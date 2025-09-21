Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 500 Seoul, WTA 125 Tolentino e Caldas da Rainha: I risultati completi con il dettaglio delle Finali (LIVE)

21/09/2025 09:01 Nessun commento
Nuria Brancaccio ITA, 24-06-2000
WTA 125 Tolentino 🇮🇹 – Finale, terra battuta

Center Court – ore 16:00
Oleksandra Oliynykova UKR vs Nuria Brancaccio ITA
Il match deve ancora iniziare





WTA 500 Seoul 🇰🇷 – Finali, cemento

Centre Court – ore 06:30
Barbora Krejcikova CZE / Katerina Siniakova CZE vs Maya Joint AUS / Caty McNally USA Inizio 06:30
WTA Seoul
Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova
0
6
7
0
Maya Joint / Caty McNally
0
3
6
0
Vincitore: Krejcikova / Siniakova
Mostra dettagli

(1) Iga Swiatek POL vs (2) Ekaterina Alexandrova RUS Non prima 09:00

WTA Seoul
Iga Swiatek [1]
30
0
Ekaterina Alexandrova [2]
40
0
Mostra dettagli





WTA 125 Caldas da Rainha 🇵🇹 – Finale, cemento

Caldas da Rainha – ore 12:00
Polina Iatcenko RUS vs Gabriela Knutson CZE
Il match deve ancora iniziare

