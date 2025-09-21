Chengdu 250 | Hard | $1190210 livescore | sito ufficiale | notizie relative
WTA 500 Seoul, WTA 125 Tolentino e Caldas da Rainha: I risultati completi con il dettaglio delle Finali (LIVE)
21/09/2025 09:01 Nessun commento
WTA 125 Tolentino 🇮🇹 – Finale, terra battuta
Center Court – ore 16:00
Oleksandra Oliynykova vs Nuria Brancaccio
Il match deve ancora iniziare
WTA 500 Seoul 🇰🇷 – Finali, cemento
Centre Court – ore 06:30
Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova vs Maya Joint / Caty McNally Inizio 06:30
WTA Seoul
Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova
0
6
7
0
Maya Joint / Caty McNally
0
3
6
0
Vincitore: Krejcikova / Siniakova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
7-6
Tiebreak
0-0*
1*-0
1-1*
2-1*
3*-1
3*-2
3-3*
3-4*
4*-4
5*-4
5-5*
5-6*
6*-6
7*-6
6-6 → 7-6
Maya Joint / Caty McNally
15-0
30-0
40-0
6-5 → 6-6
Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-5 → 6-5
Maya Joint / Caty McNally
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
5-4 → 5-5
Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-4 → 5-4
Maya Joint / Caty McNally
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
4-3 → 4-4
Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
Maya Joint / Caty McNally
15-0
0-15
0-30
0-40
2-3 → 3-3
Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova
15-0
15-15
30-15
40-15
1-3 → 2-3
Maya Joint / Caty McNally
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
1-2 → 1-3
Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
1-1 → 1-2
Maya Joint / Caty McNally
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova
15-0
30-0
40-0
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-3
Maya Joint / Caty McNally
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-3 → 6-3
Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
5-2 → 5-3
Maya Joint / Caty McNally
15-0
15-15
30-15
40-15
5-1 → 5-2
Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-1 → 5-1
Maya Joint / Caty McNally
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-1 → 4-1
Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova
15-0
15-15
30-15
40-15
2-1 → 3-1
Maya Joint / Caty McNally
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-0 → 2-1
Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Maya Joint / Caty McNally
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
(1) Iga Swiatek vs (2) Ekaterina Alexandrova Non prima 09:00
WTA Seoul
Iga Swiatek [1]•
30
0
Ekaterina Alexandrova [2]
40
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Iga Swiatek
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0
WTA 125 Caldas da Rainha 🇵🇹 – Finale, cemento
Caldas da Rainha – ore 12:00
Polina Iatcenko vs Gabriela Knutson
Il match deve ancora iniziare
TAG: Circuito WTA
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit