La magia di Sinner in allenamento (Video)

Per iniziare il primo lunedì mattina d’autunno, vi segnaliamo un video curioso e divertente da Pechino. Jannik Sinner si è allenato sul centrale dell’impianto della capitale cinese, dove sta per scattare il China Open, torneo di categoria ATP 500. A fargli compagnia in campo il russo Karen Khachanov, n.10 al mondo. Un buon allenamento, come sempre quando c’è l’azzurro in campo. Nella clip video che riportiamo Jannik esegue una serie di smash di riscaldamento, quattro uno dopo l’altro, potenti e sicuri, e guardate come riesce a catturare la palla nell’ultima rimessa di Khachanov…! Calcolando in modo clamoroso la traiettoria, la palla si infila dritta nella sua tasca!

He was so proud pic.twitter.com/adz7rWUGLo — Gabriela (@gabiigimenez18) September 22, 2025

Ride Jannik, insieme alle persone presenti sul campo. Una buona atmosfera per il prossimo rientro dell’italiano che lo scorso anno nel torneo fu sconfitto in finale dal suo grande rivale Alcaraz, al termine di una battaglia serrata conclusa con un tie-break giocato da Carlos da fenomeno, con un vincente dopo l’altro.

Visto che lo spagnolo quest’anno non sarà presente a Pechino (gioca a Tokyo), se Sinner riuscisse a vincere il torneo potrebbe rosicchiare all’avversario qualche punticino nel ranking e avvicinarlo. Tuttavia saranno soprattutto gli ultimi due Masters 1000 e le Finals a decretare chi terminerà il 2025 in vetta al ranking. Alcaraz sembra molto favorito, visti i tanti punti in scadenza per Jannik (campione in carica a Torino).

Mario Cecchi