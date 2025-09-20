Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Sabato 20 Settembre 2025

20/09/2025 02:43 Nessun commento
Silvia Ambrosio firma autografi dopo il successo che le ha aperto le porte delle semifinali al Lexus Tolentino Open (foto GAME)
CHN ATP 250 Hangzhou – hard
R16 Zeppieri ITA – Tien USA Inizio 05:30

ATP Hangzhou
Giulio Zeppieri
0
0
Learner Tien [7]
15
0
CHN ATP 250 Chengdu – hard
R16 Musetti ITA – Prizmic CRO 2° inc. ore 07:00

Il match deve ancora iniziare



ROU CH 50 Targu Mures 2 – terra
F Agostini ITA/Compagnucci ITA – Recek CZE/Siniakov CZE Inizio 12:00

Il match deve ancora iniziare

SF Erhard FRA – Agamenone ITA Non prima 14:00

Il match deve ancora iniziare



ITA Tolentino 125 – terra
SF Ambrosio ITA – Oliynykova UKR ore 17:00

Il match deve ancora iniziare

SF Rus NED – Brancaccio ITA 2 incontro dalle 17:00

Il match deve ancora iniziare

F Maleckova CZE/Skoch CZE – Ambrosio ITA/Brancaccio ITA 3 incontro dalle 17:00

Il match deve ancora iniziare



CHN Jingshan 125 – Hard
Q2 Cherubini ITA – Lu CHN ore 07:00

Il match deve ancora iniziare

