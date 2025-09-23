Djokovic prepara il finale di stagione 2025: giocherà Shanghai, Atene e il dubbio Finals

A 38 anni Novak Djokovic non ha più nulla da dimostrare, eppure continua a cercare nuovi stimoli. Il serbo, già leggenda vivente del tennis, ha deciso di affrontare con grande impegno il finale di stagione, preparando la tournée asiatica con allenamenti quotidiani ad Atene, dove si trova già da alcune settimane.

Il primo appuntamento sarà il Masters 1000 di Shanghai, torneo in cui lo scorso anno aveva raggiunto la finale contro Jannik Sinner e dove potrà contare, ancora una volta, sul grande affetto del pubblico cinese. A seguire parteciperà alla Six Kings Slam in Arabia Saudita, evento di esibizione che riunisce l’élite del circuito e in cui spettacolo e ritorno economico saranno le priorità.

Poi sarà la volta dell’ATP di Atene 2025, torneo organizzato dalla sua famiglia e particolarmente sentito da Djokovic, che vuole ringraziare il pubblico greco per l’accoglienza ricevuta in un momento delicato della sua carriera. Un’occasione anche per avvicinarsi al record assoluto di titoli di Jimmy Connors.

Il grande punto interrogativo resta però la sua presenza alle ATP Finals di Torino. Dopo aver conquistato nel 2023 il settimo titolo – record assoluto, superando Roger Federer – Djokovic aveva saltato l’edizione successiva, lasciando intendere che il suo percorso in questo evento potesse essere concluso. Quest’anno però lo scenario è diverso: con Sinner e Alcaraz protagonisti assoluti della stagione, il torneo dei Maestri potrebbe rappresentare il palcoscenico ideale per tornare a misurarsi con loro e rilanciarsi in vista del 2026, soprattutto pensando all’Australian Open.

Per ora il suo calendario non è stato definito del tutto. Ma l’intensità con cui si sta allenando lascia pensare che Nole abbia ancora in serbo qualcosa di speciale per chiudere il 2025.