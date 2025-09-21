Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Domenica 21 Settembre 2025

21/09/2025 08:50 5 commenti
Carlo Alberto Caniato nella foto
Carlo Alberto Caniato nella foto

CHN ATP 250 Chengdu – hard
QF Musetti ITA – Basilashvili GEO 3° inc. ore 07

ROU CH Targu Mures – terra
F Clarke GBR – Agamenone ITA Inizio 16:00

USA CH Las Vegas – hard
Q1 Alcantara USA – Fellin ITA 3° inc. ore 19

Q1 Milavsky USA – Castagnola ITA 4° inc. ore 19

Q1 Caniato ITA – Kirchheimer USA 2° inc. ore 19

ARG CH Buenos Aires – terra
Q1 Monferrer ARG – Juarez ITA 3° inc. ore 15

POR CH Lisbon – terra
Q1 Cecchinato ITA – Cacao POR 2° inc. ore 11

ITA Tolentino 125
F Brancaccio ITA – Oliynykova UKR ore 16:00

mattia saracino 21-09-2025 09:35

Scritto da Harlan
Il Ceck si sarà fatto una risata quando ha saputo il nome dell’avversario

È vero.

walden 21-09-2025 09:31

Scritto da cataflic
Come mai Bondioli é entrato a Las Vegas?

Per scorrimento, direi.

Tennisti friulani (Guest) 21-09-2025 09:24

@ Harlan (#4485874)

Speriamo la risata se la faccia a fine partita

cataflic (Guest) 21-09-2025 09:13

Come mai Bondioli é entrato a Las Vegas?

Harlan (Guest) 21-09-2025 08:54

Il Ceck si sarà fatto una risata quando ha saputo il nome dell’avversario

