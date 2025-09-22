Da Santa Margherita di Pula: Il resoconto di Lunedì 22 Settembre 2025

Sette tennisti italiani si qualificano per il tabellone principale del singolare maschile del secondo dei sei Itf Combined organizzati dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna, sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula.

Sono Federico Bove (6-4, 4-6, 10-8 su Maximilian Figl), Nicolò Toffanin (6-4, 7-6 su Matteo Sciahbasi), Luigi Valletta (6-3, 1-6, 10-7 su Giulio Perego), Sebastiano Cocola (6-3, 6-0 su Niccolò Dessì), Jacopo Borsoi (6-3, 6-2 sul tedesco Tim Loosen), Flavio Bocci (6-2, 6-3 su Patrich Prinoth) e Matteo Mura (6-3, 6-0 su Alessandro Mondazzi). L’ottavo pass per il main draw è andato allo statunitense Kyle Overmyer, che ha battuto 6-2, 6-3 il francese Enzo Rimoli.

I sette italiani qualificati si aggiungono ai quindici già sorteggiati nel tabellone principale: la testa di serie numero 4 Jacopo Berrettini, la 6 Alexander Weis, la 7 Tommaso Compagnucci, Gianmarco Ferrari, Lorenzo Sciahbasi, Federico Iannaccone, Leonardo Rossi, Jacopo Bilardo, Filippo Romano, Giovanni Oradini, Michele Ribecai, Giorgio Tabacco e le wild card Filippo Mazzola, Andrea De Marchi e Daniele Rapagnetta.

Al via anche le qualificazioni femminili, con Angelica Raggi (che non ha concesso giochi alla moldava Anastasia Ganja), Isabella Maria Serban (6-3, 6-1 su Giada Di Paola), Giulia Paternò (6-2, 6-1 su Aurora Deidda), Anastasia Bertacchi (6-1, 6-3 sulla lettone Vladislava Lescinska), Lavinia Luciano (6-3, 6-2 su Noemi La Cagnina), Camilla Gennaro (6-2, 6-0 sulla bulgara Yoana Moneva), Noemi Maines (6-2, 6-1 su Fabiola Marino), Gaia Maduzzi (6-3, 6-0 su Denise Valente), Eleonora Alvisi (6-1, 6-1 su Francesca Mostallino) e Martina Colmegna (6-2, 6-0 sulla russa Mariia Massianskaia), che disputeranno domani il turno decisivo.

Sconfitte Alessia Antici (6-3, 6-1 dalla svedese Nellie Taraba Wallberg), Alessandra Fiorillo (4-6, 6-1, 10-8 dall’uzbeka Vlada Ekshibarova), Viola Turini (3-6, 6-4, 10-4 dalla tedesca Johanna Silva), Carlotta Bassotti (6-4, 6-3 dalla tedesca Anna Petkovic) e Greta Rizzetto (4-6, 7-5, 10-4 dalla colombiana Yuliana Lizarazo).

Già nel main draw la testa di serie numero 1 Giorgia Pedone, la 3 Aurora Zantedeschi, Sofia Rocchetti, Vittoria Paganetti, Federica Bilardo, Jennifer Ruggeri, Alessandra Mazzola, Noemi Basiletti, Deborah Chiesa e le wild card Marta Lombardini, Ilary Pistola e Carla Giambelli.