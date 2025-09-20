John McEnroe su Alcaraz: “Mai visto uno così forte e completo a questa età” (con il programma di stasera della Laver Cup)

Ammirazione crescente: sono questi i sentimenti che Carlos Alcaraz riesce a trasmettere al mondo del tennis ogni volta che scende in campo. Lo spagnolo continua a stupire per maturità, progressione e assenza di limiti tecnici, al punto da lasciare senza parole persino leggende di questo sport come John McEnroe.

Durante la Laver Cup 2025, il mito statunitense si è espresso senza freni su quello che considera un talento generazionale:

“Guardo tennis da oltre 50 anni, Rod Laver era il mio idolo, ho giocato contro Borg, Lendl e Connors, poi sono arrivati Federer, Nadal e Djokovic. Pensavo di aver già visto il meglio, ma quando il Big 3 stava per tramontare, il tennis aveva bisogno di un soffio d’aria fresca. Ed è arrivato un ragazzo spagnolo”, ha dichiarato a Tennis Channel.

Il primo incontro con Alcaraz

McEnroe ha ricordato quando vide per la prima volta Alcaraz, ancora diciassettenne: “Pensai che quel tipo avesse un grande talento e una rapidità incredibile. Sono passati gli anni e posso dire che mai, nella mia vita, avevo visto un giocatore così forte e completo alla sua età. E poi ha quella maledetta risata che mi fa anche un po’ invidia”, ha raccontato sorridendo.

Oltre al talento, McEnroe ha sottolineato l’impatto che Alcaraz può avere sulle nuove generazioni: “Spero che i giovani che vogliono giocare a tennis si ispirino a lui, al suo stile aggressivo, al modo in cui attacca la rete e vollea. È un dono di Dio per il nostro sport. Insieme a Sinner costruirà una grande rivalità e spingerà tutti gli altri a migliorare per provare a raggiungerli”.

