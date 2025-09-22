Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Lunedì 22 Settembre 2025

22/09/2025 08:03 2 commenti
Luca Castagnola nella foto
Luca Castagnola nella foto

CHN ATP 250 Chengdu – hard
SF Musetti ITA – Shevchenko KAZ Non prima 13:00

Il match deve ancora iniziare



JPN ATP 500 Tokyo – hard
Q1 Bellucci ITA – Uchiyama JPN Inizio 04:00
ATP Tokyo
Mattia Bellucci [2]
7
5
7
Yasutaka Uchiyama
6
7
5
Vincitore: Bellucci
Mostra dettagli

Q1 Nardi ITA – Arnaldi ITA 2° inc. ore 07:00

ATP Tokyo
Luca Nardi
0
0
7
3
Matteo Arnaldi [5]
0
6
6
2
Mostra dettagli



CHN WTA 1000 Beijing – hard
Q1 Cocciaretto ITA – Paquet FRA ore 10:00

WTA Beijing
Elisabetta Cocciaretto [6]
0
3
Chloe Paquet
15
1
Mostra dettagli

Q1 Stefanini ITA – Tjen INA 2 incontro dalle 05:00

WTA Beijing
Lucrezia Stefanini
0
4
3
0
Janice Tjen [14]
0
6
6
0
Vincitore: Tjen
Mostra dettagli



ARG CH Buenos Aires – terra
Q2 Villanueva ARG – Juarez ITA 2° inc. ore 16

Il match deve ancora iniziare



POR CH Lisbon – terra
Q2 Cecchinato ITA – Ajdukovic CRO Inizio 11:00

Il match deve ancora iniziare



USA CH Las Vegas – hard
Q2 Ghibaudo FRA – Fellin ITA Inizio 19:30

Il match deve ancora iniziare

Q2 Castagnola ITA – Masur GER 2° inc. ore 19:30

Il match deve ancora iniziare

TAG:

2 commenti

Enrico82 22-09-2025 10:15

Niente, Arnaldi proprio non ce la fa a chiudere una partita senza complicazioni. Ora guarda che magari finisce pure per perderla

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Henry (Guest) 22-09-2025 09:53

Mi sa che la Coccia… 😕

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!