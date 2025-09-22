Challenger Orleans, Lisbona, Buenos Aires, Jingshan e Las Vegas: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

Marco Cecchinato nella foto - Foto Francesco Peluso
CHALLENGER Las Vegas (🇺🇸 USA) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento
Stadium – ore 20:00
Strong Kirchheimer
vs Edward Winter
Il match deve ancora iniziare
Renta Tokuda vs Quinn Vandecasteele
Il match deve ancora iniziare
Mitchell Krueger vs Philip Sekulic
Il match deve ancora iniziare
Alex Rybakov vs Tyler Cox (Non prima 03:30)
Il match deve ancora iniziare
Tibo Colson vs James Trotter
Il match deve ancora iniziare
Court 10 – ore 19:30
Antoine Ghibaudo vs Pietro Fellin
Il match deve ancora iniziare
Luca Castagnola vs Daniel Masur
Il match deve ancora iniziare
Mats Rosenkranz vs Cooper Williams
Il match deve ancora iniziare
Olle Wallin vs Jack Pinnington Jones
Il match deve ancora iniziare
Court 11 – ore 19:30
Erik Arutiunian vs Darian King
Il match deve ancora iniziare
Joshua Sheehy vs Andrew Fenty
Il match deve ancora iniziare
Blaise Bicknell vs Patrick Maloney
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Lisbon (🇵🇹 Portogallo) 🌤️ – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta
Q2 Cecchinato
– Ajdukovic Inizio 11:00
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Orleans (🇫🇷 Francia) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento (al coperto)
Central Arena – ore 11:00
Stuart Parker
vs Lucas Poullain
Il match deve ancora iniziare
Remy Bertola vs Kenny De Schepper
Il match deve ancora iniziare
Leo Raquillet vs Jelle Sels
Il match deve ancora iniziare
Martin Landaluce vs Dominic Stricker (Non prima 16:30)
Il match deve ancora iniziare
Justin Engel vs Gregoire Barrere (Non prima 19:00)
Il match deve ancora iniziare
Arthur Bouquier vs Chris Rodesch
Il match deve ancora iniziare
ST CYR EN VAL NO.2 – ore 11:00
Marc-Andrea Huesler vs Milos Karol
Il match deve ancora iniziare
Maxime Janvier vs Florent Bax
Il match deve ancora iniziare
Patrick Zahraj vs Mae Malige
Il match deve ancora iniziare
Mark Lajal vs Viktor Durasovic (Non prima 17:00)
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Buenos Aires 3 (🇦🇷 Argentina) 🌤️ – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta
Cancha Central – ore 16:00
Juan Pablo Varillas
vs Juan Manuel La Serna
Il match deve ancora iniziare
Daniel Dutra da Silva vs Mariano Kestelboim
Il match deve ancora iniziare
Lautaro Midon vs Juan Carlos Prado Angelo (Non prima 20:00)
Il match deve ancora iniziare
Juan Pablo Ficovich vs Guido Ivan Justo (Non prima 23:30)
Il match deve ancora iniziare
Genaro Alberto Olivieri vs Santiago Rodriguez Taverna
Il match deve ancora iniziare
Court 8 – ore 16:00
Maximus Jones vs Luciano Emanuel Ambrogi
Il match deve ancora iniziare
Franco Roncadelli vs Hernan Casanova
Il match deve ancora iniziare
Matheus Pucinelli De Almeida vs Matias Soto (Non prima 20:00)
Il match deve ancora iniziare
Court 7 – ore 16:00
Pedro Boscardin Dias vs Lorenzo Joaquin Rodriguez
Il match deve ancora iniziare
Gonzalo Villanueva vs Facundo Juarez
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Jingshan (🇨🇳 Cina) – 1° Turno Qualificazione, cemento
Court 1 – ore 04:00
Denis Yevseyev
vs Yaojie Zeng
ATP Jingshan
Yaojie Zeng
4
2
Denis Yevseyev [8]
6
6
Vincitore: Yevseyev
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Zeng
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
df
A-40
40-40
40-A
df
2-4 → 2-5
Y. Zeng
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-2 → 2-3
D. Yevseyev
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Y. Zeng
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-0 → 2-1
Y. Zeng
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
ace
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Zeng
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
40-A
4-4 → 4-5
D. Yevseyev
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-4 → 4-4
Y. Zeng
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
2-4 → 3-4
Y. Zeng
15-0
ace
15-15
30-15
ace
40-15
1-3 → 2-3
D. Yevseyev
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Y. Zeng
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
D. Yevseyev
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-0 → 1-1
Y. Zeng
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
df
0-0 → 1-0
Marat Sharipov vs Xiaofei Wang
ATP Jingshan
Marat Sharipov [3]
6
6
Xiaofei Wang
3
2
Vincitore: Sharipov
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Sharipov
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-2 → 6-2
X. Wang
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
df
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
5-1 → 5-2
M. Sharipov
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
ace
40-A
40-40
40-A
40-40
4-1 → 5-1
X. Wang
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
4-0 → 4-1
X. Wang
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
30-40
2-0 → 3-0
M. Sharipov
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Sharipov
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-3 → 6-3
X. Wang
0-15
df
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
ace
A-40
4-1 → 4-2
X. Wang
0-15
0-30
df
0-40
15-40
30-40
ace
40-40
A-40
3-0 → 3-1
M. Sharipov
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
40-A
40-40
A-40
2-0 → 3-0
X. Wang
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
1-0 → 2-0
M. Sharipov
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 1-0
Ye Cong Mo vs Kasidit Samrej
ATP Jingshan
Ye Cong Mo
6
3
4
Kasidit Samrej [10]
2
6
6
Vincitore: Samrej
Servizio
Svolgimento
Set 3
Y. Cong Mo
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-5 → 4-5
Y. Cong Mo
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-4 → 3-4
K. Samrej
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
ace
1-2 → 1-3
Y. Cong Mo
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-2 → 1-2
K. Samrej
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
0-1 → 0-2
Y. Cong Mo
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
ace
A-40
40-40
df
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Samrej
15-0
15-15
df
30-15
40-15
ace
3-5 → 3-6
Y. Cong Mo
0-15
df
0-30
15-30
15-40
30-40
3-4 → 3-5
K. Samrej
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-1 → 1-2
Y. Cong Mo
0-15
15-15
15-30
df
15-40
1-0 → 1-1
K. Samrej
0-15
15-15
15-30
15-40
df
df
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Samrej
0-15
15-15
ace
30-15
ace
30-30
30-40
40-40
40-A
4-2 → 5-2
K. Samrej
0-15
0-30
15-30
15-40
df
30-40
40-40
A-40
ace
ace
3-1 → 3-2
Y. Cong Mo
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
K. Samrej
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-0 → 2-1
Y. Cong Mo
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
1-0 → 2-0
K. Samrej
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Petr Bar Biryukov vs Charles Chen
ATP Jingshan
Petr Bar Biryukov [6]
30
7
2
Charles Chen•
40
6
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Chen
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
C. Chen
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
ace
2-2*
3*-2
df
3*-3
4-3*
4-4*
5*-4
6*-4
ace
6-6 → 7-6
P. Bar Biryukov
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-6 → 6-6
C. Chen
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-5 → 5-6
P. Bar Biryukov
15-0
ace
30-0
ace
30-15
df
4-5 → 5-5
P. Bar Biryukov
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
A-40
ace
3-4 → 4-4
C. Chen
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
P. Bar Biryukov
15-15
ace
30-15
ace
40-15
ace
2-3 → 3-3
P. Bar Biryukov
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-2 → 2-2
P. Bar Biryukov
15-0
ace
30-0
ace
30-15
df
40-15
ace
0-1 → 1-1
C. Chen
15-0
30-15
ace
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Court 4 – ore 04:00
Yusuke Takahashi vs Zhan Zheng
ATP Jingshan
Zhan Zheng
4
2
Yusuke Takahashi [12]
6
6
Vincitore: Takahashi
Servizio
Svolgimento
Set 2
Z. Zheng
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-5 → 2-6
Y. Takahashi
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
A-40
2-4 → 2-5
Z. Zheng
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-4 → 2-4
Y. Takahashi
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-3 → 1-4
Z. Zheng
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-3 → 1-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Takahashi
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-4 → 3-4
Z. Zheng
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-4 → 2-4
Y. Takahashi
15-0
15-15
df
30-15
40-15
1-3 → 1-4
Z. Zheng
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
0-3 → 1-3
Z. Zheng
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Y. Takahashi
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
0-0 → 0-1
Alex Bolt vs Evan Zhu
ATP Jingshan
Alex Bolt [1]
6
3
6
Evan Zhu
3
6
3
Vincitore: Bolt
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Bolt
0-15
df
15-15
ace
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
4-2 → 5-2
E. Zhu
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
df
40-40
40-A
40-40
A-40
4-1 → 4-2
E. Zhu
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-0 → 3-1
A. Bolt
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
ace
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
E. Zhu
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-5 → 3-6
E. Zhu
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-4 → 2-5
E. Zhu
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
A. Bolt
0-15
15-15
15-30
df
15-40
2-1 → 2-2
E. Zhu
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
df
1-1 → 2-1
A. Bolt
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
ace
0-1 → 1-1
E. Zhu
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Zhu
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
4-3 → 5-3
A. Bolt
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
E. Zhu
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
A. Bolt
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
1-1 → 2-1
E. Zhu
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
ace
A-40
40-40
A-40
40-40
df
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Pavel Kotov vs Ryan Seggerman
ATP Jingshan
Pavel Kotov [5]
5
6
3
Ryan Seggerman
7
2
6
Vincitore: Seggerman
Servizio
Svolgimento
Set 3
R. Seggerman
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
3-5 → 3-6
P. Kotov
0-15
0-30
df
15-30
15-40
df
3-4 → 3-5
P. Kotov
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
2-3 → 3-3
P. Kotov
15-0
ace
30-0
ace
40-0
40-15
1-2 → 2-2
R. Seggerman
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Seggerman
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
df
4-2 → 5-2
R. Seggerman
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
30-40
2-2 → 3-2
P. Kotov
15-0
30-0
40-0
40-15
df
ace
1-2 → 2-2
R. Seggerman
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Kotov
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
4-5 → 5-5
R. Seggerman
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
ace
4-4 → 4-5
P. Kotov
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
R. Seggerman
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 3-4
P. Kotov
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
1-2 → 2-2
Yuta Kikuchi vs Sanhui Shin
ATP Jingshan
Yuta Kikuchi•
40
4
Sanhui Shin [9]
A
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Kikuchi
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
S. Shin
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-2 → 2-2
Y. Kikuchi
0-15
15-15
15-30
df
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Court 5 – ore 04:00
Tung-Lin Wu vs Yi Wei Zhang
ATP Jingshan
Tung-Lin Wu [4]
6
6
Yi Wei Zhang
0
0
Vincitore: Wu
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Wu
15-0
ace
30-0
40-15
40-30
5-0 → 6-0
Y. Wei Zhang
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
4-0 → 5-0
Y. Wei Zhang
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-0 → 3-0
Y. Wei Zhang
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Wu
0-15
15-15
ace
30-30
40-30
5-0 → 6-0
Y. Wei Zhang
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
4-0 → 5-0
Y. Wei Zhang
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Adria Soriano Barrera vs Ray Ho
ATP Jingshan
Ray Ho
3
4
Adria Soriano Barrera [7]
6
6
Vincitore: Soriano Barrera
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Soriano Barrera
4-5 → 4-6
A. Soriano Barrera
0-15
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
ace
40-A
40-40
A-40
ace
3-4 → 3-5
R. Ho
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
2-4 → 3-4
A. Soriano Barrera
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
A. Soriano Barrera
2-1 → 2-2
A. Soriano Barrera
1-0 → 1-1
R. Ho
15-0
30-0
ace
40-0
ace
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Soriano Barrera
3-5 → 3-6
A. Soriano Barrera
2-4 → 2-5
A. Soriano Barrera
1-3 → 1-4
R. Ho
0-15
df
0-30
15-30
15-40
30-40
1-2 → 1-3
A. Soriano Barrera
1-1 → 1-2
R. Ho
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
0-1 → 1-1
A. Soriano Barrera
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Lloyd Harris vs Tsung-Hao Huang
ATP Jingshan
Lloyd Harris [2]
6
6
Tsung-Hao Huang
1
3
Vincitore: Harris
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Harris
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
4-2 → 5-2
L. Harris
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-0 → 4-1
T. Huang
0-15
15-15
15-40
30-40
40-40
40-A
3-0 → 4-0
L. Harris
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
T. Huang
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Huang
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
5-1 → 6-1
L. Harris
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-0 → 3-1
T. Huang
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-0 → 3-0
T. Huang
15-0
15-15
15-30
40-30
ace
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Luca Castelnuovo vs Khumoyun Sultanov
ATP Jingshan
Luca Castelnuovo
6
6
Khumoyun Sultanov [11]
4
2
Vincitore: Castelnuovo
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Castelnuovo
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
5-2 → 6-2
K. Sultanov
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-2 → 3-2
K. Sultanov
0-15
df
15-15
ace
30-15
40-15
40-30
ace
1-1 → 1-2
L. Castelnuovo
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-0 → 1-1
K. Sultanov
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Sultanov
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
5-3 → 5-4
L. Castelnuovo
0-15
df
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
A-40
4-3 → 5-3
K. Sultanov
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
ace
4-2 → 4-3
K. Sultanov
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-2 → 3-2
L. Castelnuovo
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
ace
1-2 → 2-2
K. Sultanov
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
1-1 → 1-2
L. Castelnuovo
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
K. Sultanov
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
