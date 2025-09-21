Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 75 Las Vegas: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Bondioli nel Md e tre azzurri nelle quali

21/09/2025 08:29 5 commenti
Federico Bondioli nella foto
USA Challenger 75 Las Vegas – Tabellone Principale – hard
(1) Jurij Rodionov AUT vs (WC) Garrett Johns USA
Mats Rosenkranz GER vs (WC) Cooper Williams USA
Abdullah Shelbayh JOR vs Alfredo Perez USA
Tyler Zink USA vs (5) Nicolas Mejia COL

(4) Benjamin Hassan LBN vs Qualifier
Qualifier vs Andres Martin USA
(PR) Blaise Bicknell JAM vs Patrick Maloney USA
Qualifier vs (8) Johannus Monday GBR

(7) Mitchell Krueger USA vs (PR) Philip Sekulic AUS
Qualifier vs Federico Bondioli ITA
Alex Rybakov USA vs (WC) Tyler Cox USA
Tibo Colson BEL vs (3) James Trotter JPN

(6) Dmitry Popko KAZ vs Qualifier
Qualifier vs Andre Ilagan USA
(JR) Theo Papamalamis FRA vs Moerani Bouzige AUS
Olle Wallin SWE vs (2) Jack Pinnington Jones GBR

USA Challenger 75 Las Vegas – Tabellone Qualificazione – hard
[1] 🇯🇵 Tokuda vs 🇮🇳 Ramanathan
🇺🇸 Vandecasteele vs 🇸🇮 Artnak [7]

[2] 🇫🇷 Ghibaudo vs 🇦🇺 Jones [JR]
🇺🇸 Alcantara [WC] vs 🇮🇹 Fellin [9]

[3] 🇮🇱 Milavsky vs 🇮🇹 Castagnola
🇺🇸 Bigun vs 🇩🇪 Masur [11]

[4] 🇺🇸 Mckennon vs 🇺🇸 Sheehy
🇺🇸 Schachter vs 🇺🇸 Fenty [12]

[5] 🇮🇹 Caniato vs 🇺🇸 Kirchheimer
🇺🇸 Ayeni vs 🇺🇸 Winter [10]

[6] 🇯🇵 Matsuda vs 🇦🇲 Arutiunian
🇧🇧 King [PR] vs 🇺🇸 McCormick [8]

nico 21-09-2025 09:55

Pinnington

Rodionov

Martin
Trotter

Mejia
Monday
Krueger
Popko

walden 21-09-2025 09:42

La presenza di molti dei nostri nei Challenger d’Oltreoceano di fine stagione, a mia memoria, non è mai stata così massiccia. Segnale positivo, anche per abituarsi a contesti ed avversari diversi. Sono invece piuttosto stupito per le poche presenze in Europa, ma forse pochi sono dispostiba giocare qualificazioni in challenger all’estero e forse preferiscono il Tabellone principsle di un ITF.

akgul num.1 21-09-2025 09:41

RODIONOV

POPKO

MONDAY
KRUEGER

MEJIA
HASSAN
TROTTER
PINNINGTON

Tasso73 21-09-2025 09:17

PINNINGTON

RODIONOV

MARTIN
TROTTER

PEREZ
MALONEY
KRUEGER
POPKO

miky85 21-09-2025 09:08

Trotter

Martin

Rodionov
Pinnington

Perez
Maloney
Krueger
Q

