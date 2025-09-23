Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Martedì 23 Settembre 2025
ATP 250 Chengdu – hard
F Musetti – Tabilo Non prima 13:00
ATP 500 Tokyo – hard
Q2 Bellucci – Quinn Inizio 04:00
Q2 Fucsovics – Arnaldi Non prima 05:30
Q1 Romboli /Zielinski – Behar /Darderi Inizio 05:00
WTA 1000 Beijing – hard
TDQ Cocciaretto – Hon 3 incontro dalle 05:00
CH Orleans – Indoor Hard
R32 Chidekh – Gigante Inizio 11:00
CH Buenos Aires – Terra
R32 Dutra da Silva – Maestrelli 2° inc. ore 19:30
CH Lisbon – terra
R32 Choinski – Pellegrino Non prima 13:00
R32 Cecchinato – Monteiro 2° inc. ore 13
R32 Travaglia – Dodig 3° inc. ore 11
WTA 125 Jingshan – hard
1T Pieri – You 2 incontro dalle 05:00
1T Grant – Sun 3 incontro dalle 05:00
