Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Domenica 21 Settembre 2025
W35 Santa Margherita di Pula 30000 – Final
Caijsa Wilda Hennemann vs [8] Lisa Pigato ore 10:00
ITF W35 Santa Margherita di Pula - 2025-09-15T00:00:00Z
Caijsa Wilda Hennemann•
0
6
Lisa Pigato
0
5
Servizio
Svolgimento
Set 1
Caijsa Wilda Hennemann
6-5
Lisa Pigato
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-5 → 6-5
Caijsa Wilda Hennemann
0-15
15-15
40-15
40-30
4-5 → 5-5
Lisa Pigato
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-5 → 4-5
Caijsa Wilda Hennemann
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-4 → 3-5
Lisa Pigato
15-0
15-15
15-0
30-15
40-15
3-3 → 3-4
Caijsa Wilda Hennemann
15-0
30-0
40-0
40-15
2-3 → 3-3
Lisa Pigato
0-15
0-30
15-30
0-30
30-30
30-40
1-3 → 2-3
Caijsa Wilda Hennemann
0-15
15-15
15-30
15-40
1-2 → 1-3
Lisa Pigato
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-2 → 1-2
Caijsa Wilda Hennemann
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Lisa Pigato
15-0
15-15
30-15
40-15
0-0 → 0-1
