Campionati Europei Under 16 Parma | Casalino, Cosimi e non solo: gran partenza dell’Italia agli Europei under 16 by Lavoropiù di Parma

Oltre settanta incontri hanno caratterizzato la prima giornata della 49esima edizione dei Campionati Europei under 16 by Lavoropiù, in programma a Parma fino a sabato 27 settembre. La manifestazione, organizzata dalla Fitp in collaborazione con Tennis Europe, ha visto subito impegnati alcuni dei migliori prospetti del panorama continentale, accolti da uno splendido sole e applauditi dal tanto pubblico accorso sulle tribune delle quattro strutture coinvolte (Circolo del Castellazzo, Sporting Club Parma, Tennis Club Parma e Tennis Club President). Tra partite a senso unico e altre più equilibrate, non sono mancate le soddisfazioni anche per i tanti giocatori italiani ai nastri di partenza, accompagnati in Emilia-Romagna dai capitani Antonio Rubino e Nicola Fantone.

La prima gioia tricolore è giunta dallo Sporting Club Parma, dove Ludovica Casalino ha concesso appena un gioco alla georgiana Shkiladze, dimostrandosi superiore alla sua avversaria sin dalle prime battute. “All’inizio ero un po’ tesa e ho sbagliato tanto – ha spiegato la 14enne di Mesagne, in provincia di Brindisi -, ma col passare dei minuti mi sono sciolta e nel secondo set ho espresso un tennis di livello molto alto. Vestire la maglia dell’Italia è un’emozione unica, ho lavorato tutta la stagione per guadagnarmi una chiamata per gli Europei e adesso non mi pongo limiti. Spero di riuscire a fare più strada possibile e imporre il mio gioco in ogni partita”. A stretto giro è poi arrivato il successo di Angelica Sara sulla finlandese Kotamaeki per 6-0 6-2, mentre la sessione pomeridiana sulla terra battuta del Tennis Club Parma ha sorriso ad Anna Nerelli, a segno sulla moldava Belibova per 6-1 6-2 e ora attesa dalla numero uno del seeding, la bosniaca Kovacevic.

Nel torneo maschile, è durato una manciata di minuti l’incontro che aveva come protagonista Mattia Logrippo, in quanto il suo avversario – il bosniaco Dzindovski – si è visto costretto ad alzare bandiera bianca dopo due giochi a causa di un infortunio al polso destro. Sulle montagne russe, invece, l’esordio di Luca Cosimi: dopo il convincente 6-0 iniziale, il tennista romano ha accusato un passaggio a vuoto che gli è costato il secondo set al cospetto del britannico Stanmore, a cui l’azzurro è stato comunque bravo a rifilare un nuovo bagel nella frazione decisiva (6-0 2-6 6-0). La pattuglia azzurra al maschile potrà continuare a fare affidamento anche su Francesco Pansecchi, che in chiusura di programma si è imposto con un netto 6-2 6-1 sul norvegese Thorsnes, mentre Lorenzo Rocco è stato costretto ad arrendersi al belga Dannevoye, uscito vittorioso con lo score di 7-5 6-4. Tra gli stranieri, da segnalare la rocambolesca affermazione del montenegrino Krstajic sul bosniaco Biletic, arrivato a un punto dal successo sul 5-4 in suo favore nel terzo set, e la maratona da oltre tre ore che ha premiato il georgiano Sirbiladze sul macedone Popov.

CAMPIONATI EUROPEI DI PARMA: COME SEGUIRLI

Gli incontri dell’edizione 2025 dei Campionati Europei under 16 by Lavoropiù sono trasmessi sulla piattaforma digitale SuperTenniX, gratuita per i tesserati FITP, con le immagini in diretta da 2 dei campi di gara del Circolo del Castellazzo. Il livescore da tutti i 12 campi è invece disponibile nell’apposita sezione del sito FITP. La diretta streaming è fruibile anche sull’app ufficiale di Tennis Europe, così come il livescore. L’ingresso è gratuito in tutte le quattro sedi di gioco.

RISULTATI

Singolare maschile. Primo turno: S. Djokic (Slo) b. R. Doyle (Irl) 3-6 6-2 6-1, S. Filiz (Tur) b. N. Condratiuc (Mda) 6-1 6-2, Z. Kacheishvili (Geo) b. A. Karakatsianis (Cyp) 7-6 6-4, G. Leviner (Isr) b. S. Friessnegger (Aut) 6-4 6-3, W. J. Kjellberg (Swe) b. E. A. Neacsa (Rou) 7-5 6-1, A. Hunziker (Sui) b. N. Pickerd-Barua (Gbr) 6-2 6-1, O. Pujo (Fra) b. L. Kirovski (Mkd) 6-3 7-5, L. Szasz (Hun) b. A. Aznavuryan (Arm) 6-0 6-1, A. Hernandez Ramada (Esp) b. M. Pielat (Pol) 6-3 6-2, V. Krstajic (Mne) b. P. Biletic (Bih) 7-6 2-6 7-6, M. Colak (Cro) b. G. Bakhtavoryan (Arm) 6-0 6-1, N. Smirnov (Est) b. N. Petoussis (Cyp) 7-5 6-3, P. Breen (Irl) b. G. Nadal Farré (And) 6-2 6-1, S. Put (Ned) b. L. Mouffe (Bel) 7-6 6-7 6-1, F. Pansecchi (Ita) b. M. Thorsnes (Nor) 6-2 6-1, D. Dujka (Cze) b. F. Raser (Aut) 6-2 6-4.

Singolare maschile. Secondo turno: M. Logrippo (Ita) b. A. Dzindovski (Bih) 2-0 Rit., I. Van Ruiten (Ned) b. A. Michalakopoulos (Gre) 3-6 6-4 6-3, K. Ink (Est) b. T. Vilaca (Por) 6-0 6-1, L. Lukovac (Mne) b. T. Aristot (And) 6-0 6-1, A. Tolev (Bul) b. A. Tuomolin (Fin) 6-0 6-3, P. Hjorteland (Nor) b. O. Zielinski (Lux) 7-6 6-3, J. Dannevoye (Bel) b. L. Rocco (Ita) 7-5 6-4, F. Ladman (Cze) b. N. Poska (Ltu) 6-4 6-3, L. Cosimi (Ita) b. R. Stanmore (Gbr) 6-0 2-6 6-0, L. Silva e Costa (Por) b. A. Avgeris (Gre) 6-4 6-1, K. Andersch (Swe) b. U. Remeikis (Ltu) 6-1 6-2, G. Paolucci (Lux) b. V. Sidacenco (Mda) 6-1 6-2, N. Crivelli (Sui) b. P. Semenic (Slo) 6-2 6-3, N. Sirbiladze (Geo) b. M. Popov (Mkd) 2-6 7-5 7-6. Da concludere: F. Djokic (Srb) vs G. Brizs (Lat), A. Baudel (Fra) vs A. Niemela (Fin).

Singolare femminile. Primo turno: A. Nerelli (Ita) b. L. Belibova (Mda) 6-1 6-2, S. Santos (Cro) b. L. Helgesen (Nor) 6-2 6-0, K. Berzina (Lat) b. L. Rodriguez (Esp) 2-6 6-1 6-4, L. Kalman (Hun) b. M. Novais (Por) 6-0 6-0, V. Lacki (Swe) b. M. Yildirim (Tur) 7-6 7-5, L. Casalino (Ita) b. N. Skhiladze (Geo) 6-1 6-0, E. Ba (Bel) b. Z. Kunosic (Bih) 6-1 6-0, L. Richterman (Isr) b. T. Mtvarelishvili (Geo) 6-3 4-6 6-4, M. Gospodinova (Bul) b. A. Georgiou Papakyriacou (Cyp) 7-5 2-6 6-3, S. Barhacova (Svk) b. L. Puk (Irl) 6-3 7-6, V. Yaneva (Slo) b. L. Antonyan (Arm) 6-0 6-1. Da concludere: A. Mihalka (Hun) vs S. Ferraris (Ita).

Singolare femminile. Secondo turno: K. Semenic (Slo) b. R. Kacinskaite (Ltu) 6-0 6-4, C. Weynen (Bel) b. E. Hovhannisyan (Arm) 6-0 6-0, N. Kosicka (Svk) b. E. Ilic (Srb) 6-3 2-6 6-2, M. Mihailov (Est) b. A. Amsalem (Isr) 6-3 6-2, S. Oliveriusova (Cze) b. W. Vainikka (Fin) 6-1 6-1, G. Reusch (Ger) b. A. Arsovska (Mkd) 6-0 6-3, L. Haider-Maurer (Aut) b. C. M. Titopoulos (Cyp) 6-4 6-0, I. Chukhlich (Ukr) b. L. Carvalho e Silva Kracke (Irl) 6-4 6-4, E. Griffiths (Gbr) b. K. Busuttil Fitzpatrick (Mlt) 6-1 6-1, A. Rangelova (Bul) b. C. Paraskevopoulou (Gre) 6-1 6-1, A. Sara (Ita) b. M. Kotamaeki (Fin) 6-0 6-2, N. Cakarun (Cro) b. P. Gurecka (Lat) 4-6 6-3 6-3, N. Saidizand (Swe) b. Z. C. Heins (Lux) 6-2 6-2, G. Agra Amorim (Por) b. R. Hincu (Mda) 6-4 6-4, L. Vaitkeviciute (Ltu) b. A. Kazinjan (Est) 7-5 3-6 6-4, Manescu (Ger) b. S. Mitevska (Mkd) 6-2 6-3, M. Sagrista Bermejo (Esp) b. N. Sanon (Fra) 6-4 6-1. Da concludere: H. Leganger Fritzner (Nor) vs S. Ray (Ned), M. Karatogma (Tur) vs I. M. Sandru (Rou).