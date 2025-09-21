Challenger 75 Buenos Aires: Il Tabellone Principale e di Quali. Un azzurro nel md e uno nelle quali
Challenger 75 Buenos Aires – Tabellone Principale – terra
(1) Thiago Agustin Tirante vs Adolfo Daniel Vallejo
Genaro Alberto Olivieri vs Santiago Rodriguez Taverna
Andrea Collarini vs Qualifier
Qualifier vs (6) Roman Andres Burruchaga
(4) Cristian Garin vs (Alt) Nicolas Kicker
Qualifier vs (WC) Facundo Bagnis
Federico Agustin Gomez vs Gonzalo Bueno
Qualifier vs (7) Francesco Maestrelli
(5) Juan Pablo Ficovich vs (WC) Guido Ivan Justo
Qualifier vs Murkel Dellien
Alex Barrena vs (WC) Juan Bautista Torres
Qualifier vs (3) Hugo Dellien
(8) Hady Habib vs Alvaro Guillen Meza
Lautaro Midon vs Juan Carlos Prado Angelo
(Alt) Matheus Pucinelli De Almeida vs Matias Soto
Joao Lucas Reis Da Silva vs (2) Emilio Nava
Challenger 75 Buenos Aires – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Juan Pablo Varillas vs Ignacio Monzon
Joaquin Aguilar Cardozo vs (11) Juan Manuel La Serna
(2) Pedro Boscardin Dias vs (WC) Carlos Maria Zarate
(Alt) Lautaro Agustin Falabella vs (10) Lorenzo Joaquin Rodriguez
(3) Gonzalo Villanueva vs Santiago De La Fuente
(WC) Ezequiel Monferrer vs (12) Facundo Juarez
(Alt) (4) Daniel Dutra da Silva vs (Alt) Lucio Ratti
(PR) Juan Sebastian Gomez vs (9) Mariano Kestelboim
(5) Franco Roncadelli vs Thiago Cigarran
Juan Estevez vs (Alt) (8) Hernan Casanova
(6) Maximus Jones vs (WC) Fernando Cavallo
(WC) Dante Pagani vs (7) Luciano Emanuel Ambrogi
Garin
Nava
Tirante
Dellien h
Burruchaga
Maestrelli
Ficovich
Midon
