WTA 500 Seoul, WTA 125 Tolentino e Caldas da Rainha: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali (LIVE)

Nuria Brancaccio ITA, 24-06-2000
WTA 125 Tolentino 🇮🇹 – Quarti di Finale, terra battuta

Center Court – ore 17:00
Silvia Ambrosio ITA vs Oleksandra Oliynykova UKR
(6) Arantxa Rus NED vs Nuria Brancaccio ITA

(1) Jesika Maleckova CZE / (1) Miriam Skoch CZE vs Silvia Ambrosio ITA / Nuria Brancaccio ITA

WTA 500 Seoul 🇰🇷 – Quarti di Finale – Semifinali, cemento

Centre Court – ore 05:00
(1) Iga Swiatek POL vs Barbora Krejcikova CZE
WTA Seoul
Iga Swiatek [1]
0
6
6
0
Barbora Krejcikova
0
0
3
0
Vincitore: Swiatek
Ella Seidel GER vs (2) Ekaterina Alexandrova RUS

WTA Seoul
Ella Seidel
0
2
3
0
Ekaterina Alexandrova [2]
0
6
6
0
Vincitore: Alexandrova
Grandstand – ore 05:00
(3) Clara Tauson DEN vs Maya Joint AUS

WTA Seoul
Clara Tauson [3]
0
0
3
0
Maya Joint
0
6
6
0
Vincitore: Joint
Suzan Lamens NED vs Katerina Siniakova CZE

WTA Seoul
Suzan Lamens
0
1
5
0
Katerina Siniakova
0
6
7
0
Vincitore: Siniakova
Hao-Ching Chan TPE / Clara Tauson DEN vs Maya Joint AUS / Caty McNally USA

Barbora Krejcikova CZE / Katerina Siniakova CZE vs Yifan Xu CHN / Zhaoxuan Yang CHN

WTA 125 Caldas da Rainha 🇵🇹 – Semifinali, cemento

Caldas da Rainha – ore 12:00
(5) Kaitlin Quevedo ESP vs Polina Iatcenko RUS Inizio 11:00
Gabriela Knutson CZE vs Carol Young Suh Lee USA Non prima 15:00

(3) Harriet Dart GBR / (3) Maia Lumsden GBR vs (2) Madeleine Brooks GBR / (2) Anastasia Tikhonova RUS Non prima 17:00

