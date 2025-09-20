Stati Uniti in finale di Billie Jean King Cup: sarà sfida con l’Italia (domani alle ore 11 italiane)
Si sono rispettati i pronostici nella semifinale della Billie Jean King Cup 2025 tra Stati Uniti e Gran Bretagna. Le americane hanno confermato la loro forza portando a casa i due singolari decisivi e staccando così il pass per la finale.
Ad aprire le danze è stata Emma Navarro, capace di rimontare una Sonay Kartal coraggiosa e mai doma: 3-6, 6-4, 6-3 il punteggio a favore della statunitense. Subito dopo è arrivato il punto del ko firmato da Jessica Pegula, che con la sua consueta solidità ha battuto Katie Boulter 3-6, 6-4, 6-2, regalando agli USA la qualificazione alla sfida per il titolo.
A questo punto, tutto è pronto per l’ultimo atto: domani alle ore 11 italiane gli Stati Uniti affronteranno l’Italia, vittoriosa in semifinale contro l’Ucraina. Sarà una finale dal fascino immenso, tra due nazionali che hanno dimostrato grande compattezza e determinazione lungo tutto il cammino.
TAG: Billie Jean King Cup, billie Jean King Cup 2025
6 commenti
Come sempre tra l’altro. Dove è la novità?
Anche Svitolina aveva sempre vinto contro Jasmine….
È tutto nelle mani di Paolini, come con l’Ucraina.
Anche senza Gauff, Keys e Anisimova le americane sono fortissime… Pegula è in vantaggio 5–0 con Paolini negli H2H, Navarro 1–0 con Cocciaretto
Finale che capita in un momento assai delicato per la situazione internazionale; mi verrebbe da chiedere a tutti quelli che non esitano a contaminare il mondo dello sport, ed il tennis in particolare, con valutazioni di carattere politico se sono minimamente assaliti da dubbi sull’opportunità (o meno) di scendere in campo contro la nazionale di un paese che, di fatto, risulta complice di un genocidio.
Sarà durissima…