Classifica ATP Italiani: La situazione di questa settimana. Franco Agamenone fa 101
24/09/2025 09:51 Nessun commento
Classifica Atp Entry System Singolo (22-09-2025)
2
Best: 1
--
0
Jannik Sinner
ITA, 16-08-2001
10780
Punti
17
Tornei
9
Best: 6
--
0
Lorenzo Musetti
ITA, 03-03-2002
3505
Punti
20
Tornei
25
Best: 17
--
0
Flavio Cobolli
ITA, 06-05-2002
2040
Punti
28
Tornei
30
Best: 30
--
0
Luciano Darderi
ITA, 14-02-2002
1584
Punti
35
Tornei
44
Best: 35
--
0
Lorenzo Sonego
ITA, 11-05-1995
1105
Punti
29
Tornei
56
Best: 6
▲
1
Matteo Berrettini
ITA, 12-04-1996
925
Punti
21
Tornei
64
Best: 63
▲
1
Mattia Bellucci
ITA, 01-06-2001
869
Punti
30
Tornei
73
Best: 29
--
0
Matteo Arnaldi
ITA, 22-02-2001
825
Punti
25
Tornei
85
Best: 67
--
0
Luca Nardi
ITA, 06-08-2003
740
Punti
27
Tornei
134
Best: 126
▲
1
Andrea Pellegrino
ITA, 23-03-1997
468
Punti
24
Tornei
138
Best: 125
▲
3
Matteo Gigante
ITA, 04-01-2002
450
Punti
23
Tornei
139
Best: 118
▲
6
Francesco Passaro
ITA, 01-01-1900
449
Punti
22
Tornei
154
Best: 149
▲
5
Francesco Maestrelli
ITA, 21-12-2002
386
Punti
27
Tornei
163
Best: 163
▲
6
Giulio Zeppieri
ITA, 07-12-2001
362
Punti
20
Tornei
211
Best: 202
▼
-9
Federico Cina
ITA, 30-03-2007
255
Punti
25
Tornei
239
Best: 60
▼
-7
Stefano Travaglia
ITA, 18-12-1991
235
Punti
21
Tornei
275
Best: 16
--
0
Marco Cecchinato
ITA, 30-09-1992
194
Punti
19
Tornei
281
Best: 127
▲
3
Lorenzo Giustino
ITA, 10-09-1991
187
Punti
34
Tornei
307
Best: 108
▲
101
Franco Agamenone
ITA, 15-04-1993
170
Punti
26
Tornei
317
Best: 128
--
0
Andrea Vavassori
ITA, 05-05-1995
163
Punti
5
Tornei
360
Best: 345
▲
22
Gabriele Piraino
ITA, 12-11-2003
141
Punti
25
Tornei
373
Best: 368
▼
-3
Alexandr Binda
ITA, 22-09-2001
134
Punti
37
Tornei
374
Best: 358
▲
9
Fabrizio Andaloro
ITA, 31-01-2001
133
Punti
24
Tornei
375
Best: 357
▲
18
Andrea Picchione
ITA, 01-01-1900
133
Punti
28
Tornei
380
Best: 332
▼
-4
Raul Brancaccio
ITA, 04-05-1997
132
Punti
24
Tornei
383
Best: 183
▼
-4
Federico Arnaboldi
ITA, 18-06-2000
131
Punti
28
Tornei
389
Best: 389
--
0
Federico Bondioli
ITA, 16-05-2005
128
Punti
30
Tornei
397
Best: 309
▲
2
Jacopo Berrettini
ITA, 27-11-1998
124
Punti
20
Tornei
399
Best: 399
▲
22
Luca Potenza
ITA, 28-07-2000
123
Punti
29
Tornei
413
Best: 372
▲
1
Giovanni Fonio
ITA, 07-05-1998
115
Punti
25
Tornei
445
Best: 444
▼
-1
Lorenzo Carboni
ITA, 27-02-2006
100
Punti
26
Tornei
449
Best: 315
▼
-6
Enrico Dalla Valle
ITA, 21-03-1998
97
Punti
22
Tornei
460
Best: 439
▲
3
Gianluca Cadenasso
ITA, 29-09-2004
94
Punti
21
Tornei
467
Best: 402
--
0
Gabriele Pennaforti
ITA, 14-09-2000
93
Punti
29
Tornei
471
Best: 470
▲
1
Carlo Alberto Caniato
ITA, 31-10-2005
91
Punti
23
Tornei
491
Best: 285
▲
2
Alexander Weis
ITA, 24-04-1997
86
Punti
27
Tornei
499
Best: 426
▼
-5
Tommaso Compagnucci
ITA, 01-01-1900
85
Punti
27
Tornei
513
Best: 508
▲
4
Pietro Fellin
ITA, 02-08-2001
80
Punti
25
Tornei
520
Best: 121
▲
2
Stefano Napolitano
ITA, 11-04-1995
77
Punti
10
Tornei
521
Best: 517
▲
2
Filippo Moroni
ITA, 01-02-2001
77
Punti
16
Tornei
526
Best: 509
▲
1
Manuel Mazza
ITA, 16-04-1999
76
Punti
17
Tornei
555
Best: 503
▼
-6
Andrea Guerrieri
ITA, 03-12-1998
68
Punti
16
Tornei
566
Best: 523
▲
16
Facundo Juarez
ITA, 23-09-1997
66
Punti
22
Tornei
581
Best: 540
▼
-2
Giovanni Oradini
ITA, 14-09-1997
63
Punti
26
Tornei
602
Best: 561
▼
-2
Filippo Romano
ITA, 07-07-2005
59
Punti
17
Tornei
608
Best: 602
--
0
Michele Ribecai
ITA, 04-02-2003
58
Punti
28
Tornei
620
Best: 387
▲
1
Gianmarco Ferrari
ITA, 04-10-2000
56
Punti
20
Tornei
632
Best: 443
▲
2
Federico Iannaccone
ITA, 26-03-1999
54
Punti
24
Tornei
633
Best: 575
▲
4
Luca Castagnola
ITA, 14-06-2002
54
Punti
27
Tornei
635
Best: 635
▲
4
Jacopo Vasami
ITA, 01-01-1900
53
Punti
11
Tornei
652
Best: 652
▲
5
Pierluigi Basile
ITA, 01-01-1900
50
Punti
7
Tornei
660
Best: 660
▲
98
Giuseppe La Vela
ITA, 16-10-2000
50
Punti
27
Tornei
666
Best: 666
▲
48
Niccolo Catini
ITA, 09-12-1997
49
Punti
30
Tornei
677
Best: 677
▲
4
Francesco Forti
ITA, 26-07-1999
46
Punti
9
Tornei
683
Best: 682
▲
3
Samuele Pieri
ITA, 28-02-2002
46
Punti
23
Tornei
685
Best: 62
▲
2
Gianluca Mager
ITA, 01-12-1994
45
Punti
8
Tornei
701
Best: 701
▲
2
Juan Cruz Martin Manzano
ITA, 15-12-2004
43
Punti
21
Tornei
706
Best: 456
▼
-144
Alessandro Pecci
ITA, 23-03-2001
42
Punti
17
Tornei
711
Best: 439
▲
4
Samuel Vincent Ruggeri
ITA, 22-05-2002
41
Punti
15
Tornei
741
Best: 709
▲
3
Iannis Miletich
ITA, 27-08-2005
38
Punti
26
Tornei
744
Best: 744
▲
4
Fausto Tabacco
ITA, 01-01-1900
37
Punti
25
Tornei
757
Best: 403
▼
-14
Lorenzo Rottoli
ITA, 19-02-2002
35
Punti
22
Tornei
770
Best: 640
▲
8
Massimo Giunta
ITA, 09-07-2004
34
Punti
26
Tornei
771
Best: 605
▲
6
Leonardo Rossi
ITA, 05-08-2002
34
Punti
27
Tornei
841
Best: 599
▲
2
Giorgio Tabacco
ITA, 06-08-2003
27
Punti
18
Tornei
886
Best: 738
▼
-148
Lorenzo Bocchi
ITA, 29-11-1997
23
Punti
11
Tornei
896
Best: 377
▲
47
Marcello Serafini
ITA, 25-08-2002
22
Punti
23
Tornei
905
Best: 896
▲
2
Lorenzo Sciahbasi
ITA, 04-11-2005
21
Punti
18
Tornei
929
Best: 927
▼
-2
Matteo Covato
ITA, 01-01-1900
20
Punti
23
Tornei
932
Best: 887
▼
-22
Andrea Fiorentini
ITA, 02-02-2001
20
Punti
26
Tornei
946
Best: 784
▲
1
Stefano D\'Agostino
ITA, 03-11-2003
19
Punti
26
Tornei
959
Best: 827
▼
-33
Pietro Marino
ITA, 03-06-2001
18
Punti
22
Tornei
977
Best: 976
▼
-1
Pietro Romeo Scomparin
ITA, 01-01-1900
16
Punti
9
Tornei
979
Best: 938
▼
-1
Alberto Bronzetti
ITA, 05-05-1998
16
Punti
14
Tornei
986
Best: 985
▼
-1
Daniele Rapagnetta
ITA, 03-12-2006
16
Punti
21
Tornei
993
Best: 902
▲
1
Lorenzo Gagliardo
ITA, 27-06-2000
15
Punti
7
Tornei
995
Best: 910
▲
1
Filippo Speziali
ITA, 24-04-2000
15
Punti
8
Tornei
1008
Best: 959
▲
2
Giannicola Misasi
ITA, 12-09-2000
15
Punti
27
Tornei
1042
Best: 999
▼
-17
Lorenzo Lorusso
ITA, 06-01-2000
13
Punti
14
Tornei
1051
Best: 912
▲
5
Gabriele Maria Noce
ITA, 29-10-1995
13
Punti
26
Tornei
1069
Best: 942
▼
-20
Gian Marco Ortenzi
ITA, 03-02-2000
12
Punti
16
Tornei
1073
Best: 739
▲
34
Mariano Tammaro
ITA, 27-02-2004
12
Punti
18
Tornei
1077
Best: 1077
▲
4
Lorenzo Angelini
ITA, 01-01-1900
12
Punti
21
Tornei
1078
Best: 906
▼
-47
Niccolò Ciavarella
ITA, 19-03-2004
12
Punti
21
Tornei
1089
Best: 1040
▼
-2
Niccolo Baroni
ITA, 04-12-2003
11
Punti
5
Tornei
1117
Best: 1110
▼
-5
Leonardo Primucci
ITA, 01-01-1900
10
Punti
4
Tornei
1123
Best: 1121
▼
-2
Andrea Meduri
ITA, 01-01-1900
10
Punti
8
Tornei
1132
Best: 1090
--
0
Leonardo Malgaroli
ITA, 07-08-2002
10
Punti
15
Tornei
1141
Best: 1064
▼
-2
Jacopo Bilardo
ITA, 04-11-2004
10
Punti
21
Tornei
1143
Best: 812
▼
-33
Noah Perfetti
ITA, 15-06-2001
10
Punti
23
Tornei
1163
Best: 1038
▼
-6
Manuel Plunger
ITA, 13-07-2002
9
Punti
10
Tornei
1174
Best: 1169
▼
-5
Samuele Seghetti
ITA, 01-01-1900
9
Punti
20
Tornei
1194
Best: 1194
▲
1
Lorenzo Beraldo
ITA, 01-01-1900
8
Punti
9
Tornei
1228
Best: 873
▼
-5
Daniel Bagnolini
ITA, 13-02-2003
7
Punti
8
Tornei
1232
Best: 1225
▼
-7
Filippo Alberti
ITA, 01-01-1900
7
Punti
9
Tornei
1251
Best: 1251
▲
55
Leonardo Cattaneo
ITA, 01-01-1900
7
Punti
14
Tornei
1260
Best: 1256
▼
-4
Maximilian Figl
ITA, 01-01-1900
7
Punti
19
Tornei
1288
Best: 1154
▼
-6
Denis Spiridon
ITA, 01-01-1900
6
Punti
9
Tornei
1300
Best: 1235
▼
-61
Andrea De Marchi
ITA, 01-01-1900
6
Punti
11
Tornei
1313
Best: 1095
▼
-5
Gabriele Bosio
ITA, 25-11-2000
6
Punti
14
Tornei
1315
Best: 1037
▼
-3
Francesco Ferrari
ITA, 22-06-1997
6
Punti
16
Tornei
1316
Best: 756
▼
-3
Luca Fantini
ITA, 20-07-2000
6
Punti
16
Tornei
1331
Best: 1327
▼
-4
Andres Gabriel Ciurletti
ITA, 01-01-1900
5
Punti
5
Tornei
1349
Best: 1349
▲
1
Edoardo Zanada
ITA, 01-01-1900
5
Punti
8
Tornei
1365
Best: 1071
▲
11
Pietro Pampanin
ITA, 05-01-2003
5
Punti
12
Tornei
1366
Best: 1364
▼
-2
Gabriele Vulpitta
ITA, 01-01-1900
5
Punti
12
Tornei
1373
Best: 1156
▲
4
Andrea Paolini
ITA, 09-11-2002
5
Punti
13
Tornei
1378
Best: 1378
▲
3
Nicolo Toffanin
ITA, 01-01-1900
5
Punti
15
Tornei
1406
Best: 1406
▲
5
Edoardo cherie Ligniere
ITA, 01-01-1900
4
Punti
4
Tornei
1406
Best: 309
▲
5
Julian Ocleppo
ITA, 01-08-1997
4
Punti
4
Tornei
1412
Best: 800
▲
3
Luciano Carraro
ITA, 22-04-1998
4
Punti
4
Tornei
1412
Best: 1412
▲
3
Gilberto Ravasio
ITA, 01-01-1900
4
Punti
4
Tornei
1432
Best: 223
--
0
Edoardo Lavagno
ITA, 27-07-1998
4
Punti
5
Tornei
1448
Best: 1214
--
0
Giulio Perego
ITA, 09-04-2003
4
Punti
7
Tornei
1461
Best: 1461
▲
4
Lorenzo Comino
ITA, 01-01-1900
4
Punti
8
Tornei
1478
Best: 1365
▼
-113
Giacomo Crisostomo
ITA, 01-01-1900
4
Punti
11
Tornei
1491
Best: 1231
▼
-1
Matteo Fondriest
ITA, 10-09-2004
4
Punti
14
Tornei
1492
Best: 1492
--
0
Alessandro Battiston
ITA, 01-01-1900
4
Punti
15
Tornei
1496
Best: 1383
▼
-113
Filippo Mazzola
ITA, 01-01-1900
4
Punti
16
Tornei
1519
Best: 1508
▼
-1
Vito Dell\'Elba
ITA, 06-02-1999
3
Punti
3
Tornei
1544
Best: 1544
▲
2
Leonardo Angeloni
ITA, 01-01-1900
3
Punti
4
Tornei
1552
Best: 1533
▲
2
William Mirarchi
ITA, 01-01-1900
3
Punti
5
Tornei
1566
Best: 1554
▼
-12
Gabriele Crivellaro
ITA, 01-01-1900
3
Punti
6
Tornei
1566
Best: 1566
▲
6
Nicola Rispoli
ITA, 01-01-1900
3
Punti
6
Tornei
1594
Best: 1592
▼
-2
Federico Valle
ITA, 01-01-1900
3
Punti
8
Tornei
1600
Best: 1600
▲
4
Gabriele Volpi
ITA, 01-01-1900
3
Punti
9
Tornei
1611
Best: 1215
▲
5
Alessandro Spadola
ITA, 05-03-2003
3
Punti
10
Tornei
1648
Best: 1648
▲
36
Antonio Caruso
ITA, 01-01-1900
2
Punti
2
Tornei
1684
Best: 1002
▼
-138
Matteo De Vincentis
ITA, 25-04-1998
2
Punti
3
Tornei
1684
Best: 1642
▲
232
Giammarco Gandolfi
ITA, 24-01-2004
2
Punti
3
Tornei
1684
Best: 1684
▲
6
Federico Guarducci
ITA, 01-01-1900
2
Punti
3
Tornei
1711
Best: 1711
▲
300
Michele Mecarelli
ITA, 01-01-1900
2
Punti
4
Tornei
1711
Best: 1711
▲
4
Mattia Nannelli
ITA, 01-01-1900
2
Punti
4
Tornei
1731
Best: 1711
▼
-20
Alberto Morolli
ITA, 01-01-1900
2
Punti
5
Tornei
1731
Best: 1731
▲
27
Ludovico Vaccari
ITA, 01-01-1900
2
Punti
5
Tornei
1741
Best: 1741
--
0
Sebastiano Cocola
ITA, 01-01-1900
2
Punti
5
Tornei
1741
Best: 1741
--
0
Filiberto Fumagalli
ITA, 28-06-2002
2
Punti
5
Tornei
1741
Best: 1741
▲
335
Fabrizio Karol Pio Osti
ITA, 01-01-1900
2
Punti
5
Tornei
1763
Best: 1170
▼
-2
Alessandro Coccioli
ITA, 05-08-2002
2
Punti
6
Tornei
1763
Best: 1667
▼
-2
Andrea Colombo
ITA, 04-11-2002
2
Punti
6
Tornei
1763
Best: 1453
▼
-2
Rocco Piatti
ITA, 02-08-2004
2
Punti
6
Tornei
1778
Best: 1499
▼
-2
Marco Furlanetto
ITA, 02-03-2001
2
Punti
7
Tornei
1792
Best: 1604
▼
-188
Simone Agostini
ITA, 01-01-1900
2
Punti
8
Tornei
1801
Best: 1798
▼
-3
Andrea Motta
ITA, 01-01-1900
2
Punti
9
Tornei
1801
Best: 1705
▼
-11
Luca Parenti
ITA, 10-08-2003
2
Punti
9
Tornei
1814
Best: 1588
▲
380
Andrea Bacaloni
ITA, 03-04-2002
2
Punti
11
Tornei
1826
Best: 906
▼
-859
Alessandro Bellifemine
ITA, 24-06-2001
2
Punti
16
Tornei
1827
Best: 1772
▼
-5
Omar Brigida
ITA, 01-01-1900
1
Punti
1
Tornei
1827
Best: 1764
▼
-5
Edoardo Santoni
ITA, 14-06-2005
1
Punti
1
Tornei
1926
Best: 1916
▼
-10
Gregorio Biondolillo
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
1926
Best: 1904
▼
-10
Flavio Bocci
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
1926
Best: 1916
▼
-10
Filippo Francesco Garbero
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
1926
Best: 1815
▼
-10
Leonardo Iemmi
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
1926
Best: 1519
▼
-104
Leonardo Taddia
ITA, 29-01-2000
1
Punti
2
Tornei
2016
Best: 2011
▼
-5
Sergio Badini
ITA, 01-01-1900
1
Punti
3
Tornei
2016
Best: 2011
▼
-5
Cosimo Banti
ITA, 01-01-1900
1
Punti
3
Tornei
2016
Best: 2011
▼
-5
Filippo Callerio
ITA, 01-01-1900
1
Punti
3
Tornei
2073
Best: 2053
▲
3
Leonardo Borrelli
ITA, 01-01-1900
1
Punti
4
Tornei
2073
Best: 2011
▼
-62
Edoardo De Filippo
ITA, 01-01-1900
1
Punti
4
Tornei
2116
Best: 1006
▲
30
Giovanni Calvano
ITA, 29-01-1998
1
Punti
5
Tornei
2141
Best: 2121
▼
-20
Matteo Mesaglio
ITA, 01-01-1900
1
Punti
6
Tornei
2154
Best: 2154
▲
5
Silvio Mencaglia
ITA, 01-01-1900
1
Punti
7
Tornei
2185
Best: 2185
--
0
Tobia Costanzo Baragiola Mordini
ITA, 0
1
Punti
11
Tornei
TAG: Italiani
