Challenger St Tropez, Bad Waltersdorf, Columbus, Târgu Mureș 2 e Villa Maria: I risultati completi con il dettaglio delle Finali (LIVE)
21/09/2025 09:19 Nessun commento
CHALLENGER St. Tropez 🇫🇷 – Finale, cemento
CENTRAL TAG HEUER – ore 14:00
Dan Added vs Moez Echargui
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Târgu Mureș 2 🇷🇴 – Finale, terra battuta
Court 1 – ore 16:00
Jay Clarke vs Franco Agamenone
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Bad Waltersdorf 🇦🇹 – Finale, terra battuta
Center Court – ore 14:30
Jan Choinski vs Vit Kopriva
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Columbus 🇺🇸 – Finale, cemento (indoor)
Court 1 – ore 17:00
Michael Zheng vs Martin Damm
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Villa María 🇦🇷 – Finale, terra battuta
Cancha Central – ore 15:55
Emilio Nava vs Alex Barrena
Il match deve ancora iniziare
