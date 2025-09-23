Tornei ITF Copertina, WTA

ITF Lisboa e Templeton: I Main Draw

23/09/2025 00:37 Nessun commento
Camilla Rosatello nella foto
ITF LISBOA(Por 100k terra)
[1] Darja Semenistaja LAT vs Verena Meliss ITA
Francesca Curmi MLT vs Alice Rame FRA
Carolin Raschdorf GER vs Ana Filipa Santos POR
Ekaterine Gorgodze GEO vs [8] Guiomar Maristany zuleta de reales ESP

[3] Julia Grabher AUT vs Gina Feistel POL
Teresa Franco dias POR vs Alice Robbe FRA
Sara Lanca POR vs Amina Anshba RUS
Mina Hodzic GER vs [6] Tamara Zidansek SLO

[5] Leyre Romero gormaz ESP vs Mathilde Lollia FRA
Nadiia Kolb UKR vs Camilla Rosatello ITA
Dalila Jakupovic SLO vs Ekaterina Ovcharenko RUS
Tayisiya Morderger GER vs [4] Oksana Selekhmeteva RUS

[7] Hanne Vandewinkel BEL vs Sada Nahimana BDI
Matilde Jorge POR vs Alize Lim FRA
Gina Marie Dittmann GER vs Angelina Voloshchuk POR
Maria Martinez vaquero ESP vs [2] Simona Waltert SUI

ITF TEMPLETON(Usa 75k cemento outdoor)
[1] Louisa Chirico USA vs Mary Stoiana USA
Sahaja Yamalapalli IND vs TBD
Amelia Rajecki GBR vs Usue Maitane Arconada USA
Emina Bektas USA vs [6] Fiona Crawley USA

[3] Cadence Brace CAN vs Claire Liu USA
Vivian Wolff USA vs TBD
Shrivalli Rashmikaa Bhamidipaty IND vs TBD
[5] Kayla Cross CAN vs TBD

[7] Olivia Gadecki AUS vs Julieta Pareja USA
Eryn Cayetano USA vs Jenna Defalco USA
Alicia Herrero linana ESP vs TBD
[4] Viktoria Hruncakova SVK vs TBD

[8] Valeriya Strakhova UKR vs Haley Giavara USA
Katrina Scott USA vs TBD
Salma Ewing USA vs Kayla Day USA
[2] Himeno Sakatsume JPN vs TBD

