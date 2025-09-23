Carlos Alcaraz atteso all’esordio a Tokyo. Lo spagnolo giocherà giovedì contro Baez

Carlos Alcaraz debutterà giovedì all’ATP 500 di Tokyo, dove affronterà l’argentino Sebastián Báez nel suo match d’esordio. Lo spagnolo, uno dei protagonisti del circuito e tra i più attesi della settimana, arriva in Giappone con l’obiettivo di arricchire il proprio palmarès e vivere una nuova esperienza sul cemento nipponico.

A 48 ore dal suo esordio ufficiale, Alcaraz si è già presentato nelle strutture del torneo per i primi allenamenti. La sua presenza ha catalizzato l’attenzione dei media locali e ha richiamato numerosi appassionati, desiderosi di osservare da vicino il talento di Murcia.

Quella di Tokyo sarà inoltre la sua prima volta in Giappone, un debutto che ha già creato grande attesa. Le tribune si preannunciano gremite per applaudire il giovane campione, pronto a regalare spettacolo e a confermarsi tra i protagonisti indiscussi del circuito ATP.