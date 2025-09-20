Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Sabato 20 Settembre 2025
ATP 250 Hangzhou – hard
R16 Zeppieri – Tien Inizio 05:30
ATP 250 Chengdu – hard
R16 Musetti – Prizmic 2° inc. ore 07:00
CH 50 Targu Mures 2 – terra
F Agostini /Compagnucci – Recek /Siniakov Inizio 12:00
SF Erhard – Agamenone Non prima 14:00
Tolentino 125 – terra
SF Ambrosio – Oliynykova ore 17:00
SF Rus – Brancaccio 2 incontro dalle 17:00
F Maleckova /Skoch – Ambrosio /Brancaccio 3 incontro dalle 17:00
Jingshan 125 – Hard
Q2 Cherubini – Lu ore 07:00
TAG: Italiani in campo
