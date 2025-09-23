ITF Lisboa e Templeton: I Main Draw
ITF LISBOA(Por 100k terra)
[1] Darja Semenistaja vs Verena Meliss
Francesca Curmi vs Alice Rame
Carolin Raschdorf vs Ana Filipa Santos
Ekaterine Gorgodze vs [8] Guiomar Maristany zuleta de reales
[3] Julia Grabher vs Gina Feistel
Teresa Franco dias vs Alice Robbe
Sara Lanca vs Amina Anshba
Mina Hodzic vs [6] Tamara Zidansek
[5] Leyre Romero gormaz vs Mathilde Lollia
Nadiia Kolb vs Camilla Rosatello
Dalila Jakupovic vs Ekaterina Ovcharenko
Tayisiya Morderger vs [4] Oksana Selekhmeteva
[7] Hanne Vandewinkel vs Sada Nahimana
Matilde Jorge vs Alize Lim
Gina Marie Dittmann vs Angelina Voloshchuk
Maria Martinez vaquero vs [2] Simona Waltert
ITF TEMPLETON(Usa 75k cemento outdoor)
[1] Louisa Chirico vs Mary Stoiana
Sahaja Yamalapalli vs TBD
Amelia Rajecki vs Usue Maitane Arconada
Emina Bektas vs [6] Fiona Crawley
[3] Cadence Brace vs Claire Liu
Vivian Wolff vs TBD
Shrivalli Rashmikaa Bhamidipaty vs TBD
[5] Kayla Cross vs TBD
[7] Olivia Gadecki vs Julieta Pareja
Eryn Cayetano vs Jenna Defalco
Alicia Herrero linana vs TBD
[4] Viktoria Hruncakova vs TBD
[8] Valeriya Strakhova vs Haley Giavara
Katrina Scott vs TBD
Salma Ewing vs Kayla Day
[2] Himeno Sakatsume vs TBD
