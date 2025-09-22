Un 2025 da sogno per Bublik: raggiunge Sinner, Alcaraz e Zverev in un primato stagionale “esclusivo”

Alexander Bublik vola in questo 2025 per lui indimenticabile e segna un piccolo primato personale che lo avvicina ai grandi della stagione e del ranking. Dopo aver allietato da anni gli appassionati con i suoi colpi spettacolari e una condotta a dir poco bizzarra, spesso fin troppo sopra le righe, da mesi è riuscito a trovare anche una consistenza agonistica e continuità di risultati mai avuta un carriera, tanto da aver vinto ben tre tornei nel 2025 ed essere sbarcato in finale per la quarta volta ad Hangzhou. Sarà nettamente favorito contro Valentin Royer, qualificato francese (quarto nell’anno a giocare una finale dopo aver passato il tabellone cadetto), e potrà così continuare la corsa verso una possibile qualificazione alle Finals, difficile ma matematicamente non impossibile visto che in palio ci sono ancora moltissimi punti tra la leg cinese e gli ultimi tornei indoor in Europa. Intanto Sasha ha fatto segnare un dato statistico per lui assai rilevante e mai toccato nella sua carriera.

Infatti Bublik nel 2025 ha vinto i tornei di Halle, su erba (dove sconfisse pure Jannik Sinner), e quindi ha centrato una splendida doppietta sulla terra battuta estiva a Gstaad e Kitzbuhel, un back – to – back da favola. Ora con la finale a Hangzhou ha raggiunto un match per il titolo anche sul cemento, completando quindi tutto lo spettro delle superfici sul tour Pro. Nel 2025 solo Carlos Alcaraz, Jannik Sinner e Alexander Zverev sono riusciti, come Bublik, a raggiungere una finale su ogni superficie dell’anno. Quindi Bublik entra un club esclusivo dei più versatili e anche continui in stagione.

Chissà se Bublik crede veramente nelle sue chance di poter arrivare addirittura a Torino. Attualmente è al dodicesimo posto nella Race con 2310 punti, ma sopra di lui la situazione potrebbe farsi molto interessante se Djokovic decidesse – come l’anno scorso – di non giocare le Finals nonostante sia quasi matematicamente qualificato. Infatti Draper è già out per infortunio, e quindi potrebbe essere sufficiente arrivare decimo per staccare un pass per Torino. In questo momento il decimo posto di Auger-Aliassime dista solo 395 punti da Bublik. Chissà…

Mario Cecchi