Fils rinuncia al Masters 1000 di Shanghai per i postumi dell’infortunio alla schiena

Brutte notizie dalla Francia su Arthur Fils. Il 21enne parigino ha annunciato il forfait al Masters 1000 di Shanghai (in programma dall’1 al 12 ottobre), per i postumi del serio infortunio alla schiena rimediato la scorsa primavera, una frattura da stress riportata durante l’ultimo Roland Garros. Fils dopo aver saltato l’intera stagione su erba cercando di recuperare, aveva fatto un timido ritorno in estate a Toronto, battendo Carreno all’esordio e quindi sconfitto in tre set da Lehecka. Al termine di quella partita le sue sensazioni furono negative, con dolori già avvertiti in campo nel corso della partita.

Per questo prudenzialmente aveva deciso di tornare in Francia e saltare il resto dei tornei in Nord America per recuperare al 100%. Da allora nessuna notizia, l’attesa per viaggiare in Asia per valutare le proprie condizioni, fino alla decisione di saltare il 1000 di Shanghai dopo il torneo di Tokyo. Lo scorso anno Arthur vinse il 500 organizzato nella capitale del Giappone, sconfiggendo uno dopo l’altro Fritz, Berrettini, Shelton, Rune e Humbert in finale, una corsa vincente di grande qualità e che mostrò che razza di combattente sia, mai domo sino all’ultima palla.

Classificato numero 14 del ranking ATP a fine maggio, oggi Fils è scivolato alla 23esima posizione mondiale. Le speranze di rivederlo in campo prima della conclusione della stagione si assottigliano, tanto che in patria parlano della possibilità di un suo possibile rientro per il Paris Masters (27 ottobre – 2 novembre), quest’anno di scena alla nuova Arena di La Defence, torneo nel quale nel 2024 in quel di Bercy raggiunse gli ottavi di finale.

Davvero una disdetta per Fils questo serio infortunio, sofferto proprio in un periodo di grande crescita personale, sia di risultati che per qualità di gioco. Il francese infatti dallo scorso marzo era stato uno dei tennisti più consistenti e continui. Aveva raggiunto i quarti di finale a Indian Wells e Miami sul cemento americano, quindi sbarcato sulla terra battuta solo Alcaraz l’ha stoppato sia a Monte Carlo (quarti) che a Barcellona (semifinale). Arrivato al Foro Italico con grandi aspettative, era stato battuto da Zverev negli ottavi e nel secondo set di quella partita (ceduto nettamente per 6-1) aveva iniziato ad avvertire qualche problema, riducendo al minimo la sua vigorosa spinta. Il preludio dell’infortunio sofferto a Roland Garros nel corso del secondo turno, una battaglia vinta contro Munar ma dalla quale è uscito a pezzi. Schiena k.o. e ritiro. Da lì un calvario che sembra non avere fine. Impossibile performare con la schiena non a posto, ancor più per un giocatore come lui che ha come punto di forza proprio l’intensità della spinta, un tennis muscolare e di grande pressione.

Marco Mazzoni