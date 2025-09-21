Italiani e Italiane nei tornei ITF Copertina, Future, WTA

Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Domenica 21 Settembre 2025

Lisa Pigato - Foto Mattia Martegani
Lisa Pigato - Foto Mattia Martegani

ITA W35 Santa Margherita di Pula 30000 – Final
Caijsa Wilda Hennemann SWE vs [8] Lisa Pigato ITA ore 10:00

ITF W35 Santa Margherita di Pula - 2025-09-15T00:00:00Z
Caijsa Wilda Hennemann
0
6
Lisa Pigato
0
5
