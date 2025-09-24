Due annunci importanti: Svitolina chiude la stagione, Dimitrov si separa da Delgado

Elina Svitolina ha annunciato sui propri canali social la decisione di chiudere anticipatamente la sua stagione 2025, motivando la scelta con ragioni di carattere emotivo e psicologico.

«Ultimamente non mi sono sentita nel mio posto», ha scritto la tennista ucraina. «Non sono nel mio miglior momento emotivo e non mi sento pronta a giocare, per questo termino la mia stagione. Con gli anni ho imparato che questo sport non riguarda denaro, fama o classifica: si tratta di essere pronti a lottare e a dare tutto. Ora non sono al livello mentale ed emotivo per farlo. Significa semplicemente che sono umana e ho bisogno di tempo per riposare, respirare, sentire ed esistere». Svitolina ha concluso sottolineando la necessità di fermarsi per ricaricare energie e tornare più forte.

Parallelamente, arriva un altro annuncio importante dal circuito maschile. Grigor Dimitrov ha comunicato la fine della collaborazione con Jamie Delgado, il coach britannico che lo seguiva dal 2022 e noto per essere stato a lungo allenatore di Andy Murray. La separazione è avvenuta in modo consensuale, come confermato dal bulgaro:

«Dopo diversi anni con grandi successi insieme a Jamie Delgado, abbiamo deciso di separarci amichevolmente. Gli auguro il meglio per il futuro. Ora non vedo l’ora di ricominciare da capo dopo questo periodo dedicato al recupero. Non vedo l’ora di tornare presto in campo», ha scritto Dimitrov, ancora fermo a causa del problema muscolare al pettorale rimediato durante il match con Jannik Sinner a Wimbledon.