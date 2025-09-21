Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 75 Buenos Aires: Il Tabellone Principale e di Quali. Un azzurro nel md e uno nelle quali

21/09/2025 08:24 4 commenti
Francesco Maestrelli ITA, 21-12-2002
Francesco Maestrelli ITA, 21-12-2002

ARG Challenger 75 Buenos Aires – Tabellone Principale – terra
(1) Thiago Agustin Tirante ARG vs Adolfo Daniel Vallejo PAR
Genaro Alberto Olivieri ARG vs Santiago Rodriguez Taverna ARG
Andrea Collarini ARG vs Qualifier
Qualifier vs (6) Roman Andres Burruchaga ARG

(4) Cristian Garin CHI vs (Alt) Nicolas Kicker ARG
Qualifier vs (WC) Facundo Bagnis ARG
Federico Agustin Gomez ARG vs Gonzalo Bueno PER
Qualifier vs (7) Francesco Maestrelli ITA

(5) Juan Pablo Ficovich ARG vs (WC) Guido Ivan Justo ARG
Qualifier vs Murkel Dellien BOL
Alex Barrena ARG vs (WC) Juan Bautista Torres ARG
Qualifier vs (3) Hugo Dellien BOL

(8) Hady Habib LBN vs Alvaro Guillen Meza ECU
Lautaro Midon ARG vs Juan Carlos Prado Angelo BOL
(Alt) Matheus Pucinelli De Almeida BRA vs Matias Soto CHI
Joao Lucas Reis Da Silva BRA vs (2) Emilio Nava USA

ARG Challenger 75 Buenos Aires – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Juan Pablo Varillas PER vs Ignacio Monzon ARG
Joaquin Aguilar Cardozo URU vs (11) Juan Manuel La Serna ARG

(2) Pedro Boscardin Dias BRA vs (WC) Carlos Maria Zarate ARG
(Alt) Lautaro Agustin Falabella ARG vs (10) Lorenzo Joaquin Rodriguez ARG

(3) Gonzalo Villanueva ARG vs Santiago De La Fuente ARG
(WC) Ezequiel Monferrer ARG vs (12) Facundo Juarez ITA

(Alt) (4) Daniel Dutra da Silva BRA vs (Alt) Lucio Ratti ARG
(PR) Juan Sebastian Gomez COL vs (9) Mariano Kestelboim ARG

(5) Franco Roncadelli URU vs Thiago Cigarran ARG
Juan Estevez ARG vs (Alt) (8) Hernan Casanova ARG

(6) Maximus Jones THA vs (WC) Fernando Cavallo ARG
(WC) Dante Pagani ARG vs (7) Luciano Emanuel Ambrogi ARG

nico 21-09-2025 09:57

Garin

Nava

Tirante
Dellien h

Burruchaga
Maestrelli
Ficovich
Midon

akgul num.1 21-09-2025 09:44

TIRANTE

NAVA

GARIN
DELLIEN H

BURRUCHAGA
MAESTRELLI
DELLIEN M
GUILLEN

Tasso73 21-09-2025 09:23

TIRANTE

FICOVICH

GARIN
MIDON

COLLARINI
MAESTRELLI
BARRENA
NAVA

miky85 21-09-2025 09:11

Ficovich

Garin

Tirante
Midon

Burruchaga
Maestrelli
Barrena
Nava

