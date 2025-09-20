Billie Jean King Cup 2025 Copertina, Davis/FedCup

Stati Uniti in finale di Billie Jean King Cup: sarà sfida con l’Italia (domani alle ore 11 italiane)

20/09/2025 16:40 6 commenti
Jessica Pegula nella foto - Foto Getty Images
Jessica Pegula nella foto - Foto Getty Images

Si sono rispettati i pronostici nella semifinale della Billie Jean King Cup 2025 tra Stati Uniti e Gran Bretagna. Le americane hanno confermato la loro forza portando a casa i due singolari decisivi e staccando così il pass per la finale.

Ad aprire le danze è stata Emma Navarro, capace di rimontare una Sonay Kartal coraggiosa e mai doma: 3-6, 6-4, 6-3 il punteggio a favore della statunitense. Subito dopo è arrivato il punto del ko firmato da Jessica Pegula, che con la sua consueta solidità ha battuto Katie Boulter 3-6, 6-4, 6-2, regalando agli USA la qualificazione alla sfida per il titolo.

A questo punto, tutto è pronto per l’ultimo atto: domani alle ore 11 italiane gli Stati Uniti affronteranno l’Italia, vittoriosa in semifinale contro l’Ucraina. Sarà una finale dal fascino immenso, tra due nazionali che hanno dimostrato grande compattezza e determinazione lungo tutto il cammino.

TAG: ,

6 commenti

Jack (Guest) 20-09-2025 17:43

Scritto da Silvy__89
È tutto nelle mani di Paolini, come con l’Ucraina.

Come sempre tra l’altro. Dove è la novità?

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
walden 20-09-2025 17:41

Scritto da JOA20
Anche senza Gauff, Keys e Anisimova le americane sono fortissime… Pegula è in vantaggio 5–0 con Paolini negli H2H, Navarro 1–0 con Cocciaretto

Anche Svitolina aveva sempre vinto contro Jasmine….

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Silvy__89 (Guest) 20-09-2025 17:37

È tutto nelle mani di Paolini, come con l’Ucraina.

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JOA20 (Guest) 20-09-2025 17:32

Anche senza Gauff, Keys e Anisimova le americane sono fortissime… Pegula è in vantaggio 5–0 con Paolini negli H2H, Navarro 1–0 con Cocciaretto

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Stefre Innoway (Guest) 20-09-2025 17:29

Finale che capita in un momento assai delicato per la situazione internazionale; mi verrebbe da chiedere a tutti quelli che non esitano a contaminare il mondo dello sport, ed il tennis in particolare, con valutazioni di carattere politico se sono minimamente assaliti da dubbi sull’opportunità (o meno) di scendere in campo contro la nazionale di un paese che, di fatto, risulta complice di un genocidio.

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Fabio (Guest) 20-09-2025 17:17

Sarà durissima…

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!