ATP 500 Pechino: Il Tabellone Principale. Scontro tra vincitori slam per Jannik Sinner al primo turno. Al via anche Musetti, Cobolli e Sonego con sorteggi non facili
ATP 500 Pechino – Tabellone Principale – hard
(1) Jannik Sinner vs Marin Cilic
Qualifier vs (WC) Zhizhen Zhang
Benjamin Bonzi vs Fabian Marozsan
Alexandre Muller vs (5) Karen Khachanov
(3) Alex de Minaur vs (WC) Yunchaokete Bu
Qualifier vs Tomas Martin Etcheverry
(WC) Juncheng Shang vs Qualifier
Miomir Kecmanovic vs (7) Jakub Mensik
(6) Andrey Rublev vs Flavio Cobolli
Learner Tien vs Francisco Cerundolo
Qualifier vs Alexander Bublik
Giovanni Mpetshi Perricard vs (4) Lorenzo Musetti
(8) Daniil Medvedev vs Cameron Norrie
Alejandro Davidovich Fokina vs Camilo Ugo Carabelli
Corentin Moutet vs Tallon Griekspoor
Lorenzo Sonego vs (2) Alexander Zverev
TAG: ATP 500 Pechino, Flavio Cobolli, Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego
Sinner
Zverev
De Minaur
Rublev
Khachanov
Mensik
Bublik
Davidovich
@ Marco M. (#4486971)
Nei 500 non ci sono bye.
Forse a Washington ma perché aveva un tabellone a 48. Ma ormai sono tutti a 32. Sono i tornei più divertenti perché non ci sono partite morbide neanche al primo turno.
SINNER
ZVEREV
DE MINAUR
MUSETTI
KHACHANOV
MENSIK
RUBLEV
MEDVEDEV
Lo spicchio di Musetti è veramente tosto. Soprattutto se Bublik non è scarico.
tabellone veramente infimo per gli italiani 🙄 tranne Sinner (e cmq Cilic tanto morbido non lo è mai stato) e forse Musetti (ma dipende…) gli altri li vedo davvero chiusi (purtroppo). Qualche speranza per Cobolli (flebile)
sinner
rublev
de minaur
zverev
khachanov
mensik
mpetshi
davidovich
Sinner
Zverev
De minaur
Bublik
Khachanov
Mensik
Cobolli
Davidovich
Sinner
Zverev
De minaur
Bublik
Khachanov
Kecmanovic
Tien
Medvedev
Sinner
Zverev
De minaur
Musetti
Khachanov
Mensik
Cobolli
Medvedev
Caro amico, penso che dire “ottimo” sia un poco esagerato, considerando che parte da TdS-1 e si trova subito Cilic e poco dopo Khachanov, con cui ha dovuto sempre faticare…
Poi in SF si troverebbe De Minaur o Mensik, entrambi in ottima forma nelle ultime uscite…
Forse si può “consolare” vedendo come sono finiti “male” gli altri azzurri:
– Cobolli con Rublev (ma può sempre sperare nella giornata “storta” del russo)
– Musetti il solito Perricard e poi subito Bublik
– Sonego senza speranze con Zverev, anche se il tedesco non sta brillando
Comunque, forza RAGAZZI !!!
Se Musetti vince a Chengdu per me può anche uscire presto a Pechino ma almeno il bombardiere francese dovrebbe batterlo, sarebbe bella una sfida con Bublik. Cobolli con Rublev e Sonego con Zverev, primi turni durissimi ma voglio sperare. Sinner ha Cilic che non è da sottovalutare ma al secondo turno c’è Zhang, ai quarti Khachanov, in semifinale de Minaur… Chiaramente favorito ma una partita alla volta
Proprio facile direi di no, a parte Cilic vecchio leone un po’ imbolsito ma che vorrà tirare l’ultimo ruggito, ha Khachanov nei quarti, cioè il più in forma dei russi (ed il più alto in graduatoria fra i possibile avversari), e De Minaur o Mensik in semifinale. Se guardiamo cosa è capitato ad Alcaraz a Tokyo c’è da ridere…
SINNER
ZVEREV
DE MINAUR
RUBLEV
KHACHANOV
MENSIK
MUSETTI
MEDVEDEV
Belin che sfiga, tolto Jannik che stavolta ha un ottimo tabellone gli altri hanno un tabellone difficile, Sonego molto difficile, quasi impossibile.
Comunque spero che Flavio possa fare uno scherzetto a Rublev e che Musetti dia l’ennesima lezione di variazioni a Perricard. Anche se come ho già scritto quando è uscito il tabellone di Chengdu prima o dopo il buon Giovannone potrebbe spuntarla e questa potrebbe essere l’occasione con un Lorenzo in arrivo dalla finale del 250 e non troppo riposato.
Ovviamente spero che non accada e che si possa ammirare il duo Bublik-Musetti dare spettacolo.
Musetti superando i primi due turni potrebbe arrivare a Zverev e nel caso il tedesco la notte prima potrebbe avere degli incubi.
Nel caso di uscita prematura del Muso può arrivarci Cobolli e se ci arriva potrebbe farci la sorpresona.
Che poi Zverev con Sonego-Moutet e Medvedev non è che abbia avverari morbidissimi, anzi.
P.S. ero convinto che ci fossero dei bye, peccato per Musetti che avrà meno tempo per recuperare…
bello concentrato questo tabellone, quasi tutte le partite sono interessanti
SINNER
ZVEREV
DE MINAUR
COBOLLI
KHACHANOV
SHANG
MUSETTI
MEDVEDEV
SINNER
ZVEREV
DE MINAUR
MUSETTI
KHACHANOV
MENSIK
RUBLEV
MEDVEDEV
Sinner
Zverev
Mensik
Musetti
Khachanov
De Minaur
Rublev
Medvedev
Peggio era solo un derby
Musetti penso che un tabellone peggio di così non lo poteva trovare
Ottimo tabellone per Jannik. Non si può dire altrettanto per i Lorenzi.