Challenger 75 Las Vegas: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Bondioli nel Md e tre azzurri nelle quali
Challenger 75 Las Vegas – Tabellone Principale – hard
(1) Jurij Rodionov vs (WC) Garrett Johns
Mats Rosenkranz vs (WC) Cooper Williams
Abdullah Shelbayh vs Alfredo Perez
Tyler Zink vs (5) Nicolas Mejia
(4) Benjamin Hassan vs Qualifier
Qualifier vs Andres Martin
(PR) Blaise Bicknell vs Patrick Maloney
Qualifier vs (8) Johannus Monday
(7) Mitchell Krueger vs (PR) Philip Sekulic
Qualifier vs Federico Bondioli
Alex Rybakov vs (WC) Tyler Cox
Tibo Colson vs (3) James Trotter
(6) Dmitry Popko vs Qualifier
Qualifier vs Andre Ilagan
(JR) Theo Papamalamis vs Moerani Bouzige
Olle Wallin vs (2) Jack Pinnington Jones
Challenger 75 Las Vegas – Tabellone Qualificazione – hard
[1] 🇯🇵 Tokuda vs 🇮🇳 Ramanathan
🇺🇸 Vandecasteele vs 🇸🇮 Artnak [7]
[2] 🇫🇷 Ghibaudo vs 🇦🇺 Jones [JR]
🇺🇸 Alcantara [WC] vs 🇮🇹 Fellin [9]
[3] 🇮🇱 Milavsky vs 🇮🇹 Castagnola
🇺🇸 Bigun vs 🇩🇪 Masur [11]
[4] 🇺🇸 Mckennon vs 🇺🇸 Sheehy
🇺🇸 Schachter vs 🇺🇸 Fenty [12]
[5] 🇮🇹 Caniato vs 🇺🇸 Kirchheimer
🇺🇸 Ayeni vs 🇺🇸 Winter [10]
[6] 🇯🇵 Matsuda vs 🇦🇲 Arutiunian
🇧🇧 King [PR] vs 🇺🇸 McCormick [8]
Pinnington
Rodionov
Martin
Trotter
Mejia
Monday
Krueger
Popko
La presenza di molti dei nostri nei Challenger d’Oltreoceano di fine stagione, a mia memoria, non è mai stata così massiccia. Segnale positivo, anche per abituarsi a contesti ed avversari diversi. Sono invece piuttosto stupito per le poche presenze in Europa, ma forse pochi sono dispostiba giocare qualificazioni in challenger all’estero e forse preferiscono il Tabellone principsle di un ITF.
RODIONOV
POPKO
MONDAY
KRUEGER
MEJIA
HASSAN
TROTTER
PINNINGTON
PINNINGTON
RODIONOV
MARTIN
TROTTER
PEREZ
MALONEY
KRUEGER
POPKO
Trotter
Martin
Rodionov
Pinnington
Perez
Maloney
Krueger
Q