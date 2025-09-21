Laver Cup 2025: I risultati completi della Seconda giornata. Europa vs Resto del Mondo 3-9. Team World scappa, Europa spalle al muro dopo la seconda giornata. Alcaraz perde contro Fritz

I risultati della seconda giornata di Laver Cup - Foto getty images
San Francisco ha vissuto una giornata di emozioni fortissime nella Laver Cup 2025, con il Team World che ha preso un vantaggio quasi decisivo sul Team Europe, portandosi avanti 9-3 al termine della seconda giornata.
Il primo colpo di scena lo ha firmato Alex De Miñaur, che in appena un’ora e mezza ha travolto Alexander Zverev con un netto 6-1 6-4. L’australiano ha imposto il suo ritmo sin dall’inizio, lasciando al tedesco appena un turno di battuta nel primo set e confermando poi la superiorità anche nel secondo. Con questo successo, il punteggio tornava in equilibrio sul 3-3.
A riportare avanti il Team World ci ha pensato poco dopo Francisco Cerúndolo, autore di un match solidissimo contro Holger Rune, sconfitto con il punteggio di 6-3 7-6. Il danese ha lottato fino al tie-break, ma l’argentino è rimasto lucido nei momenti chiave, regalando il 5-3 alla squadra capitanata da John McEnroe.
L’Europa si aggrappava allora a Carlos Alcaraz, chiamato a rispondere contro Taylor Fritz. Ma lo statunitense ha disputato forse il miglior match della sua stagione, dominando con il servizio e con la potenza del suo diritto. Alcaraz ha provato a variare con magie e smorzate, ma Fritz, guidato anche dai consigli di un Agassi scatenato in panchina, lo ha neutralizzato chiudendo per 6-3 6-2 in appena 72 minuti. Un ko pesantissimo, che ha portato il Team World sul 7-3.
La giornata si è chiusa con il doppio, che ha confermato il dominio della squadra del Resto del Mondo: la coppia Alex De Miñaur / Alex Michelsen ha superato in due set (6-3 6-4 in 1h23’) la coppia europea Casper Ruud / Holger Rune, consolidando un parziale di 9-3 che lascia l’Europa con le spalle al muro.
Laver Cup – 2° Giornata – Europa vs Resto del Mondo 3-9
Ore 22:00 • Meteo San Francisco: 🌥️ 16–18°C
Alexander Zverev
vs Alex de Minaur
Alexander Zverev
1
4
Alex de Minaur
6
6
Vincitore: de Minaur
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. de Minaur
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-5 → 4-6
A. Zverev
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
40-A
4-4 → 4-5
A. de Minaur
0-15
0-30
df
0-40
15-40
30-40
3-4 → 4-4
A. de Minaur
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
A. Zverev
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
A. de Minaur
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
A. Zverev
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
A. Zverev
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Zverev
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-5 → 1-5
A. de Minaur
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-4 → 0-5
A. Zverev
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Holger Rune
vs Francisco Cerundolo
Holger Rune
3
6
Francisco Cerundolo
6
7
Vincitore: Cerundolo
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
1*-3
1-4*
2-4*
2*-5
3*-5
4-5*
5-5*
5*-6
6-6 → 6-7
F. Cerundolo
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
6-5 → 6-6
H. Rune
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
ace
5-5 → 6-5
F. Cerundolo
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
5-4 → 5-5
F. Cerundolo
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-3 → 4-4
F. Cerundolo
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 3-3
H. Rune
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 3-2
H. Rune
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Cerundolo
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
3-5 → 3-6
H. Rune
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
2-5 → 3-5
F. Cerundolo
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-4 → 2-5
F. Cerundolo
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
H. Rune
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
F. Cerundolo
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Singolare
Non prima 04:00
Carlos Alcaraz
vs Taylor Fritz
Carlos Alcaraz
3
2
Taylor Fritz
6
6
Vincitore: Fritz
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Fritz
15-0
30-0
ace
30-15
df
40-15
2-5 → 2-6
C. Alcaraz
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-4 → 2-5
C. Alcaraz
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
T. Fritz
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Fritz
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-5 → 3-6
T. Fritz
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-4 → 2-5
C. Alcaraz
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
1-4 → 2-4
T. Fritz
0-15
df
15-15
30-15
40-15
1-3 → 1-4
T. Fritz
15-0
30-0
40-0
40-15
df
ace
1-1 → 1-2
C. Alcaraz
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
0-1 → 1-1
T. Fritz
0-15
15-15
15-30
df
15-40
30-40
ace
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Holger Rune
/ Casper Ruud
vs Alex de Minaur
/ Alex Michelsen
Holger Rune / Casper Ruud
3
4
Alex de Minaur / Alex Michelsen
6
6
Vincitore: de Minaur / Michelsen
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. de Minaur / Michelsen
4-5 → 4-6
A. de Minaur / Michelsen
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 3-5
A. de Minaur / Michelsen
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
H. Rune / Ruud
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
A. de Minaur / Michelsen
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
2-1 → 2-2
A. de Minaur / Michelsen
1-0 → 1-1
H. Rune / Ruud
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. de Minaur / Michelsen
3-5 → 3-6
A. de Minaur / Michelsen
2-4 → 2-5
A. de Minaur / Michelsen
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-3 → 1-4
H. Rune / Ruud
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-3 → 1-3
A. de Minaur / Michelsen
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-2 → 0-3
H. Rune / Ruud
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
40-40
40-A
df
0-1 → 0-2
A. de Minaur / Michelsen
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Vai a spiegarglielo ahahaha umiliazione totale da un mediocre, che schifo
Ti ricordo che l'anno scorso ha vinto contro lo stesso avversario. Sempre la scusa pronta eh? Rispecchi proprio il tuo idolo
Ha lo stesso valore degli incontri di wrestling.
È vero che è un torneo esibizione ma Lever Cup ha risonanza mediatica e una sconfitta del numero 1 potrebbe essere un segnale che la guardia va tenuta alta perché il numero 2 è a caccia e quindi se il numero uno si rilassa… 🙂
Ogni giorno che passa Alcaraz assomiglia più ad un culturista, vedasi bicipiti e quadricipiti…per il resto si può anche perdere.
Ahhhhh dimenticavo, lui le esibizioni le fa per perdere!!!!!!!
Ma come???? Alcaraz non era imbattibile?????
Una farsa alla quale Jannik, al momento, sta resistendo.. spero continui ad ignorarla
Corretto che venga considerata valevole per gli h2h non vedo perché non dovrebbe esserlo
Alcaraz ha imparato a concentrare le sconfitte negli eventi di esibizione 😎
Sconvolgente.
Sconfitta storica, anzi epocale.
Il semidio, il miglior giocatore della storia mediatica, con il meglio di tutti i supereroi delle epoche passate, distrutto in due set.
Saranno in lutto
Hai pienamente ragione, si dovrebbe tenere conto SOLO dei risultati nel circuito ATP. Semmai, sarebbe più giustificato includere i risultati dei challenger e dei turni di qualificazione, che sono pur sempre in ambito ATP.
L'ATP, in questo, non adotta criteri logici e coerenti, si limita ad "ossequiare" chi organizza la Laver.
Altrimenti – se la logica fosse quella di metterci comunque dentro i tornei ed esibizioni esterni ritenuti più importanti – non si capisce perché non il 6 Kings, visto chi ci gioca e visto soprattutto il montepremi (quest'ultimo andrebbe sommato ai prize money ottenuti in carriera).
L’unica attrazione e della Laver piallato da Fritz. Contenti gli spetratori, o forse delusi!!!???
2025 Fuga da Alcaraz
Non so. Quello che so e che, prima o poi, la spia della riserva si accende per tutti.
Debacle del team Europe e debacle della manifestazione che, forse non a caso, ha una copertura televisiva ridotta.
Plenamente d'accordo…ed è ancor più assurdo che includano i risultati del nextgen e non si contabilizzano gli scontri nelle qualificazioni
Negli H2H ATP, vengono inclusi anche i risultati della Laver Cup. Completamente assurdo. Dopo questa rasoiata che a preso Carlitos magari ci ripensano.
Dell' infimo valore della manifestazione.
Comunque questi risultati sono la dimostrazione
Alcaraz galantuomo.
Il commento che tenevi li da un po' di mesi, è? Capisco il rosicamento, è umano, ma quando conta per un titolo vero mi sa che non finisce così, ho questo sospetto.
Il dominatore della galassia ha preso palle in culo da uno che non riesce a battere un 38enne nello slam di casa ahahahha