Challenger Orleans, Lisbona, Buenos Aires, Jingshan e Las Vegas: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)

Federico Bondioli nella foto
CHALLENGER Las Vegas (🇺🇸 USA) – 1° Turno, cemento
Stadium – ore 20:00
Daniel Masur
vs Andres Martin
Il match deve ancora iniziare
Jurij Rodionov vs Garrett Johns
Il match deve ancora iniziare
Theo Papamalamis vs Moerani Bouzige
Il match deve ancora iniziare
Finn Reynolds / James Watt vs Scott Duncan / Tom Hands (Non prima 03:30)
Il match deve ancora iniziare
Tyler Zink vs Nicolas Mejia
Il match deve ancora iniziare
Court 10 – ore 19:30
Darian King vs Andre Ilagan
Il match deve ancora iniziare
Abdullah Shelbayh vs Alfredo Perez
Il match deve ancora iniziare
Andrew Fenty vs Johannus Monday
Il match deve ancora iniziare
Keshav Chopra / Andres Martin vs Juan Jose Bianchi / Noah Schachter (Non prima 23:30)
Il match deve ancora iniziare
Court 11 – ore 19:30
Benjamin Hassan vs Edward Winter
Il match deve ancora iniziare
Pietro Fellin vs Federico Bondioli
Il match deve ancora iniziare
Dmitry Popko vs Quinn Vandecasteele
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Lisbon (🇵🇹 Portogallo) 🌤️ – 1° Turno, terra battuta
ESTADIO CIF – Start 10:00
1. \[3] Roberto Carballés Baena 🇪🇸 vs Thiago Seyboth Wild 🇧🇷
\
ATP Lisbon
Roberto Carballes Baena [3]•
15
1
Thiago Seyboth Wild
40
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Carballes Baena
15-0
15-15
15-30
df
15-40
**Not before 13:00**
2\) \[WC] Frederico Ferreira Silva 🇵🇹 vs Jay Clarke 🇬🇧
\
Il match deve ancora iniziare
4. \[Q] Christoph Negritu 🇩🇪 vs \[6] Jaime Faria 🇵🇹
\
Il match deve ancora iniziare
5. \[Q] Francisco Rocha 🇵🇹 vs \[4] Ignacio Buse 🇵🇪
\
Il match deve ancora iniziare
COURT LISBOA – Start 10:00
1. \[7] Daniel Elahi Galán 🇨🇴 vs Marco Trungelliti 🇦🇷
\
ATP Lisbon
Daniel Elahi Galan [7]•
0
0
Marco Trungelliti
15
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Elahi Galan
0-15
df
0-30
15-30
ace
15-40
30-40
0-0 → 0-1
**Not before 12:00**
2\) Jan Choinski 🇬🇧 vs \[8] Andrea Pellegrino 🇮🇹
\
Il match deve ancora iniziare
3. \[Q] Marco Cecchinato 🇮🇹 vs Thiago Monteiro 🇧🇷
\
Il match deve ancora iniziare
4. \[1] Vít Kopřiva 🇨🇿 vs Luka Pavlovic 🇫🇷
\
Il match deve ancora iniziare
COURT BELÉM – Start 10:00
1. Guy Den Ouden 🇳🇱 vs \[Alt] Elias Ymer 🇸🇪
\
ATP Lisbon
Guy Den Ouden•
30
1
Elias Ymer
30
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Ymer
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
1-0 → 1-1
G. Den Ouden
15-0
15-15
df
30-15
30-30
df
40-30
40-40
A-40
ace
0-0 → 1-0
2. \[Q] Pablo Llamas Ruiz 🇪🇸 vs \[Q] Alejandro Moro Cañas 🇪🇸
\
Il match deve ancora iniziare
3. \[Alt] Stefano Travaglia 🇮🇹 vs \[NG] Matej Dodig 🇭🇷
\
Il match deve ancora iniziare
4. \[Q] Alexander Ritschard 🇨🇭 vs \[NG] Joel Schwärzler 🇦🇹
\
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Orleans (🇫🇷 Francia) – 1° Turno, cemento (al coperto)
Central Arena – ore 11:00
Clement Chidekh
vs Matteo Gigante
ATP Orleans
Clement Chidekh
0
0
Matteo Gigante [6]•
30
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Chidekh
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Marc-Andrea Huesler vs Pierre-Hugues Herbert
Il match deve ancora iniziare
Lukas Klein vs Hugo Grenier (Non prima 13:30)
Il match deve ancora iniziare
Florent Bax vs Alexander Blockx
Il match deve ancora iniziare
Nicolai Budkov Kjaer vs Hugo Gaston (Non prima 19:00)
Il match deve ancora iniziare
Benoit Paire vs Edas Butvilas
Il match deve ancora iniziare
ST CYR EN VAL NO.2 – ore 11:00
Alexis Galarneau vs Emil Ruusuvuori
ATP Orleans
Alexis Galarneau•
15
0
Emil Ruusuvuori
15
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Ruusuvuori
0-15
df
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Patrick Kypson vs Maxime Janvier
Il match deve ancora iniziare
Mae Malige vs Leo Raquillet
Il match deve ancora iniziare
Clement Chidekh / Luca Sanchez vs Patrick Kypson / Chris Rodesch
Il match deve ancora iniziare
Szymon Kielan / Szymon Walkow vs Pierre-Hugues Herbert / Dominic Stricker
Il match deve ancora iniziare
Remy Bertola vs Calvin Hemery
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Buenos Aires 3 (🇦🇷 Argentina) 🌤️ – 1° Turno, terra battuta
Cancha Central – ore 15:00
Gonzalo Villanueva
vs Facundo Bagnis
Il match deve ancora iniziare
Thiago Agustin Tirante vs Adolfo Daniel Vallejo
Il match deve ancora iniziare
Cristian Garin vs Nicolas Kicker (Non prima 19:30)
Il match deve ancora iniziare
Federico Agustin Gomez vs Gonzalo Bueno (Non prima 22:30)
Il match deve ancora iniziare
Hernan Casanova vs Roman Andres Burruchaga
Il match deve ancora iniziare
Court 8 – ore 15:00
Lorenzo Joaquin Rodriguez vs Murkel Dellien
Il match deve ancora iniziare
Joao Lucas Reis Da Silva vs Emilio Nava (Non prima 17:00)
Il match deve ancora iniziare
Alex Barrena vs Juan Bautista Torres (Non prima 19:30)
Il match deve ancora iniziare
Daniel Dutra da Silva vs Francesco Maestrelli
Il match deve ancora iniziare
Court 7 – ore 15:00
Hady Habib vs Alvaro Guillen Meza
Il match deve ancora iniziare
Juan Pablo Varillas vs Hugo Dellien
Il match deve ancora iniziare
Andrea Collarini vs Luciano Emanuel Ambrogi
Il match deve ancora iniziare
Alvaro Guillen Meza / Adolfo Daniel Vallejo vs Dante Pagani / Ian Luca Vertberger
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Jingshan (🇨🇳 Cina) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento
Center Court – ore 05:00
Eliot Spizzirri
vs Beibit Zhukayev
(Non prima 07:30)
ATP Jingshan
Eliot Spizzirri
6
6
Beibit Zhukayev
4
1
Vincitore: Spizzirri
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. Zhukayev
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
df
40-40
ace
40-A
40-40
40-A
df
2-1 → 3-1
E. Spizzirri
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
B. Zhukayev
0-15
df
30-15
ace
40-15
ace
1-0 → 1-1
E. Spizzirri
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Spizzirri
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-3 → 5-4
B. Zhukayev
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
5-2 → 5-3
E. Spizzirri
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
ace
4-2 → 5-2
B. Zhukayev
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
4-1 → 4-2
E. Spizzirri
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Bernard Tomic vs Tianhui Zhang
ATP Jingshan
Bernard Tomic
0
6
0
Tianhui Zhang•
0
4
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Tomic
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-4 → 6-4
T. Zhang
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
B. Tomic
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-1 → 2-2
T. Zhang
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-0 → 2-1
T. Zhang
0-15
0-30
15-30
ace
30-40
0-0 → 1-0
Court 1 – ore 04:00
Tung-Lin Wu vs Denis Yevseyev
ATP Jingshan
Tung-Lin Wu [4]
7
3
6
Denis Yevseyev [8]
5
6
4
Vincitore: Wu
Servizio
Svolgimento
Set 3
D. Yevseyev
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
df
A-40
5-3 → 5-4
D. Yevseyev
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-3 → 4-3
T. Wu
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
ace
2-3 → 3-3
D. Yevseyev
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
2-2 → 2-3
T. Wu
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
D. Yevseyev
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Wu
0-15
df
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
2-2 → 3-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Yevseyev
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
6-5 → 7-5
T. Wu
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
5-5 → 6-5
D. Yevseyev
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-4 → 5-5
T. Wu
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
40-A
3-3 → 3-4
D. Yevseyev
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
T. Wu
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
df
40-40
A-40
2-2 → 3-2
D. Yevseyev
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
D. Yevseyev
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
ace
1-0 → 1-1
Petr Bar Biryukov vs Kasidit Samrej (Non prima 05:00)
ATP Jingshan
Petr Bar Biryukov [6]
6
6
Kasidit Samrej [10]
4
4
Vincitore: Bar Biryukov
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Bar Biryukov
15-0
30-0
ace
40-0
ace
ace
4-3 → 5-3
P. Bar Biryukov
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
40-30
40-40
df
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
ace
3-2 → 4-2
K. Samrej
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
3-1 → 3-2
P. Bar Biryukov
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
2-1 → 3-1
P. Bar Biryukov
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
1-0 → 2-0
K. Samrej
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Bar Biryukov
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
ace
5-4 → 6-4
K. Samrej
0-15
df
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
5-3 → 5-4
P. Bar Biryukov
0-15
15-15
15-30
df
30-30
30-40
df
5-2 → 5-3
K. Samrej
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
df
A-40
ace
2-0 → 2-1
K. Samrej
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Jie Cui / Rigele Te vs Tsung-Hao Huang / Uisung Park
ATP Jingshan
Jie Cui / Rigele Te
4
6
Tsung-Hao Huang / Uisung Park
6
7
Vincitore: Huang / Park
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
1*-2
2*-2
2-3*
2-4*
3*-4
3*-5
3-6*
df
6-6 → 6-7
T. Huang / Park
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
6-5 → 6-6
J. Cui / Te
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
J. Cui / Te
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
40-40
2-2 → 3-2
J. Cui / Te
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Cui / Te
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
3-5 → 4-5
T. Huang / Park
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
3-4 → 3-5
J. Cui / Te
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
2-2 → 3-2
T. Huang / Park
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
2-1 → 2-2
J. Cui / Te
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
1-1 → 2-1
Yu Hsiou Hsu vs Gauthier Onclin
ATP Jingshan
Yu Hsiou Hsu
6
1
Gauthier Onclin
7
6
Vincitore: Onclin
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Hsiou Hsu
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-4 → 1-5
Y. Hsiou Hsu
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-3 → 1-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
2*-1
2*-2
3-2*
4-2*
4*-3
4*-4
4-5*
4-6*
6-6 → 6-7
Y. Hsiou Hsu
15-0
15-15
15-30
15-40
df
5-5 → 5-6
Y. Hsiou Hsu
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
3-5 → 4-5
Y. Hsiou Hsu
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
2-4 → 3-4
G. Onclin
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
2-3 → 2-4
Y. Hsiou Hsu
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-2 → 2-3
G. Onclin
15-0
15-15
df
30-15
40-15
0-1 → 0-2
Y. Hsiou Hsu
15-0
ace
30-0
40-15
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Court 4 – ore 04:00
Marat Sharipov vs Adria Soriano Barrera
ATP Jingshan
Marat Sharipov [3]
6
6
Adria Soriano Barrera [7]
2
4
Vincitore: Sharipov
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Soriano Barrera
5-4 → 6-4
A. Soriano Barrera
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
A. Soriano Barrera
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-2 → 4-2
M. Sharipov
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
A. Soriano Barrera
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-2 → 2-2
A. Soriano Barrera
0-1 → 0-2
M. Sharipov
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Soriano Barrera
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-2 → 6-2
M. Sharipov
40-A
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
ace
40-40
A-40
ace
4-2 → 5-2
A. Soriano Barrera
0-15
0-30
15-30
15-40
df
30-40
40-40
A-40
4-1 → 4-2
M. Sharipov
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
40-30
ace
3-1 → 4-1
A. Soriano Barrera
15-0
ace
30-0
30-15
df
30-30
30-40
2-1 → 3-1
Tiebreak
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
1-1 → 2-1
A. Soriano Barrera
1-0 → 1-1
Lloyd Harris vs Luca Castelnuovo
ATP Jingshan
Lloyd Harris [2]•
0
6
1
Luca Castelnuovo
0
1
2
Vincitore: Harris
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Castelnuovo
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
1-1 → 1-2
L. Castelnuovo
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Harris
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
5-1 → 6-1
L. Castelnuovo
15-0
15-15
15-30
15-40
df
2-1 → 3-1
L. Harris
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
1-1 → 2-1
L. Castelnuovo
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Liam Draxl vs Timofey Skatov
ATP Jingshan
Liam Draxl [8]
6
4
7
Timofey Skatov
4
6
6
Vincitore: Draxl
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
3*-0
4*-0
4-1*
5-1*
6*-1
6-6 → 7-6
L. Draxl
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
5-3 → 5-4
T. Skatov
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-2 → 5-3
L. Draxl
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
4-2 → 5-2
T. Skatov
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
4-1 → 4-2
L. Draxl
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
3-1 → 4-1
T. Skatov
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
1-0 → 1-1
L. Draxl
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
df
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Skatov
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
4-5 → 4-6
T. Skatov
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-4 → 3-5
L. Draxl
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
df
40-A
40-40
A-40
ace
2-4 → 3-4
T. Skatov
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 2-4
L. Draxl
0-15
15-15
15-30
15-40
df
2-2 → 2-3
T. Skatov
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-0 → 1-1
L. Draxl
15-0
ace
30-0
40-0
ace
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Skatov
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
30-40
df
5-4 → 6-4
L. Draxl
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
3-3 → 4-3
T. Skatov
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
L. Draxl
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
T. Skatov
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
L. Draxl
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
1-1 → 2-1
T. Skatov
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
L. Draxl
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
ace
0-0 → 1-0
Nathaniel Lammons / Jean-Julien Rojer vs Timofey Skatov / Beibit Zhukayev
Il match deve ancora iniziare
Court 5 – ore 04:00
Alex Bolt vs Yusuke Takahashi
ATP Jingshan
Alex Bolt [1]
6
7
Yusuke Takahashi [12]
3
6
Vincitore: Bolt
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
ace
2-1*
ace
2-2*
3*-2
3*-3
4-3*
4-4*
5*-4
6*-4
ace
6-6 → 7-6
A. Bolt
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-6 → 6-6
Y. Takahashi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-4 → 4-5
A. Bolt
15-0
15-15
df
15-30
15-40
df
4-3 → 4-4
Y. Takahashi
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-2 → 4-3
A. Bolt
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
3-2 → 4-2
Y. Takahashi
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-2 → 3-2
A. Bolt
0-15
df
15-15
15-30
30-30
30-40
2-1 → 2-2
Y. Takahashi
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-0 → 2-1
A. Bolt
0-15
df
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Takahashi
15-0
15-15
df
30-15
40-15
5-2 → 5-3
A. Bolt
15-40
30-0
ace
30-15
40-15
4-2 → 5-2
Y. Takahashi
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
3-0 → 3-1
Y. Takahashi
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 2-0
A. Bolt
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
0-0 → 1-0
Sanhui Shin vs Ryan Seggerman (Non prima 05:00)
ATP Jingshan
Ryan Seggerman
7
4
3
Sanhui Shin [9]
6
6
6
Vincitore: Shin
Servizio
Svolgimento
Set 3
S. Shin
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-5 → 3-6
R. Seggerman
15-0
15-15
15-30
df
15-40
3-4 → 3-5
S. Shin
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Seggerman
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
4-5 → 4-6
S. Shin
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
4-4 → 4-5
R. Seggerman
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-3 → 4-4
R. Seggerman
0-15
0-30
15-30
30-40
ace
40-40
A-40
3-2 → 4-2
R. Seggerman
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
40-30
2-1 → 3-1
R. Seggerman
0-15
df
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
ace
1-0 → 2-0
S. Shin
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
3*-0
4*-0
5-0*
ace
5-1*
5*-2
5*-3
5-4*
6-4*
6-6 → 7-6
R. Seggerman
15-0
ace
30-0
40-0
ace
40-15
ace
5-5 → 6-5
S. Shin
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-4 → 5-5
R. Seggerman
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
40-A
5-3 → 5-4
S. Shin
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-3 → 5-3
R. Seggerman
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
3-3 → 4-3
R. Seggerman
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
40-40
df
A-40
40-40
A-40
ace
2-2 → 3-2
S. Shin
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-0 → 1-1
Yannick Hanfmann vs Tristan Boyer
ATP Jingshan
Yannick Hanfmann
6
7
6
Tristan Boyer [7]
7
6
4
Vincitore: Hanfmann
Servizio
Svolgimento
Set 3
Y. Hanfmann
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
5-4 → 6-4
T. Boyer
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-4 → 5-4
Y. Hanfmann
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-3 → 3-3
T. Boyer
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
df
A-40
ace
2-2 → 2-3
Y. Hanfmann
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-2 → 2-2
T. Boyer
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Y. Hanfmann
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
2*-1
2*-2
3-2*
3-3*
4*-3
5*-3
6-3*
ace
6-4*
6*-5
6*-6
7-6*
6-6 → 7-6
T. Boyer
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
6-5 → 6-6
T. Boyer
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-4 → 5-5
Y. Hanfmann
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
4-4 → 5-4
Y. Hanfmann
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
T. Boyer
15-15
ace
30-15
40-15
40-30
ace
2-1 → 2-2
T. Boyer
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
ace
1-0 → 1-1
Y. Hanfmann
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
0-3*
0*-5
1*-5
2-5*
2-6*
6-6 → 6-7
T. Boyer
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
5-5 → 5-6
T. Boyer
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
Y. Hanfmann
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
3-4 → 4-4
T. Boyer
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Y. Hanfmann
0-15
0-30
df
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
T. Boyer
15-0
15-15
df
30-15
ace
40-15
40-30
ace
0-0 → 0-1
