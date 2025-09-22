Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Orleans, Lisbona, Buenos Aires, Jingshan e Las Vegas: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

22/09/2025 08:22 Nessun commento
Marco Cecchinato nella foto - Foto Francesco Peluso
CHALLENGER Las Vegas (🇺🇸 USA) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento

Stadium – ore 20:00
Strong Kirchheimer USA vs Edward Winter AUS
Il match deve ancora iniziare

Renta Tokuda JPN vs Quinn Vandecasteele USA

Il match deve ancora iniziare

Mitchell Krueger USA vs Philip Sekulic AUS

Il match deve ancora iniziare

Alex Rybakov USA vs Tyler Cox USA (Non prima 03:30)

Il match deve ancora iniziare

Tibo Colson BEL vs James Trotter JPN

Il match deve ancora iniziare



Court 10 – ore 19:30
Antoine Ghibaudo FRA vs Pietro Fellin ITA

Il match deve ancora iniziare

Luca Castagnola ITA vs Daniel Masur GER

Il match deve ancora iniziare

Mats Rosenkranz GER vs Cooper Williams USA

Il match deve ancora iniziare

Olle Wallin SWE vs Jack Pinnington Jones GBR

Il match deve ancora iniziare



Court 11 – ore 19:30
Erik Arutiunian BLR vs Darian King BAR

Il match deve ancora iniziare

Joshua Sheehy USA vs Andrew Fenty USA

Il match deve ancora iniziare

Blaise Bicknell JAM vs Patrick Maloney USA

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Lisbon (🇵🇹 Portogallo) 🌤️ – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

Q2 Cecchinato ITA – Ajdukovic CRO Inizio 11:00
Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Orleans (🇫🇷 Francia) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento (al coperto)

Central Arena – ore 11:00
Stuart Parker GBR vs Lucas Poullain FRA
Il match deve ancora iniziare

Remy Bertola SUI vs Kenny De Schepper FRA

Il match deve ancora iniziare

Leo Raquillet FRA vs Jelle Sels NED

Il match deve ancora iniziare

Martin Landaluce ESP vs Dominic Stricker SUI (Non prima 16:30)

Il match deve ancora iniziare

Justin Engel GER vs Gregoire Barrere FRA (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare

Arthur Bouquier FRA vs Chris Rodesch LUX

Il match deve ancora iniziare



ST CYR EN VAL NO.2 – ore 11:00
Marc-Andrea Huesler SUI vs Milos Karol SVK

Il match deve ancora iniziare

Maxime Janvier FRA vs Florent Bax FRA

Il match deve ancora iniziare

Patrick Zahraj GER vs Mae Malige FRA

Il match deve ancora iniziare

Mark Lajal EST vs Viktor Durasovic NOR (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Buenos Aires 3 (🇦🇷 Argentina) 🌤️ – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

Cancha Central – ore 16:00
Juan Pablo Varillas PER vs Juan Manuel La Serna ARG
Il match deve ancora iniziare

Daniel Dutra da Silva BRA vs Mariano Kestelboim ARG

Il match deve ancora iniziare

Lautaro Midon ARG vs Juan Carlos Prado Angelo BOL (Non prima 20:00)

Il match deve ancora iniziare

Juan Pablo Ficovich ARG vs Guido Ivan Justo ARG (Non prima 23:30)

Il match deve ancora iniziare

Genaro Alberto Olivieri ARG vs Santiago Rodriguez Taverna ARG

Il match deve ancora iniziare



Court 8 – ore 16:00
Maximus Jones THA vs Luciano Emanuel Ambrogi ARG

Il match deve ancora iniziare

Franco Roncadelli URU vs Hernan Casanova ARG

Il match deve ancora iniziare

Matheus Pucinelli De Almeida BRA vs Matias Soto CHI (Non prima 20:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 7 – ore 16:00
Pedro Boscardin Dias BRA vs Lorenzo Joaquin Rodriguez ARG

Il match deve ancora iniziare

Gonzalo Villanueva ARG vs Facundo Juarez ITA

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Jingshan (🇨🇳 Cina) – 1° Turno Qualificazione, cemento

Court 1 – ore 04:00
Denis Yevseyev KAZ vs Yaojie Zeng CHN
ATP Jingshan
Yaojie Zeng
4
2
Denis Yevseyev [8]
6
6
Vincitore: Yevseyev
Mostra dettagli

Marat Sharipov RUS vs Xiaofei Wang CHN

ATP Jingshan
Marat Sharipov [3]
6
6
Xiaofei Wang
3
2
Vincitore: Sharipov
Mostra dettagli

Ye Cong Mo CHN vs Kasidit Samrej THA

ATP Jingshan
Ye Cong Mo
6
3
4
Kasidit Samrej [10]
2
6
6
Vincitore: Samrej
Mostra dettagli

Petr Bar Biryukov RUS vs Charles Chen CHN

ATP Jingshan
Petr Bar Biryukov [6]
30
7
2
Charles Chen
40
6
1
Mostra dettagli



Court 4 – ore 04:00
Yusuke Takahashi JPN vs Zhan Zheng CHN

ATP Jingshan
Zhan Zheng
4
2
Yusuke Takahashi [12]
6
6
Vincitore: Takahashi
Mostra dettagli

Alex Bolt AUS vs Evan Zhu USA

ATP Jingshan
Alex Bolt [1]
6
3
6
Evan Zhu
3
6
3
Vincitore: Bolt
Mostra dettagli

Pavel Kotov RUS vs Ryan Seggerman USA

ATP Jingshan
Pavel Kotov [5]
5
6
3
Ryan Seggerman
7
2
6
Vincitore: Seggerman
Mostra dettagli

Yuta Kikuchi JPN vs Sanhui Shin KOR

ATP Jingshan
Yuta Kikuchi
40
4
Sanhui Shin [9]
A
2
Mostra dettagli



Court 5 – ore 04:00
Tung-Lin Wu TPE vs Yi Wei Zhang CHN

ATP Jingshan
Tung-Lin Wu [4]
6
6
Yi Wei Zhang
0
0
Vincitore: Wu
Mostra dettagli

Adria Soriano Barrera COL vs Ray Ho TPE

ATP Jingshan
Ray Ho
3
4
Adria Soriano Barrera [7]
6
6
Vincitore: Soriano Barrera
Mostra dettagli

Lloyd Harris RSA vs Tsung-Hao Huang TPE

ATP Jingshan
Lloyd Harris [2]
6
6
Tsung-Hao Huang
1
3
Vincitore: Harris
Mostra dettagli

Luca Castelnuovo SUI vs Khumoyun Sultanov UZB

ATP Jingshan
Luca Castelnuovo
6
6
Khumoyun Sultanov [11]
4
2
Vincitore: Castelnuovo
Mostra dettagli

