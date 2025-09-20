Laver Cup 2025, Fonseca brilla all’esordio: “È un’esperienza incredibile, non sono solo in campo”. Rafter “Ha tutto per diventare un top player” (Video del match con Cobolli)
Il Team World torna in corsa grazie al giovane talento brasiliano Joao Fonseca, che ha superato Flavio Cobolli con il punteggio di 6-4 6-3, accorciando le distanze nel punteggio complessivo: Team Europe 2 – Team World 1 (poi diventerà 3 a 1).
Fonseca: “Una vibrazione speciale, non sei mai solo”
In conferenza stampa, Fonseca ha raccontato con entusiasmo la sua prima volta in Laver Cup:
“È un’esperienza pazzesca, è letteralmente uno show. Il tennis è uno sport individuale, ma qui senti l’energia del gruppo, dei compagni in campo e fuori. Ho detto ad Alex e Fran: parlatemi, datemi consigli, tenetemi positivo. Mi hanno aiutato tantissimo”.
Il brasiliano ha ammesso di aver iniziato con un po’ di nervosismo, salvo poi trovare fiducia grazie ai suggerimenti del team e alla guida di Andre Agassi:
“Mi ha spinto a giocare aggressivo, a mettere pressione in risposta, ad andare più a rete. Dovevo soffocare l’avversario, non dargli respiro. È stata una giornata importante soprattutto dal punto di vista mentale”.
Rafter: “Joao è incredibilmente maturo”
Il vice-capitano Patrick Rafter ha elogiato senza riserve il giovane talento:
“Le prime parole che mi vengono in mente sono incredibilmente maturo. Ha una grande intelligenza tennistica, ascolta, impara in fretta. Oggi ha giocato con grande lucidità contro Cobolli, confondendolo e prendendo il controllo del match. Non è ancora arrivato al massimo, ma se continua così in due anni sarà eccezionale. Ha tutto per diventare un top player”.
Una squadra che diventa famiglia
Fonseca ha poi sottolineato l’aspetto unico di questa competizione:
“Qui i compagni condividono anche le proprie debolezze. Normalmente siamo avversari, ma per una settimana diventiamo una famiglia. Io ascolto tutto, cerco di imparare da chi ha più esperienza. È diverso, ma è bellissimo”.
Rafter: “La Laver Cup mi ha conquistato”
Per l’ex numero uno del mondo, la Laver Cup è stata una scoperta:
“Non sapevo cosa aspettarmi, ma ora sono entusiasta. È intenso, c’è tanto lavoro sul piano emotivo e personale, ma vedere i ragazzi così coinvolti è fantastico. Io e Andre ci siamo dentro fino al collo. Questo evento è davvero speciale”.
TAG: Joao Fonseca, Laver Cup, Laver Cup 2025
Bravo joao fonseca si sei divertito alla laver cup.
Avanti con l’orgia dei colpi-di-tacco ed appunto i brasiliani sono i maestri riconosciuti (*-*)
Più che semplici polemiche, ci sarebbero stati intellettuali, artisti e giornalisti pronti a scendere in piazza per bruciare i passaporti italiani e chiedere la deportazione del soggetto a Monaco!
Ho visto solo gli highlights. Vincenti impressionanti di Fonseca. Ma questo lo sapevamo già.
I prossimi due anni ci diranno di cosa è realmente capace di fare e a cosa puó ambire questo ragazzo.
Sinceramente, poi, non capisco le critiche a questa manifestazione… io lo trovo uno spettacolo divertente e pieno di energia positiva, dove i campioni sono chiamati ad esibirsi in ció che sanno fare.
Al pari di un amichevole.
quanto mi fa ridere questa cosa.
sapere che la laver cup ci sarà negli anni a venire, e che qui ci sarà chi schiuma di rabbia, rovinandosi il fegato, per il successo della manifestazione, come si legge nei commenti in ogni articolo che riguarda la laver cup.
che ridere. esilarante.
Cioè Alcaraz salta la Davis con la Spagna che ha rischiato l’eliminazione, e fa la laver cup?! Per carità, al netto che è praticamente una esibizione, una scelta un po’ così… Lo avesse fatto Jannik immagino le polemiche
Beh, mi sembra un clima da …curva sud, quindi..
Che complimenti forzati, che entusiasmo esagerato! Mi meraviglio, in negativo, che Flavio partecipi a questo circo.
Semplicemente… una farsa! )#_#(
Dichiarazioni gonfiate…quasi volute per far passare l “evento” che è niente di piu dì una giocata al club
Dichiarazioni gonfiate…quasi volute per far passare l “evento” che è niente di piu dì una giocata al club
Fonseca lo vedo bene con il boccia in foto sulla spiaggia di Ipanema a sperperare i milioni tirati su con questo circo, tra capiroska e faggiane
Sembrano tutti molto presi da questo evento. I tennisti che vi partecipano dico. Sembra tutto molto “caricato”, eccessivo rispetto all’evento in sé.
Credo di capire che gli esperti puntano su Joao Fonseca come il campione del futuro! Probabilmente al momento non ne vedono altri. enzo