ATP 500 Pechino ATP, Copertina

ATP 500 Pechino: Il Tabellone Principale. Scontro tra vincitori slam per Jannik Sinner al primo turno. Al via anche Musetti, Cobolli e Sonego con sorteggi non facili

23/09/2025 09:29 21 commenti
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images
CHN ATP 500 Pechino – Tabellone Principale – hard
(1) Jannik Sinner ITA vs Marin Cilic CRO
Qualifier vs (WC) Zhizhen Zhang CHN
Benjamin Bonzi FRA vs Fabian Marozsan HUN
Alexandre Muller FRA vs (5) Karen Khachanov RUS

(3) Alex de Minaur AUS vs (WC) Yunchaokete Bu CHN
Qualifier vs Tomas Martin Etcheverry ARG
(WC) Juncheng Shang CHN vs Qualifier
Miomir Kecmanovic SRB vs (7) Jakub Mensik CZE

(6) Andrey Rublev RUS vs Flavio Cobolli ITA
Learner Tien USA vs Francisco Cerundolo ARG
Qualifier vs Alexander Bublik KAZ
Giovanni Mpetshi Perricard FRA vs (4) Lorenzo Musetti ITA

(8) Daniil Medvedev RUS vs Cameron Norrie GBR
Alejandro Davidovich Fokina ESP vs Camilo Ugo Carabelli ARG
Corentin Moutet FRA vs Tallon Griekspoor NED
Lorenzo Sonego ITA vs (2) Alexander Zverev GER

mmarco82 23-09-2025 11:12

Sinner

Zverev

De Minaur
Rublev

Khachanov
Mensik
Bublik
Davidovich

zedarioz 23-09-2025 11:06

@ Marco M. (#4486971)

Nei 500 non ci sono bye.
Forse a Washington ma perché aveva un tabellone a 48. Ma ormai sono tutti a 32. Sono i tornei più divertenti perché non ci sono partite morbide neanche al primo turno.

stefano2 23-09-2025 11:03

SINNER

ZVEREV

DE MINAUR
MUSETTI

KHACHANOV
MENSIK
RUBLEV
MEDVEDEV

zedarioz 23-09-2025 11:01

Lo spicchio di Musetti è veramente tosto. Soprattutto se Bublik non è scarico.

libbio78 23-09-2025 11:00

tabellone veramente infimo per gli italiani 🙄 tranne Sinner (e cmq Cilic tanto morbido non lo è mai stato) e forse Musetti (ma dipende…) gli altri li vedo davvero chiusi (purtroppo). Qualche speranza per Cobolli (flebile)

piet64 23-09-2025 10:55

sinner

rublev

de minaur
zverev

khachanov
mensik
mpetshi
davidovich

totommi 23-09-2025 10:53

Sinner

Zverev

De minaur
Bublik

Khachanov
Mensik
Cobolli
Davidovich

miky85 23-09-2025 10:32

Sinner

Zverev

De minaur
Bublik

Khachanov
Kecmanovic
Tien
Medvedev

Luod 23-09-2025 10:27

Sinner

Zverev

De minaur
Musetti

Khachanov
Mensik
Cobolli
Medvedev

JannikUberAlles 23-09-2025 10:25

Scritto da Sudtyrol
Ottimo tabellone per Jannik. Non si può dire altrettanto per i Lorenzi.

Caro amico, penso che dire “ottimo” sia un poco esagerato, considerando che parte da TdS-1 e si trova subito Cilic e poco dopo Khachanov, con cui ha dovuto sempre faticare…

Poi in SF si troverebbe De Minaur o Mensik, entrambi in ottima forma nelle ultime uscite…

Forse si può “consolare” vedendo come sono finiti “male” gli altri azzurri:
– Cobolli con Rublev (ma può sempre sperare nella giornata “storta” del russo)
– Musetti il solito Perricard e poi subito Bublik
– Sonego senza speranze con Zverev, anche se il tedesco non sta brillando

Comunque, forza RAGAZZI !!!

JOA20 (Guest) 23-09-2025 10:18

Se Musetti vince a Chengdu per me può anche uscire presto a Pechino ma almeno il bombardiere francese dovrebbe batterlo, sarebbe bella una sfida con Bublik. Cobolli con Rublev e Sonego con Zverev, primi turni durissimi ma voglio sperare. Sinner ha Cilic che non è da sottovalutare ma al secondo turno c’è Zhang, ai quarti Khachanov, in semifinale de Minaur… Chiaramente favorito ma una partita alla volta

walden 23-09-2025 10:11

Scritto da Marco M.
Belin che sfiga, tolto Jannik che stavolta ha un ottimo tabellone gli altri hanno un tabellone difficile, Sonego molto difficile, quasi impossibile.
Comunque spero che Flavio possa fare uno scherzetto a Rublev e che Musetti dia l’ennesima lezione di variazioni a Perricard. Anche se come ho già scritto quando è uscito il tabellone di Chengdu prima o dopo il buon Giovannone potrebbe spuntarla e questa potrebbe essere l’occasione con un Lorenzo in arrivo dalla finale del 250 e non troppo riposato.
Ovviamente spero che non accada e che si possa ammirare il duo Bublik-Musetti dare spettacolo.
Musetti superando i primi due turni potrebbe arrivare a Zverev e nel caso il tedesco la notte prima potrebbe avere degli incubi.
Nel caso di uscita prematura del Muso può arrivarci Cobolli e se ci arriva potrebbe farci la sorpresona.
Che poi Zverev con Sonego-Moutet e Medvedev non è che abbia avverari morbidissimi, anzi.
P.S. ero convinto che ci fossero dei bye, peccato per Musetti che avrà meno tempo per recuperare…

Proprio facile direi di no, a parte Cilic vecchio leone un po’ imbolsito ma che vorrà tirare l’ultimo ruggito, ha Khachanov nei quarti, cioè il più in forma dei russi (ed il più alto in graduatoria fra i possibile avversari), e De Minaur o Mensik in semifinale. Se guardiamo cosa è capitato ad Alcaraz a Tokyo c’è da ridere…

patrick 23-09-2025 10:02

SINNER

ZVEREV

DE MINAUR
RUBLEV

KHACHANOV
MENSIK
MUSETTI
MEDVEDEV

Marco M. 23-09-2025 09:52

Belin che sfiga, tolto Jannik che stavolta ha un ottimo tabellone gli altri hanno un tabellone difficile, Sonego molto difficile, quasi impossibile.

Comunque spero che Flavio possa fare uno scherzetto a Rublev e che Musetti dia l’ennesima lezione di variazioni a Perricard. Anche se come ho già scritto quando è uscito il tabellone di Chengdu prima o dopo il buon Giovannone potrebbe spuntarla e questa potrebbe essere l’occasione con un Lorenzo in arrivo dalla finale del 250 e non troppo riposato.
Ovviamente spero che non accada e che si possa ammirare il duo Bublik-Musetti dare spettacolo.

Musetti superando i primi due turni potrebbe arrivare a Zverev e nel caso il tedesco la notte prima potrebbe avere degli incubi.
Nel caso di uscita prematura del Muso può arrivarci Cobolli e se ci arriva potrebbe farci la sorpresona.

Che poi Zverev con Sonego-Moutet e Medvedev non è che abbia avverari morbidissimi, anzi.

P.S. ero convinto che ci fossero dei bye, peccato per Musetti che avrà meno tempo per recuperare…

Paolo Papa 23-09-2025 09:51

bello concentrato questo tabellone, quasi tutte le partite sono interessanti

brunodalla 23-09-2025 09:50

SINNER

ZVEREV

DE MINAUR
COBOLLI

KHACHANOV
SHANG
MUSETTI
MEDVEDEV

SoFarAway 23-09-2025 09:46

SINNER

ZVEREV

DE MINAUR
MUSETTI

KHACHANOV
MENSIK
RUBLEV
MEDVEDEV

Alessandro6.9 23-09-2025 09:46

Sinner

Zverev

Mensik
Musetti

Khachanov
De Minaur
Rublev
Medvedev

Harlan (Guest) 23-09-2025 09:36

Peggio era solo un derby

stefano2 23-09-2025 09:35

Musetti penso che un tabellone peggio di così non lo poteva trovare

Sudtyrol (Guest) 23-09-2025 09:32

Ottimo tabellone per Jannik. Non si può dire altrettanto per i Lorenzi.

