet
FRA, 11-05-2001
298
Punti
19
Tornei
184
Best: 183
▼
-1
Oliver Crawford
GBR, 30-04-1999
295
Punti
24
Tornei
185
Best: 185
▲
9
Jay Clarke
GBR, 27-07-1998
295
Punti
32
Tornei
186
Best: 97
▼
-2
Kimmer Coppejans
BEL, 07-02-1994
294
Punti
31
Tornei
187
Best: 63
▼
-2
Jason Kubler
AUS, 19-05-1993
291
Punti
13
Tornei
188
Best: 188
▲
36
Alex Barrena
ARG, 10-10-2002
288
Punti
26
Tornei
189
Best: 133
▼
-1
Patrick Kypson
USA, 28-10-1999
280
Punti
18
Tornei
190
Best: 189
▼
-1
Rei Sakamoto
JPN, 24-06-2006
279
Punti
23
Tornei
191
Best: 95
▲
8
Hugo Grenier
FRA, 23-03-1996
279
Punti
29
Tornei
192
Best: 192
▲
6
Gauthier Onclin
BEL, 01-01-1900
276
Punti
28
Tornei
193
Best: 38
▲
10
Alex Molcan
SVK, 01-12-1997
274
Punti
15
Tornei
194
Best: 160
▲
1
Li Tu
AUS, 27-05-1996
271
Punti
25
Tornei
195
Best: 188
▲
2
Benjamin Hassan
LBN, 04-02-1995
270
Punti
30
Tornei
196
Best: 196
▲
16
Rodrigo Pacheco Mendez
MEX, 25-04-2005
270
Punti
30
Tornei
197
Best: 181
▲
12
Daniel Rincon
ESP, 07-01-2003
268
Punti
30
Tornei
198
Best: 63
▲
2
Luca Van Assche
FRA, 11-05-2004
267
Punti
27
Tornei
199
Best: 199
▲
2
Nicolas Mejia
COL, 11-02-2000
267
Punti
30
Tornei
200
Best: 181
▲
4
Yuta Shimizu
JPN, 09-06-1999
266
Punti
22
Tornei
201
Best: 116
▲
4
Calvin Hemery
FRA, 28-01-1995
266
Punti
28
Tornei
202
Best: 110
▲
4
Valentin Vacherot
MON, 16-11-1998
263
Punti
20
Tornei
203
Best: 203
▲
5
Sascha Gueymard Wayenburg
FRA, 01-08-2003
262
Punti
27
Tornei
204
Best: 133
▼
-13
Federico Agustin Gomez
ARG, 26-11-1996
261
Punti
20
Tornei
205
Best: 205
▲
5
Vitaliy Sachko
UKR, 14-07-1997
261
Punti
24
Tornei
206
Best: 206
▲
66
Dan Added
FRA, 13-04-1999
260
Punti
30
Tornei
207
Best: 184
▼
-14
Luka Pavlovic
FRA, 30-03-2000
257
Punti
17
Tornei
208
Best: 208
▲
5
Aziz Dougaz
TUN, 26-03-1997
256
Punti
29
Tornei
209
Best: 196
▲
5
Rio Noguchi
JPN, 28-12-1998
256
Punti
28
Tornei
210
Best: 171
▼
-3
Beibit Zhukayev
KAZ, 12-10-2000
255
Punti
27
Tornei
211
Best: 202
▼
-9
Federico Cina
ITA, 30-03-2007
255
Punti
25
Tornei
212
Best: 170
▼
-25
James Trotter
JPN, 01-01-1900
255
Punti
21
Tornei
213
Best: 208
▲
4
Justin Engel
GER, 01-10-2007
253
Punti
31
Tornei
214
Best: 170
▲
5
Dmitry Popko
KAZ, 24-10-1996
251
Punti
25
Tornei
215
Best: 72
▲
5
Borna Gojo
CRO, 27-02-1998
250
Punti
14
Tornei
216
Best: 207
▲
5
Arthur Bouquier
FRA, 25-12-2000
250
Punti
17
Tornei
217
Best: 217
▲
17
Edas Butvilas
LTU, 23-07-2004
250
Punti
28
Tornei
218
Best: 131
▲
4
Pablo Llamas Ruiz
ESP, 13-10-2002
248
Punti
16
Tornei
219
Best: 161
▲
4
Marc-Andrea Huesler
SUI, 24-06-1996
248
Punti
17
Tornei
220
Best: 158
▲
8
Yu Hsiou Hsu
TPE, 02-04-1999
245
Punti
28
Tornei
221
Best: 125
▲
8
Alex Bolt
AUS, 05-01-1993
244
Punti
21
Tornei
222
Best: 222
▲
9
Joao Lucas Reis Da Silva
BRA, 26-03-2000
244
Punti
31
Tornei
223
Best: 131
▼
-5
Genaro Alberto Olivieri
ARG, 04-08-1998
243
Punti
29
Tornei
224
Best: 185
▲
1
Santiago Rodriguez Taverna
ARG, 16-07-1999
242
Punti
38
Tornei
225
Best: 201
▲
11
Fajing Sun
CHN, 03-10-1996
241
Punti
21
Tornei
226
Best: 175
▲
11
Alvaro Guillen Meza
ECU, 02-01-2003
241
Punti
30
Tornei
227
Best: 227
▲
85
Michael Zheng
USA, 27-01-2004
240
Punti
10
Tornei
228
Best: 216
▲
11
Johannus Monday
GBR, 22-01-2002
240
Punti
26
Tornei
229
Best: 226
▼
-3
Arthur Fery
GBR, 12-07-2002
239
Punti
11
Tornei
230
Best: 191
▲
10
Nerman Fatic
BIH, 24-10-1994
239
Punti
17
Tornei
231
Best: 184
▼
-15
Clement Chidekh
FRA, 13-01-2001
239
Punti
33
Tornei
232
Best: 123
▲
3
Timofey Skatov
KAZ, 21-01-2001
238
Punti
27
Tornei
233
Best: 123
▲
20
Ryan Peniston
GBR, 10-11-1995
237
Punti
25
Tornei
234
Best: 168
▲
7
Frederico Ferreira Silva
POR, 18-03-1995
237
Punti
26
Tornei
235
Best: 105
▲
7
Elias Ymer
SWE, 10-04-1996
236
Punti
27
Tornei
236
Best: 236
▲
12
Joel Schwaerzler
AUT, 27-01-2006
236
Punti
27
Tornei
237
Best: 237
▲
33
Zdenek Kolar
CZE, 09-10-1996
236
Punti
34
Tornei
238
Best: 47
▼
-100
Juncheng Shang
CHN, 02-02-2005
235
Punti
17
Tornei
239
Best: 60
▼
-7
Stefano Travaglia
ITA, 18-12-1991
235
Punti
21
Tornei
240
Best: 159
▼
-2
Mitchell Krueger
USA, 12-01-1994
233
Punti
21
Tornei
241
Best: 222
▲
4
Viktor Durasovic
NOR, 19-03-1997
233
Punti
26
Tornei
242
Best: 242
▲
4
Luka Mikrut
CRO, 16-04-2004
232
Punti
25
Tornei
243
Best: 202
--
0
Dominic Stricker
SUI, 16-08-2002
229
Punti
19
Tornei
244
Best: 175
▲
33
Martin Damm
USA, 30-09-2003
228
Punti
19
Tornei
245
Best: 215
▲
5
Clement Tabur
FRA, 24-01-2000
228
Punti
24
Tornei
246
Best: 31
▲
12
Lloyd Harris
RSA, 24-02-1997
226
Punti
11
Tornei
247
Best: 244
▼
-3
Patrick Zahraj
GER, 17-07-1999
226
Punti
27
Tornei
248
Best: 229
▲
9
Marek Gengel
CZE, 17-09-1995
226
Punti
31
Tornei
249
Best: 48
▼
-2
Constant Lestienne
FRA, 23-05-1992
223
Punti
20
Tornei
250
Best: 228
▲
4
Ilia Simakin
RUS, 27-10-2003
223
Punti
25
Tornei
251
Best: 247
--
0
Arthur Gea
FRA, 02-01-2005
223
Punti
32
Tornei
252
Best: 229
▲
3
George Loffhagen
GBR, 19-04-2001
221
Punti
18
Tornei
253
Best: 107
▼
-38
Nicolas Moreno De Alboran
USA, 14-07-1997
220
Punti
10
Tornei
254
Best: 187
▲
2
Adolfo Daniel Vallejo
PAR, 28-04-2004
220
Punti
29
Tornei
255
Best: 177
▼
-22
Omar Jasika
AUS, 18-05-1997
218
Punti
25
Tornei
256
Best: 256
▲
6
Lautaro Midon
ARG, 29-03-2004
218
Punti
32
Tornei
257
Best: 205
▼
-46
Gonzalo Bueno
PER, 03-04-2004
217
Punti
34
Tornei
258
Best: 10
▼
-68
Lucas Pouille
FRA, 23-02-1994
215
Punti
6
Tornei
259
Best: 210
▲
4
Filip Cristian Jianu
ROU, 18-09-2001
215
Punti
39
Tornei
260
Best: 168
▲
19
Murkel Dellien
BOL, 16-09-1997
214
Punti
30
Tornei
261
Best: 261
▲
3
Gilles Arnaud Bailly
BEL, 19-09-2005
213
Punti
27
Tornei
262
Best: 249
▼
-13
Geoffrey Blancaneaux
FRA, 08-08-1998
213
Punti
29
Tornei
263
Best: 165
▼
-3
Richard Gasquet
FRA, 18-06-1986
210
Punti
13
Tornei
264
Best: 177
▼
-12
Andrea Collarini
ARG, 31-01-1992
210
Punti
28
Tornei
265
Best: 158
--
0
Dimitar Kuzmanov
BUL, 28-07-1993
209
Punti
27
Tornei
266
Best: 249
▲
7
Juan Carlos Prado Angelo
BOL, 06-03-2005
208
Punti
28
Tornei
267
Best: 249
▲
7
Mathys Erhard
FRA, 26-10-2001
208
Punti
29
Tornei
268
Best: 186
--
0
Facundo Diaz Acosta
ARG, 15-12-2000
207
Punti
16
Tornei
269
Best: 142
▼
-3
Alejandro Moro Canas
ESP, 07-12-2000
204
Punti
27
Tornei
270
Best: 14
▼
-3
Aslan Karatsev
RUS, 04-09-1993
202
Punti
14
Tornei
271
Best: 242
▼
-10
Matej Dodig
CRO, 19-07-2005
200
Punti
26
Tornei
272
Best: 255
▲
10
Marko Topo
GER, 13-09-2003
199
Punti
23
Tornei
273
Best: 186
▼
-2
Sho Shimabukuro
JPN, 30-07-1997
198
Punti
21
Tornei
274
Best: 274
▲
27
Remy Bertola
SUI, 31-08-1998
197
Punti
31
Tornei
275
Best: 16
--
0
Marco Cecchinato
ITA, 30-09-1992
194
Punti
19
Tornei
276
Best: 237
--
0
Saba Purtseladze
GEO, 20-08-2001
193
Punti
30
Tornei
277
Best: 197
▼
-8
Pol Martin Tiffon
ESP, 30-07-1999
191
Punti
21
Tornei
278
Best: 278
▲
28
Tom Paris
FRA, 02-09-2002
191
Punti
24
Tornei
279
Best: 270
▲
7
Andres Martin
USA, 07-07-2001
189
Punti
26
Tornei
280
Best: 240
▲
7
Matias Soto
CHI, 27-04-1999
189
Punti
30
Tornei
281
Best: 127
▲
3
Lorenzo Giustino
ITA, 10-09-1991
187
Punti
34
Tornei
282
Best: 282
▲
1
Tiago Pereira
POR, 20-06-2004
187
Punti
37
Tornei
283
Best: 243
▼
-2
Marat Sharipov
RUS, 09-10-2002
186
Punti
22
Tornei
284
Best: 263
▼
-4
Eliakim Coulibaly
CIV, 05-05-2002
185
Punti
23
Tornei
285
Best: 275
--
0
Matheus Pucinelli De Almeida
BRA, 01-04-2001
185
Punti
23
Tornei
286
Best: 269
▲
2
Tom Gentzsch
GER, 05-09-2003
183
Punti
31
Tornei
287
Best: 142
▲
2
Ivan Gakhov
RUS, 04-11-1996
182
Punti
30
Tornei
288
Best: 78
▼
-58
Yasutaka Uchiyama
JPN, 05-08-1992
181
Punti
20
Tornei
289
Best: 233
▲
1
Sumit Nagal
IND, 16-08-1997
179
Punti
26
Tornei
290
Best: 158
▲
2
Tung-Lin Wu
TPE, 12-05-1998
179
Punti
24
Tornei
291
Best: 288
▲
2
Jakub Paul
SUI, 22-03-1999
178
Punti
23
Tornei
292
Best: 245
▲
2
Max Houkes
NED, 03-07-2000
178
Punti
23
Tornei
293
Best: 293
▲
2
Garrett Johns
USA, 17-12-2000
178
Punti
33
Tornei
294
Best: 182
▼
-35
Mikhail Kukushkin
KAZ, 26-12-1987
177
Punti
23
Tornei
295
Best: 243
▲
2
Daniel Michalski
POL, 11-01-2000
176
Punti
23
Tornei
296
Best: 267
▼
-18
Matteo Martineau
FRA, 16-01-1999
176
Punti
29
Tornei
297
Best: 139
▲
1
Thanasi Kokkinakis
AUS, 10-04-1996
175
Punti
6
Tornei
298
Best: 161
▼
-112
Alibek Kachmazov
RUS, 17-08-2002
175
Punti
18
Tornei
299
Best: 78
--
0
Nicolas Kicker
ARG, 16-08-1992
175
Punti
24
Tornei
300
Best: 292
▲
2
Hynek Barton
CZE, 05-04-2004
175
Punti
24
Tornei
301
Best: 291
▼
-1
Nikolas Sanchez Izquierdo
ESP, 15-03-1999
174
Punti
29
Tornei
302
Best: 219
▲
1
Nicolas Alvarez Varona
ESP, 18-05-2001
173
Punti
27
Tornei
303
Best: 286
▼
-12
Stefanos Sakellaridis
GRE, 13-09-2004
171
Punti
21
Tornei
304
Best: 297
▲
7
Robin Bertrand
FRA, 15-03-2003
171
Punti
34
Tornei
305
Best: 297
▼
-1
Yi Zhou
CHN, 14-03-2005
170
Punti
24
Tornei
306
Best: 306
▲
19
Rafael Jodar
ESP, 17-09-2006
170
Punti
12
Tornei
307
Best: 108
▲
101
Franco Agamenone
ITA, 15-04-1993
170
Punti
26
Tornei
308
Best: 281
▼
-12
Jie Cui
CHN, 24-01-1998
170
Punti
26
Tornei
309
Best: 295
▲
11
Corentin Denolly
FRA, 06-06-1997
170
Punti
28
Tornei
310
Best: 194
▲
41
Dane Sweeny
AUS, 12-02-2001
170
Punti
29
Tornei
311
Best: 303
▼
-6
Florent Bax
FRA, 16-06-1999
169
Punti
23
Tornei
312
Best: 285
▼
-5
Aidan Mayo
USA, 14-05-2003
168
Punti
25
Tornei
313
Best: 311
▲
2
Alex Rybakov
USA, 27-01-1997
168
Punti
25
Tornei
314
Best: 314
▲
36
Mats Rosenkranz
GER, 23-08-1998
168
Punti
29
Tornei
315
Best: 260
▼
-6
Carlos Sanchez Jover
ESP, 21-07-2000
167
Punti
26
Tornei
316
Best: 242
▲
8
Juan Pablo Varillas
PER, 06-10-1995
165
Punti
18
Tornei
317
Best: 128
--
0
Andrea Vavassori
ITA, 05-05-1995
163
Punti
5
Tornei
318
Best: 50
--
0
Pavel Kotov
RUS, 18-11-1998
162
Punti
18
Tornei
319
Best: 319
--
0
Michael Mmoh
USA, 10-01-1998
162
Punti
12
Tornei
320
Best: 263
▼
-12
Christoph Negritu
GER, 21-03-1994
161
Punti
25
Tornei
321
Best: 212
--
0
Michael Geerts
BEL, 17-01-1995
161
Punti
36
Tornei
322
Best: 80
--
0
Norbert Gombos
SVK, 13-08-1990
160
Punti
20
Tornei
323
Best: 318
--
0
Christian Langmo
USA, 01-06-1996
159
Punti
29
Tornei
324
Best: 225
▲
7
Gustavo Heide
BRA, 28-02-2002
158
Punti
14
Tornei
325
Best: 319
▲
7
Patrick Maloney
USA, 09-02-2000
158
Punti
29
Tornei
326
Best: 304
▼
-13
Daniil Glinka
EST, 12-05-2000
157
Punti
21
Tornei
327
Best: 313
--
0
Petr Bar Biryukov
RUS, 28-02-2002
157
Punti
27
Tornei
328
Best: 307
--
0
Oleg Prihodko
UKR, 03-10-1997
157
Punti
27
Tornei
329
Best: 299
--
0
Gastao Elias
POR, 24-11-1990
156
Punti
24
Tornei
330
Best: 289
▼
-16
Mika Brunold
SUI, 02-10-2004
156
Punti
24
Tornei
331
Best: 316
▼
-15
Henri Squire
GER, 27-09-2000
156
Punti
26
Tornei
332
Best: 99
▼
-2
Alexander Ritschard
SUI, 24-03-1994
155
Punti
11
Tornei
333
Best: 333
▲
16
Alfredo Perez
USA, 22-05-1997
155
Punti
28
Tornei
334
Best: 327
▼
-1
Moerani Bouzige
AUS, 13-07-1999
154
Punti
35
Tornei
335
Best: 211
▲
2
Javier Barranco Cosano
ESP, 17-11-1998
152
Punti
22
Tornei
336
Best: 289
--
0
Adria Soriano Barrera
COL, 02-06-1999
152
Punti
22
Tornei
337
Best: 333
▲
1
Sandro Kopp
AUT, 26-05-2000
152
Punti
25
Tornei
338
Best: 334
▼
-4
Kilian Feldbausch
SUI, 07-09-2005
152
Punti
27
Tornei
339
Best: 339
--
0
Diego Dedura
GER, 01-01-1900
152
Punti
29
Tornei
340
Best: 226
▼
-14
Yan Bai
CHN, 21-05-1989
151
Punti
19
Tornei
341
Best: 341
▲
54
Renta Tokuda
JPN, 29-03-1998
151
Punti
24
Tornei
342
Best: 177
▼
-32
Duje Ajdukovic
CRO, 05-02-2001
150
Punti
22
Tornei
343
Best: 301
▲
17
Tyler Zink
USA, 01-01-1900
150
Punti
26
Tornei
344
Best: 136
▲
1
Alexey Vatutin
RUS, 27-10-1992
150
Punti
27
Tornei
345
Best: 328
▲
9
Gabi Adrian Boitan
ROU, 11-07-1999
150
Punti
30
Tornei
346
Best: 333
▼
-4
Pedro Boscardin Dias
BRA, 28-01-2003
150
Punti
30
Tornei
347
Best: 347
▲
16
Miguel Damas
ESP, 21-12-1999
149
Punti
30
Tornei
348
Best: 348
▲
7
Darwin Blanch
USA, 28-09-2007
148
Punti
21
Tornei
349
Best: 321
▼
-6
Robert Strombachs
LAT, 15-09-1999
148
Punti
24
Tornei
350
Best: 257
▼
-4
Mili Poljicak
CRO, 13-07-2004
146
Punti
29
Tornei
351
Best: 268
▼
-4
Gonzalo Villanueva
ARG, 13-01-1995
146
Punti
29
Tornei
352
Best: 339
▼
-4
Govind Nanda
USA, 17-02-2001
145
Punti
20
Tornei
353
Best: 333
▼
-1
Daniel Dutra da Silva
BRA, 05-07-1988
145
Punti
31
Tornei
354
Best: 19
▼
-19
Albert Ramos-Vinolas
ESP, 17-01-1988
144
Punti
16
Tornei
355
Best: 180
▼
-2
Paul Jubb
GBR, 31-10-1999
144
Punti
21
Tornei
356
Best: 304
▲
35
Giles Hussey
GBR, 26-05-1997
142
Punti
23
Tornei
357
Best: 248
▼
-13
Andres Andrade
ECU, 14-12-1998
142
Punti
25
Tornei
358
Best: 356
▼
-2
Milos Karol
SVK, 13-12-2002
142
Punti
26
Tornei
359
Best: 357
▼
-2
Lilian Marmousez
FRA, 03-01-2002
141
Punti
23
Tornei
360
Best: 345
▲
22
Gabriele Piraino
ITA, 12-11-2003
141
Punti
25
Tornei
361
Best: 206
▼
-3
Antoine Escoffier
FRA, 29-02-1992
141
Punti
30
Tornei
362
Best: 355
▼
-3
Andrej Nedic
BIH, 16-10-2004
140
Punti
21
Tornei
363
Best: 353
▼
-2
Gregoire Barrere
FRA, 16-02-1994
139
Punti
20
Tornei
364
Best: 153
▼
-24
Denis Yevseyev
KAZ, 22-05-1993
139
Punti
32
Tornei
365
Best: 364
▼
-1
Hiroki Moriya
JPN, 16-10-1990
138
Punti
23
Tornei
366
Best: 230
▼
-1
Max Hans Rehberg
GER, 13-09-2003
137
Punti
12
Tornei
367
Best: 367
▲
11
Maximus Jones
THA, 05-09-2004
137
Punti
30
Tornei
368
Best: 328
--
0
Philip Henning
RSA, 10-11-2000
136
Punti
19
Tornei
369
Best: 237
▼
-7
Alastair Gray
GBR, 22-06-1998
136
Punti
22
Tornei
370
Best: 31
▼
-178
Zhizhen Zhang
CHN, 16-10-1996
135
Punti
19
Tornei
371
Best: 235
▲
4
Charles Broom
GBR, 24-04-1998
135
Punti
24
Tornei
372
Best: 127
▼
-3
Jelle Sels
NED, 10-08-1995
134
Punti
27
Tornei
373
Best: 368
▼
-3
Alexandr Binda
ITA, 22-09-2001
134
Punti
37
Tornei
374
Best: 358
▲
9
Fabrizio Andaloro
ITA, 31-01-2001
133
Punti
24
Tornei
375
Best: 357
▲
18
Andrea Picchione
ITA, 01-01-1900
133
Punti
28
Tornei
376
Best: 211
▼
-9
Roberto Cid Subervi
DOM, 30-08-1993
132
Punti
15
Tornei
377
Best: 270
▼
-5
Blake Ellis
AUS, 06-01-1999
132
Punti
16
Tornei
378
Best: 373
▼
-5
Viacheslav Bielinskyi
UKR, 02-12-2003
132
Punti
19
Tornei
379
Best: 364
▼
-5
Hyeon Chung
KOR, 19-05-1996
132
Punti
19
Tornei
380
Best: 332
▼
-4
Raul Brancaccio
ITA, 04-05-1997
132
Punti
24
Tornei
381
Best: 356
▼
-4
Inaki Montes-De La Torre
ESP, 03-10-2002
132
Punti
27
Tornei
382
Best: 244
▼
-16
Lucas Poullain
FRA, 05-12-1995
132
Punti
30
Tornei
383
Best: 183
▼
-4
Federico Arnaboldi
ITA, 18-06-2000
131
Punti
28
Tornei
384
Best: 93
▼
-3
Andrej Martin
SVK, 20-09-1989
130
Punti
21
Tornei
385
Best: 385
▲
31
Hamish Stewart
GBR, 30-07-1999
130
Punti
24
Tornei
386
Best: 384
▼
-2
Henry Searle
GBR, 29-03-2006
129
Punti
23
Tornei
387
Best: 385
▼
-2
Maximilian Neuchrist
AUT, 22-07-1991
129
Punti
23
Tornei
388
Best: 377
▼
-1
Oliver Tarvet
GBR, 29-10-2003
128
Punti
5
Tornei
389
Best: 389
--
0
Federico Bondioli
ITA, 16-05-2005
128
Punti
30
Tornei
390
Best: 389
--
0
Stefan Dostanic
USA, 04-11-2001
127
Punti
16
Tornei
391
Best: 336
▼
-20
Franco Roncadelli
URU, 06-02-2000
127
Punti
25
Tornei
392
Best: 258
▲
2
Karue Sell
BRA, 13-11-1993
126
Punti
21
Tornei
393
Best: 358
▼
-1
Svyatoslav Gulin
RUS, 04-12-2002
126
Punti
24
Tornei
394
Best: 394
▲
3
Trevor Svajda
USA, 20-04-2006
125
Punti
11
Tornei
395
Best: 383
▼
-7
Sanhui Shin
KOR, 18-03-1997
125
Punti
22
Tornei
396
Best: 390
▲
5
Aryan Shah
IND, 21-11-2005
125
Punti
27
Tornei
397
Best: 309
▲
2
Jacopo Berrettini
ITA, 27-11-1998
124
Punti
20
Tornei
398
Best: 296
▲
2
Oleksandr Ovcharenko
UKR, 17-10-2001
124
Punti
25
Tornei
399
Best: 399
▲
22
Luca Potenza
ITA, 28-07-2000
123
Punti
29
Tornei
400
Best: 227
▲
3
Khumoyun Sultanov
UZB, 27-10-1998
122
Punti
20
Tornei
401
Best: 401
▲
3
Yanki Erel
TUR, 25-09-2000
122
Punti
24
Tornei
402
Best: 346
--
0
Kasidit Samrej
THA, 20-01-2001
122
Punti
27
Tornei
403
Best: 208
▲
4
Facundo Mena
ARG, 22-09-1992
121
Punti
23
Tornei
404
Best: 344
▼
-18
Guido Ivan Justo
ARG, 17-12-1997
120
Punti
27
Tornei
405
Best: 399
▲
4
Dennis Novak
AUT, 28-08-1993
118
Punti
26
Tornei
406
Best: 406
▲
5
Olle Wallin
SWE, 22-10-2001
118
Punti
28
Tornei
407
Best: 404
▲
5
David Jorda Sanchis
ESP, 14-06-1994
117
Punti
20
Tornei
408
Best: 387
▲
28
Mariano Kestelboim
ARG, 06-02-1996
117
Punti
21
Tornei
409
Best: 37
▲
4
Bernabe Zapata Miralles
ESP, 12-01-1997
117
Punti
22
Tornei
410
Best: 356
▲
12
Andre Ilagan
USA, 16-11-2000
117
Punti
32
Tornei
411
Best: 221
▲
24
Hernan Casanova
ARG, 06-02-1994
116
Punti
20
Tornei
412
Best: 412
▲
3
Stuart Parker
GBR, 30-07-1997
116
Punti
25
Tornei
413
Best: 372
▲
1
Giovanni Fonio
ITA, 07-05-1998
115
Punti
25
Tornei
414
Best: 313
▲
3
Ricardas Berankis
LTU, 21-06-1990
114
Punti
17
Tornei
415
Best: 283
▼
-19
Juan Bautista Torres
ARG, 02-04-2002
114
Punti
30
Tornei
416
Best: 416
▲
25
Samir Banerjee
USA, 02-10-2003
113
Punti
9
Tornei
417
Best: 417
▲
14
Antoine Ghibaudo
FRA, 25-01-2005
113
Punti
15
Tornei
418
Best: 78
▲
2
Renzo Olivo
ARG, 15-03-1992
113
Punti
24
Tornei
419
Best: 382
▲
7
Max Alcala Gurri
ESP, 11-09-2002
113
Punti
27
Tornei
420
Best: 388
▼
-10
Karan Singh
IND, 30-06-2003
112
Punti
28
Tornei
421
Best: 342
▼
-15
Luciano Emanuel Ambrogi
ARG, 19-11-2003
112
Punti
29
Tornei
422
Best: 351
▲
2
Nicholas David Ionel
ROU, 12-10-2002
112
Punti
30
Tornei
423
Best: 422
▲
2
Maxim Mrva
CZE, 02-08-2007
111
Punti
22
Tornei
424
Best: 147
▲
34
Kaichi Uchida
JPN, 23-08-1994
111
Punti
23
Tornei
425
Best: 383
▲
2
Lukas Pokorny
SVK, 28-02-2002
111
Punti
27
Tornei
426
Best: 287
▲
6
Marvin Moeller
GER, 18-01-1999
110
Punti
22
Tornei
427
Best: 318
▲
2
Alex Marti Pujolras
ESP, 10-02-1999
110
Punti
26
Tornei
428
Best: 284
▼
-30
Gonzalo Oliveira
VEN, 17-02-1995
109
Punti
12
Tornei
429
Best: 318
▲
1
Oriol Roca Batalla
ESP, 30-04-1993
109
Punti
21
Tornei
430
Best: 340
▼
-12
Masamichi Imamura
JPN, 23-11-1998
109
Punti
24
Tornei
431
Best: 55
▲
37
Facundo Bagnis
ARG, 27-02-1990
108
Punti
9
Tornei
432
Best: 330
▼
-27
Cezar Cretu
ROU, 24-04-2001
108
Punti
25
Tornei
433
Best: 403
--
0
Matthew Dellavedova
AUS, 30-05-2000
107
Punti
31
Tornei
434
Best: 167
--
0
Laurent Lokoli
FRA, 18-10-1994
106
Punti
17
Tornei
435
Best: 320
▲
13
Pedro Sakamoto
BRA, 29-06-1993
106
Punti
21
Tornei
436
Best: 347
▼
-17
Rudolf Molleker
GER, 26-10-2000
106
Punti
25
Tornei
437
Best: 181
▼
-9
Abdullah Shelbayh
JOR, 16-11-2003
105
Punti
31
Tornei
438
Best: 238
▼
-1
Yusuke Takahashi
JPN, 17-10-1997
104
Punti
24
Tornei
439
Best: 424
--
0
Ryan Nijboer
NED, 28-07-1999
104
Punti
32
Tornei
440
Best: 440
▲
2
Daniel Milavsky
USA, 12-09-2001
103
Punti
18
Tornei
441
Best: 434
▼
-1
Petr Brunclik
CZE, 17-07-2006
103
Punti
23
Tornei
442
Best: 442
▲
3
Cedrik-Marcel Stebe
GER, 09-10-1990
102
Punti
10
Tornei
443
Best: 409
▼
-20
Juan Carlos Aguilar
CAN, 20-11-1998
102
Punti
22
Tornei
444
Best: 176
▲
92
Daniel Masur
GER, 06-11-1994
100
Punti
20
Tornei
445
Best: 444
▼
-1
Lorenzo Carboni
ITA, 27-02-2006
100
Punti
26
Tornei
446
Best: 446
▲
15
Tadeas Paroulek
CZE, 30-12-1999
98
Punti
26
Tornei
447
Best: 363
▲
4
Stefan Kozlov
USA, 01-02-1998
97
Punti
12
Tornei
448
Best: 448
▲
29
Etienne Donnet
FRA, 16-02-2001
97
Punti
21
Tornei
449
Best: 315
▼
-6
Enrico Dalla Valle
ITA, 21-03-1998
97
Punti
22
Tornei
450
Best: 384
▲
2
Neil Oberleitner
AUT, 05-08-1999
97
Punti
26
Tornei
451
Best: 451
▲
2
Max Basing
GBR, 02-10-2002
96
Punti
10
Tornei
452
Best: 452
▲
3
Philip Sekulic
AUS, 05-09-2003
96
Punti
17
Tornei
453
Best: 417
▲
3
Max Wiskandt
GER, 01-02-2002
96
Punti
21
Tornei
454
Best: 433
▼
-16
Dali Blanch
USA, 05-03-2003
96
Punti
28
Tornei
455
Best: 446
▲
2
Dan Martin
CAN, 09-05-1999
95
Punti
27
Tornei
456
Best: 439
▲
3
Oleksii Krutykh
UKR, 10-03-2000
95
Punti
23
Tornei
457
Best: 431
▲
3
Alex Hernandez
MEX, 23-06-1999
95
Punti
25
Tornei
458
Best: 458
▲
28
Harry Wendelken
GBR, 18-12-2001
95
Punti
27
Tornei
459
Best: 459
▲
62
Arthur Weber
FRA, 09-05-1992
94
Punti
15
Tornei
460
Best: 439
▲
3
Gianluca Cadenasso
ITA, 29-09-2004
94
Punti
21
Tornei
461
Best: 451
▲
1
Lorenzo Joaquin Rodriguez
ARG, 29-09-1999
94
Punti
25
Tornei
462
Best: 316
▲
52
Mateus Alves
BRA, 23-01-2001
94
Punti
27
Tornei
463
Best: 453
▼
-9
Jonas Forejtek
CZE, 10-03-2001
93
Punti
14
Tornei
464
Best: 464
▲
1
Luca Castelnuovo
SUI, 29-01-1997
93
Punti
24
Tornei
465
Best: 229
▼
-1
Mukund Sasikumar
IND, 14-01-1997
93
Punti
24
Tornei
466
Best: 461
--
0
Branko Djuric
SRB, 10-02-2005
93
Punti
26
Tornei
467
Best: 402
--
0
Gabriele Pennaforti
ITA, 14-09-2000
93
Punti
29
Tornei
468
Best: 458
▲
1
Maxwell Mckennon
USA, 17-05-2002
92
Punti
26
Tornei
469
Best: 447
▲
1
Anton Matusevich
GBR, 30-05-2001
91
Punti
16
Tornei
470
Best: 74
▲
1
Mirza Basic
BIH, 12-07-1991
91
Punti
17
Tornei
471
Best: 470
▲
1
Carlo Alberto Caniato
ITA, 31-10-2005
91
Punti
23
Tornei
472
Best: 468
▲
1
Ryuki Matsuda
JPN, 28-12-1999
91
Punti
25
Tornei
473
Best: 473
▲
2
Vladyslav Orlov
UKR, 17-05-1995
91
Punti
31
Tornei
474
Best: 161
▼
-27
Filip Peliwo
POL, 30-01-1994
91
Punti
32
Tornei
475
Best: 458
▲
1
Aristotelis Thanos
GRE, 07-04-2001
90
Punti
12
Tornei
476
Best: 116
▲
58
Marc Polmans
AUS, 02-05-1997
90
Punti
18
Tornei
477
Best: 432
▲
1
Iliyan Radulov
BUL, 11-06-2005
90
Punti
21
Tornei
478
Best: 478
▲
22
Mae Malige
FRA, 29-03-2006
90
Punti
23
Tornei
479
Best: 390
▼
-5
Pedro Araujo
POR, 26-03-2002
90
Punti
25
Tornei
480
Best: 476
▼
-1
Tsung-Hao Huang
TPE, 22-11-1999
90
Punti
25
Tornei
481
Best: 478
▼
-1
Nikolay Vylegzhanin
RUS, 18-04-2000
90
Punti
26
Tornei
482
Best: 52
--
0
Soonwoo Kwon
KOR, 02-12-1997
89
Punti
8
Tornei
483
Best: 438
--
0
Ergi Kirkin
TUR, 27-01-1999
89
Punti
19
Tornei
484
Best: 429
--
0
Alvin Nicholas Tudorica
CAN, 13-02-2002
89
Punti
29
Tornei
485
Best: 485
▲
20
Akira Santillan
JPN, 22-05-1997
87
Punti
19
Tornei
486
Best: 483
▲
2
Yuki Mochizuki
JPN, 23-11-1997
87
Punti
20
Tornei
487
Best: 465
▲
25
Egor Agafonov
RUS, 05-09-2002
87
Punti
20
Tornei
488
Best: 280
▲
1
Dominik Palan
CZE, 30-09-2000
87
Punti
23
Tornei
489
Best: 373
▲
2
Bor Artnak
SLO, 04-06-2004
86
Punti
20
Tornei
490
Best: 471
--
0
Olaf Pieczkowski
POL, 01-04-2004
86
Punti
23
Tornei
491
Best: 285
▲
2
Alexander Weis
ITA, 24-04-1997
86
Punti
27
Tornei
492
Best: 424
▼
-5
Kokoro Isomura
JPN, 22-01-2003
86
Punti
29
Tornei
493
Best: 442
▲
2
Sergey Fomin
UZB, 01-02-2001
86
Punti
29
Tornei
494
Best: 484
▲
2
Tristan McCormick
USA, 01-04-1999
86
Punti
33
Tornei
495
Best: 484
▲
2
Florian Broska
GER, 01-01-1998
85
Punti
17
Tornei
496
Best: 80
▲
19
Jozef Kovalik
SVK, 04-11-1992
85
Punti
18
Tornei
497
Best: 494
▲
1
Sean Cuenin
FRA, 16-02-2004
85
Punti
20
Tornei
498
Best: 181
▲
1
Tristan Lamasine
FRA, 05-03-1993
85
Punti
20
Tornei
499
Best: 426
▼
-5
Tommaso Compagnucci
ITA, 01-01-1900
85
Punti
27
Tornei
500
Best: 438
▼
-15
Woobin Shin
KOR, 20-01-2004
84
Punti
24
Tornei
501
Best: 463
--
0
Eric Vanshelboim
UKR, 15-07-2001
84
Punti
25
Tornei
502
Best: 502
--
0
Hikaru Shiraishi
JPN, 22-05-2000
84
Punti
25
Tornei
503
Best: 49
▲
1
Dominik Koepfer
GER, 29-04-1994
83
Punti
7
Tornei
504
Best: 395
▼
-58
Tibo Colson
BEL, 12-07-2000
83
Punti
20
Tornei
505
Best: 505
▲
1
Henry Bernet
SUI, 25-01-2007
82
Punti
8
Tornei
506
Best: 458
▲
1
Martin Krumich
CZE, 26-12-2002
82
Punti
24
Tornei
507
Best: 507
▲
1
Maxim Zhukov
RUS, 30-01-2005
82
Punti
24
Tornei
508
Best: 299
▲
1
Vadym Ursu
UKR, 01-01-1997
82
Punti
25
Tornei
509
Best: 491
▲
1
Nicolas Arseneault
CAN, 18-01-2007
81
Punti
20
Tornei
510
Best: 400
▲
6
Kris Van Wyk
RSA, 29-09-1996
81
Punti
23
Tornei
511
Best: 502
▲
2
Eero Vasa
FIN, 01-02-1997
81
Punti
25
Tornei
512
Best: 459
▲
19
Juan Manuel La Serna
ARG, 05-02-2004
80
Punti
22
Tornei
513
Best: 508
▲
4
Pietro Fellin
ITA, 02-08-2001
80
Punti
25
Tornei
514
Best: 514
▲
24
Jack Loge
BEL, 16-11-2004
80
Punti
28
Tornei
515
Best: 433
▲
11
Maxime Janvier
FRA, 18-10-1996
80
Punti
31
Tornei
516
Best: 501
▲
2
Christian Sigsgaard
DEN, 14-03-1997
79
Punti
13
Tornei
517
Best: 93
▼
-25
Liam Broady
GBR, 04-01-1994
79
Punti
20
Tornei
518
Best: 384
▲
2
Petr Nesterov
BUL, 07-03-2003
79
Punti
25
Tornei
519
Best: 451
--
0
Dan Alexandru Tomescu
ROU, 30-03-1999
78
Punti
16
Tornei
520
Best: 121
▲
2
Stefano Napolitano
ITA, 11-04-1995
77
Punti
10
Tornei
521
Best: 517
▲
2
Filippo Moroni
ITA, 01-02-2001
77
Punti
16
Tornei
522
Best: 404
▲
2
Cannon Kingsley
USA, 06-05-2001
77
Punti
17
Tornei
523
Best: 211
▲
2
Evgeny Karlovskiy
RUS, 07-08-1994
77
Punti
18
Tornei
524
Best: 497
▲
9
James Story
GBR, 05-03-2001
77
Punti
26
Tornei
525
Best: 339
▼
-22
Andrey Chepelev
RUS, 02-08-1998
77
Punti
38
Tornei
526
Best: 509
▲
1
Manuel Mazza
ITA, 16-04-1999
76
Punti
17
Tornei
527
Best: 522
▲
1
Michael Agwi
IRL, 04-09-2003
76
Punti
17
Tornei
528
Best: 495
▲
12
Aidan McHugh
GBR, 09-07-2000
76
Punti
19
Tornei
529
Best: 308
▲
1
Toby Kodat
USA, 13-01-2003
76
Punti
23
Tornei
530
Best: 457
▼
-49
Jake Delaney
AUS, 14-05-1997
75
Punti
30
Tornei
531
Best: 477
▲
6
Peter Fajta
HUN, 23-05-2002
74
Punti
23
Tornei
532
Best: 45
▲
7
Maximilian Marterer
GER, 15-06-1995
73
Punti
7
Tornei
533
Best: 519
▼
-4
Edward Winter
AUS, 15-09-2004
73
Punti
22
Tornei
534
Best: 449
▼
-85
Takuya Kumasaka
JPN, 12-10-1998
73
Punti
22
Tornei
535
Best: 265
▲
7
Evgenii Tiurnev
RUS, 08-04-1997
72
Punti
18
Tornei
536
Best: 508
▼
-4
Loann Massard
FRA, 27-07-2005
72
Punti
23
Tornei
537
Best: 537
▲
6
Fares Zakaria
EGY, 13-05-2001
72
Punti
26
Tornei
538
Best: 450
▲
6
Yurii Dzhavakian
UKR, 07-05-1993
72
Punti
34
Tornei
539
Best: 407
▼
-89
Kyle Edmund
GBR, 08-01-1995
71
Punti
10
Tornei
540
Best: 290
▼
-5
Shintaro Imai
JPN, 07-09-1993
71
Punti
17
Tornei
541
Best: 410
▲
5
Stefan Popovic
SRB, 25-05-2003
71
Punti
32
Tornei
542
Best: 65
▲
5
Egor Gerasimov
BLR, 11-11-1992
70
Punti
17
Tornei
543
Best: 134
▲
5
Manuel Guinard
FRA, 15-11-1995
70
Punti
9
Tornei
544
Best: 544
▲
7
Adhithya Ganesan
USA, 24-10-2005
70
Punti
24
Tornei
545
Best: 533
▲
5
Tomasz Berkieta
POL, 21-07-2006
70
Punti
24
Tornei
546
Best: 546
▲
7
Aidan Kim
USA, 24-11-2004
69
Punti
11
Tornei
547
Best: 293
▲
7
Maks Kasnikowski
POL, 06-07-2003
69
Punti
13
Tornei
548
Best: 151
▼
-37
Enzo Couacaud
FRA, 01-03-1995
69
Punti
15
Tornei
549
Best: 549
▲
7
Tianhui Zhang
CHN, 19-02-2006
69
Punti
21
Tornei
550
Best: 429
▲
7
Alex Martinez
ESP, 19-03-2001
69
Punti
22
Tornei
551
Best: 496
▼
-10
Denis Klok
RUS, 26-05-1998
69
Punti
23
Tornei
552
Best: 552
▲
40
Bruno Kuzuhara
USA, 01-04-2004
69
Punti
23
Tornei
553
Best: 489
▲
14
Erik Arutiunian
BLR, 19-10-2004
69
Punti
25
Tornei
554
Best: 547
▼
-2
Stefan Adrian Andreescu
ROU, 24-12-2001
69
Punti
30
Tornei
555
Best: 503
▼
-6
Andrea Guerrieri
ITA, 03-12-1998
68
Punti
16
Tornei
556
Best: 39
▲
2
Radu Albot
MDA, 11-11-1989
68
Punti
18
Tornei
557
Best: 515
▲
2
Emilien Demanet
BEL, 25-04-2005
68
Punti
30
Tornei
558
Best: 551
▲
2
Arda Azkara
TUR, 14-03-2003
67
Punti
13
Tornei
559
Best: 538
▲
2
Johan Alexander Rodriguez
COL, 26-09-2003
67
Punti
16
Tornei
560
Best: 428
▲
3
Valerio Aboian
ARG, 14-06-2002
67
Punti
17
Tornei
561
Best: 417
▲
3
Ajeet Rai
NZL, 18-01-1999
67
Punti
21
Tornei
562
Best: 515
▲
3
Felix Corwin
USA, 26-05-1996
67
Punti
21
Tornei
563
Best: 558
▲
3
Andrew Fenty
USA, 01-01-1900
67
Punti
24
Tornei
564
Best: 520
▲
5
Conner Huertas del Pino
PER, 20-12-1995
66
Punti
13
Tornei
565
Best: 144
▼
-20
Cem Ilkel
TUR, 21-08-1995
66
Punti
16
Tornei
566
Best: 523
▲
16
Facundo Juarez
ITA, 23-09-1997
66
Punti
22
Tornei
567
Best: 519
▲
3
Carlos Lopez Montagud
ESP, 06-07-2000
66
Punti
24
Tornei
568
Best: 278
▲
3
Lucas Gerch
GER, 20-12-1994
65
Punti
17
Tornei
569
Best: 279
▲
3
Jakub Nicod
CZE, 21-07-2004
65
Punti
19
Tornei
570
Best: 570
▲
13
Paulo Andre Saraiva Dos Santos
BRA, 23-06-2000
65
Punti
23
Tornei
571
Best: 505
▲
3
Stijn Slump
NED, 21-01-1999
65
Punti
26
Tornei
572
Best: 436
▲
8
Sebastian Gima
ROU, 17-05-2002
65
Punti
30
Tornei
573
Best: 306
▲
2
Blaise Bicknell
JAM, 26-11-2001
64
Punti
15
Tornei
574
Best: 483
▲
57
Justin Boulais
CAN, 20-10-2001
64
Punti
21
Tornei
575
Best: 574
▲
1
Evan Zhu
USA, 15-08-1998
64
Punti
26
Tornei
576
Best: 576
▲
19
Thomas Faurel
FRA, 01-01-1900
64
Punti
26
Tornei
577
Best: 356
▲
1
Maxime Chazal
FRA, 24-04-1993
63
Punti
19
Tornei
578
Best: 327
▼
-198
Naoki Nakagawa
JPN, 19-11-1996
63
Punti
19
Tornei
579
Best: 437
▲
5
Michiel De Krom
NED, 27-06-1998
63
Punti
24
Tornei
580
Best: 431
▲
13
Gerard Campana Lee
KOR, 01-10-2004
63
Punti
24
Tornei
581
Best: 540
▼
-2
Giovanni Oradini
ITA, 14-09-1997
63
Punti
26
Tornei
582
Best: 411
▼
-14
Micah Braswell
USA, 04-11-2001
62
Punti
11
Tornei
583
Best: 395
▼
-28
Rigele Te
CHN, 09-10-1997
62
Punti
18
Tornei
584
Best: 569
▼
-11
James Watt
NZL, 09-06-2000
62
Punti
22
Tornei
585
Best: 585
--
0
Maxence Beauge
FRA, 08-06-2000
62
Punti
24
Tornei
586
Best: 520
--
0
Dominik Kellovsky
CZE, 24-07-1996
62
Punti
24
Tornei
587
Best: 587
--
0
Igor Gimenez
BRA, 20-02-2000
62
Punti
27
Tornei
588
Best: 535
▲
2
Kenta Miyoshi
JPN, 16-03-2004
61
Punti
11
Tornei
589
Best: 509
▼
-8
Radu Mihai Papoe
ROU, 28-08-2002
61
Punti
14
Tornei
590
Best: 486
▲
1
Keegan Smith
USA, 23-06-1998
61
Punti
21
Tornei
591
Best: 515
▲
3
Buvaysar Gadamauri
BEL, 10-07-2000
61
Punti
24
Tornei
592
Best: 588
▼
-4
Yuta Kikuchi
JPN, 27-09-1999
61
Punti
27
Tornei
593
Best: 502
▲
4
Adrian Oetzbach
GER, 29-10-1997
61
Punti
31
Tornei
594
Best: 585
▲
4
Luis Carlos Alvarez
MEX, 03-09-2004
60
Punti
11
Tornei
595
Best: 586
▲
4
Miguel Tobon
COL, 01-01-1900
60
Punti
16
Tornei
596
Best: 596
▲
5
Theo Papamalamis
FRA, 09-01-2006
60
Punti
20
Tornei
597
Best: 500
▲
5
Elmar Ejupovic
GER, 01-02-1993
60
Punti
20
Tornei
598
Best: 460
▲
5
Arthur Reymond
FRA, 02-04-1999
60
Punti
22
Tornei
599
Best: 493
▲
5
Alejo Sanchez Quilez
ESP, 25-06-2005
60
Punti
24
Tornei
600
Best: 600
▲
91
Manas Dhamne
IND, 29-12-2007
60
Punti
25
Tornei
601
Best: 404
▲
87
Toby Samuel
GBR, 06-09-2002
59
Punti
14
Tornei
602
Best: 561
▼
-2
Filippo Romano
ITA, 07-07-2005
59
Punti
17
Tornei
603
Best: 588
▲
29
Sebastian Sorger
AUT, 19-12-2005
59
Punti
20
Tornei
604
Best: 470
▲
1
Imanol Lopez Morillo
ESP, 18-11-1999
59
Punti
21
Tornei
605
Best: 447
▲
99
Kuan-Yi Lee
TPE, 09-09-1996
58
Punti
22
Tornei
606
Best: 520
▲
1
Joao Eduardo Schiessl
BRA, 19-08-2004
58
Punti
22
Tornei
607
Best: 549
▼
-11
Stefan Palosi
ROU, 28-01-2000
58
Punti
25
Tornei
608
Best: 602
--
0
Michele Ribecai
ITA, 04-02-2003
58
Punti
28
Tornei
609
Best: 403
▲
1
J.J. Wolf
USA, 21-12-1998
57
Punti
6
Tornei
610
Best: 50
▲
1
Mikael Ymer
SWE, 09-09-1998
57
Punti
9
Tornei
611
Best: 316
▲
2
Alberto Barroso Campos
ESP, 04-06-1996
57
Punti
23
Tornei
612
Best: 557
▼
-3
Juan Estevez
ARG, 22-09-2005
57
Punti
29
Tornei
613
Best: 594
▲
2
Sergi Perez Contri
ESP, 20-01-1998
57
Punti
29
Tornei
614
Best: 477
▲
2
Kirill Kivattsev
RUS, 10-10-1997
57
Punti
31
Tornei
615
Best: 584
▲
2
Kyle Kang
USA, 27-01-2005
56
Punti
11
Tornei
616
Best: 258
▲
108
Igor Marcondes
BRA, 16-06-1997
56
Punti
11
Tornei
617
Best: 606
▼
-11
Alexis Gautier
FRA, 07-04-1997
56
Punti
12
Tornei
618
Best: 545
▲
1
Filip Jeff Planinsek
SLO, 29-06-2001
56
Punti
14
Tornei
619
Best: 490
▼
-1
Eduardo Ribeiro
BRA, 17-03-1998
56
Punti
14
Tornei
620
Best: 387
▲
1
Gianmarco Ferrari
ITA, 04-10-2000
56
Punti
20
Tornei
621
Best: 621
▲
14
Matthew William Donald
CZE, 08-11-2004
56
Punti
26
Tornei
622
Best: 603
▲
1
Aziz Ouakaa
TUN, 07-08-1999
56
Punti
33
Tornei
623
Best: 111
▲
1
Ramkumar Ramanathan
IND, 08-11-1994
55
Punti
14
Tornei
624
Best: 611
▲
1
Raphael Perot
FRA, 30-06-2001
55
Punti
10
Tornei
625
Best: 545
▼
-48
Damien Wenger
SUI, 17-03-2000
55
Punti
14
Tornei
626
Best: 612
▼
-14
Joshua Sheehy
USA, 28-01-1997
55
Punti
15
Tornei
627
Best: 604
▼
-7
Robin Catry
FRA, 06-03-2002
55
Punti
16
Tornei
628
Best: 542
▼
-1
Karl Poling
USA, 04-08-1999
55
Punti
26
Tornei
629
Best: 594
▼
-3
Strong Kirchheimer
USA, 26-04-1995
55
Punti
26
Tornei
630
Best: 563
▼
-2
Andrew Paulson
CZE, 16-11-2001
54
Punti
8
Tornei
631
Best: 621
▼
-2
Dhakshineswar Suresh
IND, 29-03-2000
54
Punti
9
Tornei
632
Best: 443
▲
2
Federico Iannaccone
ITA, 26-03-1999
54
Punti
24
Tornei
633
Best: 575
▲
4
Luca Castagnola
ITA, 14-06-2002
54
Punti
27
Tornei
634
Best: 496
▲
4
Niels Visker
NED, 05-10-2001
54
Punti
30
Tornei
635
Best: 635
▲
4
Jacopo Vasami
ITA, 01-01-1900
53
Punti
11
Tornei
636
Best: 636
▲
4
Cyril Vandermeersch
FRA, 06-05-1999
53
Punti
22
Tornei
637
Best: 256
▲
4
Johan Nikles
SUI, 23-03-1997
53
Punti
22
Tornei
638
Best: 637
▲
4
Linang Xiao
CHN, 18-03-2000
53
Punti
23
Tornei
639
Best: 448
▲
4
Aleksandre Bakshi
GEO, 15-07-1997
53
Punti
23
Tornei
640
Best: 614
▼
-26
Alejandro Manzanera Pertusa
ESP, 08-04-2003
53
Punti
24
Tornei
641
Best: 641
▲
53
Ognjen Milic
SRB, 22-06-2007
52
Punti
12
Tornei
642
Best: 334
▲
4
Leo Borg
SWE, 15-05-2003
52
Punti
21
Tornei
643
Best: 643
▲
8
Axel Garcian
FRA, 07-06-2002
52
Punti
22
Tornei
644
Best: 62
▲
3
Kenny De Schepper
FRA, 29-05-1987
52
Punti
27
Tornei
645
Best: 645
▲
14
Millen Hurrion
GBR, 22-06-1999
51
Punti
19
Tornei
646
Best: 557
▼
-1
John Echeverria
ESP, 30-11-2001
51
Punti
20
Tornei
647
Best: 395
▲
3
Alafia Ayeni
USA, 10-08-1999
51
Punti
21
Tornei
648
Best: 632
▲
5
Nino Ehrenschneider
GER, 31-03-2001
51
Punti
26
Tornei
649
Best: 645
▲
5
Michal Krajci
SVK, 14-01-2005
51
Punti
27
Tornei
650
Best: 639
▲
5
Aleksandr Braynin
UKR, 29-08-1999
51
Punti
27
Tornei
651
Best: 633
▲
5
Nick Kyrgios
AUS, 27-04-1995
50
Punti
7
Tornei
652
Best: 652
▲
5
Pierluigi Basile
ITA, 01-01-1900
50
Punti
7
Tornei
653
Best: 653
▲
22
Koki Matsuda
JPN, 31-10-2000
50
Punti
16
Tornei
654
Best: 654
▲
29
Santiago De La Fuente
ARG, 06-02-2002
50
Punti
19
Tornei
655
Best: 602
▲
6
Pawit Sornlaksup
THA, 24-08-1999
50
Punti
21
Tornei
656
Best: 654
▲
11
Hayato Matsuoka
JPN, 15-01-2005
50
Punti
23
Tornei
657
Best: 616
▼
-13
Sidharth Rawat
IND, 21-04-1993
50
Punti
24
Tornei
658
Best: 610
▼
-22
Dev Javia
IND, 16-03-2002
50
Punti
24
Tornei
659
Best: 657
▲
3
Pavle Marinkov
AUS, 04-02-2006
50
Punti
25
Tornei
660
Best: 660
▲
98
Giuseppe La Vela
ITA, 16-10-2000
50
Punti
27
Tornei
661
Best: 573
▲
2
Felix Gill
GBR, 01-06-2002
49
Punti
11
Tornei
662
Best: 660
▲
2
Radu David Turcanu
ROU, 01-01-1900
49
Punti
16
Tornei
663
Best: 597
▲
2
Julio Cesar Porras
ARG, 25-02-1998
49
Punti
17
Tornei
664
Best: 509
▲
2
Alec Beckley
RSA, 18-06-2001
49
Punti
20
Tornei
665
Best: 652
▼
-13
Sergio Callejon Hernando
ESP, 16-09-2004
49
Punti
21
Tornei
666
Best: 666
▲
48
Niccolo Catini
ITA, 09-12-1997
49
Punti
30
Tornei
667
Best: 663
▲
2
Pedro Vives Marcos
ESP, 13-04-2001
48
Punti
6
Tornei
668
Best: 233
▲
2
Gabriel Debru
FRA, 21-12-2005
48
Punti
9
Tornei
669
Best: 451
▲
2
Pedro Cachin
ARG, 12-04-1995
48
Punti
10
Tornei
670
Best: 666
▲
3
Tuncay Duran
TUR, 02-06-2004
48
Punti
19
Tornei
671
Best: 564
▼
-49
Louis Wessels
GER, 27-08-1998
48
Punti
28
Tornei
672
Best: 154
▲
2
Altug Celikbilek
TUR, 07-09-1996
47
Punti
6
Tornei
673
Best: 672
▲
3
Andres Santamarta Roig
ESP, 01-01-1900
47
Punti
17
Tornei
674
Best: 673
▲
3
Gustavo Ribeiro De Almeida
BRA, 19-04-2006
47
Punti
20
Tornei
675
Best: 284
▲
4
Emil Ruusuvuori
FIN, 02-04-1999
46
Punti
13
Tornei
676
Best: 676
▲
4
Mate Valkusz
HUN, 13-08-1998
46
Punti
6
Tornei
677
Best: 677
▲
4
Francesco Forti
ITA, 26-07-1999
46
Punti
9
Tornei
678
Best: 678
▲
4
Ioannis Xilas
GRE, 12-05-2001
46
Punti
12
Tornei
679
Best: 620
▲
20
Trey Hilderbrand
USA, 15-05-2000
46
Punti
12
Tornei
680
Best: 503
▲
4
Benoit Paire
FRA, 08-05-1989
46
Punti
19
Tornei
681
Best: 488
▼
-21
Peter Bertran
DOM, 05-03-1996
46
Punti
19
Tornei
682
Best: 486
▲
3
Alex Knaff
LUX, 26-11-1997
46
Punti
22
Tornei
683
Best: 682
▲
3
Samuele Pieri
ITA, 28-02-2002
46
Punti
23
Tornei
684
Best: 605
▲
13
Mitsuki Wei Kang Leong
MAS, 06-08-2004
46
Punti
27
Tornei
685
Best: 62
▲
2
Gianluca Mager
ITA, 01-12-1994
45
Punti
8
Tornei
686
Best: 511
▲
4
Dusan Obradovic
SRB, 23-03-2001
45
Punti
24
Tornei
687
Best: 648
▲
5
Mert Alkaya
TUR, 14-06-2000
45
Punti
25
Tornei
688
Best: 632
▼
-20
Guillaume Dalmasso
FRA, 14-10-2002
45
Punti
29
Tornei
689
Best: 607
▼
-41
Jacob Brumm
USA, 30-11-1998
45
Punti
29
Tornei
690
Best: 689
▲
3
Blu Baker
GBR, 28-08-2001
44
Punti
9
Tornei
691
Best: 272
▼
-33
Orlando Luz
BRA, 08-02-1998
44
Punti
11
Tornei
692
Best: 684
▼
-3
Ali Yazdani
IRI, 09-09-2003
44
Punti
17
Tornei
693
Best: 361
▼
-15
Bogdan Bobrov
RUS, 16-09-1997
44
Punti
20
Tornei
694
Best: 478
▲
1
Lucas Bouquet
FRA, 05-08-1997
44
Punti
23
Tornei
695
Best: 644
▲
1
Mees Rottgering
NED, 07-07-2007
44
Punti
24
Tornei
696
Best: 622
▲
51
Amaury Raynel
FRA, 29-06-2002
44
Punti
26
Tornei
697
Best: 688
▲
1
Cooper Williams
USA, 17-06-2005
43
Punti
7
Tornei
698
Best: 142
▲
9
Joris De Loore
BEL, 21-04-1993
43
Punti
12
Tornei
699
Best: 682
▲
1
Albert Pedrico Kravtsov
ESP, 12-06-2005
43
Punti
12
Tornei
700
Best: 598
▲
1
Mathias Bourgue
FRA, 18-01-1994
43
Punti
15
Tornei
701
Best: 701
▲
2
Juan Cruz Martin Manzano
ITA, 15-12-2004
43
Punti
21
Tornei
702
Best: 694
▲
3
Maxence Bertimon
FRA, 20-09-1999
43
Punti
26
Tornei
703
Best: 546
▲
3
Diego Augusto Barreto Sanchez
ESP, 18-04-2002
43
Punti
28
Tornei
704
Best: 24
▲
4
Martin Klizan
SVK, 11-07-1989
42
Punti
11
Tornei
705
Best: 589
▲
4
Louis Dussin
FRA, 01-07-1999
42
Punti
14
Tornei
706
Best: 456
▼
-144
Alessandro Pecci
ITA, 23-03-2001
42
Punti
17
Tornei
707
Best: 704
▲
4
Quinn Vandecasteele
USA, 01-09-2002
42
Punti
23
Tornei
708
Best: 708
▲
4
Michael Bassem Sobhy
EGY, 07-05-2004
42
Punti
25
Tornei
709
Best: 666
▲
4
Taha Baadi
MAR, 19-07-2001
42
Punti
28
Tornei
710
Best: 538
▼
-80
Jiri Vesely
CZE, 10-07-1993
41
Punti
11
Tornei
711
Best: 439
▲
4
Samuel Vincent Ruggeri
ITA, 22-05-2002
41
Punti
15
Tornei
712
Best: 539
▲
4
Blake Mott
AUS, 21-04-1996
41
Punti
15
Tornei
713
Best: 277
▼
-64
Michael Vrbensky
CZE, 26-12-1999
41
Punti
17
Tornei
714
Best: 552
▼
-4
Keisuke Saitoh
JPN, 29-04-2001
41
Punti
18
Tornei
715
Best: 711
▲
2
Ryan Fishback
USA, 27-04-2002
41
Punti
22
Tornei
716
Best: 130
▲
2
Duckhee Lee
KOR, 29-05-1998
41
Punti
22
Tornei
717
Best: 713
▲
2
Yanaki Milev
BUL, 15-04-2004
41
Punti
25
Tornei
718
Best: 686
▲
2
William Grant
USA, 13-02-2001
41
Punti
25
Tornei
719
Best: 575
▲
2
Mario Gonzalez Fernandez
ESP, 28-04-2002
41
Punti
27
Tornei
720
Best: 720
▲
2
Pablo Martinez Gomez
ESP, 10-03-2006
40
Punti
10
Tornei
721
Best: 628
▲
2
Alexander Donski
BUL, 01-08-1998
40
Punti
10
Tornei
722
Best: 642
▼
-50
Pedro Rodrigues
BRA, 05-04-2006
40
Punti
12
Tornei
723
Best: 636
▲
2
Mohamed Safwat
EGY, 19-09-1990
40
Punti
13
Tornei
724
Best: 479
▼
-22
Jacob Bradshaw
AUS, 23-10-2002
40
Punti
16
Tornei
725
Best: 714
▲
1
Isaiah Strode
USA, 15-09-1997
40
Punti
18
Tornei
726
Best: 546
▲
2
Uisung Park
KOR, 27-09-2000
40
Punti
20
Tornei
727
Best: 635
▲
6
John Sperle
GER, 30-01-2002
40
Punti
26
Tornei
728
Best: 586
▲
1
Nick Hardt
DOM, 20-09-2000
39
Punti
13
Tornei
729
Best: 729
▲
1
Daniel Siniakov
CZE, 01-01-1900
39
Punti
13
Tornei
730
Best: 730
▲
1
Marcel Zielinski
POL, 27-10-2000
39
Punti
17
Tornei
731
Best: 601
▼
-4
Bautista Vilicich
ARG, 05-10-2001
39
Punti
19
Tornei
732
Best: 728
▲
14
Semen Pankin
RUS, 04-09-1999
39
Punti
21
Tornei
733
Best: 585
▼
-100
Ewen Lumsden
GBR, 17-02-2000
39
Punti
22
Tornei
734
Best: 297
▲
2
Alexey Zakharov
RUS, 21-04-2000
38
Punti
9
Tornei
735
Best: 704
▲
2
Reda Bennani
MAR, 01-01-1900
38
Punti
10
Tornei
736
Best: 659
▲
3
JiSung Nam
KOR, 15-08-1993
38
Punti
12
Tornei
737
Best: 578
▲
3
Jose Pereira
BRA, 26-01-1991
38
Punti
16
Tornei
738
Best: 738
▲
3
Adrien Gobat
FRA, 10-07-2001
38
Punti
20
Tornei
739
Best: 729
▼
-7
Josip Simundza
CRO, 20-12-2004
38
Punti
22
Tornei
740
Best: 364
▲
2
Mikalai Haliak
BLR, 14-08-1998
38
Punti
22
Tornei
741
Best: 709
▲
3
Iannis Miletich
ITA, 27-08-2005
38
Punti
26
Tornei
742
Best: 520
▲
3
Emile Hudd
GBR, 27-05-2000
37
Punti
19
Tornei
743
Best: 476
▲
13
Ignacio Monzon
ARG, 05-01-1998
37
Punti
21
Tornei
744
Best: 744
▲
4
Fausto Tabacco
ITA, 01-01-1900
37
Punti
25
Tornei
745
Best: 408
▼
-156
Antoine Cornut-Chauvinc
FRA, 07-07-2000
36
Punti
8
Tornei
746
Best: 746
▲
4
Jay Dylan Friend
JPN, 22-12-2003
36
Punti
9
Tornei
747
Best: 672
▲
4
Elliot Benchetrit
MAR, 02-10-1998
36
Punti
11
Tornei
748
Best: 748
▲
34
Pierre Delage
FRA, 22-01-2001
36
Punti
16
Tornei
749
Best: 744
▲
3
Attila Boros
HUN, 22-12-2003
36
Punti
17
Tornei
750
Best: 704
▲
4
Mwendwa Mbithi
USA, 10-01-1998
36
Punti
18
Tornei
751
Best: 669
▲
6
Kosuke Ogura
JPN, 09-02-1996
36
Punti
26
Tornei
752
Best: 655
▲
7
Noah Schachter
USA, 06-09-1999
36
Punti
26
Tornei
753
Best: 753
▲
7
Oscar Weightman
GBR, 19-11-2001
35
Punti
6
Tornei
754
Best: 754
▲
14
Sora Fukuda
JPN, 01-01-1900
35
Punti
16
Tornei
755
Best: 724
▲
6
Gabriel Ghetu
ROU, 07-11-2007
35
Punti
18
Tornei
756
Best: 751
▼
-1
Yuta Kawahashi
JPN, 26-01-1998
35
Punti
19
Tornei
757
Best: 403
▼
-14
Lorenzo Rottoli
ITA, 19-02-2002
35
Punti
22
Tornei
758
Best: 653
▲
4
Taisei Ichikawa
JPN, 21-12-2000
35
Punti
24
Tornei
759
Best: 748
▲
4
Kai Wehnelt
GER, 27-11-1995
35
Punti
25
Tornei
760
Best: 760
▲
4
Lucas Andrade Da Silva
BRA, 01-01-1900
34
Punti
3
Tornei
761
Best: 761
▲
4
Pierre Yves Bailly
BEL, 01-01-1900
34
Punti
3
Tornei
762
Best: 762
▲
4
Ilya Ivashka
BLR, 24-02-1994
34
Punti
11
Tornei
763
Best: 690
▲
28
Kaylan Bigun
USA, 23-05-2006
34
Punti
11
Tornei
764
Best: 324
▲
6
Adrian Andreev
BUL, 12-05-2001
34
Punti
15
Tornei
765
Best: 753
▼
-12
Samuel Alejandro Linde Palacios
COL, 01-01-1900
34
Punti
16
Tornei
766
Best: 675
▲
8
Francisco Rocha
POR, 04-10-1999
34
Punti
22
Tornei
767
Best: 340
▲
39
Colin Sinclair
NMI, 19-12-1994
34
Punti
22
Tornei
768
Best: 743
▲
7
Abel Forger
NED, 25-07-2005
34
Punti
23
Tornei
769
Best: 745
▲
25
Taiyo Yamanaka
JPN, 05-09-2001
34
Punti
23
Tornei
770
Best: 640
▲
8
Massimo Giunta
ITA, 09-07-2004
34
Punti
26
Tornei
771
Best: 605
▲
6
Leonardo Rossi
ITA, 05-08-2002
34
Punti
27
Tornei
772
Best: 362
▼
-38
Tim Handel
GER, 18-10-1996
34
Punti
27
Tornei
773
Best: 348
▲
6
Omni Kumar
USA, 10-10-2001
33
Punti
5
Tornei
774
Best: 774
▲
6
Yassine Dlimi
MAR, 05-05-2003
33
Punti
10
Tornei
775
Best: 751
▲
6
Alan Magadan
MEX, 26-05-2001
33
Punti
14
Tornei
776
Best: 609
▼
-4
Juan Pablo Paz
ARG, 04-01-1995
33
Punti
17
Tornei
777
Best: 776
▲
6
Nicolas Tepmahc
FRA, 23-05-2001
33
Punti
19
Tornei
778
Best: 778
▲
6
Felix Balshaw
FRA, 15-06-2006
33
Punti
20
Tornei
779
Best: 742
▲
6
Aleksandr Lobanov
RUS, 01-04-2001
33
Punti
20
Tornei
780
Best: 527
▲
6
Ye Cong Mo
CHN, 26-06-2000
33
Punti
20
Tornei
781
Best: 595
▲
96
S D Prajwal Dev
IND, 27-05-1996
33
Punti
23
Tornei
782
Best: 781
▲
5
Rodrigo Alujas
MEX, 26-08-2002
33
Punti
23
Tornei
783
Best: 783
▲
24
Artur Kukasian
RUS, 21-03-2004
33
Punti
24
Tornei
784
Best: 656
▲
5
Maik Steiner
GER, 19-06-1994
33
Punti
25
Tornei
785
Best: 728
▼
-9
Leo Vithoontien
JPN, 18-08-1999
33
Punti
25
Tornei
786
Best: 479
▼
-15
Ilya Snitari
MDA, 20-03-2002
32
Punti
14
Tornei
787
Best: 752
▼
-18
Yusuke Kusuhara
JPN, 09-08-1997
32
Punti
15
Tornei
788
Best: 441
▲
4
Gergely Madarasz
HUN, 01-10-1994
32
Punti
15
Tornei
789
Best: 789
▲
4
Joshua Charlton
AUS, 01-01-1900
32
Punti
23
Tornei
790
Best: 749
▼
-41
Alexander Klintcharov
NZL, 25-08-1996
32
Punti
26
Tornei
791
Best: 735
▲
28
Ezekiel Clark
USA, 19-07-1998
32
Punti
29
Tornei
792
Best: 666
▲
4
Rudy Quan
USA, 21-02-2006
31
Punti
9
Tornei
793
Best: 793
▲
4
Roger Pascual Ferra
ESP, 01-01-1900
31
Punti
10
Tornei
794
Best: 481
▼
-27
Ryan Seggerman
USA, 06-08-1999
31
Punti
10
Tornei
795
Best: 438
▲
3
Orel Kimhi
ISR, 19-08-2003
31
Punti
12
Tornei
796
Best: 785
▲
4
Jan Kumstat
CZE, 01-01-1900
31
Punti
12
Tornei
797
Best: 787
▲
4
Kalin Ivanovski
MKD, 11-05-2004
31
Punti
16
Tornei
798
Best: 536
▼
-25
Ryotaro Taguchi
JPN, 30-06-2000
31
Punti
17
Tornei
799
Best: 789
▲
3
Victor Lilov
USA, 11-02-2004
31
Punti
17
Tornei
800
Best: 800
▲
32
Tai Sach
AUS, 16-09-2002
31
Punti
18
Tornei
801
Best: 801
▲
2
Luca Preda
ROU, 01-01-1900
31
Punti
18
Tornei
802
Best: 802
▲
2
Daniel Antonio Nunez
CHI, 01-01-1900
31
Punti
18
Tornei
803
Best: 447
▲
11
Tomas Farjat
ARG, 15-02-2001
31
Punti
19
Tornei
804
Best: 738
▲
1
Matthew Summers
GBR, 25-09-1998
31
Punti
20
Tornei
805
Best: 690
▼
-17
Ivan Marrero Curbelo
ESP, 27-09-1998
31
Punti
22
Tornei
806
Best: 740
▲
41
Lautaro Agustin Falabella
ARG, 19-01-1998
31
Punti
23
Tornei
807
Best: 795
▲
1
Joaquin Aguilar Cardozo
URU, 08-04-2005
31
Punti
23
Tornei
808
Best: 797
▲
1
Naoya Honda
JPN, 01-01-1900
31
Punti
25
Tornei
809
Best: 462
▲
2
Constantin Bittoun Kouzmine
FRA, 04-01-1999
31
Punti
31
Tornei
810
Best: 810
▲
12
Dimitris Sakellaridis
GRE, 30-04-2006
31
Punti
36
Tornei
811
Best: 806
▲
1
Lui Maxted
GBR, 01-01-1900
30
Punti
5
Tornei
812
Best: 309
▲
1
Benjamin Lock
ZIM, 04-03-1993
30
Punti
8
Tornei
813
Best: 813
▲
16
Kristijan Juhas
SRB, 04-06-2001
30
Punti
12
Tornei
814
Best: 814
▲
41
Toufik Sahtali
ALG, 01-01-1900
30
Punti
15
Tornei
815
Best: 812
--
0
Leo Raquillet
FRA, 04-10-2005
30
Punti
19
Tornei
816
Best: 792
▼
-21
Mert Naci Turker
TUR, 16-08-1998
30
Punti
24
Tornei
817
Best: 791
--
0
Nikita Mashtakov
UKR, 18-03-1999
30
Punti
26
Tornei
818
Best: 714
--
0
Niklas Schell
GER, 03-01-1999
30
Punti
27
Tornei
819
Best: 519
▲
1
Amr Elsayed
EGY, 04-03-1999
30
Punti
28
Tornei
820
Best: 820
▲
3
Patrick Brady
GBR, 14-11-2004
29
Punti
11
Tornei
821
Best: 734
▲
3
Nick Chappell
USA, 19-09-1992
29
Punti
12
Tornei
822
Best: 817
▲
3
Daniil Ostapenkov
BLR, 08-05-2003
29
Punti
14
Tornei
823
Best: 820
▲
3
Karol Filar
POL, 31-08-1998
29
Punti
15
Tornei
824
Best: 824
▲
3
Tomas Curras Abasolo
ESP, 02-05-2000
29
Punti
21
Tornei
825
Best: 774
▼
-15
Marlon Vankan
GER, 27-08-2000
29
Punti
27
Tornei
826
Best: 763
▼
-36
Dragos Nicolae Cazacu
ROU, 10-02-2004
29
Punti
31
Tornei
827
Best: 827
▲
1
Hoyoung Roh
KOR, 01-01-1900
28
Punti
8
Tornei
828
Best: 560
▼
-29
Steven Diez
CAN, 17-03-1991
28
Punti
11
Tornei
829
Best: 829
▲
1
Oliver Bonding
GBR, 01-01-1900
28
Punti
13
Tornei
830
Best: 830
▲
86
Carles Hernandez
ESP, 25-04-2001
28
Punti
14
Tornei
831
Best: 786
▲
2
Dinko Dinev
BUL, 13-02-2004
28
Punti
19
Tornei
832
Best: 787
▼
-16
Martin Van Der Meerschen
BEL, 14-06-2000
28
Punti
20
Tornei
833
Best: 802
▲
13
Georgii Kravchenko
UKR, 28-07-2000
28
Punti
23
Tornei
834
Best: 834
▲
2
Mika Petkovic
GER, 29-12-2006
28
Punti
24
Tornei
835
Best: 833
▲
2
Jesse Delaney
AUS, 14-11-1998
28
Punti
27
Tornei
836
Best: 687
▼
-15
Samir Hamza Reguig
ALG, 19-01-2002
28
Punti
29
Tornei
837
Best: 659
▲
1
Wishaya Trongcharoenchaikul
THA, 08-04-1995
28
Punti
29
Tornei
838
Best: 834
▲
1
Fryderyk Lechno-Wasiutynski
POL, 20-03-2005
27
Punti
8
Tornei
839
Best: 811
▲
2
Oliver Anderson
AUS, 01-01-1900
27
Punti
16
Tornei
840
Best: 796
▲
2
Gilbert Klier Junior
BRA, 16-05-2000
27
Punti
16
Tornei
841
Best: 599
▲
2
Giorgio Tabacco
ITA, 06-08-2003
27
Punti
18
Tornei
842
Best: 736
▼
-8
Jakub Filip
CZE, 25-09-2005
27
Punti
18
Tornei
843
Best: 530
▲
15
M Rifki Fitriadi
INA, 23-01-1999
27
Punti
18
Tornei
844
Best: 839
--
0
Yaojie Zeng
CHN, 30-01-2002
27
Punti
18
Tornei
845
Best: 829
--
0
Yanis Ghazouani Durand
FRA, 04-07-2000
27
Punti
21
Tornei
846
Best: 620
▲
2
Ben Jones
GBR, 19-05-1998
27
Punti
26
Tornei
847
Best: 839
▲
3
Benito Sanchez Martinez
GER, 30-04-2002
26
Punti
3
Tornei
848
Best: 848
▲
3
Emon Van Loben Sels
USA, 01-01-1900
26
Punti
5
Tornei
849
Best: 669
▲
3
Shunsuke Mitsui
JPN, 20-05-2002
26
Punti
6
Tornei
850
Best: 67
▼
-115
Ernesto Escobedo
MEX, 04-07-1996
26
Punti
7
Tornei
851
Best: 817
▲
2
Moise Kouame
FRA, 06-03-2009
26
Punti
12
Tornei
852
Best: 852
▲
2
Jeffrey Von Der Schulenburg
SUI, 13-02-2002
26
Punti
13
Tornei
853
Best: 687
▲
3
Alan Fernando Rubio Fierros
MEX, 03-02-1999
26
Punti
15
Tornei
854
Best: 844
▲
3
Ryan Dickerson
USA, 08-05-1997
26
Punti
16
Tornei
855
Best: 660
▲
4
Kiranpal Pannu
NZL, 07-01-1997
26
Punti
17
Tornei
856
Best: 453
▲
4
Leonardo Aboian
ARG, 20-04-1998
26
Punti
17
Tornei
857
Best: 739
▲
4
Filip Pieczonka
POL, 09-04-2004
26
Punti
18
Tornei
858
Best: 769
▲
4
Miles Jones
USA, 26-12-2000
26
Punti
18
Tornei
859
Best: 776
▲
5
Daisuke Sumizawa
JPN, 31-01-1999
26
Punti
19
Tornei
860
Best: 850
▲
3
Matyas Cerny
CZE, 15-10-2001
26
Punti
20
Tornei
861
Best: 856
▲
4
Menelaos Efstathiou
CYP, 02-03-1999
26
Punti
21
Tornei
862
Best: 851
▲
4
Nicolas Jadoun
FRA, 09-08-2002
26
Punti
24
Tornei
863
Best: 830
▼
-14
Mihai Razvan Marinescu
ROU, 09-09-2001
26
Punti
29
Tornei
864
Best: 551
▲
4
Diego Schwartzman
ARG, 16-08-1992
25
Punti
2
Tornei
865
Best: 850
▲
4
Nicolas Ian Kotzen
USA, 22-03-2003
25
Punti
6
Tornei
866
Best: 656
▲
4
Duarte Vale
POR, 11-01-1999
25
Punti
6
Tornei
867
Best: 777
▲
4
Matt Hulme
AUS, 17-02-1999
25
Punti
13
Tornei
868
Best: 866
▲
4
Lucio Ratti
ARG, 27-01-2004
25
Punti
16
Tornei
869
Best: 780
▲
5
Shinji Hazawa
JPN, 12-04-1999
25
Punti
19
Tornei
870
Best: 828
▲
6
Jasza Szajrych
POL, 23-04-2002
25
Punti
22
Tornei
871
Best: 716
▼
-36
Wilson Leite
BRA, 06-11-1991
25
Punti
23
Tornei
872
Best: 556
▲
8
Savriyan Danilov
RUS, 03-06-2000
24
Punti
8
Tornei
873
Best: 873
▲
8
Tiago Torres
POR, 01-01-1900
24
Punti
9
Tornei
874
Best: 826
▲
8
Cruz Hewitt
AUS, 11-12-2008
24
Punti
11
Tornei
875
Best: 759
▼
-44
Pablo Masjuan Ginel
ESP, 01-01-1900
24
Punti
13
Tornei
876
Best: 876
▲
7
Tomas Serrano Luis
POR, 01-01-1900
24
Punti
14
Tornei
877
Best: 877
▲
7
Kasra Rahmani
IRI, 01-01-1900
24
Punti
16
Tornei
878
Best: 843
▲
7
Chirag Duhan
IND, 01-01-2004
24
Punti
19
Tornei
879
Best: 624
▲
8
Yaroslav Demin
RUS, 30-08-2005
24
Punti
19
Tornei
880
Best: 811
▲
8
Thiago Cigarran
ARG, 26-03-2000
24
Punti
21
Tornei
881
Best: 785
▲
8
Amit Vales
ISR, 07-06-2005
24
Punti
23
Tornei
882
Best: 882
▲
12
Pavlos Tsitsipas
GRE, 23-07-2005
24
Punti
31
Tornei
883
Best: 883
▲
7
Luca Pow
GBR, 01-02-2005
23
Punti
6
Tornei
884
Best: 884
▲
49
Timofei Derepasko
RUS, 01-01-1900
23
Punti
9
Tornei
885
Best: 885
▲
6
Jorge Plans
ESP, 01-01-1900
23
Punti
10
Tornei
886
Best: 738
▼
-148
Lorenzo Bocchi
ITA, 29-11-1997
23
Punti
11
Tornei
887
Best: 808
▲
5
Enzo Wallart
USA, 12-02-1997
23
Punti
12
Tornei
888
Best: 884
▲
5
Arthur Nagel
FRA, 14-04-2003
23
Punti
20
Tornei
889
Best: 889
▲
53
Daniel De Jonge
NED, 17-08-1999
23
Punti
21
Tornei
890
Best: 888
▲
5
Paul Inchauspe
FRA, 25-02-2004
22
Punti
5
Tornei
891
Best: 866
▲
6
Juan Sebastian Osorio
COL, 14-10-1997
22
Punti
17
Tornei
892
Best: 892
▲
27
Chase Ferguson
AUS, 02-01-1999
22
Punti
18
Tornei
893
Best: 857
▼
-18
Evgeny Philippov
RUS, 06-02-2002
22
Punti
19
Tornei
894
Best: 877
▲
4
Thomas Braithwaite
AUS, 09-12-1999
22
Punti
19
Tornei
895
Best: 895
▲
5
Gregor Ramskogler
AUT, 05-12-1998
22
Punti
21
Tornei
896
Best: 377
▲
47
Marcello Serafini
ITA, 25-08-2002
22
Punti
23
Tornei
897
Best: 844
▲
4
Matt Kuhar
USA, 17-06-1996
22
Punti
24
Tornei
898
Best: 898
▲
60
Marko Maksimovic
SRB, 12-02-2006
22
Punti
25
Tornei
899
Best: 688
▲
12
Alexandre Aubriot
FRA, 06-06-1999
22
Punti
26
Tornei
900
Best: 900
▲
2
Zoran Ludoski
SRB, 16-06-2005
21
Punti
4
Tornei
901
Best: 773
▲
2
Ozan Baris
USA, 31-03-2004
21
Punti
5
Tornei
902
Best: 902
▲
2
Nikita Bilozertsev
UKR, 01-01-1900
21
Punti
6
Tornei
903
Best: 840
▼
-63
Jack Anthrop
USA, 01-01-1900
21
Punti
9
Tornei
904
Best: 904
▲
62
Carlos Maria Zarate
ARG, 01-01-1900
21
Punti
17
Tornei
905
Best: 896
▲
2
Lorenzo Sciahbasi
ITA, 04-11-2005
21
Punti
18
Tornei
906
Best: 857
▼
-33
Samuel Heredia
COL, 07-06-2006
21
Punti
19
Tornei
907
Best: 655
▼
-8
Thanapet Chanta
THA, 09-09-1999
21
Punti
19
Tornei
908
Best: 908
▲
61
Jeremy Gschwendtner
GBR, 01-01-1900
21
Punti
19
Tornei
909
Best: 907
▼
-1
Evan Bynoe
USA, 27-05-1999
21
Punti
21
Tornei
909
Best: 900
▼
-1
Axel Nefve
USA, 22-07-2000
21
Punti
21
Tornei
911
Best: 911
▲
1
Kaito Uesugi
JPN, 02-06-1995
20
Punti
3
Tornei
912
Best: 114
▼
-571
Gijs Brouwer
NED, 14-03-1996
20
Punti
4
Tornei
913
Best: 913
▲
18
Pavel Lagutin
RUS, 01-01-1900
20
Punti
7
Tornei
914
Best: 913
▼
-1
Georgi Georgiev
BUL, 01-01-1900
20
Punti
7
Tornei
915
Best: 150
▼
-1
Joao Domingues
POR, 05-10-1993
20
Punti
9
Tornei
916
Best: 377
▲
21
Alejo Lorenzo Lingua Lavallen
ARG, 09-03-2001
20
Punti
12
Tornei
917
Best: 910
▼
-2
Igor Kudriashov
RUS, 27-09-2003
20
Punti
13
Tornei
918
Best: 918
▲
153
Matisse Bobichon
FRA, 01-01-1900
20
Punti
14
Tornei
919
Best: 825
▼
-2
Benjamin Winter Lopez
ESP, 27-05-1998
20
Punti
14
Tornei
920
Best: 918
▼
-2
Nikola Slavic
SWE, 01-01-1900
20
Punti
16
Tornei
921
Best: 860
▼
-15
Chanyeong Oh
KOR, 27-06-1998
20
Punti
16
Tornei
922
Best: 917
▲
16
Simeon Stankovic
SRB, 01-01-1900
20
Punti
17
Tornei
923
Best: 685
▼
-2
Peter Buldorini
IRL, 09-08-2004
20
Punti
18
Tornei
923
Best: 545
▼
-37
Sebastian Prechtel
GER, 14-05-1996
20
Punti
18
Tornei
923
Best: 901
▼
-3
Benjamin Torrealba
CHI, 23-06-2005
20
Punti
18
Tornei
926
Best: 826
▼
-4
Benjamin Thomas George
CAN, 20-12-2002
20
Punti
20
Tornei
927
Best: 923
▼
-4
Justin Schlageter
GER, 01-01-1900
20
Punti
21
Tornei
928
Best: 902
▼
-4
Kristjan Tamm
EST, 16-06-1998
20
Punti
21
Tornei
929
Best: 927
▼
-2
Matteo Covato
ITA, 01-01-1900
20
Punti
23
Tornei
930
Best: 756
▼
-5
Finn Bass
GBR, 09-10-1999
20
Punti
23
Tornei
931
Best: 756
▼
-2
Ignacio Parisca Romera
VEN, 20-08-2005
20
Punti
24
Tornei
932
Best: 887
▼
-22
Andrea Fiorentini
ITA, 02-02-2001
20
Punti
26
Tornei
933
Best: 933
▲
15
Michael Zhu
USA, 12-08-1992
20
Punti
30
Tornei
934
Best: 920
▼
-2
Derek Pham
AUS, 31-03-2004
19
Punti
6
Tornei
935
Best: 935
▲
153
Peter Makk
HUN, 01-01-1900
19
Punti
7
Tornei
936
Best: 936
▲
154
Cesar Bouchelaghem
FRA, 28-06-2004
19
Punti
9
Tornei
937
Best: 836
▼
-3
Jea Moon Lee
KOR, 02-07-1993
19
Punti
10
Tornei
938
Best: 935
▼
-3
Ivan Ivanov
BUL, 01-01-1900
19
Punti
12
Tornei
939
Best: 595
▼
-3
Mateo Barreiros Reyes
BRA, 14-12-2000
19
Punti
12
Tornei
940
Best: 905
▼
-1
Lasse Poertner
GER, 22-11-2005
19
Punti
19
Tornei
941
Best: 940
▼
-1
Lucas Marionneau
FRA, 01-01-1900
19
Punti
19
Tornei
942
Best: 922
▼
-1
Rares Teodor Pieleanu
ROU, 10-02-2007
19
Punti
20
Tornei
943
Best: 783
▲
1
Zura Tkemaladze
GEO, 04-06-2000
19
Punti
22
Tornei
944
Best: 602
▲
1
Maxence Rivet
FRA, 09-10-2003
19
Punti
22
Tornei
945
Best: 942
▲
1
Nicolas Villalon
CHI, 21-02-2004
19
Punti
23
Tornei
946
Best: 784
▲
1
Stefano D\'Agostino
ITA, 03-11-2003
19
Punti
26
Tornei
947
Best: 921
▼
-17
Oscar Jose Gutierrez
ESP, 25-04-1993
19
Punti
27
Tornei
948
Best: 690
▼
-69
Denis Kudla
USA, 17-08-1992
18
Punti
5
Tornei
949
Best: 299
--
0
Hazem Naw
SYR, 01-01-2000
18
Punti
6
Tornei
950
Best: 929
--
0
Kacper Szymkowiak
POL, 10-12-2004
18
Punti
12
Tornei
951
Best: 951
--
0
Isaac Becroft
NZL, 29-10-2000
18
Punti
12
Tornei
952
Best: 952
--
0
Finn Murgett
GBR, 01-01-1900
18
Punti
14
Tornei
953
Best: 953
--
0
Anas Mazdrashki
BUL, 01-01-1900
18
Punti
14
Tornei
954
Best: 940
--
0
Jumpei Yamasaki
JPN, 02-07-1997
18
Punti
15
Tornei
955
Best: 955
--
0
Maximo Zeitune
ARG, 01-01-1900
18
Punti
16
Tornei
956
Best: 956
▲
12
Adan Freire Da Silva
FRA, 01-01-1900
18
Punti
18
Tornei
957
Best: 886
▼
-1
Brian Bozemoj
NED, 30-11-2003
18
Punti
19
Tornei
958
Best: 947
▼
-1
Hayden Jones
AUS, 30-08-2006
18
Punti
22
Tornei
959
Best: 827
▼
-33
Pietro Marino
ITA, 03-06-2001
18
Punti
22
Tornei
960
Best: 928
▼
-32
Sungbeen Sim
KOR, 10-04-1997
18
Punti
23