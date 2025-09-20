Laver Cup 2025, Fonseca brilla all’esordio: “È un’esperienza incredibile, non sono solo in campo”. Rafter “Ha tutto per diventare un top player” (Video del match con Cobolli)

Il Team World torna in corsa grazie al giovane talento brasiliano Joao Fonseca, che ha superato Flavio Cobolli con il punteggio di 6-4 6-3, accorciando le distanze nel punteggio complessivo: Team Europe 2 – Team World 1 (poi diventerà 3 a 1).

Fonseca: “Una vibrazione speciale, non sei mai solo”

In conferenza stampa, Fonseca ha raccontato con entusiasmo la sua prima volta in Laver Cup:

“È un’esperienza pazzesca, è letteralmente uno show. Il tennis è uno sport individuale, ma qui senti l’energia del gruppo, dei compagni in campo e fuori. Ho detto ad Alex e Fran: parlatemi, datemi consigli, tenetemi positivo. Mi hanno aiutato tantissimo”.

Il brasiliano ha ammesso di aver iniziato con un po’ di nervosismo, salvo poi trovare fiducia grazie ai suggerimenti del team e alla guida di Andre Agassi:

“Mi ha spinto a giocare aggressivo, a mettere pressione in risposta, ad andare più a rete. Dovevo soffocare l’avversario, non dargli respiro. È stata una giornata importante soprattutto dal punto di vista mentale”.

Rafter: “Joao è incredibilmente maturo”

Il vice-capitano Patrick Rafter ha elogiato senza riserve il giovane talento:

“Le prime parole che mi vengono in mente sono incredibilmente maturo. Ha una grande intelligenza tennistica, ascolta, impara in fretta. Oggi ha giocato con grande lucidità contro Cobolli, confondendolo e prendendo il controllo del match. Non è ancora arrivato al massimo, ma se continua così in due anni sarà eccezionale. Ha tutto per diventare un top player”.

Una squadra che diventa famiglia

Fonseca ha poi sottolineato l’aspetto unico di questa competizione:

“Qui i compagni condividono anche le proprie debolezze. Normalmente siamo avversari, ma per una settimana diventiamo una famiglia. Io ascolto tutto, cerco di imparare da chi ha più esperienza. È diverso, ma è bellissimo”.

Rafter: “La Laver Cup mi ha conquistato”

Per l’ex numero uno del mondo, la Laver Cup è stata una scoperta:

“Non sapevo cosa aspettarmi, ma ora sono entusiasta. È intenso, c’è tanto lavoro sul piano emotivo e personale, ma vedere i ragazzi così coinvolti è fantastico. Io e Andre ci siamo dentro fino al collo. Questo evento è davvero speciale”.