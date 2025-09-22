Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Lunedì 22 Settembre 2025

Luca Castagnola nella foto
ATP 250 Chengdu – hard
SF Musetti – Shevchenko Non prima 13:00
Il match deve ancora iniziare
ATP 500 Tokyo – hard
Q1 Bellucci
– Uchiyama Inizio 04:00
ATP Tokyo
Mattia Bellucci [2]
7
5
7
Yasutaka Uchiyama
6
7
5
Vincitore: Bellucci
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Bellucci
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
df
40-30
ace
5-5 → 6-5
M. Bellucci
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 5-4
Y. Uchiyama
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 4-4
Y. Uchiyama
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
3-2 → 3-3
Y. Uchiyama
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
40-30
2-1 → 2-2
Y. Uchiyama
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Uchiyama
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
ace
5-4 → 5-5
M. Bellucci
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
4-4 → 5-4
M. Bellucci
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
ace
3-3 → 4-3
Y. Uchiyama
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
df
A-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
M. Bellucci
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
M. Bellucci
15-0
15-15
df
30-15
40-15
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
ace
2-2*
2*-3
3*-3
4-3*
ace
5-3*
5*-4
5*-5
6-5*
6-6 → 7-6
M. Bellucci
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
5-6 → 6-6
M. Bellucci
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-5 → 5-5
Y. Uchiyama
30-0
ace
30-15
df
40-15
ace
4-4 → 4-5
M. Bellucci
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
3-4 → 4-4
Y. Uchiyama
15-0
15-15
df
30-15
40-15
3-3 → 3-4
M. Bellucci
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
M. Bellucci
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
1-0 → 1-1
Y. Uchiyama
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Q1 Nardi – Arnaldi 2° inc. ore 07:00
ATP Tokyo
Luca Nardi
0
0
7
3
Matteo Arnaldi [5]•
0
6
6
2
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Arnaldi
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-1 → 3-1
M. Arnaldi
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
3-1*
3*-2
4*-2
5-2*
ace
5-3*
5*-4
6*-4
6-6 → 7-6
L. Nardi
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
5-6 → 6-6
L. Nardi
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
ace
4-5 → 5-5
L. Nardi
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-4 → 4-4
M. Arnaldi
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
A-40
40-40
40-A
2-4 → 3-4
L. Nardi
15-0
15-15
15-30
df
30-30
30-40
2-3 → 2-4
M. Arnaldi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
L. Nardi
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-1 → 2-2
L. Nardi
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
M. Arnaldi
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Nardi
15-0
30-0
30-15
df
30-30
30-40
0-5 → 0-6
M. Arnaldi
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-4 → 0-5
L. Nardi
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-3 → 0-4
M. Arnaldi
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
df
A-40
ace
0-2 → 0-3
L. Nardi
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
40-40
40-A
df
0-1 → 0-2
WTA 1000 Beijing – hard
Q1 Cocciaretto – Paquet ore 10:00
WTA Beijing
Elisabetta Cocciaretto [6]
0
3
Chloe Paquet•
15
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Elisabetta Cocciaretto
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-1 → 3-1
Chloe Paquet
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Elisabetta Cocciaretto
1-0 → 1-1
Q1 Stefanini – Tjen 2 incontro dalle 05:00
WTA Beijing
Lucrezia Stefanini•
0
4
3
0
Janice Tjen [14]
0
6
6
0
Vincitore: Tjen
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Lucrezia Stefanini
3-5 → 3-6
Lucrezia Stefanini
3-3 → 3-4
Lucrezia Stefanini
1-3 → 2-3
Janice Tjen
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 1-3
Lucrezia Stefanini
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Janice Tjen
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Lucrezia Stefanini
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Janice Tjen
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-5 → 4-6
Lucrezia Stefanini
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-4 → 4-5
Janice Tjen
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
3-4 → 4-4
Lucrezia Stefanini
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-4 → 3-4
Janice Tjen
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-4 → 2-4
Lucrezia Stefanini
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-3 → 1-4
Lucrezia Stefanini
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Janice Tjen
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Lucrezia Stefanini
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
CH Buenos Aires – terra
Q2 Villanueva – Juarez 2° inc. ore 16
Il match deve ancora iniziare
CH Lisbon – terra
Q2 Cecchinato – Ajdukovic Inizio 11:00
Il match deve ancora iniziare
CH Las Vegas – hard
Q2 Ghibaudo – Fellin Inizio 19:30
Il match deve ancora iniziare
Q2 Castagnola – Masur 2° inc. ore 19:30
Il match deve ancora iniziare
2 commenti
Niente, Arnaldi proprio non ce la fa a chiudere una partita senza complicazioni. Ora guarda che magari finisce pure per perderla
Mi sa che la Coccia… 😕