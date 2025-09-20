Challenger St Tropez, Bad Waltersdorf, Columbus, Târgu Mureș 2 e Villa Maria: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali (LIVE)
CHALLENGER St. Tropez 🇫🇷 – Semifinali, cemento
CENTRAL TAG HEUER – ore 11:30
Patrik Niklas-Salminen / Matej Vocel vs Trey Hilderbrand / Mac Kiger
Moez Echargui vs Mark Lajal (Non prima 14:00)
Stan Wawrinka vs Dan Added
CHALLENGER Târgu Mureș 2 🇷🇴 – Semifinali, terra battuta
Court 1 – ore 12:00
Simone Agostini / Tommaso Compagnucci vs Dominik Recek / Daniel Siniakov
Mathys Erhard vs Franco Agamenone (Non prima 14:00)
Jay Clarke vs Miguel Damas
CHALLENGER Bad Waltersdorf 🇦🇹 – Semifinali, terra battuta
Center Court – ore 10:00
David Pichler / Nino Serdarusic vs Jiri Barnat / Filip Duda
Jan Choinski vs Zdenek Kolar (Non prima 12:00)
Roberto Carballes Baena vs Vit Kopriva (Non prima 14:30)
CHALLENGER Columbus 🇺🇸 – Semifinali, cemento (indoor)
Court 1 – ore 17:00
Patrick Harper / Johannus Monday vs George Goldhoff / Theodore Winegar
Michael Zheng vs Daniel Masur
Martin Damm vs Samir Banerjee
CHALLENGER Villa María 🇦🇷 – Semifinali, terra battuta
Cancha Central – ore 15:25
Emilio Nava vs Murkel Dellien
Federico Agustin Gomez vs Alex Barrena
Guillermo Duran / Mariano Kestelboim vs Daniel Dutra da Silva / Gonzalo Villanueva
TAG: Circuito Challenger
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit