Challenger St Tropez, Bad Waltersdorf, Columbus, Târgu Mureș 2 e Villa Maria: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali (LIVE)

Franco Agamenone ITA, 1993.04.15 - Foto Antonio Fraioli

CHALLENGER St. Tropez 🇫🇷 – Semifinali, cemento

CENTRAL TAG HEUER – ore 11:30
Patrik Niklas-Salminen FIN / Matej Vocel CZE vs Trey Hilderbrand USA / Mac Kiger USA
Il match deve ancora iniziare

Moez Echargui TUN vs Mark Lajal EST (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare

Stan Wawrinka SUI vs Dan Added FRA

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Târgu Mureș 2 🇷🇴 – Semifinali, terra battuta

Court 1 – ore 12:00
Simone Agostini ITA / Tommaso Compagnucci ITA vs Dominik Recek CZE / Daniel Siniakov CZE
Il match deve ancora iniziare

Mathys Erhard FRA vs Franco Agamenone ITA (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare

Jay Clarke GBR vs Miguel Damas ESP

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Bad Waltersdorf 🇦🇹 – Semifinali, terra battuta

Center Court – ore 10:00
David Pichler AUT / Nino Serdarusic CRO vs Jiri Barnat CZE / Filip Duda CZE
Il match deve ancora iniziare

Jan Choinski GBR vs Zdenek Kolar CZE (Non prima 12:00)

Il match deve ancora iniziare

Roberto Carballes Baena ESP vs Vit Kopriva CZE (Non prima 14:30)

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Columbus 🇺🇸 – Semifinali, cemento (indoor)

Court 1 – ore 17:00
Patrick Harper AUS / Johannus Monday GBR vs George Goldhoff USA / Theodore Winegar USA
Il match deve ancora iniziare

Michael Zheng USA vs Daniel Masur GER

Il match deve ancora iniziare

Martin Damm USA vs Samir Banerjee USA

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Villa María 🇦🇷 – Semifinali, terra battuta

Cancha Central – ore 15:25
Emilio Nava USA vs Murkel Dellien BOL
Il match deve ancora iniziare

Federico Agustin Gomez ARG vs Alex Barrena ARG

Il match deve ancora iniziare

Guillermo Duran ARG / Mariano Kestelboim ARG vs Daniel Dutra da Silva BRA / Gonzalo Villanueva ARG

Il match deve ancora iniziare

