Ranking WTA: La situazione di questa settimana. Iga Swiatek consolida la seconda posizione
22/09/2025 09:30 Nessun commento
Classifica Wta Entry System Singolo (22-09-2025)
1
Best: 1
--
0
Aryna Sabalenka
BLR, 05-05-1998
11225
Punti
19
Tornei
2
Best: 1
--
0
Iga Swiatek
POL, 31-05-2001
8433
Punti
17
Tornei
3
Best: 2
--
0
Coco Gauff
USA, 13-03-2004
7873
Punti
20
Tornei
4
Best: 4
--
0
Amanda Anisimova
USA, 31-08-2001
5109
Punti
20
Tornei
5
Best: 5
--
0
Mirra Andreeva
RUS, 0
4793
Punti
19
Tornei
6
Best: 5
--
0
Madison Keys
USA, 17-02-1995
4579
Punti
19
Tornei
7
Best: 3
--
0
Jessica Pegula
USA, 24-02-1994
4383
Punti
22
Tornei
8
Best: 4
--
0
Jasmine Paolini
ITA, 04-01-1996
4006
Punti
19
Tornei
9
Best: 4
--
0
Qinwen Zheng
CHN, 08-10-2002
4003
Punti
16
Tornei
10
Best: 3
--
0
Elena Rybakina
KAZ, 17-06-1999
3833
Punti
21
Tornei
11
Best: 11
--
0
Ekaterina Alexandrova
RUS, 15-11-1994
3253
Punti
25
Tornei
12
Best: 12
--
0
Clara Tauson
DEN, 21-12-2002
2775
Punti
24
Tornei
13
Best: 3
--
0
Elina Svitolina
UKR, 12-09-1994
2606
Punti
16
Tornei
14
Best: 1
--
0
Naomi Osaka
JPN, 16-10-1997
2489
Punti
16
Tornei
15
Best: 8
--
0
Karolina Muchova
CZE, 21-08-1996
2488
Punti
16
Tornei
16
Best: 4
▲
1
Belinda Bencic
SUI, 10-03-1997
2334
Punti
19
Tornei
17
Best: 8
▲
1
Emma Navarro
USA, 18-05-2001
2310
Punti
26
Tornei
18
Best: 2
▲
2
Paula Badosa
ESP, 15-11-1997
2195
Punti
19
Tornei
19
Best: 19
--
0
Diana Shnaider
RUS, 0
2111
Punti
27
Tornei
20
Best: 8
▼
-4
Daria Kasatkina
AUS, 07-05-1997
2106
Punti
25
Tornei
21
Best: 12
--
0
Liudmila Samsonova
RUS, 11-11-1998
2049
Punti
22
Tornei
22
Best: 12
--
0
Elise Mertens
BEL, 17-11-1995
2019
Punti
23
Tornei
23
Best: 23
--
0
Victoria Mboko
CAN, 0
1841
Punti
22
Tornei
24
Best: 5
--
0
Jelena Ostapenko
LAT, 08-06-1997
1780
Punti
21
Tornei
25
Best: 13
▲
3
Leylah Fernandez
CAN, 06-09-2002
1684
Punti
26
Tornei
26
Best: 4
▲
4
Sofia Kenin
USA, 14-11-1998
1678
Punti
26
Tornei
27
Best: 23
▲
2
Linda Noskova
CZE, 17-11-2004
1670
Punti
21
Tornei
28
Best: 16
▼
-2
Marta Kostyuk
UKR, 28-06-2002
1659
Punti
20
Tornei
29
Best: 11
▲
2
Anna Kalinskaya
RUS, 02-12-1998
1582
Punti
22
Tornei
30
Best: 9
▼
-3
Veronika Kudermetova
RUS, 24-04-1997
1563
Punti
24
Tornei
31
Best: 21
▲
1
Dayana Yastremska
UKR, 15-05-2000
1559
Punti
22
Tornei
32
Best: 32
▲
1
Emma Raducanu
GBR, 13-11-2002
1498
Punti
20
Tornei
33
Best: 32
▲
1
Xinyu Wang
CHN, 26-09-2001
1461
Punti
25
Tornei
34
Best: 2
▲
5
Barbora Krejcikova
CZE, 18-12-1995
1452
Punti
14
Tornei
35
Best: 6
--
0
Marketa Vondrousova
CZE, 28-06-1999
1443
Punti
11
Tornei
36
Best: 36
▲
10
Maya Joint
AUS, 0
1429
Punti
30
Tornei
37
Best: 37
▼
-1
Iva Jovic
USA, 0
1413
Punti
21
Tornei
38
Best: 19
▼
-1
Magda Linette
POL, 12-02-1992
1404
Punti
25
Tornei
39
Best: 30
▼
-1
Mccartney Kessler
USA, 08-07-1999
1370
Punti
26
Tornei
40
Best: 10
▼
-15
Beatriz Haddad Maia
BRA, 30-05-1996
1335
Punti
27
Tornei
41
Best: 41
▲
8
Lois Boisson
FRA, 0
1289
Punti
17
Tornei
42
Best: 41
▼
-1
Jaqueline Cristian
ROU, 05-06-1998
1281
Punti
26
Tornei
43
Best: 32
▼
-1
Olga Danilovic
SRB, 23-01-2001
1279
Punti
20
Tornei
44
Best: 36
--
0
Tatjana Maria
GER, 08-08-1987
1274
Punti
35
Tornei
45
Best: 29
--
0
Ashlyn Krueger
USA, 07-05-2004
1267
Punti
23
Tornei
46
Best: 22
▲
1
Magdalena Frech
POL, 15-12-1997
1256
Punti
26
Tornei
47
Best: 44
▲
1
Ann Li
USA, 26-06-2000
1254
Punti
26
Tornei
48
Best: 48
▲
3
Jessica Bouzas Maneiro
ESP, 0
1196
Punti
24
Tornei
49
Best: 11
▲
3
Anastasia Pavlyuchenkova
RUS, 03-07-1991
1185
Punti
16
Tornei
50
Best: 50
▲
3
Emiliana Arango
COL, 28-11-2000
1180
Punti
28
Tornei
51
Best: 47
▼
-1
Hailey Baptiste
USA, 03-11-2001
1176
Punti
25
Tornei
52
Best: 24
▲
2
Marie Bouzkova
CZE, 21-07-1998
1173
Punti
24
Tornei
53
Best: 27
▼
-10
Laura Siegemund
GER, 04-03-1988
1115
Punti
23
Tornei
54
Best: 23
▲
1
Katie Boulter
GBR, 01-08-1996
1108
Punti
23
Tornei
55
Best: 33
▼
-15
Rebecca Sramkova
SVK, 19-10-1996
1097
Punti
26
Tornei
56
Best: 3
--
0
Maria Sakkari
GRE, 25-07-1995
1091
Punti
24
Tornei
57
Best: 57
▲
7
Suzan Lamens
NED, 05-07-1999
1087
Punti
31
Tornei
58
Best: 58
▼
-1
Alexandra Eala
PHI, 0
1083
Punti
28
Tornei
59
Best: 21
▼
-1
Anastasia Potapova
RUS, 30-03-2001
1076
Punti
22
Tornei
60
Best: 40
▼
-1
Alycia Parks
USA, 31-12-2000
1070
Punti
34
Tornei
61
Best: 28
▼
-1
Peyton Stearns
USA, 08-10-2001
1067
Punti
22
Tornei
62
Best: 27
▲
15
Katerina Siniakova
CZE, 10-05-1996
1066
Punti
27
Tornei
63
Best: 20
▼
-2
Yulia Putintseva
KAZ, 07-01-1995
1065
Punti
25
Tornei
64
Best: 21
▲
2
Sorana Cirstea
ROU, 07-04-1990
1057
Punti
19
Tornei
65
Best: 62
▼
-3
Elsa Jacquemot
FRA, 03-05-2003
1055
Punti
38
Tornei
66
Best: 55
▲
3
Eva Lys
GER, 12-01-2002
1041
Punti
21
Tornei
67
Best: 56
▼
-4
Cristina Bucsa
ESP, 01-01-1998
1025
Punti
27
Tornei
68
Best: 7
▼
-1
Danielle Collins
USA, 13-12-1993
996
Punti
17
Tornei
69
Best: 17
▼
-1
Donna Vekic
CRO, 28-06-1996
992
Punti
22
Tornei
70
Best: 35
--
0
Viktorija Golubic
SUI, 16-10-1992
975
Punti
22
Tornei
71
Best: 34
--
0
Anna Blinkova
RUS, 10-09-1998
938
Punti
30
Tornei
72
Best: 72
▲
1
Francesca Jones
GBR, 19-09-2000
913
Punti
24
Tornei
73
Best: 46
▲
1
Lucia Bronzetti
ITA, 10-12-1998
912
Punti
27
Tornei
74
Best: 51
▲
1
Renata Zarazua
MEX, 30-09-1997
909
Punti
30
Tornei
75
Best: 75
▲
1
Tereza Valentova
CZE, 0
903
Punti
17
Tornei
76
Best: 54
▼
-11
Polina Kudermetova
RUS, 04-06-2003
899
Punti
27
Tornei
77
Best: 2
▲
1
Ons Jabeur
TUN, 28-08-1994
893
Punti
15
Tornei
78
Best: 64
▼
-6
Solana Sierra
ARG, 17-06-2004
885
Punti
22
Tornei
79
Best: 39
▲
1
Varvara Gracheva
FRA, 02-08-2000
881
Punti
26
Tornei
80
Best: 80
▲
1
Antonia Ruzic
CRO, 0
878
Punti
27
Tornei
81
Best: 44
▲
1
Sonay Kartal
GBR, 28-10-2001
870
Punti
21
Tornei
82
Best: 74
▲
1
Zeynep Sonmez
TUR, 30-04-2002
855
Punti
26
Tornei
83
Best: 33
▲
2
Camila Osorio
COL, 22-12-2001
844
Punti
22
Tornei
84
Best: 84
--
0
Aoi Ito
JPN, 0
841
Punti
28
Tornei
85
Best: 60
▲
1
Kimberly Birrell
AUS, 29-04-1998
841
Punti
28
Tornei
86
Best: 63
▲
1
Yuliia Starodubtseva
UKR, 17-02-2000
840
Punti
29
Tornei
87
Best: 79
▼
-8
Anastasia Zakharova
RUS, 18-01-2002
840
Punti
32
Tornei
88
Best: 41
--
0
Caroline Dolehide
USA, 05-09-1998
827
Punti
24
Tornei
89
Best: 60
▲
1
Kamilla Rakhimova
RUS, 28-08-2001
823
Punti
32
Tornei
90
Best: 54
▲
3
Caty Mcnally
USA, 20-11-2001
812
Punti
22
Tornei
91
Best: 29
--
0
Elisabetta Cocciaretto
ITA, 25-01-2001
810
Punti
26
Tornei
92
Best: 47
--
0
Moyuka Uchijima
JPN, 11-08-2001
807
Punti
29
Tornei
93
Best: 91
▲
1
Leolia Jeanjean
FRA, 14-08-1995
799
Punti
35
Tornei
94
Best: 32
▼
-5
Ajla Tomljanovic
AUS, 07-05-1993
791
Punti
26
Tornei
95
Best: 95
▲
10
Ella Seidel
GER, 0
782
Punti
28
Tornei
96
Best: 50
--
0
Anna Bondar
HUN, 27-05-1997
779
Punti
30
Tornei
97
Best: 79
▲
1
Dalma Galfi
HUN, 13-08-1998
767
Punti
27
Tornei
98
Best: 51
▼
-3
Elena-Gabriela Ruse
ROU, 06-11-1997
755
Punti
20
Tornei
99
Best: 99
--
0
Veronika Erjavec
SLO, 30-12-1999
753
Punti
26
Tornei
100
Best: 31
--
0
Mayar Sherif
EGY, 05-05-1996
737
Punti
28
Tornei
101
Best: 48
--
0
Diane Parry
FRA, 01-09-2002
735
Punti
22
Tornei
102
Best: 102
▲
1
Janice Tjen
INA, 0
734
Punti
21
Tornei
103
Best: 36
▲
1
Elina Avanesyan
ARM, 17-09-2002
733
Punti
21
Tornei
104
Best: 104
▲
2
Darja Semenistaja
LAT, 16-09-2002
724
Punti
35
Tornei
105
Best: 21
▲
2
Jil Teichmann
SUI, 15-07-1997
715
Punti
24
Tornei
106
Best: 59
▲
5
Greet Minnen
BEL, 14-08-1997
704
Punti
23
Tornei
107
Best: 56
▲
1
Katie Volynets
USA, 31-12-2001
699
Punti
26
Tornei
108
Best: 106
▲
1
Priscilla Hon
AUS, 10-05-1998
696
Punti
27
Tornei
109
Best: 109
▲
1
Victoria Jimenez Kasintseva
AND, 0
691
Punti
28
Tornei
110
Best: 36
▼
-8
Yue Yuan
CHN, 25-09-1998
685
Punti
26
Tornei
111
Best: 76
▲
2
Panna Udvardy
HUN, 28-09-1998
684
Punti
32
Tornei
112
Best: 22
▲
2
Shuai Zhang
CHN, 21-01-1989
682
Punti
18
Tornei
113
Best: 22
▲
2
Irina-Camelia Begu
ROU, 26-08-1990
679
Punti
16
Tornei
114
Best: 46
▲
2
Taylor Townsend
USA, 16-04-1996
675
Punti
14
Tornei
115
Best: 46
▼
-18
Viktoriya Tomova
BUL, 25-02-1995
675
Punti
27
Tornei
116
Best: 107
▲
1
Simona Waltert
SUI, 13-12-2000
667
Punti
26
Tornei
117
Best: 117
▲
1
Sara Bejlek
CZE, 0
664
Punti
21
Tornei
118
Best: 38
▲
1
Rebecca Marino
CAN, 16-12-1990
664
Punti
27
Tornei
119
Best: 119
▲
1
Anca Todoni
ROU, 0
660
Punti
23
Tornei
120
Best: 27
▲
1
Bernarda Pera
USA, 03-12-1994
657
Punti
25
Tornei
121
Best: 54
▲
1
Julia Grabher
AUT, 02-07-1996
651
Punti
31
Tornei
122
Best: 62
▼
-10
Rebeka Masarova
SUI, 06-08-1999
641
Punti
23
Tornei
123
Best: 123
▲
2
Petra Marcinko
CRO, 0
637
Punti
24
Tornei
124
Best: 112
--
0
Katarzyna Kawa
POL, 17-11-1992
631
Punti
28
Tornei
125
Best: 125
▲
1
Oksana Selekhmeteva
RUS, 13-01-2003
613
Punti
22
Tornei
126
Best: 41
▲
10
Arantxa Rus
NED, 13-12-1990
596
Punti
33
Tornei
127
Best: 127
▲
4
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
FRA, 0
593
Punti
27
Tornei
128
Best: 58
--
0
Kaja Juvan
SLO, 25-11-2000
589
Punti
17
Tornei
129
Best: 71
--
0
Maria Lourdes Carle
ARG, 10-02-2000
587
Punti
31
Tornei
130
Best: 29
--
0
Aliaksandra Sasnovich
BLR, 22-03-1994
580
Punti
22
Tornei
131
Best: 131
▼
-8
Talia Gibson
AUS, 0
577
Punti
29
Tornei
132
Best: 132
▼
-5
Leyre Romero Gormaz
ESP, 0
576
Punti
31
Tornei
133
Best: 128
--
0
Sinja Kraus
AUT, 29-04-2002
574
Punti
35
Tornei
134
Best: 132
--
0
Joanna Garland
TPE, 16-07-2001
572
Punti
24
Tornei
135
Best: 121
--
0
Maja Chwalinska
POL, 11-10-2001
570
Punti
23
Tornei
136
Best: 136
▲
27
Oleksandra Oliynykova
UKR, 03-01-2001
557
Punti
26
Tornei
137
Best: 100
▼
-5
Mananchaya Sawangkaew
THA, 10-07-2002
556
Punti
19
Tornei
138
Best: 1
▼
-1
Victoria Azarenka
BLR, 31-07-1989
555
Punti
12
Tornei
139
Best: 105
▼
-1
Whitney Osuigwe
USA, 17-04-2002
540
Punti
31
Tornei
140
Best: 140
▼
-1
Linda Fruhvirtova
CZE, 0
534
Punti
26
Tornei
141
Best: 71
▼
-1
Tamara Korpatsch
GER, 12-05-1995
529
Punti
32
Tornei
142
Best: 142
--
0
Alina Charaeva
RUS, 27-05-2002
507
Punti
31
Tornei
143
Best: 143
--
0
Dominika Salkova
CZE, 0
505
Punti
24
Tornei
144
Best: 144
--
0
Nikola Bartunkova
CZE, 0
501
Punti
17
Tornei
145
Best: 84
▲
1
Astra Sharma
AUS, 11-09-1995
499
Punti
32
Tornei
146
Best: 39
▲
1
Lulu Sun
NZL, 14-04-2001
495
Punti
25
Tornei
147
Best: 19
▼
-2
Varvara Lepchenko
USA, 21-05-1986
494
Punti
38
Tornei
148
Best: 85
▲
1
Jodie Burrage
GBR, 28-05-1999
493
Punti
30
Tornei
149
Best: 99
▲
1
Lucrezia Stefanini
ITA, 15-05-1998
490
Punti
28
Tornei
150
Best: 148
▼
-2
Darja Vidmanova
CZE, 09-01-2003
490
Punti
15
Tornei
151
Best: 114
--
0
Marina Stakusic
CAN, 27-11-2004
482
Punti
24
Tornei
152
Best: 49
▼
-11
Xiyu Wang
CHN, 28-03-2001
481
Punti
19
Tornei
153
Best: 153
▲
35
Nuria Brancaccio
ITA, 24-06-2000
474
Punti
24
Tornei
154
Best: 58
--
0
Louisa Chirico
USA, 16-05-1996
473
Punti
31
Tornei
155
Best: 25
--
0
Anhelina Kalinina
UKR, 07-02-1997
472
Punti
17
Tornei
156
Best: 156
▲
17
Kaitlin Quevedo
ESP, 0
457
Punti
26
Tornei
157
Best: 81
▲
2
Nina Stojanovic
SRB, 30-07-1996
456
Punti
20
Tornei
158
Best: 112
▼
-5
Maddison Inglis
AUS, 14-01-1998
452
Punti
26
Tornei
159
Best: 20
▲
1
Daria Saville
AUS, 05-03-1994
450
Punti
19
Tornei
160
Best: 104
▲
7
Jessika Ponchet
FRA, 26-09-1996
450
Punti
26
Tornei
161
Best: 93
--
0
Maria Timofeeva
RUS, 18-11-2003
441
Punti
25
Tornei
162
Best: 162
--
0
Hanne Vandewinkel
BEL, 0
436
Punti
29
Tornei
163
Best: 116
▲
1
Ena Shibahara
JPN, 12-02-1998
434
Punti
24
Tornei
164
Best: 164
▼
-6
Lanlana Tararudee
THA, 0
433
Punti
25
Tornei
165
Best: 165
▲
3
Sofia Costoulas
BEL, 0
426
Punti
25
Tornei
166
Best: 154
▲
3
Iryna Shymanovich
BLR, 30-06-1997
423
Punti
26
Tornei
167
Best: 167
▲
8
Anouk Koevermans
NED, 02-01-2004
422
Punti
27
Tornei
168
Best: 168
▲
18
Lola Radivojevic
SRB, 0
421
Punti
29
Tornei
169
Best: 45
▲
1
Nuria Parrizas Diaz
ESP, 15-07-1991
418
Punti
27
Tornei
170
Best: 170
▲
2
Celine Naef
SUI, 0
413
Punti
25
Tornei
171
Best: 97
▼
-14
Jana Fett
CRO, 02-11-1996
411
Punti
20
Tornei
172
Best: 22
▼
-20
Tamara Zidansek
SLO, 26-12-1997
409
Punti
23
Tornei
173
Best: 173
▲
3
Clervie Ngounoue
USA, 0
407
Punti
21
Tornei
174
Best: 174
▲
3
Carson Branstine
CAN, 09-09-2000
407
Punti
25
Tornei
175
Best: 93
▼
-4
Julia Riera
ARG, 29-05-2002
406
Punti
23
Tornei
176
Best: 176
▲
2
Ana Sofia Sánchez
MEX, 13-04-1994
405
Punti
28
Tornei
177
Best: 177
▲
2
Emerson Jones
AUS, 0
404
Punti
17
Tornei
178
Best: 100
▲
2
Laura Pigossi
BRA, 02-08-1994
404
Punti
32
Tornei
179
Best: 147
▲
2
Destanee Aiava
AUS, 10-05-2000
403
Punti
20
Tornei
180
Best: 45
▲
4
Anna-Lena Friedsam
GER, 01-02-1994
401
Punti
22
Tornei
181
Best: 4
▲
4
Bianca Andreescu
CAN, 16-06-2000
396
Punti
11
Tornei
182
Best: 173
▲
1
Guiomar Maristany Zuleta De Reales
ESP, 19-02-1999
395
Punti
29
Tornei
183
Best: 114
▼
-9
Sijia Wei
CHN, 05-12-2003
392
Punti
24
Tornei
184
Best: 105
▲
9
Daria Snigur
UKR, 27-03-2002
390
Punti
24
Tornei
185
Best: 185
▲
9
Tatiana Prozorova
RUS, 0
390
Punti
20
Tornei
186
Best: 186
▲
3
Robin Montgomery
USA, 0
389
Punti
14
Tornei
187
Best: 125
▼
-22
Xinyu Gao
CHN, 21-11-1997
388
Punti
23
Tornei
188
Best: 188
▲
4
Linda Klimovicova
POL, 0
386
Punti
16
Tornei
189
Best: 189
▲
6
Barbora Palicova
CZE, 0
381
Punti
30
Tornei
190
Best: 190
▲
77
Polina Iatcenko
RUS, 0
380
Punti
22
Tornei
191
Best: 191
▼
-35
Alina Korneeva
RUS, 0
372
Punti
17
Tornei
192
Best: 182
▼
-10
Hanyu Guo
CHN, 18-05-1998
370
Punti
21
Tornei
193
Best: 193
▲
43
Gabriela Knutson
CZE, 0
370
Punti
33
Tornei
194
Best: 14
▼
-4
Petra Martic
CRO, 19-01-1991
368
Punti
17
Tornei
195
Best: 164
▲
1
Himeno Sakatsume
JPN, 03-08-2001
367
Punti
25
Tornei
196
Best: 178
▲
2
Kyoka Okamura
JPN, 06-10-1995
364
Punti
30
Tornei
197
Best: 32
▲
2
Sara Sorribes Tormo
ESP, 08-10-1996
361
Punti
13
Tornei
198
Best: 170
▲
9
Lina Gjorcheska
MKD, 03-08-1994
358
Punti
27
Tornei
199
Best: 162
▲
1
Carole Monnet
FRA, 01-12-2001
353
Punti
24
Tornei
200
Best: 56
▲
1
Nao Hibino
JPN, 28-11-1994
352
Punti
28
Tornei
201
Best: 153
▲
1
Kathinka Von Deichmann
LIE, 16-05-1994
352
Punti
34
Tornei
202
Best: 202
▲
1
Elena Pridankina
RUS, 0
350
Punti
25
Tornei
203
Best: 38
▼
-37
Heather Watson
GBR, 19-05-1992
347
Punti
21
Tornei
204
Best: 204
▲
26
Silvia Ambrosio
ITA, 24-01-1997
347
Punti
29
Tornei
205
Best: 205
--
0
Cadence Brace
CAN, 0
346
Punti
24
Tornei
206
Best: 121
--
0
Anastasia Gasanova
RUS, 15-05-1999
346
Punti
22
Tornei
207
Best: 23
▼
-10
Mona Barthel
GER, 11-07-1990
345
Punti
20
Tornei
208
Best: 105
▼
-21
Mai Hontama
JPN, 30-08-1999
343
Punti
29
Tornei
209
Best: 196
▼
-1
Justina Mikulskyte
LTU, 06-02-1996
341
Punti
33
Tornei
210
Best: 119
▲
2
Lizette Cabrera
AUS, 19-12-1997
339
Punti
29
Tornei
211
Best: 211
▼
-2
Erika Andreeva
RUS, 0
338
Punti
22
Tornei
212
Best: 26
▼
-2
Lauren Davis
USA, 09-10-1993
338
Punti
20
Tornei
213
Best: 213
▼
-2
Tyra Caterina Grant
ITA, 0
337
Punti
18
Tornei
214
Best: 174
▼
-10
Andrea Lazaro Garcia
ESP, 04-11-1994
334
Punti
27
Tornei
215
Best: 96
▲
2
Chloe Paquet
FRA, 01-07-1994
332
Punti
35
Tornei
216
Best: 143
▼
-3
Despina Papamichail
GRE, 09-02-1993
329
Punti
33
Tornei
217
Best: 152
▼
-3
Raluka Serban
CYP, 17-06-1997
327
Punti
31
Tornei
218
Best: 218
▲
11
Renata Jamrichova
SVK, 0
325
Punti
23
Tornei
219
Best: 219
▲
56
Lilli Tagger
AUT, 0
322
Punti
16
Tornei
220
Best: 220
▼
-2
Tara Wuerth
CRO, 0
320
Punti
24
Tornei
221
Best: 11
▼
-2
Anastasija Sevastova
LAT, 13-04-1990
315
Punti
10
Tornei
222
Best: 151
▼
-2
Mariam Bolkvadze
GEO, 01-01-1998
313
Punti
24
Tornei
223
Best: 207
▼
-2
Irene Burillo
ESP, 23-07-1997
313
Punti
32
Tornei
224
Best: 209
▼
-1
Eva Vedder
NED, 23-11-1999
313
Punti
26
Tornei
225
Best: 225
▼
-1
Teodora Kostovic
SRB, 0
311
Punti
15
Tornei
226
Best: 176
--
0
Manon Leonard
FRA, 20-01-2001
306
Punti
30
Tornei
227
Best: 108
▲
21
Ekaterine Gorgodze
GEO, 03-12-1991
304
Punti
24
Tornei
228
Best: 164
▲
3
Susan Bandecchi
SUI, 01-07-1998
301
Punti
26
Tornei
229
Best: 43
▼
-4
Viktoria Hruncakova
SVK, 11-05-1998
301
Punti
27
Tornei
230
Best: 230
▲
40
Carol Young Suh Lee
USA, 0
299
Punti
22
Tornei
231
Best: 168
▲
1
Miriam Bulgaru
ROU, 08-10-1998
297
Punti
29
Tornei
232
Best: 31
▲
1
Zarina Diyas
KAZ, 18-10-1993
297
Punti
22
Tornei
233
Best: 168
▲
11
Elvina Kalieva
USA, 27-07-2003
297
Punti
31
Tornei
234
Best: 177
▼
-7
Ye-Xin Ma
CHN, 10-06-1999
296
Punti
29
Tornei
235
Best: 214
▼
-1
Angela Fita Boluda
ESP, 12-07-1999
296
Punti
31
Tornei
236
Best: 61
▼
-1
Jule Niemeier
GER, 12-08-1999
295
Punti
23
Tornei
237
Best: 237
▲
1
Amarissa Toth
HUN, 0
295
Punti
20
Tornei
238
Best: 238
▲
1
Sayaka Ishii
JPN, 0
294
Punti
19
Tornei
239
Best: 169
▲
1
Hanna Chang
USA, 25-02-1998
294
Punti
33
Tornei
240
Best: 212
▼
-12
Matilde Jorge
POR, 07-04-2004
294
Punti
27
Tornei
241
Best: 233
--
0
Julie Belgraver
FRA, 04-07-2002
293
Punti
26
Tornei
242
Best: 242
--
0
Hina Inoue
USA, 0
292
Punti
28
Tornei
243
Best: 97
--
0
Arina Rodionova
AUS, 15-12-1989
291
Punti
27
Tornei
244
Best: 90
▲
9
Harmony Tan
FRA, 11-09-1997
289
Punti
29
Tornei
245
Best: 176
▼
-30
Francisca Jorge
POR, 21-04-2000
287
Punti
28
Tornei
246
Best: 70
▲
12
Harriet Dart
GBR, 28-07-1996
282
Punti
22
Tornei
247
Best: 247
--
0
Anna Rogers
USA, 21-03-1998
282
Punti
32
Tornei
248
Best: 248
▲
18
Taylah Preston
AUS, 0
281
Punti
23
Tornei
249
Best: 220
▼
-4
Sada Nahimana
BDI, 21-04-2001
281
Punti
23
Tornei
250
Best: 165
▼
-13
Carolina Alves
BRA, 23-04-1996
281
Punti
29
Tornei
251
Best: 88
--
0
Aliona Bolsova
ESP, 06-11-1997
280
Punti
27
Tornei
252
Best: 252
▲
3
Sara Saito
JPN, 0
276
Punti
28
Tornei
253
Best: 31
▲
3
Lin Zhu
CHN, 28-01-1994
275
Punti
13
Tornei
254
Best: 254
▲
9
Kristina Dmitruk
BLR, 0
275
Punti
18
Tornei
255
Best: 255
▲
2
Ayana Akli
USA, 0
273
Punti
28
Tornei
256
Best: 250
▼
-6
Nicole Fossa Huergo
ITA, 26-05-1995
273
Punti
30
Tornei
257
Best: 135
▼
-66
Arianne Hartono
NED, 21-04-1996
272
Punti
29
Tornei
258
Best: 258
▼
-9
Kayla Cross
CAN, 0
270
Punti
32
Tornei
259
Best: 259
▲
5
Anastasiia Sobolieva
UKR, 0
268
Punti
31
Tornei
260
Best: 213
▼
-8
Valentina Ryser
SUI, 22-03-2001
268
Punti
24
Tornei
261
Best: 110
▼
-2
Ylena In-Albon
SUI, 06-03-1999
268
Punti
26
Tornei
262
Best: 262
▼
-8
Julia Avdeeva
RUS, 0
266
Punti
22
Tornei
263
Best: 263
▲
2
Alice Rame
FRA, 09-11-1997
264
Punti
24
Tornei
264
Best: 97
▼
-3
Elizabeth Mandlik
USA, 19-05-2001
261
Punti
26
Tornei
265
Best: 265
▼
-3
Wakana Sonobe
JPN, 0
261
Punti
13
Tornei
266
Best: 136
▲
2
Katherine Sebov
CAN, 05-01-1999
258
Punti
27
Tornei
267
Best: 225
▼
-21
Camilla Rosatello
ITA, 28-05-1995
258
Punti
20
Tornei
268
Best: 254
▲
1
Mei Yamaguchi
JPN, 14-06-1999
257
Punti
34
Tornei
269
Best: 222
▼
-47
Caroline Werner
GER, 08-04-1996
256
Punti
21
Tornei
270
Best: 270
▲
24
Mia Ristic
SRB, 0
251
Punti
30
Tornei
271
Best: 271
▲
1
Nastasja Schunk
GER, 0
250
Punti
27
Tornei
272
Best: 153
▲
35
Selena Janicijevic
FRA, 23-07-2002
248
Punti
35
Tornei
273
Best: 105
--
0
Marina Bassols Ribera
ESP, 13-12-1999
248
Punti
29
Tornei
274
Best: 274
--
0
Fiona Crawley
USA, 07-02-2002
248
Punti
14
Tornei
275
Best: 275
▲
1
Luisina Giovannini
ARG, 0
245
Punti
15
Tornei
276
Best: 144
▲
1
Leonie Kung
SUI, 21-10-2000
244
Punti
34
Tornei
277
Best: 56
▲
1
Patricia Maria Tig
ROU, 27-07-1994
243
Punti
25
Tornei
278
Best: 139
▲
1
Tessah Andrianjafitrimo
FRA, 11-10-1998
240
Punti
24
Tornei
279
Best: 131
▼
-63
Carol Zhao
CAN, 20-06-1995
239
Punti
31
Tornei
280
Best: 280
--
0
Amarni Banks
GBR, 0
239
Punti
23
Tornei
281
Best: 266
▲
3
Tina Smith
AUS, 12-06-2002
239
Punti
28
Tornei
282
Best: 213
▼
-1
Haruka Kaji
JPN, 25-09-1994
239
Punti
29
Tornei
283
Best: 104
▼
-1
Irina Bara
ROU, 18-03-1995
239
Punti
22
Tornei
284
Best: 205
▲
2
Jessica Pieri
ITA, 24-04-1997
236
Punti
21
Tornei
285
Best: 136
▼
-2
Gabriela Lee
ROU, 23-08-1995
236
Punti
22
Tornei
286
Best: 204
▲
1
Sakura Hosogi
JPN, 25-03-2000
235
Punti
21
Tornei
287
Best: 227
▲
1
Jazmin Ortenzi
ARG, 20-11-2001
234
Punti
20
Tornei
288
Best: 203
▼
-28
Carlota Martinez Cirez
ESP, 13-02-2001
233
Punti
31
Tornei
289
Best: 289
--
0
Alisa Oktiabreva
RUS, 0
233
Punti
12
Tornei
290
Best: 168
▲
1
Xiaodi You
CHN, 12-05-1996
231
Punti
27
Tornei
291
Best: 291
▲
1
Alana Smith
USA, 09-11-1999
230
Punti
25
Tornei
292
Best: 288
▼
-2
Kajsa Rinaldo Persson
SWE, 11-11-1997
230
Punti
20
Tornei
293
Best: 158
▼
-8
Ekaterina Makarova
RUS, 15-02-1996
229
Punti
32
Tornei
294
Best: 83
▲
1
Olivia Gadecki
AUS, 24-04-2002
227
Punti
24
Tornei
295
Best: 39
▲
1
Ana Bogdan
ROU, 25-11-1992
227
Punti
14
Tornei
296
Best: 69
▲
3
Dalila Jakupovic
SLO, 24-03-1991
227
Punti
33
Tornei
297
Best: 297
--
0
Ariana Geerlings
ESP, 0
226
Punti
24
Tornei
298
Best: 189
▲
16
Katharina Hobgarski
GER, 18-06-1997
225
Punti
17
Tornei
299
Best: 175
▲
2
Ayano Shimizu
JPN, 11-04-1998
224
Punti
21
Tornei
300
Best: 132
▲
3
Yuriko Lily Miyazaki
GBR, 11-11-1995
220
Punti
22
Tornei
301
Best: 280
▼
-8
Sohyun Park
KOR, 02-07-2002
220
Punti
23
Tornei
302
Best: 293
▲
4
Dayeon Back
KOR, 24-01-2002
217
Punti
20
Tornei
303
Best: 190
▲
6
Maria Mateas
USA, 21-07-1999
215
Punti
30
Tornei
304
Best: 231
--
0
Valeriya Strakhova
UKR, 09-06-1995
215
Punti
32
Tornei
305
Best: 82
▲
5
Emina Bektas
USA, 30-03-1993
212
Punti
22
Tornei
306
Best: 236
▲
13
Anna Siskova
CZE, 01-07-2001
212
Punti
14
Tornei
307
Best: 4
▲
4
Caroline Garcia
FRA, 16-10-1993
211
Punti
9
Tornei
308
Best: 211
▲
7
Margaux Rouvroy
FRA, 22-03-2001
209
Punti
29
Tornei
309
Best: 305
▼
-4
Yeonwoo Ku
KOR, 15-03-2003
209
Punti
23
Tornei
310
Best: 237
▼
-12
Wushuang Zheng
CHN, 29-11-1998
208
Punti
21
Tornei
311
Best: 311
▲
5
Tessa Johanna Brockmann
GER, 0
208
Punti
26
Tornei
312
Best: 312
--
0
Han Shi
CHN, 0
206
Punti
26
Tornei
313
Best: 313
▼
-5
Lia Karatancheva
BUL, 0
206
Punti
31
Tornei
314
Best: 314
▼
-14
Xinxin Yao
CHN, 0
205
Punti
28
Tornei
315
Best: 266
▲
2
Mariia Tkacheva
RUS, 17-12-2001
205
Punti
16
Tornei
316
Best: 316
▲
13
Laura Hietaranta
FIN, 0
205
Punti
21
Tornei
317
Best: 60
▲
16
Cagla Buyukakcay
TUR, 28-09-1989
204
Punti
26
Tornei
318
Best: 318
--
0
Mary Stoiana
USA, 0
203
Punti
14
Tornei
319
Best: 292
▼
-17
Zhibek Kulambayeva
KAZ, 26-03-2000
202
Punti
27
Tornei
320
Best: 320
▲
1
Laura Samson
CZE, 0
201
Punti
19
Tornei
321
Best: 299
▲
7
Francesca Curmi
MLT, 07-07-2002
198
Punti
20
Tornei
322
Best: 322
▲
1
Aliona Falei
BLR, 0
197
Punti
20
Tornei
323
Best: 292
▼
-10
Aurora Zantedeschi
ITA, 02-11-2000
197
Punti
23
Tornei
324
Best: 52
--
0
Claire Liu
USA, 25-05-2000
196
Punti
15
Tornei
325
Best: 150
--
0
En-Shuo Liang
TPE, 02-10-2000
196
Punti
20
Tornei
326
Best: 318
--
0
Emeline Dartron
FRA, 12-04-2000
194
Punti
18
Tornei
327
Best: 311
▼
-5
Hiromi Abe
JPN, 02-05-2000
194
Punti
19
Tornei
328
Best: 154
▼
-1
Amandine Hesse
FRA, 16-01-1993
193
Punti
31
Tornei
329
Best: 329
▼
-9
Priska Nugroho
INA, 0
192
Punti
22
Tornei
330
Best: 151
▲
1
Anastasia Tikhonova
RUS, 21-01-2001
191
Punti
31
Tornei
331
Best: 322
▲
21
Tatiana Pieri
ITA, 29-03-1999
189
Punti
23
Tornei
332
Best: 158
▲
2
Lea Boskovic
CRO, 22-09-1999
187
Punti
26
Tornei
333
Best: 226
▲
2
Ekaterina Reyngold
RUS, 07-04-2001
187
Punti
21
Tornei
334
Best: 334
▲
2
Lea Ma
USA, 01-02-2001
187
Punti
23
Tornei
335
Best: 320
▲
2
Jenny Duerst
SUI, 25-03-1999
187
Punti
20
Tornei
336
Best: 336
▼
-65
Giorgia Pedone
ITA, 0
186
Punti
26
Tornei
337
Best: 47
▲
1
Yafan Wang
CHN, 30-04-1994
182
Punti
9
Tornei
338
Best: 338
▲
2
Alicia Herrero Linana
ESP, 29-12-1998
179
Punti
19
Tornei
339
Best: 328
▲
2
Lian Tran
NED, 19-07-2002
179
Punti
26
Tornei
340
Best: 340
▲
2
Monika Ekstrand
USA, 0
178
Punti
13
Tornei
341
Best: 137
▲
3
Robin Anderson
USA, 12-04-1993
178
Punti
23
Tornei
342
Best: 84
▲
3
Kayla Day
USA, 28-09-1999
176
Punti
14
Tornei
343
Best: 343
▲
3
Mingge Xu
GBR, 0
175
Punti
17
Tornei
344
Best: 305
▲
4
Dalila Spiteri
ITA, 24-04-1997
175
Punti
16
Tornei
345
Best: 214
▲
32
Ayla Aksu
TUR, 15-07-1996
175
Punti
18
Tornei
346
Best: 133
▲
3
Isabella Shinikova
BUL, 25-10-1991
174
Punti
23
Tornei
347
Best: 347
▼
-8
Sahaja Yamalapalli
IND, 0
173
Punti
22
Tornei
348
Best: 348
▲
2
Ikumi Yamazaki
JPN, 24-08-2001
172
Punti
20
Tornei
349
Best: 162
▼
-19
Jia-Jing Lu
CHN, 18-11-1989
170
Punti
27
Tornei
350
Best: 163
▲
1
Ipek Oz
TUR, 08-07-1999
169
Punti
30
Tornei
351
Best: 351
▲
2
Julieta Pareja
USA, 0
168
Punti
6
Tornei
352
Best: 221
▲
11
Eva Guerrero Alvarez
ESP, 04-09-1999
167
Punti
20
Tornei
353
Best: 353
▲
3
Mayu Crossley
JPN, 0
167
Punti
17
Tornei
354
Best: 354
▲
58
Katarina Jokic
SRB, 19-04-1998
166
Punti
15
Tornei
355
Best: 342
▼
-12
Eunhye Lee
KOR, 10-05-2000
166
Punti
19
Tornei
356
Best: 348
▲
1
Emily Appleton
GBR, 01-09-1999
165
Punti
20
Tornei
357
Best: 357
▼
-3
Noma Noha Akugue
GER, 0
163
Punti
29
Tornei
358
Best: 358
▲
1
Tiphanie Lemaitre
FRA, 17-05-2000
163
Punti
27
Tornei
359
Best: 305
▲
1
Martyna Kubka
POL, 19-04-2001
163
Punti
21
Tornei
360
Best: 360
▲
4
Samira De Stefano
ITA, 0
162
Punti
18
Tornei
361
Best: 361
▲
6
Stephanie Visscher
NED, 25-01-2000
162
Punti
23
Tornei
362
Best: 362
▲
3
Cristina Diaz Adrover
ESP, 0
160
Punti
26
Tornei
363
Best: 46
▲
6
Oceane Dodin
FRA, 24-10-1996
158
Punti
8
Tornei
364
Best: 314
▼
-6
Yasmine Mansouri
FRA, 15-05-2001
158
Punti
26
Tornei
365
Best: 365
▲
15
Denislava Glushkova
BUL, 0
158
Punti
24
Tornei
366
Best: 216
▼
-19
Victoria Rodriguez
MEX, 22-04-1995
157
Punti
24
Tornei
367
Best: 367
▲
3
Astrid Lew Yan Foon
FRA, 0
157
Punti
21
Tornei
368
Best: 221
▲
49
Gabriela Ce
BRA, 03-03-1993
157
Punti
19
Tornei
369
Best: 280
▲
3
Ekaterina Kazionova
RUS, 13-01-1999
156
Punti
27
Tornei
370
Best: 23
▲
1
Lesia Tsurenko
UKR, 30-05-1989
155
Punti
4
Tornei
371
Best: 331
▲
17
Georgia Craciun
ROU, 14-07-1999
155
Punti
19
Tornei
372
Best: 372
▲
3
Martina Okalova
SVK, 0
154
Punti
20
Tornei
373
Best: 310
▲
3
Miriana Tona
ITA, 09-01-1995
154
Punti
17
Tornei
374
Best: 300
▼
-19
Shrivalli Bhamidipaty
IND, 12-12-2001
153
Punti
18
Tornei
375
Best: 362
▼
-13
Yidi Yang
CHN, 21-12-1999
153
Punti
23
Tornei
376
Best: 376
▲
3
Diletta Cherubini
ITA, 0
152
Punti
27
Tornei
377
Best: 377
▼
-45
Karina Miller
USA, 0
152
Punti
16
Tornei
378
Best: 118
▲
73
Katie Swan
GBR, 24-03-1999
151
Punti
10
Tornei
379
Best: 379
▼
-11
Saki Imamura
JPN, 0
151
Punti
21
Tornei
380
Best: 179
▲
1
Anastasia Kulikova
FIN, 15-02-2000
150
Punti
22
Tornei
381
Best: 381
▲
1
Miho Kuramochi
JPN, 0
150
Punti
23
Tornei
382
Best: 351
▲
1
Katarina Kuzmova
SVK, 07-08-2001
148
Punti
28
Tornei
383
Best: 317
▲
1
Ilinca Amariei
ROU, 30-07-2002
147
Punti
25
Tornei
384
Best: 226
▲
2
Momoko Kobori
JPN, 22-08-1998
146
Punti
17
Tornei
385
Best: 350
▲
2
Vivian Wolff
USA, 08-10-1998
146
Punti
18
Tornei
386
Best: 386
▲
13
Federica Urgesi
ITA, 0
144
Punti
27
Tornei
387
Best: 253
▼
-2
Sapfo Sakellaridi
GRE, 01-04-2003
144
Punti
33
Tornei
388
Best: 388
▲
3
Elena Ruxandra Bertea
ROU, 0
144
Punti
20
Tornei
389
Best: 389
▲
4
Anouck Vrancken Peeters
NED, 0
143
Punti
23
Tornei
390
Best: 240
▲
17
Weronika Falkowska
POL, 17-06-2000
142
Punti
18
Tornei
391
Best: 317
▲
3
Rina Saigo
JPN, 17-10-2000
142
Punti
24
Tornei
392
Best: 147
▲
3
Jaimee Fourlis
AUS, 17-09-1999
141
Punti
13
Tornei
393
Best: 342
▲
3
Maria Kozyreva
RUS, 22-05-1999
141
Punti
20
Tornei
394
Best: 365
▲
3
Haley Giavara
USA, 16-10-2000
141
Punti
24
Tornei
395
Best: 10
▼
-17
Kristina Mladenovic
FRA, 14-05-1993
140
Punti
13
Tornei
396
Best: 296
▲
2
Aneta Kucmova
CZE, 23-05-2000
140
Punti
23
Tornei
397
Best: 397
▼
-5
Amelia Rajecki
GBR, 0
139
Punti
23
Tornei
398
Best: 309
▲
3
Victoria Bosio
ARG, 03-10-1994
139
Punti
19
Tornei
399
Best: 399
▲
3
Lisa Zaar
SWE, 30-04-2000
139
Punti
20
Tornei
400
Best: 39
▲
3
Fiona Ferro
FRA, 12-03-1997
137
Punti
8
Tornei
401
Best: 401
▼
-27
Elena Micic
AUS, 0
136
Punti
20
Tornei
402
Best: 186
▲
2
Sofia Shapatava
GEO, 12-01-1989
136
Punti
28
Tornei
403
Best: 403
▲
5
Ruth Roura Llaverias
ESP, 0
132
Punti
19
Tornei
404
Best: 318
▲
5
Lisa Pigato
ITA, 21-06-2003
132
Punti
15
Tornei
405
Best: 405
▲
6
Martha Matoula
GRE, 0
132
Punti
23
Tornei
406
Best: 342
▲
7
Sandra Samir
EGY, 04-11-1997
131
Punti
22
Tornei
407
Best: 243
▲
27
Anastasia Zolotareva
RUS, 18-01-2002
130
Punti
18
Tornei
408
Best: 408
▲
21
Madison Sieg
USA, 0
129
Punti
21
Tornei
409
Best: 103
▼
-19
Katarina Zavatska
UKR, 05-02-2000
129
Punti
18
Tornei
410
Best: 143
▲
6
Valentini Grammatikopoulou
GRE, 09-02-1997
129
Punti
21
Tornei
411
Best: 411
▲
28
Natalija Senic
SRB, 0
129
Punti
17
Tornei
412
Best: 412
▲
6
Akasha Urhobo
USA, 0
128
Punti
18
Tornei
413
Best: 413
▲
6
Yasmine Kabbaj
MAR, 0
128
Punti
22
Tornei
414
Best: 401
▲
6
Antonia Schmidt
GER, 23-06-2001
127
Punti
21
Tornei
415
Best: 415
▲
6
Zuzanna Pawlikowska
POL, 0
127
Punti
22
Tornei
416
Best: 377
▲
6
Ane Mintegi Del Olmo
ESP, 24-10-2003
126
Punti
11
Tornei
417
Best: 319
▲
8
Hong Yi Cody Wong
HKG, 14-03-2002
125
Punti
18
Tornei
418
Best: 418
▼
-18
Petra Hule
AUS, 0
124
Punti
18
Tornei
419
Best: 296
▼
-9
Daria Lodikova
RUS, 25-05-1996
124
Punti
14
Tornei
420
Best: 420
▲
6
Victoria Hu
USA, 0
124
Punti
29
Tornei
421
Best: 421
▲
7
Amandine Monnot
FRA, 0
124
Punti
19
Tornei
422
Best: 320
▲
9
Meiling Wang
CHN, 22-02-2000
122
Punti
15
Tornei
423
Best: 423
▲
9
Olivia Lincer
POL, 0
122
Punti
15
Tornei
424
Best: 424
▲
3
Mathilde Lollia
FRA, 0
122
Punti
22
Tornei
425
Best: 425
▲
54
Ranah Stoiber
GBR, 0
121
Punti
22
Tornei
426
Best: 222
▼
-53
Stacey Fung
CAN, 06-02-1997
121
Punti
12
Tornei
427
Best: 427
▼
-22
Eryn Cayetano
USA, 0
121
Punti
17
Tornei
428
Best: 428
▲
7
Radka Zelnickova
SVK, 0
121
Punti
25
Tornei
429
Best: 42
▲
7
Clara Burel
FRA, 24-03-2001
120
Punti
8
Tornei
430
Best: 430
▲
7
Malaika Rapolu
USA, 0
120
Punti
13
Tornei
431
Best: 421
▲
7
Patcharin Cheapchandej
THA, 13-12-1994
120
Punti
9
Tornei
432
Best: 18
▲
10
Martina Trevisan
ITA, 03-11-1993
119
Punti
12
Tornei
433
Best: 200
▲
30
Tena Lukas
CRO, 10-05-1995
119
Punti
29
Tornei
434
Best: 367
▼
-20
Ayumi Koshiishi
JPN, 28-07-2000
119
Punti
23
Tornei
435
Best: 29
▲
22
Urszula Radwanska
POL, 07-12-1990
118
Punti
20
Tornei
436
Best: 410
▲
17
Ekaterina Ovcharenko
RUS, 31-12-2000
118
Punti
23
Tornei
437
Best: 317
▲
8
Malene Helgø
NOR, 26-08-1999
118
Punti
23
Tornei
438
Best: 71
▼
-14
Vitalia Diatchenko
RUS, 02-08-1990
117
Punti
14
Tornei
439
Best: 356
▼
-16
Ying Zhang
CHN, 15-04-1996
117
Punti
20
Tornei
440
Best: 440
▲
8
Vendula Valdmannova
CZE, 0
117
Punti
11
Tornei
441
Best: 441
▲
8
Julie Struplova
CZE, 0
117
Punti
12
Tornei
442
Best: 39
▲
8
Aleksandra Krunic
SRB, 15-03-1993
116
Punti
13
Tornei
443
Best: 443
▲
4
Zongyu Li
CHN, 0
116
Punti
17
Tornei
444
Best: 352
▲
30
Haruna Arakawa
JPN, 27-10-1999
116
Punti
21
Tornei
445
Best: 130
▲
10
Usue Maitane Arconada
USA, 28-10-1998
114
Punti
13
Tornei
446
Best: 219
▲
10
Alice Tubello
FRA, 30-01-2001
114
Punti
8
Tornei
447
Best: 160
▼
-32
Ankita Raina
IND, 11-01-1993
114
Punti
22
Tornei
448
Best: 448
▼
-5
Yufei Ren
CHN, 0
113
Punti
20
Tornei
449
Best: 449
▲
9
Lucciana Perez Alarcon
PER, 0
113
Punti
8
Tornei
450
Best: 450
▲
10
Jennifer Ruggeri
ITA, 0
113
Punti
17
Tornei
451
Best: 451
▼
-18
Rositsa Dencheva
BUL, 0
113
Punti
16
Tornei
452
Best: 452
▲
13
Noemi Basiletti
ITA, 0
112
Punti
17
Tornei
453
Best: 453
▲
27
Anastasia Abbagnato
ITA, 0
111
Punti
24
Tornei
454
Best: 379
▼
-10
Thaisa Grana Pedretti
BRA, 15-05-1999
111
Punti
16
Tornei
455
Best: 455
▲
7
Nina Vargova
SVK, 0
111
Punti
22
Tornei
456
Best: 456
▲
8
Mia Pohankova
SVK, 0
111
Punti
5
Tornei
457
Best: 296
▼
-91
Eri Shimizu
JPN, 28-05-1998
111
Punti
23
Tornei
458
Best: 304
▼
-17
Andreea Prisacariu
ROU, 09-02-2000
111
Punti
24
Tornei
459
Best: 180
▼
-5
Yuliya Hatouka
BLR, 24-04-2000
111
Punti
14
Tornei
460
Best: 377
▲
6
Iva Primorac
CRO, 10-04-1996
111
Punti
21
Tornei
461
Best: 5
▲
6
Sara Errani
ITA, 29-04-1987
110
Punti
11
Tornei
462
Best: 190
▲
6
Berfu Cengiz
TUR, 18-10-1999
110
Punti
13
Tornei
463
Best: 463
▲
6
Matilde Paoletti
ITA, 0
110
Punti
9
Tornei
464
Best: 464
▲
194
Elizara Yaneva
BUL, 0
110
Punti
10
Tornei
465
Best: 465
▲
5
Fangran Tian
CHN, 0
110
Punti
13
Tornei
466
Best: 466
▲
22
Hayu Kinoshita
JPN, 0
110
Punti
19
Tornei
467
Best: 467
▲
4
Amelia Honer
USA, 0
109
Punti
8
Tornei
468
Best: 468
▼
-7
Ana Candiotto
BRA, 0
109
Punti
18
Tornei
469
Best: 434
▲
3
Meiqi Guo
CHN, 09-01-2000
109
Punti
20
Tornei
470
Best: 470
▲
3
Joelle Steur
GER, 30-03-2004
109
Punti
16
Tornei
471
Best: 36
▼
-110
Nadia Podoroska
ARG, 10-02-1997
108
Punti
4
Tornei
472
Best: 472
▲
3
Alessandra Mazzola
ITA, 0
108
Punti
19
Tornei
473
Best: 473
▲
3
Vittoria Paganetti
ITA, 0
108
Punti
16
Tornei
474
Best: 427
▼
-15
Ariana Arseneault
CAN, 15-06-2002
107
Punti
12
Tornei
475
Best: 466
▲
2
Alice Gillan
GBR, 15-08-1998
107
Punti
18
Tornei
476
Best: 442
▲
2
Emily Seibold
GER, 01-01-2000
107
Punti
20
Tornei
477
Best: 477
▼
-25
Veronika Podrez
UKR, 0
107
Punti
21
Tornei
478
Best: 199
▼
-32
Naiktha Bains
GBR, 17-12-1997
106
Punti
15
Tornei
479
Best: 479
▲
222
Rada Zolotareva
RUS, 0
106
Punti
9
Tornei
480
Best: 480
▲
2
Weronika Ewald
POL, 0
105
Punti
15
Tornei
481
Best: 442
▲
2
Jasmijn Gimbrere
NED, 06-03-2001
105
Punti
21
Tornei
482
Best: 482
▲
2
Lucija Ciric Bagaric
CRO, 0
104
Punti
22
Tornei
483
Best: 405
▲
4
Pia Lovric
SLO, 23-04-2002
104
Punti
17
Tornei
484
Best: 132
▲
1
Jamie Loeb
USA, 08-03-1995
103
Punti
19
Tornei
485
Best: 284
▲
6
Sara Cakarevic
FRA, 12-03-1997
103
Punti
17
Tornei
486
Best: 486
--
0
Alina Granwehr
SUI, 13-07-2003
103
Punti
13
Tornei
487
Best: 380
▲
2
Oana Georgeta Simion
ROU, 08-03-1996
103
Punti
22
Tornei
488
Best: 127
▲
2
Fangzhou Liu
CHN, 12-12-1995
102
Punti
11
Tornei
489
Best: 339
▲
5
Diana Martynov
FRA, 25-04-2001
102
Punti
18
Tornei
490
Best: 230
▲
2
Shiho Akita
JPN, 18-01-1990
102
Punti
18
Tornei
491
Best: 491
▲
2
Josy Daems
GER, 0
102
Punti
18
Tornei
492
Best: 444
▲
3
Sara Daavettila
USA, 17-12-1997
101
Punti
17
Tornei
493
Best: 493
▲
3
Carolyn Ansari
USA, 0
101
Punti
18
Tornei
494
Best: 494
▲
16
Yara Bartashevich
FRA, 0
100
Punti
20
Tornei
495
Best: 495
▼
-65
Alevtina Ibragimova
RUS, 0
100
Punti
27
Tornei
496
Best: 404
▼
-15
Mina Hodzic
GER, 06-06-2002
100
Punti
20
Tornei
497
Best: 497
▲
2
Jeline Vandromme
BEL, 0
100
Punti
9
Tornei
498
Best: 498
--
0
Kira Pavlova
RUS, 0
100
Punti
18
Tornei
499
Best: 338
▲
2
Riya Bhatia
IND, 24-09-1997
99
Punti
16
Tornei
500
Best: 40
▲
3
Tereza Martincova
CZE, 24-10-1994
98
Punti
12
Tornei
501
Best: 322
▼
-61
Elena Malygina
EST, 27-05-2000
98
Punti
14
Tornei
502
Best: 210
▼
-2
Gergana Topalova
BUL, 22-02-2000
98
Punti
15
Tornei
503
Best: 503
▲
2
Camilla Zanolini
ITA, 0
98
Punti
15
Tornei
504
Best: 2
▲
2
Petra Kvitova
CZE, 08-03-1990
97
Punti
9
Tornei
505
Best: 201
▼
-99
Lina Glushko
ISR, 12-01-2000
97
Punti
23
Tornei
506
Best: 478
▲
37
Lamis Alhussein Abdel Aziz
EGY, 24-04-1998
97
Punti
19
Tornei
507
Best: 362
▼
-118
Daria Kudashova
RUS, 28-03-2003
96
Punti
18
Tornei
508
Best: 343
▼
-1
Viktoria Morvayova
SVK, 10-03-2001
96
Punti
22
Tornei
509
Best: 509
--
0
Anja Stankovic
SRB, 0
96
Punti
17
Tornei
510
Best: 510
▼
-8
Dasha Plekhanova
CAN, 0
95
Punti
11
Tornei
511
Best: 200
▲
47
Sofya Lansere
RUS, 29-09-2000
95
Punti
17
Tornei
512
Best: 512
--
0
Alexis Blokhina
USA, 0
95
Punti
12
Tornei
513
Best: 513
▼
-5
Hikaru Sato
JPN, 05-04-1999
95
Punti
15
Tornei
514
Best: 335
▲
23
Ekaterina Yashina
RUS, 06-08-1993
94
Punti
27
Tornei
515
Best: 493
▼
-4
Fernanda Labrana
CHI, 13-03-1999
94
Punti
21
Tornei
516
Best: 516
--
0
Monika Stankiewicz
POL, 0
94
Punti
14
Tornei
517
Best: 517
--
0
Lavinia Tanasie
ROU, 0
94
Punti
17
Tornei
518
Best: 169
--
0
Yuki Naito
JPN, 16-02-2001
94
Punti
23
Tornei
519
Best: 519
--
0
Vaidehee Chaudhari
IND, 0
94
Punti
17
Tornei
520
Best: 449
--
0
Jada Robinson
USA, 29-01-1999
94
Punti
19
Tornei
521
Best: 26
--
0
Anna Karolina Schmiedlova
SVK, 13-09-1994
93
Punti
9
Tornei
522
Best: 522
▼
-9
Isis Louise Van Den Broek
NED, 0
93
Punti
13
Tornei
523
Best: 368
▼
-8
Gabriella Da Silva Fick
AUS, 23-08-2000
93
Punti
15
Tornei
524
Best: 524
▼
-20
Beatrice Ricci
ITA, 0
93
Punti
14
Tornei
525
Best: 525
▼
-2
Yelyzaveta Kotliar
UKR, 0
93
Punti
23
Tornei
526
Best: 526
▼
-1
Ekaterina Maklakova
RUS, 0
93
Punti
15
Tornei
527
Best: 527
▲
59
Draginja Vukovic
SRB, 27-04-2000
93
Punti
16
Tornei
528
Best: 263
▼
-4
Stephanie Wagner
GER, 17-09-1994
93
Punti
19
Tornei
529
Best: 332
▼
-7
Thasaporn Naklo
THA, 20-08-2001
92
Punti
14
Tornei
530
Best: 530
▲
53
Luisa Meyer Auf Der Heide
GER, 0
92
Punti
19
Tornei
531
Best: 531
▼
-5
Stefania Bojica
ROU, 0
92
Punti
20
Tornei
532
Best: 188
▼
-35
Marie Benoit
BEL, 16-03-1995
91
Punti
9
Tornei
533
Best: 533
▼
-5
Rinko Matsuda
JPN, 0
91
Punti
23
Tornei
534
Best: 534
▼
-5
Amelie Van Impe
BEL, 0
91
Punti
17
Tornei
535
Best: 535
▼
-5
Kristiana Sidorova
RUS, 0
91
Punti
19
Tornei
536
Best: 536
▼
-5
Hannah Klugman
GBR, 0
90
Punti
12
Tornei
537
Best: 537
▼
-5
Angelina Voloshchuk
POR, 0
90
Punti
14
Tornei
538
Best: 317
▲
13
Ashley Lahey
USA, 26-10-1999
90
Punti
13
Tornei
539
Best: 539
▼
-6
Mariella Thamm
GER, 0
90
Punti
11
Tornei
540
Best: 456
▼
-6
Aunchisa Chanta
THA, 12-09-2002
90
Punti
11
Tornei
541
Best: 541
▼
-14
Arina Bulatova
RUS, 0
90
Punti
20
Tornei
542
Best: 542
▼
-6
Antonia Vergara Rivera
CHI, 0
89
Punti
18
Tornei
543
Best: 543
▼
-5
Makenna Jones
USA, 0
89
Punti
21
Tornei
544
Best: 544
▼
-4
Julia Adams
USA, 0
89
Punti
23
Tornei
545
Best: 181
▲
42
Darya Astakhova
RUS, 26-01-2002
88
Punti
11
Tornei
546
Best: 546
▼
-5
Jenny Lim
FRA, 0
88
Punti
21
Tornei
547
Best: 487
▲
8
Verena Meliss
ITA, 21-07-1997
88
Punti
21
Tornei
548
Best: 531
▼
-9
Jessica Bertoldo
ITA, 01-10-1992
88
Punti
14
Tornei
549
Best: 549
▼
-7
Maria Urrutia
ARG, 09-03-2001
88
Punti
14
Tornei
550
Best: 542
▼
-6
Ania Hertel
POL, 27-10-2000
88
Punti
20
Tornei
551
Best: 551
▼
-6
Joy De Zeeuw
NED, 0
87
Punti
19
Tornei
552
Best: 552
▼
-6
Maria Sara Popa
ROU, 0
87
Punti
21
Tornei
553
Best: 548
▼
-5
Katerina Tsygourova
SUI, 11-05-2000
86
Punti
19
Tornei
554
Best: 554
▲
55
Alana Subasic
AUS, 0
85
Punti
15
Tornei
555
Best: 555
▲
20
Monique Barry
NZL, 0
85
Punti
17
Tornei
556
Best: 556
▲
21
Hibah Shaikh
USA, 25-09-2002
85
Punti
16
Tornei
557
Best: 493
▼
-1
Rasheeda Mcadoo
USA, 30-06-1995
85
Punti
16
Tornei
558
Best: 558
▲
64
Lidia Encheva
BUL, 0
85
Punti
16
Tornei
559
Best: 352
▼
-2
Arlinda Rushiti
XKX, 27-03-1999
85
Punti
16
Tornei
560
Best: 560
▲
14
Alba Rey Garcia
ESP, 29-06-2002
85
Punti
23
Tornei
561
Best: 561
▼
-47
Luca Udvardy
HUN, 0
84
Punti
14
Tornei
562
Best: 558
▼
-3
Boyoung Jeong
KOR, 21-05-2003
84
Punti
18
Tornei
563
Best: 470
▼
-16
Punnin Kovapitukted
THA, 05-02-2003
84
Punti
16
Tornei
564
Best: 564
▼
-14
Nahia Berecoechea
FRA, 0
83
Punti
18
Tornei
565
Best: 73
▼
-3
Sachia Vickery
USA, 11-05-1995
82
Punti
8
Tornei
566
Best: 566
▼
-31
Ella Mcdonald
GBR, 0
82
Punti
18
Tornei
567
Best: 567
▲
58
Alicia Dudeney
GBR, 0
82
Punti
7
Tornei
568
Best: 568
▼
-5
Kristina Kroitor
RUS, 0
82
Punti
12
Tornei
569
Best: 569
▲
12
Carolina Kuhl
GER, 0
82
Punti
13
Tornei
570
Best: 570
▼
-6
Jenna Defalco
USA, 0
82
Punti
20
Tornei
571
Best: 114
▼
-5
Su Jeong Jang
KOR, 13-03-1995
81
Punti
13
Tornei
572
Best: 149
▼
-18
Martina Capurro Taborda
ARG, 04-12-1997
81
Punti
15
Tornei
573
Best: 149
▼
-6
Katrina Scott
USA, 11-06-2004
81
Punti
12
Tornei
574
Best: 205
▼
-13
Chihiro Muramatsu
JPN, 22-05-1998
81
Punti
16
Tornei
575
Best: 1
▼
-6
Venus Williams
USA, 17-06-1980
80
Punti
3
Tornei
576
Best: 576
▼
-6
Adelina Lachinova
LAT, 0
80
Punti
15
Tornei
577
Best: 577
▼
-6
Sarah Van Emst
NED, 0
80
Punti
16
Tornei
578
Best: 572
▼
-2
Eva Voracek
GER, 26-03-1999
80
Punti
16
Tornei
579
Best: 579
▼
-6
Bianca Barbulescu
ROU, 0
80
Punti
18
Tornei
580
Best: 580
▼
-31
Melisa Ercan
AUS, 0
78
Punti
16
Tornei
581
Best: 217
▼
-3
Sophie Chang
USA, 28-05-1997
78
Punti
18
Tornei
582
Best: 582
▼
-3
Jana Kovackova
CZE, 0
78
Punti
9
Tornei
583
Best: 463
▼
-11
Ilay Yoruk
TUR, 05-11-2001
78
Punti
16
Tornei
584
Best: 584
▼
-32
Victoria Osuigwe
USA, 0
78
Punti
12
Tornei
585
Best: 585
▼
-3
Gina Dittmann
GER, 0
78
Punti
15
Tornei
586
Best: 586
▼
-1
Loes Ebeling Koning
NED, 0
77
Punti
18
Tornei
587
Best: 587
▼
-3
Marie Vogt
GER, 0
77
Punti
21
Tornei
588
Best: 588
▲
10
Arianna Zucchini
ITA, 0
76
Punti
14
Tornei
589
Best: 589
▼
-1
Alyssa Reguer
FRA, 0
76
Punti
23
Tornei
590
Best: 590
▼
-1
Rachel Gailis
USA, 0
76
Punti
7
Tornei
591
Best: 591
▼
-1
Marine Szostak
FRA, 0
76
Punti
18
Tornei
592
Best: 592
▼
-1
Ziva Falkner
SLO, 0
76
Punti
19
Tornei
593
Best: 580
▼
-1
Jaeda Daniel
USA, 28-07-1999
76
Punti
19
Tornei
594
Best: 46
▼
-1
Danka Kovinic
MNE, 18-11-1994
75
Punti
4
Tornei
595
Best: 595
▼
-1
Ena Koike
JPN, 0
75
Punti
18
Tornei
596
Best: 596
▼
-1
Anastasiya Lopata
UKR, 0
75
Punti
5
Tornei
597
Best: 555
▼
-32
Camila Romero
ECU, 05-10-1998
75
Punti
22
Tornei
598
Best: 598
▼
-38
Maria Golovina
RUS, 0
74
Punti
13
Tornei
599
Best: 599
▲
13
Ellie Schoppe
USA, 0
73
Punti
15
Tornei
600
Best: 114
▼
-3
Erika Sema
JPN, 24-11-1988
73
Punti
14
Tornei
601
Best: 487
▼
-1
Elena Milovanovic
SRB, 31-01-2001
73
Punti
17
Tornei
602
Best: 191
▼
-1
Jesika Maleckova
CZE, 16-08-1994
72
Punti
11
Tornei
603
Best: 595
▼
-1
Marcelina Podlinska
POL, 27-05-1999
72
Punti
15
Tornei
604
Best: 445
--
0
Aneta Laboutkova
CZE, 10-05-2000
72
Punti
17
Tornei
605
Best: 605
--
0
Sarah Iliev
FRA, 0
71
Punti
17
Tornei
606
Best: 492
▲
15
Amy Zhu
USA, 28-10-1994
71
Punti
22
Tornei
607
Best: 213
▲
4
Eudice Chong
HKG, 22-04-1996
70
Punti
17
Tornei
608
Best: 377
▲
5
Maria Portillo Ramirez
MEX, 08-05-1999
70
Punti
16
Tornei
609
Best: 607
▼
-2
Honoka Kobayashi
JPN, 23-04-2000
70
Punti
17
Tornei
610
Best: 610
▲
4
Alena Kovackova
CZE, 0
69
Punti
8
Tornei
611
Best: 611
▲
76
Gina Feistel
POL, 0
69
Punti
11
Tornei
612
Best: 440
▼
-16
Noelia Zeballos
BOL, 02-05-1994
69
Punti
18
Tornei
613
Best: 613
▲
3
Maria Martinez Vaquero
ESP, 0
69
Punti
12
Tornei
614
Best: 348
▲
3
Kamilla Bartone
LAT, 07-06-2002
69
Punti
12
Tornei
615
Best: 615
▲
3
Varvara Panshina
RUS, 0
69
Punti
14
Tornei
616
Best: 616
▲
3
Britt Du Pree
NED, 0
69
Punti
15
Tornei
617
Best: 617
▼
-14
Francesca Pace
ITA, 0
69
Punti
15
Tornei
618
Best: 601
▲
2
Jiangxue Han
CHN, 28-11-2001
69
Punti
17
Tornei
619
Best: 114
▲
5
Storm Hunter
AUS, 11-08-1994
67
Punti
5
Tornei
620
Best: 620
▼
-10
Valentina Steiner
GER, 0
67
Punti
13
Tornei
621
Best: 621
▲
5
Daria Egorova
RUS, 0
67
Punti
7
Tornei
622
Best: 622
▲
6
Johanne Svendsen
DEN, 0
67
Punti
13
Tornei
623
Best: 623
▲
6
Victoria Allen
GBR, 26-02-2001
67
Punti
15
Tornei
624
Best: 346
▲
7
Natsumi Kawaguchi
JPN, 28-06-2002
67
Punti
18
Tornei
625
Best: 150
▼
-17
Hiroko Kuwata
JPN, 18-12-1990
67
Punti
20
Tornei
626
Best: 626
▲
4
Eva Maria Ionescu
ROU, 0
67
Punti
20
Tornei
627
Best: 627
▼
-59
Luiza Fullana
BRA, 0
66
Punti
16
Tornei
628
Best: 623
▲
4
Esther Adeshina
GBR, 04-10-2001
66
Punti
19
Tornei
629
Best: 504
▲
5
Adrienn Nagy
HUN, 24-03-2001
66
Punti
22
Tornei
630
Best: 374
▲
5
Valeriia Iushchenko
RUS, 26-06-1999
65
Punti
10
Tornei
631
Best: 511
▲
33
Zeel Desai
IND, 18-02-1999
65
Punti
14
Tornei
632
Best: 632
▼
-9
Astrid Cirotte
FRA, 0
65
Punti
19
Tornei
633
Best: 20
▲
3
Ana Konjuh
CRO, 27-12-1997
64
Punti
21
Tornei
634
Best: 319
▲
3
Naho Sato
JPN, 23-01-2001
64
Punti
18
Tornei
635
Best: 466
▲
4
Ema Burgic
BIH, 22-08-1992
64
Punti
10
Tornei
636
Best: 497
▲
4
Valeria Bhunu
ZIM, 03-04-1995
64
Punti
12
Tornei
637
Best: 375
▲
4
Olga Helmi
DEN, 27-03-2000
64
Punti
15
Tornei
638
Best: 638
▲
4
Marie Weckerle
LUX, 0
64
Punti
16
Tornei
639
Best: 398
▼
-86
Clara Vlasselaer
BEL, 03-03-2001
64
Punti
20
Tornei
640
Best: 640
▼
-41
Jiaqi Wang
CHN, 0
63
Punti
18
Tornei
641
Best: 504
▼
-3
Celia Cervino Ruiz
ESP, 14-12-1997
63
Punti
11
Tornei
642
Best: 212
▼
-15
Jana Kolodynska
BLR, 10-08-2003
63
Punti
8
Tornei
643
Best: 643
▼
-37
Chenting Zhu
CHN, 0
63
Punti
11
Tornei
644
Best: 11
▼
-1
Alizé Cornet
FRA, 22-01-1990
62
Punti
6
Tornei
645
Best: 190
▼
-12
Alice Robbe
FRA, 10-05-2000
62
Punti
21
Tornei
646
Best: 646
▼
-2
Dana Guzman
PER, 0
62
Punti
5
Tornei
647
Best: 179
▼
-2
Cristina Dinu
ROU, 18-01-1993
62
Punti
8
Tornei
648
Best: 254
▼
-68
Misaki Matsuda
JPN, 21-08-1998
62
Punti
9
Tornei
649
Best: 649
▼
-3
Laura Mair
ITA, 0
62
Punti
13
Tornei
650
Best: 650
▼
-3
Kateryna Lazarenko
UKR, 0
62
Punti
14
Tornei
651
Best: 651
▲
9
Ksenia Zaytseva
RUS, 0
62
Punti
18
Tornei
652
Best: 652
▼
-3
Milana Zhabrailova
RUS, 10-02-2003
62
Punti
23
Tornei
653
Best: 653
▼
-3
Lucie Havlickova
CZE, 0
61
Punti
5
Tornei
654
Best: 654
▼
-3
Dimitra Pavlou
GRE, 0
61
Punti
11
Tornei
655
Best: 655
▼
-3
Angella Okutoyi
KEN, 0
61
Punti
9
Tornei
656
Best: 656
▲
41
Sara Dols
ESP, 0
61
Punti
16
Tornei
657
Best: 657
▲
28
Rebecca Munk Mortensen
DEN, 0
61
Punti
16
Tornei
658
Best: 658
▼
-3
Alyssa Ahn
USA, 0
60
Punti
13
Tornei
659
Best: 515
▲
31
Angelica Raggi
ITA, 14-11-1998
60
Punti
17
Tornei
660
Best: 660
▼
-3
Vaishnavi Adkar
IND, 0
60
Punti
14
Tornei
661
Best: 26
▼
-2
Tamira Paszek
AUT, 06-12-1990
60
Punti
12
Tornei
662
Best: 34
▼
-8
Saisai Zheng
CHN, 05-02-1994
59
Punti
9
Tornei
663
Best: 663
▼
-2
Maaya Rajeshwaran Revathi
IND, 0
59
Punti
3
Tornei
664
Best: 283
▼
-2
Caijsa Hennemann
SWE, 22-03-2001
59
Punti
5
Tornei
665
Best: 665
▼
-9
Evialina Laskevich
BLR, 0
59
Punti
10
Tornei
666
Best: 666
▲
48
Natsuki Yoshimoto
JPN, 0
59
Punti
9
Tornei
667
Best: 143
▲
50
Deborah Chiesa
ITA, 13-06-1996
59
Punti
11
Tornei
668
Best: 523
▼
-5
Chantal Sauvant
GER, 08-05-2002
59
Punti
13
Tornei
669
Best: 669
▲
14
Sofia Cabezas Dominguez
VEN, 0
59
Punti
15
Tornei
670
Best: 670
▼
-4
Patricija Paukstyte
LTU, 0
58
Punti
12
Tornei
671
Best: 531
▼
-4
Arina Vasilescu
ROU, 06-03-1997
58
Punti
14
Tornei
672
Best: 668
▼
-4
Zoziya Kardava
GEO, 15-07-2001
58
Punti
16
Tornei
673
Best: 199
▼
-4
Kaylah Mcphee
AUS, 04-02-1998
57
Punti
13
Tornei
674
Best: 604
▼
-4
Marie Mettraux
SUI, 07-04-2000
57
Punti
13
Tornei
675
Best: 675
▲
1
Alexandra Shubladze
RUS, 0
57
Punti
8
Tornei
676
Best: 612
▼
-5
Diana Demidova
RUS, 26-09-1997
57
Punti
13
Tornei
677
Best: 677
▼
-5
Iva Ivanova
BUL, 0
57
Punti
16
Tornei
678
Best: 678
▼
-5
Mara Guth
GER, 0
57
Punti
17
Tornei
679
Best: 356
▼
-14
Nagi Hanatani
JPN, 07-03-1995
57
Punti
18
Tornei
680
Best: 680
▼
-5
Anastasiia Gureva
RUS, 0
56
Punti
16
Tornei
681
Best: 464
▼
-4
Daria Frayman
CYP, 22-03-2002
56
Punti
8
Tornei
682
Best: 682
▲
98
Federica Sacco
ITA, 20-04-2002
56
Punti
13
Tornei
683
Best: 683
▼
-5
Ekaterina Perelygina
AUT, 0
56
Punti
14
Tornei
684
Best: 433
▼
-5
Michika Ozeki
JPN, 17-03-1992
56
Punti
17
Tornei
685
Best: 380
▼
-70
Sofia Rocchetti
ITA, 23-08-2002
55
Punti
16
Tornei
686
Best: 387
▼
-5
Jacqueline Cabaj Awad
SWE, 28-01-1996
55
Punti
11
Tornei
687
Best: 548
▼
-3
Arabella Koller
AUT, 31-08-2000
55
Punti
14
Tornei
688
Best: 685
▲
1
Laura Svatikova
SVK, 29-04-1994
55
Punti
16
Tornei
689
Best: 689
▼
-36
Yuno Kitahara
JPN, 0
55
Punti
17
Tornei
690
Best: 450
▲
8
Dasha Ivanova
USA, 11-10-1996
55
Punti
19
Tornei
691
Best: 691
▼
-5
Alexis Nguyen
USA, 0
54
Punti
11
Tornei
692
Best: 692
▼
-4
Maria Sholokhova
RUS, 0
54
Punti
9
Tornei
693
Best: 693
▼
-11
Berta Bonardi
ARG, 0
54
Punti
12
Tornei
694
Best: 694
▲
35
Camilla Gennaro
ITA, 0
54
Punti
15
Tornei
695
Best: 695
▲
11
Daria Yesypchuk
UKR, 0
54
Punti
18
Tornei
696
Best: 549
▼
-5
Chengyiyi Yuan
CHN, 24-08-2000
53
Punti
25
Tornei
697
Best: 525
▼
-5
Ayumi Miyamoto
JPN, 18-12-2000
53
Punti
14
Tornei
698
Best: 626
▲
12
Vicky Van De Peer
BEL, 11-01-2001
53
Punti
15
Tornei
699
Best: 566
▲
32
Noelia Bouzo Zanotti
ESP, 06-09-1999
53
Punti
21
Tornei
700
Best: 700
▼
-7
Maria Fernanda Navarro Oliva
MEX, 0
52
Punti
11
Tornei
701
Best: 351
▼
-6
Emma Lene
FRA, 15-07-1999
52
Punti
10
Tornei
702
Best: 652
▼
-6
Salma Ewing
USA, 28-08-2000
52
Punti
12
Tornei
703
Best: 468
▲
34
Mayuka Aikawa
JPN, 02-04-1998
52
Punti
14
Tornei
704
Best: 383
▼
-4
Dalayna Hewitt
USA, 16-12-2000
51
Punti
14
Tornei
705
Best: 705
▼
-11
Candela Vazquez
ARG, 0
51
Punti
5
Tornei
706
Best: 706
▼
-4
Ida Wobker
GER, 0
51
Punti
8
Tornei
707
Best: 707
▼
-4
Rinon Okuwaki
JPN, 0
51
Punti
9
Tornei
708
Best: 708
▼
-4
Klaudija Bubelyte
LTU, 0
51
Punti
10
Tornei
709
Best: 497
▲
45
Fiona Ganz
SUI, 16-09-2000
51
Punti
14
Tornei
710
Best: 710
▼
-3
Ksenia Efremova
FRA, 0
50
Punti
12
Tornei
711
Best: 711
▼
-2
Yujia Huang
CHN, 0
50
Punti
13
Tornei
712
Best: 712
▲
47
Mia Horvit
USA, 0
50
Punti
14
Tornei
713
Best: 12
▼
-2
Yanina Wickmayer
BEL, 20-10-1989
49
Punti
8
Tornei
714
Best: 188
▼
-1
Akiko Omae
JPN, 29-01-1993
49
Punti
8
Tornei
715
Best: 715
--
0
Beatrise Zeltina
LAT, 0
49
Punti
8
Tornei
716
Best: 716
--
0
Isabella Maria Serban
ITA, 0
49
Punti
10
Tornei
717
Best: 685
▲
17
Laia Petretic
FRA, 07-04-2004
49
Punti
12
Tornei
718
Best: 718
--
0
Kayo Nishimura
JPN, 0
49
Punti
17
Tornei
719
Best: 309
--
0
Lucia Cortez Llorca
ESP, 05-06-2000
48
Punti
13
Tornei
720
Best: 317
▼
-12
Michaela Bayerlova
CZE, 14-12-1998
48
Punti
20
Tornei
721
Best: 283
▼
-9
Alexandra Bozovic
AUS, 15-02-1999
48
Punti
7
Tornei
722
Best: 722
▼
-1
Anastasia Bertacchi
ITA, 0
48
Punti
11
Tornei
723
Best: 723
▼
-1
Briana Szabo
ROU, 0
48
Punti
16
Tornei
724
Best: 724
▼
-1
Edda Mamedova
RUS, 0
48
Punti
8
Tornei
725
Best: 725
▼
-1
Nina Radovanovic
FRA, 0
48
Punti
11
Tornei
726
Best: 726
▼
-1
Chloe Noel
FRA, 0
48
Punti
11
Tornei
727
Best: 546
▲
11
Angelina Wirges
GER, 17-06-2002
48
Punti
18
Tornei
728
Best: 411
▲
4
Jessica Failla
USA, 05-07-1997
47
Punti
14
Tornei
729
Best: 286
▼
-9
Freya Christie
GBR, 08-11-1997
47
Punti
14
Tornei
730
Best: 730
▲
18
Tahlia Kokkinis
AUS, 0
47
Punti
10
Tornei
731
Best: 731
▲
2
Jimar Gerald Gonzalez
CHI, 17-01-2002
47
Punti
13
Tornei
732
Best: 732
▲
3
Mary Lewis
USA, 0
47
Punti
13
Tornei
733
Best: 733
▼
-6
Meng-Yi Chen
CHN, 0
47
Punti
13
Tornei
734
Best: 734
▲
2
Jana Otzipka
BEL, 0
47
Punti
13
Tornei
735
Best: 735
▼
-7
Justina Gonzalez Daniele
ARG, 0
47
Punti
13
Tornei
736
Best: 603
▼
-88
Elina Nepliy
RUS, 23-10-1997
47
Punti
14
Tornei
737
Best: 628
▼
-7
Romina Ccuno
PER, 01-09-2002
47
Punti
16
Tornei
738
Best: 35
▲
7
Madison Brengle
USA, 03-04-1990
46
Punti
9
Tornei
739
Best: 297
▼
-59
Julieta Estable
ARG, 15-07-1997
46
Punti
13
Tornei
740
Best: 584
▼
-1
Nadiia Kolb
UKR, 19-01-1993
46
Punti
20
Tornei
741
Best: 698
▼
-1
Enola Chiesa
ITA, 16-07-2000
46
Punti
15
Tornei
742
Best: 742
--
0
Jiayi Wang
CHN, 0
46
Punti
14
Tornei
743
Best: 743
--
0
Madelief Hageman
NED, 0
46
Punti
16
Tornei
744
Best: 708
▲
27
Linda Sevcikova
CZE, 09-06-1998
46
Punti
18
Tornei
745
Best: 123
▼
-1
Mirjam Bjorklund
SWE, 29-07-1998
45
Punti
5
Tornei
746
Best: 746
▲
1
Gaeul Jang
KOR, 0
45
Punti
10
Tornei
747
Best: 747
▲
2
Eliska Tichackova
CZE, 0
45
Punti
3
Tornei
748
Best: 748
▲
2
Sarah Melany Fajmonova
CZE, 0
45
Punti
6
Tornei
749
Best: 648
▲
9
Kylie Collins
USA, 04-12-2002
45
Punti
9
Tornei
750
Best: 750
▲
1
Christasha Mcneil
USA, 0
45
Punti
10
Tornei
751
Best: 720
▲
1
Stefania Rogozinska Dzik
POL, 07-07-2001
45
Punti
10
Tornei
752
Best: 752
▲
3
Astrid Brune Olsen
NOR, 23-06-1999
45
Punti
16
Tornei
753
Best: 753
▲
3
Mika Stojsavljevic
GBR, 0
44
Punti
10
Tornei
754
Best: 754
▲
3
Ekaterina Khayrutdinova
RUS, 0
44
Punti
6
Tornei
755
Best: 755
▲
100
Daria Khomutsianskaya
BLR, 0
44
Punti
7
Tornei
756
Best: 269
▼
-51
Anna Kubareva
BLR, 06-02-2001
44
Punti
11
Tornei
757
Best: 429
▲
3
Daria Kuczer
POL, 26-02-1999
44
Punti
13
Tornei
758
Best: 758
▲
3
Daria Zelinskaya
RUS, 0
44
Punti
14
Tornei
759
Best: 759
▲
3
Salma Drugdova
SVK, 0
44
Punti
14
Tornei
760
Best: 674
▲
10
Marie Villet
FRA, 17-11-1996
44
Punti
17
Tornei
761
Best: 278
▼
-15
Amina Anshba
RUS, 09-09-1999
43
Punti
15
Tornei
762
Best: 382
▲
3
Anna Gabric
GER, 20-05-1998
43
Punti
6
Tornei
763
Best: 763
▲
3
Raquel Gonzalez Vilar
ESP, 0
43
Punti
8
Tornei
764
Best: 764
▲
3
Junhan Zhang
CHN, 0
43
Punti
12
Tornei
765
Best: 765
▲
3
Mio Mushika
JPN, 0
43
Punti
13
Tornei
766
Best: 714
▲
3
Solymar Colling
USA, 21-04-2000
43
Punti
13
Tornei
767
Best: 359
▲
12
Adriana Reami
USA, 13-11-1997
43
Punti
13
Tornei
768
Best: 768
▼
-5
Maria Kalyakina
RUS, 0
43
Punti
17
Tornei
769
Best: 468
▲
16
Merel Hoedt
NED, 20-08-1999
43
Punti
17
Tornei
770
Best: 770
▲
63
Anna Petkovic
GER, 0
42
Punti
12
Tornei
771
Best: 590
▲
2
Funa Kozaki
JPN, 27-06-2001
42
Punti
8
Tornei
772
Best: 772
▼
-31
Victoria Gomez
ESP, 0
42
Punti
9
Tornei
773
Best: 773
▲
1
Anita Sahdiieva
UKR, 0
42
Punti
10
Tornei
774
Best: 774
▼
-21
On Yu Choi
KOR, 0
42
Punti
10
Tornei
775
Best: 410
▼
-11
Bunyawi Thamchaiwat
THA, 29-07-1998
42
Punti
11
Tornei
776
Best: 776
▼
-4
Yujin Kim
KOR, 0
42
Punti
13
Tornei
777
Best: 777
▲
40
Suana Tucakovic
BIH, 0
42
Punti
13
Tornei
778
Best: 619
▼
-1
Demi Tran
NED, 26-11-2000
42
Punti
16
Tornei
779
Best: 779
▼
-1
Viola Turini
ITA, 0
41
Punti
16
Tornei
780
Best: 780
▼
-54
Ya Yi Yang
TPE, 0
41
Punti
13
Tornei
781
Best: 135
▼
-5
Alizé Lim
FRA, 13-07-1990
41
Punti
13
Tornei
782
Best: 782
▲
23
Valentina Mediorreal Arias
COL, 0
40
Punti
8
Tornei
783
Best: 783
▲
18
Yasmin Ezzat
EGY, 0
40
Punti
13
Tornei
784
Best: 784
▼
-2
Tilwith Di Girolami
BEL, 0
40
Punti
13
Tornei
785
Best: 785
▲
1
Lilian Poling
USA, 0
40
Punti
17
Tornei
786
Best: 786
▲
83
Giulia Safina Popa
ROU, 0
39
Punti
6
Tornei
787
Best: 787
▲
1
Akanksha Nitture
IND, 08-03-2003
39
Punti
12
Tornei
788
Best: 788
▲
1
Mao Mushika
JPN, 0
39
Punti
6
Tornei
789
Best: 789
▲
20
Victoria Milovanova
RUS, 0
39
Punti
9
Tornei
790
Best: 790
▼
-15
Carla Markus
ARG, 0
39
Punti
12
Tornei
791
Best: 192
▼
-1
Federica Di Sarra
ITA, 16-05-1990
38
Punti
10
Tornei
792
Best: 145
▼
-93
Natalija Stevanovic
SRB, 25-07-1994
38
Punti
10
Tornei
793
Best: 793
▼
-6
Nauhany Vitoria Leme Da Silva
BRA, 0
38
Punti
3
Tornei
794
Best: 343
▼
-3
Jessie Aney
USA, 19-04-1998
38
Punti
8
Tornei
795
Best: 200
▼
-3
Ashley Kratzer
USA, 08-02-1999
38
Punti
3
Tornei
796
Best: 720
▼
-3
Alexandra Vagramov
CAN, 01-06-2001
38
Punti
9
Tornei
797
Best: 330
▼
-123
Ksenia Laskutova
RUS, 29-08-1996
38
Punti
13
Tornei
798
Best: 798
▼
-2
Kristina Liutova
RUS, 0
37
Punti
6
Tornei
799
Best: 552
▼
-2
Sofia Milatova
SVK, 08-11-2000
37
Punti
8
Tornei
800
Best: 800
▼
-2
Aruzhan Sagandykova
KAZ, 0
37
Punti
10
Tornei
801
Best: 801
▼
-2
Luciana Moyano
ARG, 0
37
Punti
11
Tornei
802
Best: 729
▼
-2
Raphaelle Lacasse
CAN, 16-08-2000
37
Punti
12
Tornei
803
Best: 627
--
0
Gaia Squarcialupi
ITA, 23-10-1997
37
Punti
14
Tornei
804
Best: 747
▲
36
Julia Konishi Camargo Silva
BRA, 26-01-2000
37
Punti
19
Tornei
805
Best: 5
▼
-1
Eugenie Bouchard
CAN, 25-02-1994
36
Punti
2
Tornei
806
Best: 806
▲
18
Brenda Fruhvirtova
CZE, 0
36
Punti
5
Tornei
807
Best: 330
--
0
Nika Radisic
SLO, 19-03-2000
36
Punti
8
Tornei
808
Best: 739
▲
3
Franziska Sziedat
GER, 06-08-2000
36
Punti
10
Tornei
809
Best: 809
▲
22
Tian Jialin
CHN, 0
36
Punti
12
Tornei
810
Best: 175
▼
-4
Peangtarn Plipuech
THA, 15-11-1992
35
Punti
11
Tornei
811
Best: 159
▼
-3
Jing-Jing Lu
CHN, 05-05-1989
35
Punti
11
Tornei
812
Best: 461
▲
9
Mell Reasco Gonzalez
ECU, 23-07-2002
35
Punti
5
Tornei
813
Best: 813
▼
-1
Eva Bennemann
GER, 0
35
Punti
5
Tornei
814
Best: 151
▼
-1
Victoria Kan
RUS, 03-08-1995
35
Punti
6
Tornei
815
Best: 815
▼
-1
Selina Dal
GER, 0
35
Punti
7
Tornei
816
Best: 816
▼
-1
Yuhan Wang
CHN, 0
35
Punti
7
Tornei
817
Best: 190
▼
-1
Shilin Xu
CHN, 10-01-1998
35
Punti
10
Tornei
818
Best: 818
--
0
Eleejah Inisan
FRA, 0
34
Punti
6
Tornei
819
Best: 819
▼
-24
Liv Hovde
USA, 0
34
Punti
4
Tornei
820
Best: 548
▲
7
Ines Murta
POR, 31-05-1997
34
Punti
13
Tornei
821
Best: 821
▲
54
Sae Noguchi
JPN, 0
34
Punti
8
Tornei
822
Best: 766
▼
-2
Kristina Novak
SLO, 03-08-2000
34
Punti
19
Tornei
823
Best: 823
▼
-1
Sofia Rojas
USA, 0
34
Punti
6
Tornei
824
Best: 440
▼
-1
Eliessa Vanlangendonck
BEL, 07-04-1997
34
Punti
6
Tornei
825
Best: 728
▼
-15
Iveta Dapkute
LTU, 29-01-1993
34
Punti
9
Tornei
826
Best: 826
▲
6
Lan Mi
CHN, 0
34
Punti
12
Tornei
827
Best: 537
▼
-44
Mana Kawamura
JPN, 06-08-2001
34
Punti
13
Tornei
828
Best: 693
▼
-44
Evgeniya Burdina
RUS, 17-01-2001
34
Punti
13
Tornei
829
Best: 212
▼
-4
Katy Dunne
GBR, 16-02-1995
33
Punti
7
Tornei
830
Best: 830
▲
61
Sonja Zhenikhova
GER, 0
33
Punti
7
Tornei
831
Best: 831
▼
-5
Brooke Black
GBR, 0
33
Punti
8
Tornei
832
Best: 184
▼
-4
Polina Leykina
RUS, 20-09-1994
33
Punti
8
Tornei
833
Best: 690
▼
-4
Elena Jamshidi
DEN, 16-03-2001
33
Punti
9
Tornei
834
Best: 834
▼
-4
Julie Pastikova
CZE, 0
33
Punti
9
Tornei
835
Best: 660
▼
-33
Gloria Ceschi
ITA, 24-05-1998
33
Punti
11
Tornei
836
Best: 836
▼
-17
Ruien Zhang
CHN, 0
32
Punti
9
Tornei
837
Best: 679
▼
-3
Jessica Hinojosa Gomez
MEX, 18-09-1997
32
Punti
14
Tornei
838
Best: 347
▼
-3
Martina Colmegna
ITA, 10-12-1996
32
Punti
11
Tornei
839
Best: 839
▼
-3
Kira Matushkina
RUS, 0
32
Punti
2
Tornei
840
Best: 840
▼
-3
Hephzibah Oluwadare
GBR, 0
32
Punti
7
Tornei
841
Best: 841
▲
20
Stefani Webb
AUS, 0
32
Punti
11
Tornei
842
Best: 842
▲
2
Tanisha Kashyap
IND, 0
32
Punti
12
Tornei
843
Best: 424
▼
-4
Sina Herrmann
GER, 24-10-2001
32
Punti
12
Tornei
844
Best: 844
▲
3
Noemi Maines
ITA, 0
32
Punti
17
Tornei
845
Best: 547
▼
-4
Shuo Feng
CHN, 15-01-1998
31
Punti
9
Tornei
846
Best: 846
▼
-4
Lexington Reed
USA, 0
31
Punti
4
Tornei
847
Best: 318
▲
66
Dabin Kim
KOR, 02-01-1997
31
Punti
7
Tornei
848
Best: 848
▲
9
Lucie Urbanova
CZE, 0
31
Punti
9
Tornei
849
Best: 849
▼
-4
Tianmi Mi
CHN, 0
31
Punti
14
Tornei
850
Best: 850
▼
-2
Kristina Penickova
USA, 0
30
Punti
7
Tornei
851
Best: 807
▼
-2
Maria Torres Murcia
COL, 10-11-2002
30
Punti
13
Tornei
852
Best: 738
--
0
Valentina Ivanov
NZL, 27-03-2001
30
Punti
10
Tornei
853
Best: 853
▲
40
Carmen Lopez Martinez
ESP, 0
30
Punti
12
Tornei
854
Best: 644
▼
-1
Kylie Mckenzie
USA, 21-03-1999
30
Punti
3
Tornei
855
Best: 855
▲
104
Petra Konjikusic
SRB, 0
30
Punti
5
Tornei
856
Best: 856
▼
-2
Nadia Lagaev
CAN, 0
30
Punti
6
Tornei
857
Best: 379
▼
-1
Ekaterina Shalimova
RUS, 01-06-2000
30
Punti
7
Tornei
858
Best: 858
--
0
Anamaria Oana
ROU, 0
30
Punti
9
Tornei
859
Best: 859
▲
64
Judith Perello Saavedra
ESP, 0
30
Punti
10
Tornei
860
Best: 317
▼
-1
Maria Herazo
COL, 22-03-1997
30
Punti
10
Tornei
861
Best: 861
▲
3
Mara Gae
ROU, 0
30
Punti
12
Tornei
862
Best: 196
▲
3
Diana Marcinkevica
LAT, 03-08-1992
30
Punti
13
Tornei
863
Best: 500
▲
3
Ivana Sebestova
CZE, 04-03-2001
30
Punti
14
Tornei
864
Best: 864
▼
-18
Ana Grubor
CAN, 0
30
Punti
15
Tornei
865
Best: 658
▲
9
Anja Wildgruber
GER, 04-03-2002
30
Punti
15
Tornei
866
Best: 81
▲
1
Ysaline Bonaventure
BEL, 29-08-1994
29
Punti
7
Tornei
867
Best: 867
▲
1
Celine Simunyu
IRL, 0
29
Punti
8
Tornei
868
Best: 635
▲
2
Maria Kononova
RUS, 04-03-1997
29
Punti
13
Tornei
869
Best: 869
▼
-19
Natalia Sousa Salazar
MEX, 0
29
Punti
19
Tornei
870
Best: 870
▲
1
Anna Pircher
AUT, 0
29
Punti
1
Tornei
871
Best: 186
▲
221
Ya-Hsuan Lee
TPE, 20-07-1995
29
Punti
5
Tornei
872
Best: 872
▲
5
Ava Hrastar
USA, 0
29
Punti
6
Tornei
873
Best: 873
▼
-1
Angelica Blake
GBR, 0
29
Punti
6
Tornei
874
Best: 874
▲
113
Dune Vaissaud
FRA, 0
29
Punti
6
Tornei
875
Best: 875
▼
-2
Elena Korokozidi
GRE, 0
29
Punti
11
Tornei
876
Best: 876
▲
29
Maddalena Giordano
ITA, 0
29
Punti
14
Tornei
877
Best: 877
▲
31
Sofia Da Cruz Mendonca
BRA, 0
28
Punti
9
Tornei
878
Best: 878
▼
-2
Dj Bennett
USA, 0
28
Punti
4
Tornei
879
Best: 879
▼
-1
Maria Teixido Garcia
ESP, 17-01-2001
28
Punti
6
Tornei
880
Best: 880
▼
-1
Lily Taylor
AUS, 0
28
Punti
7
Tornei
881
Best: 207
▼
-1
Irina Fetecau
ROU, 17-04-1996
28
Punti
7
Tornei
882
Best: 882
▲
1
Julia Stusek
GER, 0
28
Punti
8
Tornei
883
Best: 368
▲
1
Kathleen Kanev
GER, 28-07-2000
28
Punti
8
Tornei
884
Best: 838
▲
1
Agustina Chlpac
ARG, 10-02-1997
28
Punti
9
Tornei
885
Best: 885
▲
1
Carmen Andreea Herea
ROU, 0
28
Punti
9
Tornei
886
Best: 886
▼
-24
Fang An Lin
TPE, 0
28
Punti
10
Tornei
887
Best: 662
▲
17
Alicia Smith
AUS, 27-09-1996
28
Punti
11
Tornei
888
Best: 888
▼
-1
Alexandra Vasilyeva
RUS, 0
28
Punti
14
Tornei
889
Best: 889
--
0
Daphnee Mpetshi Perricard
FRA, 0
27
Punti
6
Tornei
890
Best: 890
▲
2
Julia Garcia Ruiz
MEX, 0
27
Punti
4
Tornei
891
Best: 277
▼
-110
Sarah Beth Grey
GBR, 10-08-1995
27
Punti
3
Tornei
892
Best: 739
▲
2
Yujin Ahn
KOR, 13-03-1997
27
Punti
6
Tornei
893
Best: 893
▼
-12
Rose Marie Nijkamp
NED, 0
27
Punti
7
Tornei
894
Best: 856
▲
1
Cherry Kim
KOR, 29-02-2000
27
Punti
7
Tornei
895
Best: 895
▼
-57
Belle Thompson
AUS, 0
27
Punti
7
Tornei
896
Best: 896
▲
67
Tamila Gadamauri
BEL, 0
27
Punti
8
Tornei
897
Best: 897
▼
-1
Chelsea Fontenel
SUI, 0
27
Punti
11
Tornei
898
Best: 898
▲
53
Nanari Katsumi
JPN, 0
27
Punti
11
Tornei
899
Best: 899
▼
-2
Clarissa Blomqvist
FIN, 0
27
Punti
11
Tornei
900
Best: 451
▼
-2
Julia Stamatova
BUL, 04-06-1993
27
Punti
12
Tornei
901
Best: 901
▼
-2
Brandy Walker
USA, 0
27
Punti
12
Tornei
902
Best: 902
▲
50
Darja Suvirdjonkova
SRB, 0
27
Punti
13
Tornei
903
Best: 699
▼
-3
Sabastiani Leon
MEX, 23-03-1992
27
Punti
13
Tornei
904
Best: 781
▼
-16
Maria Toma
ROU, 25-01-1999
27
Punti
15
Tornei
905
Best: 905
▼
-4
Kate Fakih
USA, 0
26
Punti
3
Tornei
906
Best: 906
▼
-4
Tianmei Wang
USA, 0
26
Punti
5
Tornei
907
Best: 430
▲
204
Karine Sarkisova
RUS, 07-06-1998
26
Punti
6
Tornei
908
Best: 654
▼
-45
Gabriella Price
USA, 11-06-2003
26
Punti
10
Tornei
909
Best: 35
▼
-3
Polona Hercog
SLO, 20-01-1991
25
Punti
4
Tornei
910
Best: 24
▼
-3
Christina Mchale
USA, 11-05-1992
25
Punti
9
Tornei
911
Best: 911
▼
-2
Bella Payne
USA, 0
25
Punti
3
Tornei
912
Best: 589
▼
-2
Allura Zamarripa
USA, 15-08-2002
25
Punti
3
Tornei
913
Best: 913
▼
-2
Jamilah Snells
USA, 0
25
Punti
6
Tornei
914
Best: 631
▼
-2
Anna Ureke
RUS, 02-11-1999
25
Punti
6
Tornei
915
Best: 915
▼
-1
Sylvie Zund
LIE, 0
25
Punti
8
Tornei
916
Best: 916
▼
-1
Jordyn Mcbride
USA, 0
25
Punti
9
Tornei
917
Best: 917
▼
-57
Camilla Bossi
BRA, 0
25
Punti
10
Tornei
918
Best: 918
▲
35
Lavinia Luciano
ITA, 0
25
Punti
12
Tornei
919
Best: 313
▼
-68
Rutuja Bhosale
IND, 27-03-1996
24
Punti
5
Tornei
920
Best: 920
▼
-1
Sonja Zhiyenbayeva
KAZ, 0
24
Punti
4
Tornei
921
Best: 480
▼
-18
Qiu Yu Ye
CHN, 29-11-1997
24
Punti
7
Tornei
922
Best: 922
▲
84
Beatrice Stagno
ITA, 13-03-2003
24
Punti
7
Tornei
923
Best: 923
▲
14
Ella Haavisto
FIN, 0
24
Punti
8
Tornei
924
Best: 924
▼
-2
Zoe Hitt
USA, 0
24
Punti
8
Tornei
925
Best: 925
▲
53
Sarah Rokusek
AUS, 0
24
Punti
11
Tornei
926
Best: 926
▼
-1
Sara Svetac
CRO, 0
23
Punti
4
Tornei
927
Best: 619
▼
-37
Yuliana Monroy
COL, 20-09-1998
23
Punti
7
Tornei
928
Best: 928
▲
14
Defne Cirpanli
TUR, 0
23
Punti
9
Tornei
929
Best: 929
▼
-3
Vivian Yang
NZL, 0
23
Punti
5
Tornei
930
Best: 930
▼
-12
Carolina Bohrer Martins
BRA, 0
23
Punti
11
Tornei
931
Best: 576
▼
-4
Lea Tholey
FRA, 03-09-1995
23
Punti
3
Tornei
932
Best: 289
▼
-4
Veronika Miroshnichenko
RUS, 19-11-1997
23
Punti
4
Tornei
933
Best: 933
▼
-4
Elza Tomase
LAT, 0
23
Punti
4
Tornei
934
Best: 934
▼
-4
Carolyn Campana
USA, 0
23
Punti
4
Tornei
935
Best: 935
▼
-4
Jahnie Van Zyl
ZAF, 0
23
Punti
4
Tornei
936
Best: 936
▼
-4
Kristina Paskauskas
GBR, 0
23
Punti
5
Tornei
937
Best: 937
▼
-4
Katherine Barnes
GBR, 0
23
Punti
5
Tornei
938
Best: 688
▼
-4
Rhiann Newborn
USA, 22-06-1994
23
Punti
6
Tornei
939
Best: 939
▼
-4
Gaia Maduzzi
ITA, 0
23
Punti
6
Tornei
940
Best: 940
▼
-4
Eszter Meri
SVK, 0
23
Punti
6
Tornei
941
Best: 488
▼
-3
Lara Schmidt
GER, 13-10-1999
23
Punti
8
Tornei
942
Best: 942
▼
-25
Yanan Hou
CHN, 0
23
Punti
8
Tornei
943
Best: 561
▼
-4
Lisa-Marie Rioux
JPN, 01-05-1997
23
Punti
10
Tornei
944
Best: 476
▼
-150
Fabienne Gettwart
GER, 03-01-1996
23
Punti
10
Tornei
945
Best: 945
▼
-5
Ela Milic
SLO, 0
23
Punti
15
Tornei
946
Best: 144
▼
-22
Eri Hozumi
JPN, 17-02-1994
22
Punti
3
Tornei
947
Best: 20
▼
-6
Mihaela Buzarnescu
ROU, 04-05-1988
22
Punti
7
Tornei
948
Best: 948
▼
-5
Aya El Aouni
MAR, 0
22
Punti
7
Tornei
949
Best: 949
▲
50
Elyse Tse
NZL, 0
22
Punti
9
Tornei
950
Best: 950
▼
-6
Francesca Mattioli
ITA, 0
22
Punti
3
Tornei
951
Best: 951
▼
-6
Aysegul Mert
TUR, 0
22
Punti
4
Tornei
951
Best: 820
▼
-6
Nikola Breckova
CZE, 14-07-2001
22
Punti
4
Tornei
953
Best: 953
▼
-6
Indianna Spink
GBR, 0
22
Punti
4
Tornei
954
Best: 954
▼
-6
Klara Veldman
NED, 0
22
Punti
8
Tornei
955
Best: 428
▼
-112
Alana Parnaby
AUS, 15-09-1994
22
Punti
8
Tornei
956
Best: 956
▼
-6
Tiana Tian Deng
SWE, 0
22
Punti
9
Tornei
957
Best: 957
▲
16
Carolin Raschdorf
GER, 0
22
Punti
9
Tornei
958
Best: 958
▼
-4
Carlotta Moccia
ITA, 0
22
Punti
11
Tornei
959
Best: 959
▼
-4
Alisa Kummel
RUS, 0
22
Punti
12
Tornei
960
Best: 960
▲
5
Anastasiia Firman
UKR, 0
22
Punti
13
Tornei
960
Best: 960
▼
-4
Wozuko Mdlulwa
RSA, 0
22
Punti
13
Tornei
962
Best: 519
▼
-4
Denisa Hindova
CZE, 17-07-2002
21
Punti
9
Tornei
963
Best: 757
▼
-43
Maribella Zamarripa
USA, 15-08-2002
21
Punti
4
Tornei</