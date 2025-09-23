Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Martedì 23 Settembre 2025

23/09/2025 00:53 Nessun commento
Elisabetta Cocciaretto nella foto - Foto Getty Images
CHN ATP 250 Chengdu – hard
F Musetti ITA – Tabilo CHI Non prima 13:00

Il match deve ancora iniziare



JPN ATP 500 Tokyo – hard
Q2 Bellucci ITA – Quinn USA Inizio 04:00
Il match deve ancora iniziare

Q2 Fucsovics HUN – Arnaldi ITA Non prima 05:30

Il match deve ancora iniziare

Q1 Romboli BRA/Zielinski POL – Behar URU/Darderi ITA Inizio 05:00

Il match deve ancora iniziare



CHN WTA 1000 Beijing – hard
TDQ Cocciaretto ITA – Hon AUS 3 incontro dalle 05:00

Il match deve ancora iniziare



FRA CH Orleans – Indoor Hard
R32 Chidekh FRA – Gigante ITA Inizio 11:00
Il match deve ancora iniziare



ARG CH Buenos Aires – Terra
R32 Dutra da Silva BRA – Maestrelli ITA 2° inc. ore 19:30

Il match deve ancora iniziare



POR CH Lisbon – terra
R32 Choinski GBR – Pellegrino ITA Non prima 13:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Cecchinato ITA – Monteiro BRA 2° inc. ore 13

Il match deve ancora iniziare

R32 Travaglia ITA – Dodig CRO 3° inc. ore 11

Il match deve ancora iniziare



CHN WTA 125 Jingshan – hard
1T Pieri ITA – You CHN 2 incontro dalle 05:00
Il match deve ancora iniziare

1T Grant ITA – Sun NZL 3 incontro dalle 05:00

Il match deve ancora iniziare

