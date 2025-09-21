Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Domenica 21 Settembre 2025
ATP 250 Chengdu – hard
QF Musetti – Basilashvili 3° inc. ore 07
CH Targu Mures – terra
F Clarke – Agamenone Inizio 16:00
CH Las Vegas – hard
Q1 Alcantara – Fellin 3° inc. ore 19
Q1 Milavsky – Castagnola 4° inc. ore 19
Q1 Caniato – Kirchheimer 2° inc. ore 19
CH Buenos Aires – terra
Q1 Monferrer – Juarez 3° inc. ore 15
CH Lisbon – terra
Q1 Cecchinato – Cacao 2° inc. ore 11
Tolentino 125
F Brancaccio – Oliynykova ore 16:00
È vero.
Per scorrimento, direi.
@ Harlan (#4485874)
Speriamo la risata se la faccia a fine partita
Come mai Bondioli é entrato a Las Vegas?
Il Ceck si sarà fatto una risata quando ha saputo il nome dell’avversario