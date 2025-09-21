Laver Cup 2025 - Day 2 ATP, Copertina, Generica

Laver Cup 2025: I risultati completi della Seconda giornata. Europa vs Resto del Mondo 3-9. Team World scappa, Europa spalle al muro dopo la seconda giornata. Alcaraz perde contro Fritz

21/09/2025 09:45 24 commenti
I risultati della seconda giornata di Laver Cup - Foto getty images
I risultati della seconda giornata di Laver Cup - Foto getty images

San Francisco ha vissuto una giornata di emozioni fortissime nella Laver Cup 2025, con il Team World che ha preso un vantaggio quasi decisivo sul Team Europe, portandosi avanti 9-3 al termine della seconda giornata.
Il primo colpo di scena lo ha firmato Alex De Miñaur, che in appena un’ora e mezza ha travolto Alexander Zverev con un netto 6-1 6-4. L’australiano ha imposto il suo ritmo sin dall’inizio, lasciando al tedesco appena un turno di battuta nel primo set e confermando poi la superiorità anche nel secondo. Con questo successo, il punteggio tornava in equilibrio sul 3-3.
A riportare avanti il Team World ci ha pensato poco dopo Francisco Cerúndolo, autore di un match solidissimo contro Holger Rune, sconfitto con il punteggio di 6-3 7-6. Il danese ha lottato fino al tie-break, ma l’argentino è rimasto lucido nei momenti chiave, regalando il 5-3 alla squadra capitanata da John McEnroe.

L’Europa si aggrappava allora a Carlos Alcaraz, chiamato a rispondere contro Taylor Fritz. Ma lo statunitense ha disputato forse il miglior match della sua stagione, dominando con il servizio e con la potenza del suo diritto. Alcaraz ha provato a variare con magie e smorzate, ma Fritz, guidato anche dai consigli di un Agassi scatenato in panchina, lo ha neutralizzato chiudendo per 6-3 6-2 in appena 72 minuti. Un ko pesantissimo, che ha portato il Team World sul 7-3.
La giornata si è chiusa con il doppio, che ha confermato il dominio della squadra del Resto del Mondo: la coppia Alex De Miñaur / Alex Michelsen ha superato in due set (6-3 6-4 in 1h23’) la coppia europea Casper Ruud / Holger Rune, consolidando un parziale di 9-3 che lascia l’Europa con le spalle al muro.

USA Laver Cup – 2° Giornata – Europa vs Resto del Mondo 3-9

Indoor Hard

Ore 22:00 • Meteo San Francisco: 🌥️ 16–18°C

Singolare
Ore 22:00

Alexander Zverev EUR vs Alex de Minaur WLD
Superficie: indoor hard
Meteo: 🌥️ 16–18°C
H2H: 8-2
ATP San Francisco
Alexander Zverev
1
4
Alex de Minaur
6
6
Vincitore: de Minaur
Mostra dettagli

Singolare
A seguire

Holger Rune EUR vs Francisco Cerundolo WLD
Superficie: indoor hard
Meteo: 🌥️ 16–18°C
H2H: 1-1
ATP San Francisco
Holger Rune
3
6
Francisco Cerundolo
6
7
Vincitore: Cerundolo
Mostra dettagli

Singolare
Non prima 04:00

Carlos Alcaraz EUR vs Taylor Fritz WLD
Superficie: indoor hard
Meteo: 🌥️ 16–18°C
H2H: 3-0
ATP San Francisco
Carlos Alcaraz
3
2
Taylor Fritz
6
6
Vincitore: Fritz
Mostra dettagli

Doppio
A seguire

Holger Rune EUR / Casper Ruud EUR
vs Alex de Minaur WLD / Alex Michelsen WLD
Superficie: indoor hard
Meteo: 🌥️ 16–18°C
H2H:
ATP San Francisco
Holger Rune / Casper Ruud
3
4
Alex de Minaur / Alex Michelsen
6
6
Vincitore: de Minaur / Michelsen
Mostra dettagli
24 commenti. Lasciane uno!

Manu09 21-09-2025 09:55

Scritto da italtennis
Sconvolgente.
Sconfitta storica, anzi epocale.
Il semidio, il miglior giocatore della storia mediatica, con il meglio di tutti i supereroi delle epoche passate, distrutto in due set.
Saranno in lutto

.

 24
Manu09 21-09-2025 09:54

Scritto da Inox

Scritto da Inox
Ma come???? Alcaraz non era imbattibile?????

Ahhhhh dimenticavo, lui le esibizioni le fa per perdere!!!!!!!

Vai a spiegarglielo ahahaha umiliazione totale da un mediocre, che schifo

 23
Manu09 21-09-2025 09:53

Scritto da Daieeeeee….

Scritto da Manu09
Il dominatore della galassia ha preso palle in culo da uno che non riesce a battere un 38enne nello slam di casa ahahahha

Il commento che tenevi li da un po’ di mesi, è? Capisco il rosicamento, è umano, ma quando conta per un titolo vero mi sa che non finisce così, ho questo sospetto.

Ti ricordo che l’anno scorso ha vinto contro lo stesso avversario. Sempre la scusa pronta eh? Rispecchi proprio il tuo idolo

 22
Guest (Guest) 21-09-2025 09:28

Ha lo stesso valore degli incontri di wrestling.

 21
aiblo65 21-09-2025 09:23

È vero che è un torneo esibizione ma Lever Cup ha risonanza mediatica e una sconfitta del numero 1 potrebbe essere un segnale che la guardia va tenuta alta perché il numero 2 è a caccia e quindi se il numero uno si rilassa… 🙂

 20
Lukas (Guest) 21-09-2025 09:18

Ogni giorno che passa Alcaraz assomiglia più ad un culturista, vedasi bicipiti e quadricipiti…per il resto si può anche perdere.

 19
Inox 21-09-2025 08:57

Scritto da Inox
Ma come???? Alcaraz non era imbattibile?????

Ahhhhh dimenticavo, lui le esibizioni le fa per perdere!!!!!!!

 18
+1: marcauro, Manu09
Inox 21-09-2025 08:56

Ma come???? Alcaraz non era imbattibile?????

 17
+1: marcauro
Alex77 (Guest) 21-09-2025 08:45

Una farsa alla quale Jannik, al momento, sta resistendo.. spero continui ad ignorarla

 16
+1: Inox, Setrakian, marcauro
Tanasi (Guest) 21-09-2025 08:43

Corretto che venga considerata valevole per gli h2h non vedo perché non dovrebbe esserlo

 15
+1: Manu09
JOA20 (Guest) 21-09-2025 08:40

Alcaraz ha imparato a concentrare le sconfitte negli eventi di esibizione 😎

 14
+1: Inox, Setrakian
italtennis (Guest) 21-09-2025 08:38

Sconvolgente.
Sconfitta storica, anzi epocale.
Il semidio, il miglior giocatore della storia mediatica, con il meglio di tutti i supereroi delle epoche passate, distrutto in due set.
Saranno in lutto

 13
+1: Manu09
Dr Ivo (Guest) 21-09-2025 08:37

Scritto da Pikario Furioso
Negli H2H ATP, vengono inclusi anche i risultati della Laver Cup. Completamente assurdo. Dopo questa rasoiata che a preso Carlitos magari ci ripensano.

Hai pienamente ragione, si dovrebbe tenere conto SOLO dei risultati nel circuito ATP. Semmai, sarebbe più giustificato includere i risultati dei challenger e dei turni di qualificazione, che sono pur sempre in ambito ATP.
L’ATP, in questo, non adotta criteri logici e coerenti, si limita ad “ossequiare” chi organizza la Laver.
Altrimenti – se la logica fosse quella di metterci comunque dentro i tornei ed esibizioni esterni ritenuti più importanti – non si capisce perché non il 6 Kings, visto chi ci gioca e visto soprattutto il montepremi (quest’ultimo andrebbe sommato ai prize money ottenuti in carriera).

 12
Pikario Furioso 21-09-2025 08:33

Scritto da Sudtyrol
Debacle del team Europe e debacle della manifestazione che, forse non a caso, ha una copertura televisiva ridotta.

L’unica attrazione e della Laver piallato da Fritz. Contenti gli spetratori, o forse delusi!!!???

 11
Maurantonio 21-09-2025 08:25

2025 Fuga da Alcaraz

 10
+1: Setrakian
Sudtyrol (Guest) 21-09-2025 08:19

Scritto da Pat
Alcaraz galantuomo.

Non so. Quello che so e che, prima o poi, la spia della riserva si accende per tutti.

 9
+1: marcauro
Sudtyrol (Guest) 21-09-2025 08:17

Debacle del team Europe e debacle della manifestazione che, forse non a caso, ha una copertura televisiva ridotta.

 8
+1: Inox
tacchino freddo 21-09-2025 08:05

Scritto da Pikario Furioso
Negli H2H ATP, vengono inclusi anche i risultati della Laver Cup. Completamente assurdo. Dopo questa rasoiata che a preso Carlitos magari ci ripensano.

Plenamente d’accordo…ed è ancor più assurdo che includano i risultati del nextgen e non si contabilizzano gli scontri nelle qualificazioni

 7
+1: Pikario Furioso
Pikario Furioso 21-09-2025 07:24

Negli H2H ATP, vengono inclusi anche i risultati della Laver Cup. Completamente assurdo. Dopo questa rasoiata che a preso Carlitos magari ci ripensano.

 6
+1: Inox
renzopii 21-09-2025 07:13

Scritto da renzopii

Scritto da Daieeeeee….

Scritto da Manu09
Il dominatore della galassia ha preso palle in culo da uno che non riesce a battere un 38enne nello slam di casa ahahahha

Il commento che tenevi li da un po’ di mesi, è? Capisco il rosicamento, è umano, ma quando conta per un titolo vero mi sa che non finisce così, ho questo sospetto.

Comunque questi risultati sono la dimostrazione

Dell’ infimo valore della manifestazione.

 5
+1: omerjno, Maurantonio
renzopii 21-09-2025 07:12

Scritto da Daieeeeee….

Scritto da Manu09
Il dominatore della galassia ha preso palle in culo da uno che non riesce a battere un 38enne nello slam di casa ahahahha

Il commento che tenevi li da un po’ di mesi, è? Capisco il rosicamento, è umano, ma quando conta per un titolo vero mi sa che non finisce così, ho questo sospetto.

Comunque questi risultati sono la dimostrazione

 4
Pat (Guest) 21-09-2025 07:05

Alcaraz galantuomo.

 3
-1: omerjno
Daieeeeee…. (Guest) 21-09-2025 06:56

Scritto da Manu09
Il dominatore della galassia ha preso palle in culo da uno che non riesce a battere un 38enne nello slam di casa ahahahha

Il commento che tenevi li da un po’ di mesi, è? Capisco il rosicamento, è umano, ma quando conta per un titolo vero mi sa che non finisce così, ho questo sospetto.

 2
+1: renzopii, Setrakian, Marco M.
Manu09 21-09-2025 06:46

Il dominatore della galassia ha preso palle in culo da uno che non riesce a battere un 38enne nello slam di casa ahahahha

 1
