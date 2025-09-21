Franco Agamenone, imbattibile nelle finali: trionfo a Targu Mures (Video)
Franco Agamenone si conferma infallibile quando c’è un titolo in palio. L’azzurro, attuale numero 311 ATP, ha conquistato il Challenger di Targu Mures 2025, battendo in finale il britannico Jay Clarke (n.294) con il punteggio di 6-3 6-4.
Per Agamenone si tratta della quinta finale Challenger in carriera e della quinta vittoria, dopo i successi di Praga 2021 (vs Ryan Peniston 6-3 6-1), Kiev 2021 (vs Sebastian Baez 7-5 6-2), Roma 2021 (vs Gian Marco Moroni 6-1 6-4), Braunschweig 2023 (vs Pavel Kotov 7-5 6-3).
Il percorso del 32enne italo-argentino in Romania è stato impeccabile:
1° turno: vittoria su Faurel 6-1 6-3
Ottavi di finale: successo contro Jianu 6-4 6-3
Quarti di finale: rimonta di carattere su Rincon 6-2 7-5
Semifinale: dominio contro Erhard 6-0 6-2
Finale: sigillo contro Clarke 6-3 6-4
Grazie a questo nuovo titolo, Agamenone compie un balzo di 101 posizioni in classifica, salendo al numero 307 del ranking mondiale.
5 commenti
Redazione c’è un piccolo errore nelle statistiche di Franco: il challenger di Roma è stato nel 2022 (il 1° maggio, in finale contro Moroni come scritto) non nel 2021
Per vincere bisogna allenarsi tanto ed avere una altissima efficienza fisica. Difatti spesso si vince una settimana e non le altre.
I motivi principali per queste oscillazioni sono spesso fisiche.
Sì hanno problemi fisici che impediscono di dare il 100%, o di allenarsi al top. Oppure non si hanno le motivazioni.
Oppure si cambia allenatore e si perde il filo.
Basta scendere un attimo di livello che in tanti ti superano…
Mi piacerebbe capire i motivi per cui tanti atleti abbiano questi su e giù. Qualche anno fa giocava bene ed era salito meritatamente in classifica, poi di colpo non vinceva più nulla e sembrava definitivamente perso ed ora sta rinascendo. Misteri..
Stavo giusto pensando a quanto è bravo Agamenone e vedo l’articolo doverosamente dedicato! Ha battuto uno che sta davanti a lui di 200 posizioni, peccato che sia sceso così nel ranking, avrebbe meritato di più dal suo impegno, serietà e perseveranza, sono veramente contenta per lui
Grande Aga… bella vittoria con punti in classifica importanti.
Torna in zona 300 al mondo cosa che non mi aspettavo ad inizio anno. Davvero bravo.