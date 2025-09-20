Italiani e Italiane nei tornei ITF Copertina, Future

Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Sabato 20 Settembre 2025

Isabella Maria Serban nella foto
Isabella Maria Serban nella foto

ITA M25 Santa Margherita di Pula 30000 – Final
Lorenzo Sciahbasi ITA vs [6] Michele Ribecai ITA ore 10:00

Il match deve ancora iniziare





ITA W35 Santa Margherita di Pula 30000 – Semi-final
[8] Lisa Pigato ITA vs Isabella Maria Serban ITA ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

