Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Orleans, Lisbona, Buenos Aires, Jingshan e Las Vegas: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)

23/09/2025 08:51 Nessun commento
Federico Bondioli nella foto
CHALLENGER Las Vegas (🇺🇸 USA) – 1° Turno, cemento

Stadium – ore 20:00
Daniel Masur GER vs Andres Martin USA
Il match deve ancora iniziare

Jurij Rodionov AUT vs Garrett Johns USA

Il match deve ancora iniziare

Theo Papamalamis FRA vs Moerani Bouzige AUS

Il match deve ancora iniziare

Finn Reynolds NZL / James Watt NZL vs Scott Duncan GBR / Tom Hands GBR (Non prima 03:30)

Il match deve ancora iniziare

Tyler Zink USA vs Nicolas Mejia COL

Il match deve ancora iniziare



Court 10 – ore 19:30
Darian King BAR vs Andre Ilagan USA

Il match deve ancora iniziare

Abdullah Shelbayh JOR vs Alfredo Perez USA

Il match deve ancora iniziare

Andrew Fenty USA vs Johannus Monday GBR

Il match deve ancora iniziare

Keshav Chopra USA / Andres Martin USA vs Juan Jose Bianchi VEN / Noah Schachter USA (Non prima 23:30)

Il match deve ancora iniziare



Court 11 – ore 19:30
Benjamin Hassan LBN vs Edward Winter AUS

Il match deve ancora iniziare

Pietro Fellin ITA vs Federico Bondioli ITA

Il match deve ancora iniziare

Dmitry Popko KAZ vs Quinn Vandecasteele USA

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Lisbon (🇵🇹 Portogallo) 🌤️ – 1° Turno, terra battuta

ESTADIO CIF – Start 10:00
1. \[3] Roberto Carballés Baena 🇪🇸 vs Thiago Seyboth Wild 🇧🇷
\
ATP Lisbon
Roberto Carballes Baena [3]
15
1
Thiago Seyboth Wild
40
0
Mostra dettagli

**Not before 13:00**
2\) \[WC] Frederico Ferreira Silva 🇵🇹 vs Jay Clarke 🇬🇧
\

Il match deve ancora iniziare

4. \[Q] Christoph Negritu 🇩🇪 vs \[6] Jaime Faria 🇵🇹
\

Il match deve ancora iniziare

5. \[Q] Francisco Rocha 🇵🇹 vs \[4] Ignacio Buse 🇵🇪
\

Il match deve ancora iniziare





COURT LISBOA – Start 10:00
1. \[7] Daniel Elahi Galán 🇨🇴 vs Marco Trungelliti 🇦🇷
\

ATP Lisbon
Daniel Elahi Galan [7]
0
0
Marco Trungelliti
15
2
Mostra dettagli

**Not before 12:00**
2\) Jan Choinski 🇬🇧 vs \[8] Andrea Pellegrino 🇮🇹
\

Il match deve ancora iniziare

3. \[Q] Marco Cecchinato 🇮🇹 vs Thiago Monteiro 🇧🇷
\

Il match deve ancora iniziare

4. \[1] Vít Kopřiva 🇨🇿 vs Luka Pavlovic 🇫🇷
\

Il match deve ancora iniziare





COURT BELÉM – Start 10:00
1. Guy Den Ouden 🇳🇱 vs \[Alt] Elias Ymer 🇸🇪
\

ATP Lisbon
Guy Den Ouden
30
1
Elias Ymer
30
1
Mostra dettagli

2. \[Q] Pablo Llamas Ruiz 🇪🇸 vs \[Q] Alejandro Moro Cañas 🇪🇸
\

Il match deve ancora iniziare

3. \[Alt] Stefano Travaglia 🇮🇹 vs \[NG] Matej Dodig 🇭🇷
\

Il match deve ancora iniziare

4. \[Q] Alexander Ritschard 🇨🇭 vs \[NG] Joel Schwärzler 🇦🇹
\

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Orleans (🇫🇷 Francia) – 1° Turno, cemento (al coperto)

Central Arena – ore 11:00
Clement Chidekh FRA vs Matteo Gigante ITA
ATP Orleans
Clement Chidekh
0
0
Matteo Gigante [6]
30
1
Mostra dettagli

Marc-Andrea Huesler SUI vs Pierre-Hugues Herbert FRA

Il match deve ancora iniziare

Lukas Klein SVK vs Hugo Grenier FRA (Non prima 13:30)

Il match deve ancora iniziare

Florent Bax FRA vs Alexander Blockx BEL

Il match deve ancora iniziare

Nicolai Budkov Kjaer NOR vs Hugo Gaston FRA (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare

Benoit Paire FRA vs Edas Butvilas LTU

Il match deve ancora iniziare



ST CYR EN VAL NO.2 – ore 11:00
Alexis Galarneau CAN vs Emil Ruusuvuori FIN

ATP Orleans
Alexis Galarneau
15
0
Emil Ruusuvuori
15
1
Mostra dettagli

Patrick Kypson USA vs Maxime Janvier FRA

Il match deve ancora iniziare

Mae Malige FRA vs Leo Raquillet FRA

Il match deve ancora iniziare

Clement Chidekh FRA / Luca Sanchez FRA vs Patrick Kypson USA / Chris Rodesch LUX

Il match deve ancora iniziare

Szymon Kielan POL / Szymon Walkow POL vs Pierre-Hugues Herbert FRA / Dominic Stricker SUI

Il match deve ancora iniziare

Remy Bertola SUI vs Calvin Hemery FRA

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Buenos Aires 3 (🇦🇷 Argentina) 🌤️ – 1° Turno, terra battuta

Cancha Central – ore 15:00
Gonzalo Villanueva ARG vs Facundo Bagnis ARG
Il match deve ancora iniziare

Thiago Agustin Tirante ARG vs Adolfo Daniel Vallejo PAR

Il match deve ancora iniziare

Cristian Garin CHI vs Nicolas Kicker ARG (Non prima 19:30)

Il match deve ancora iniziare

Federico Agustin Gomez ARG vs Gonzalo Bueno PER (Non prima 22:30)

Il match deve ancora iniziare

Hernan Casanova ARG vs Roman Andres Burruchaga ARG

Il match deve ancora iniziare



Court 8 – ore 15:00
Lorenzo Joaquin Rodriguez ARG vs Murkel Dellien BOL

Il match deve ancora iniziare

Joao Lucas Reis Da Silva BRA vs Emilio Nava USA (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare

Alex Barrena ARG vs Juan Bautista Torres ARG (Non prima 19:30)

Il match deve ancora iniziare

Daniel Dutra da Silva BRA vs Francesco Maestrelli ITA

Il match deve ancora iniziare



Court 7 – ore 15:00
Hady Habib LBN vs Alvaro Guillen Meza ECU

Il match deve ancora iniziare

Juan Pablo Varillas PER vs Hugo Dellien BOL

Il match deve ancora iniziare

Andrea Collarini ARG vs Luciano Emanuel Ambrogi ARG

Il match deve ancora iniziare

Alvaro Guillen Meza ECU / Adolfo Daniel Vallejo PAR vs Dante Pagani ARG / Ian Luca Vertberger ARG

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Jingshan (🇨🇳 Cina) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento

Center Court – ore 05:00
Eliot Spizzirri USA vs Beibit Zhukayev KAZ (Non prima 07:30)
ATP Jingshan
Eliot Spizzirri
6
6
Beibit Zhukayev
4
1
Vincitore: Spizzirri
Mostra dettagli

Bernard Tomic AUS vs Tianhui Zhang CHN

ATP Jingshan
Bernard Tomic
0
6
0
Tianhui Zhang
0
4
0
Mostra dettagli



Court 1 – ore 04:00
Tung-Lin Wu TPE vs Denis Yevseyev KAZ

ATP Jingshan
Tung-Lin Wu [4]
7
3
6
Denis Yevseyev [8]
5
6
4
Vincitore: Wu
Mostra dettagli

Petr Bar Biryukov RUS vs Kasidit Samrej THA (Non prima 05:00)

ATP Jingshan
Petr Bar Biryukov [6]
6
6
Kasidit Samrej [10]
4
4
Vincitore: Bar Biryukov
Mostra dettagli

Jie Cui CHN / Rigele Te CHN vs Tsung-Hao Huang TPE / Uisung Park KOR

ATP Jingshan
Jie Cui / Rigele Te
4
6
Tsung-Hao Huang / Uisung Park
6
7
Vincitore: Huang / Park
Mostra dettagli

Yu Hsiou Hsu TPE vs Gauthier Onclin BEL

ATP Jingshan
Yu Hsiou Hsu
6
1
Gauthier Onclin
7
6
Vincitore: Onclin
Mostra dettagli



Court 4 – ore 04:00
Marat Sharipov RUS vs Adria Soriano Barrera COL

ATP Jingshan
Marat Sharipov [3]
6
6
Adria Soriano Barrera [7]
2
4
Vincitore: Sharipov
Mostra dettagli

Lloyd Harris RSA vs Luca Castelnuovo SUI

ATP Jingshan
Lloyd Harris [2]
0
6
1
Luca Castelnuovo
0
1
2
Vincitore: Harris
Mostra dettagli

Liam Draxl CAN vs Timofey Skatov KAZ

ATP Jingshan
Liam Draxl [8]
6
4
7
Timofey Skatov
4
6
6
Vincitore: Draxl
Mostra dettagli

Nathaniel Lammons USA / Jean-Julien Rojer NED vs Timofey Skatov KAZ / Beibit Zhukayev KAZ

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – ore 04:00
Alex Bolt AUS vs Yusuke Takahashi JPN

ATP Jingshan
Alex Bolt [1]
6
7
Yusuke Takahashi [12]
3
6
Vincitore: Bolt
Mostra dettagli

Sanhui Shin KOR vs Ryan Seggerman USA (Non prima 05:00)

ATP Jingshan
Ryan Seggerman
7
4
3
Sanhui Shin [9]
6
6
6
Vincitore: Shin
Mostra dettagli

Yannick Hanfmann GER vs Tristan Boyer USA

ATP Jingshan
Yannick Hanfmann
6
7
6
Tristan Boyer [7]
7
6
4
Vincitore: Hanfmann
Mostra dettagli

