WTA 500 Seoul, WTA 125 Tolentino e Caldas da Rainha: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali (LIVE)

Nuria Brancaccio ITA, 24-06-2000
WTA 125 Tolentino 🇮🇹 – Quarti di Finale, terra battuta
Center Court – ore 17:00
Silvia Ambrosio
vs Oleksandra Oliynykova
Il match deve ancora iniziare
(6) Arantxa Rus vs Nuria Brancaccio
Il match deve ancora iniziare
(1) Jesika Maleckova / (1) Miriam Skoch vs Silvia Ambrosio / Nuria Brancaccio
Il match deve ancora iniziare
WTA 500 Seoul 🇰🇷 – Quarti di Finale – Semifinali, cemento
Centre Court – ore 05:00
(1) Iga Swiatek
vs Barbora Krejcikova
WTA Seoul
Iga Swiatek [1]•
0
6
6
0
Barbora Krejcikova
0
0
3
0
Vincitore: Swiatek
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Iga Swiatek
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-3 → 6-3
Barbora Krejcikova
4-3 → 5-3
Iga Swiatek
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
Barbora Krejcikova
3-2 → 3-3
Iga Swiatek
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-1 → 3-2
Barbora Krejcikova
2-1 → 3-1
Iga Swiatek
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
2-0 → 2-1
Barbora Krejcikova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Iga Swiatek
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Barbora Krejcikova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-0 → 6-0
Iga Swiatek
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-0 → 5-0
Barbora Krejcikova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
3-0 → 4-0
Barbora Krejcikova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Iga Swiatek
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Ella Seidel vs (2) Ekaterina Alexandrova
WTA Seoul
Ella Seidel
0
2
3
0
Ekaterina Alexandrova [2]•
0
6
6
0
Vincitore: Alexandrova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Ekaterina Alexandrova
3-5 → 3-6
Ekaterina Alexandrova
2-4 → 2-5
Ekaterina Alexandrova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-3 → 2-3
Ella Seidel
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Ekaterina Alexandrova
1-1 → 1-2
Ekaterina Alexandrova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ella Seidel
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-5 → 2-6
Ekaterina Alexandrova
0-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-5 → 2-5
Ekaterina Alexandrova
1-3 → 1-4
Ekaterina Alexandrova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-2 → 1-2
Ella Seidel
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Ekaterina Alexandrova
0-0 → 0-1
vs
Il match deve ancora iniziare
vs
Il match deve ancora iniziare
Grandstand – ore 05:00
(3) Clara Tauson vs Maya Joint
WTA Seoul
Clara Tauson [3]
0
0
3
0
Maya Joint
0
6
6
0
Vincitore: Joint
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Maya Joint
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-5 → 3-6
Maya Joint
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-3 → 3-4
Maya Joint
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-1 → 3-2
Clara Tauson
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Maya Joint
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 2-1
Clara Tauson
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Maya Joint
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Clara Tauson
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-5 → 0-6
Maya Joint
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
0-4 → 0-5
Clara Tauson
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-3 → 0-4
Clara Tauson
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Suzan Lamens vs Katerina Siniakova
WTA Seoul
Suzan Lamens•
0
1
5
0
Katerina Siniakova
0
6
7
0
Vincitore: Siniakova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Suzan Lamens
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
5-6 → 5-7
Katerina Siniakova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-5 → 5-6
Katerina Siniakova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 4-5
Katerina Siniakova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
2-4 → 3-4
Suzan Lamens
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-4 → 2-4
Katerina Siniakova
0-4 → 1-4
Suzan Lamens
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-3 → 0-4
Katerina Siniakova
0-2 → 0-3
Katerina Siniakova
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Suzan Lamens
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-5 → 1-6
Katerina Siniakova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-4 → 1-5
Suzan Lamens
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-4 → 1-4
Katerina Siniakova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-3 → 0-4
Katerina Siniakova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Hao-Ching Chan / Clara Tauson vs Maya Joint / Caty McNally
Il match deve ancora iniziare
Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova vs Yifan Xu / Zhaoxuan Yang
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Caldas da Rainha 🇵🇹 – Semifinali, cemento
Caldas da Rainha – ore 12:00
(5) Kaitlin Quevedo
vs Polina Iatcenko Inizio 11:00
Il match deve ancora iniziare
Gabriela Knutson vs Carol Young Suh Lee Non prima 15:00
Il match deve ancora iniziare
(3) Harriet Dart / (3) Maia Lumsden vs (2) Madeleine Brooks / (2) Anastasia Tikhonova Non prima 17:00
Il match deve ancora iniziare
