ATP 250 Chengdu e Hangzhou: I risultati completi con il dettaglio del Secondo Turno. Clamoroso: fuori Rublev, avanti Medvedev

Sembrava scritto che potessero incrociarsi in finale, ma Andrey Rublev è caduto ancora una volta inaspettatamente: il russo ha ceduto negli ottavi dell’ATP 250 di Hangzhou al francese Valentin Royer con il punteggio di 6-4 7-6(2), confermando la sua profonda crisi di fiducia. Nessun problema invece per Daniil Medvedev, che ha rispettato i pronostici superando Basavareddy 6-2 6-3: ai quarti affronterà Wu, autore della sorpresa su Sebastian Korda.

ATP 250 Chengdu 🇨🇳 – 2° Turno, cemento

ATP Chengdu Tallon Griekspoor [3] Tallon Griekspoor [3] 6 4 3 Taro Daniel Taro Daniel 3 6 6 Vincitore: Daniel Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 T. Daniel 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df ace 2-5 → 3-5 T. Daniel 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 ace 2-4 → 2-5 T. Griekspoor 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 2-3 → 2-4 T. Daniel 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 2-2 → 2-3 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 T. Daniel 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-15 ace 0-1 → 1-1 T. Daniel 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 T. Griekspoor 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 T. Daniel 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 T. Griekspoor 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 T. Daniel 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 T. Griekspoor 15-0 30-0 ace 40-0 2-3 → 3-3 T. Daniel 15-0 ace 30-0 ace 40-0 2-2 → 2-3 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 T. Daniel 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 1-1 → 1-2 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 T. Daniel 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 T. Griekspoor 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 5-3 → 6-3 T. Daniel 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 T. Griekspoor 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 T. Daniel 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 T. Griekspoor 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 3-1 → 4-1 T. Daniel 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 T. Griekspoor 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 T. Daniel 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Tallon Griekspoorvs Taro Daniel

Lorenzo Musetti vs Dino Prizmic



ATP Chengdu Lorenzo Musetti [1] Lorenzo Musetti [1] 7 3 6 Dino Prizmic Dino Prizmic 5 6 2 Vincitore: Musetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 D. Prizmic 0-15 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 D. Prizmic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 L. Musetti 15-0 ace 30-0 40-0 3-1 → 4-1 D. Prizmic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 D. Prizmic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 L. Musetti 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 D. Prizmic 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 L. Musetti 0-15 0-30 3-4 → 3-5 D. Prizmic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 D. Prizmic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 D. Prizmic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 L. Musetti 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 D. Prizmic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 L. Musetti 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 6-5 → 7-5 D. Prizmic 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 D. Prizmic 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 D. Prizmic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 L. Musetti 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-3 → 3-3 D. Prizmic 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 D. Prizmic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 D. Prizmic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 0-0 → 0-1

Alexander Shevchenko vs Giovanni Mpetshi Perricard (Non prima 10:30)



ATP Chengdu Alexander Shevchenko • Alexander Shevchenko 40 6 7 1 Giovanni Mpetshi Perricard [6] Giovanni Mpetshi Perricard [6] 0 7 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 A. Shevchenko 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 G. Mpetshi Perricard 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 2*-1 df 3*-1 4-1* 4-2* ace 4*-3 5*-3 5-4* df 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 G. Mpetshi Perricard 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 6-5 → 6-6 A. Shevchenko 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 A. Shevchenko 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 G. Mpetshi Perricard 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 ace A-40 4-3 → 4-4 A. Shevchenko 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 A. Shevchenko 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Shevchenko 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 G. Mpetshi Perricard 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 A. Shevchenko 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 2-5* 2-6* ace 6-6 → 6-7 A. Shevchenko 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 A. Shevchenko 15-0 4-5 G. Mpetshi Perricard 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace ace 4-4 → 4-5 A. Shevchenko 15-0 ace 30-0 40-0 3-4 → 4-4 G. Mpetshi Perricard 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 3-3 → 3-4 A. Shevchenko 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-2 → 2-3 A. Shevchenko 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 G. Mpetshi Perricard 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Shevchenko 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 G. Mpetshi Perricard 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

Court 1 – ore 07:00

Mackenzie McDonald vs Nikoloz Basilashvili



ATP Chengdu Mackenzie McDonald Mackenzie McDonald 2 6 Nikoloz Basilashvili Nikoloz Basilashvili 6 7 Vincitore: Basilashvili Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 1-4* 2-4* 2*-5 2*-6 3-6* 4-6* 6-6 → 6-7 N. Basilashvili 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 6-5 → 6-6 M. McDonald 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 N. Basilashvili 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace ace 5-4 → 5-5 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 N. Basilashvili 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 M. McDonald 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 N. Basilashvili 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 3-2 → 3-3 M. McDonald 0-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 N. Basilashvili 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 2-1 → 2-2 M. McDonald 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 N. Basilashvili 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-0 → 1-1 M. McDonald 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 N. Basilashvili 30-0 ace 30-15 40-15 ace ace 2-5 → 2-6 M. McDonald 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-5 → 2-5 N. Basilashvili 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-4 → 1-5 M. McDonald 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-4 → 1-4 N. Basilashvili 15-0 30-0 40-0 ace 0-3 → 0-4 M. McDonald 15-0 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 N. Basilashvili 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 0-2 M. McDonald 0-15 15-15 ace 30-15 ace 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Diego Hidalgo / Patrik Trhac vs Jie Cui / Rigele Te



ATP Chengdu Diego Hidalgo / Patrik Trhac Diego Hidalgo / Patrik Trhac 6 6 Jie Cui / Rigele Te Jie Cui / Rigele Te 2 3 Vincitore: Hidalgo / Trhac Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 D. Hidalgo / Trhac 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-3 → 6-3 J. Cui / Te 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 4-3 → 5-3 D. Hidalgo / Trhac 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 ace 3-3 → 4-3 J. Cui / Te 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-2 → 3-3 D. Hidalgo / Trhac 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 2-2 → 3-2 J. Cui / Te 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 D. Hidalgo / Trhac 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Cui / Te 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-0 → 1-1 D. Hidalgo / Trhac 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 J. Cui / Te 0-15 0-30 0-40 15-40 5-2 → 6-2 D. Hidalgo / Trhac 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 4-2 → 5-2 J. Cui / Te 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 D. Hidalgo / Trhac 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-2 → 3-2 J. Cui / Te 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 D. Hidalgo / Trhac 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Cui / Te 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 0-1 → 1-1 D. Hidalgo / Trhac 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1

Tristan Schoolkate / Bernard Tomic vs Vasil Kirkov / Bart Stevens



ATP Chengdu Tristan Schoolkate / Bernard Tomic Tristan Schoolkate / Bernard Tomic 4 4 Vasil Kirkov / Bart Stevens Vasil Kirkov / Bart Stevens 6 6 Vincitore: Kirkov / Stevens Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 V. Kirkov / Stevens 15-0 30-0 ace 40-0 4-5 → 4-6 T. Schoolkate / Tomic 15-30 15-40 40-40 3-5 → 4-5 V. Kirkov / Stevens 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 T. Schoolkate / Tomic 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 V. Kirkov / Stevens 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 T. Schoolkate / Tomic 0-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-3 → 2-3 V. Kirkov / Stevens 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 T. Schoolkate / Tomic 15-0 15-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 V. Kirkov / Stevens 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 T. Schoolkate / Tomic 0-15 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 V. Kirkov / Stevens 15-0 30-0 ace 4-5 → 4-6 T. Schoolkate / Tomic 15-0 30-0 30-15 40-30 ace 3-5 → 4-5 V. Kirkov / Stevens 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 T. Schoolkate / Tomic 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 V. Kirkov / Stevens 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 T. Schoolkate / Tomic 15-15 30-15 2-2 → 3-2 V. Kirkov / Stevens 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 T. Schoolkate / Tomic 0-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 V. Kirkov / Stevens 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 T. Schoolkate / Tomic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Court 2 – ore 07:00

Nathaniel Lammons / Jean-Julien Rojer vs Constantin Frantzen / Robin Haase



ATP Chengdu Nathaniel Lammons / Jean-Julien Rojer Nathaniel Lammons / Jean-Julien Rojer 6 6 Constantin Frantzen / Robin Haase Constantin Frantzen / Robin Haase 7 7 Vincitore: Frantzen / Haase Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 ace 1-4* 1-5* 1*-6 2*-6 3-6* 4-6* 6-6 → 6-7 C. Frantzen / Haase 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 N. Lammons / Rojer 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 C. Frantzen / Haase 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 N. Lammons / Rojer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-4 → 5-4 C. Frantzen / Haase 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 df 40-40 ace 4-3 → 4-4 N. Lammons / Rojer 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 C. Frantzen / Haase 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 3-2 → 3-3 N. Lammons / Rojer 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 C. Frantzen / Haase 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 N. Lammons / Rojer 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-1 → 2-1 C. Frantzen / Haase 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 N. Lammons / Rojer 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 ace 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* ace 5*-4 ace 6*-4 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 8-8* 8*-9 9*-9 10-9* 10-10* 10*-11 11*-11 12-11* 12-12* 12*-13 6-6 → 6-7 N. Lammons / Rojer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 C. Frantzen / Haase 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 5-5 → 5-6 N. Lammons / Rojer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 C. Frantzen / Haase 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 ace 40-30 4-4 → 4-5 N. Lammons / Rojer 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 C. Frantzen / Haase 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 N. Lammons / Rojer 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 C. Frantzen / Haase 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-2 → 2-3 N. Lammons / Rojer 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 C. Frantzen / Haase 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 N. Lammons / Rojer 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 0-1 → 1-1 C. Frantzen / Haase 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Aoran Wang / Yi Zhou vs Luke Johnson / Austin Krajicek



ATP Chengdu Aoran Wang / Yi Zhou Aoran Wang / Yi Zhou 2 6 Luke Johnson / Austin Krajicek [4] Luke Johnson / Austin Krajicek [4] 6 7 Vincitore: Johnson / Krajicek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 3*-2 3*-3 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 A. Wang / Zhou 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 5-6 → 6-6 L. Johnson / Krajicek 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 40-30 5-5 → 5-6 A. Wang / Zhou 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 L. Johnson / Krajicek 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 A. Wang / Zhou 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 3-4 → 4-4 L. Johnson / Krajicek 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 A. Wang / Zhou 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 L. Johnson / Krajicek 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. Wang / Zhou 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 L. Johnson / Krajicek 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 A. Wang / Zhou 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 L. Johnson / Krajicek 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Wang / Zhou 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-5 → 2-6 L. Johnson / Krajicek 15-0 30-0 ace 40-0 2-4 → 2-5 A. Wang / Zhou 15-0 ace 30-0 40-0 1-4 → 2-4 L. Johnson / Krajicek 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-3 → 1-4 A. Wang / Zhou 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-3 → 1-3 L. Johnson / Krajicek 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 A. Wang / Zhou 0-15 0-30 df 0-40 0-1 → 0-2 L. Johnson / Krajicek 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

ATP Hangzhou Nishesh Basavareddy Nishesh Basavareddy 2 3 Daniil Medvedev [2] Daniil Medvedev [2] 6 6 Vincitore: Medvedev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 3-5 → 3-6 N. Basavareddy 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 1-5 → 2-5 N. Basavareddy 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 0-5 → 1-5 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-4 → 0-5 N. Basavareddy 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 df 0-3 → 0-4 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 0-2 → 0-3 N. Basavareddy 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 30-40 0-1 → 0-2 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 N. Basavareddy 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-5 → 2-6 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-4 → 2-5 N. Basavareddy 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 D. Medvedev 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 2-2 → 2-3 N. Basavareddy 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 1-2 N. Basavareddy 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Nishesh Basavareddyvs Daniil Medvedev

Yibing Wu vs Sebastian Korda (Non prima 07:30)



ATP 250 Hangzhou Wu Wu 4 6 6 Korda Korda 6 1 4 Vincitore:Wu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6

Andrey Rublev vs Valentin Royer



ATP Hangzhou Andrey Rublev [1] Andrey Rublev [1] 4 6 Valentin Royer Valentin Royer 6 7 Vincitore: Royer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* 2-4* 2*-5 2*-6 6-6 → 6-7 V. Royer 15-0 30-0 40-0 40-15 df 6-5 → 6-6 A. Rublev 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 ace 5-5 → 6-5 V. Royer 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 5-4 → 5-5 A. Rublev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-4 → 5-4 V. Royer 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 A. Rublev 15-15 ace 30-15 40-15 3-3 → 4-3 V. Royer 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 df 3-2 → 3-3 A. Rublev 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 2-2 → 3-2 V. Royer 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 V. Royer 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 A. Rublev 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 V. Royer 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-5 → 4-6 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 V. Royer 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 3-4 → 3-5 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 V. Royer 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace ace 2-3 → 2-4 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 40-40 40-A 2-2 → 2-3 V. Royer 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 2-2 A. Rublev 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 ace 0-2 → 1-2 V. Royer 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 A. Rublev 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Aleksandar Vukic vs Alexander Bublik



ATP Hangzhou Aleksandar Vukic • Aleksandar Vukic 30 7 4 1 Alexander Bublik [3] Alexander Bublik [3] 30 6 6 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 A. Vukic 0-15 15-15 30-15 30-30 1-1 A. Bublik 0-15 15-15 30-15 ace 1-0 → 1-1 A. Vukic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Bublik 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 A. Vukic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 A. Bublik 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 ace ace 4-3 → 4-4 A. Vukic 15-0 ace 30-0 40-0 3-3 → 4-3 A. Bublik 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 df 40-30 3-2 → 3-3 A. Vukic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 A. Bublik 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Vukic 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-1 → 2-1 A. Bublik 15-0 ace 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Vukic 0-15 0-30 df 0-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 6*-3 df 6*-4 6-5* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 A. Vukic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 A. Bublik 15-0 ace 30-0 40-0 5-5 → 5-6 A. Vukic 15-0 40-0 4-5 → 5-5 A. Bublik 4-4 → 4-5 A. Vukic 30-0 40-0 3-4 → 4-4 A. Bublik 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 A. Vukic 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 A. Bublik 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 A. Vukic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Bublik 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 40-15 1-1 → 1-2 A. Vukic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Bublik 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 0-1

Dalibor Svrcina vs Zhizhen Zhang (Non prima 13:30)



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – ore 05:30

Giulio Zeppieri vs Learner Tien



ATP Hangzhou Giulio Zeppieri Giulio Zeppieri 4 3 Learner Tien [7] Learner Tien [7] 6 6 Vincitore: Tien Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 L. Tien 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 G. Zeppieri 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 2-5 → 3-5 L. Tien 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 G. Zeppieri 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 L. Tien 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-2 → 2-3 G. Zeppieri 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 L. Tien 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 G. Zeppieri 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 L. Tien 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 G. Zeppieri 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 L. Tien 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace 4-4 → 4-5 G. Zeppieri 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 4-4 L. Tien 15-0 ace 30-0 3-3 → 3-4 G. Zeppieri 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 L. Tien 0-15 15-15 40-15 2-2 → 2-3 G. Zeppieri 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 L. Tien 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 G. Zeppieri 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 0-1 → 1-1 L. Tien 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Corentin Moutet vs Arthur Cazaux



ATP Hangzhou Corentin Moutet [4] Corentin Moutet [4] 6 6 7 Arthur Cazaux Arthur Cazaux 7 3 6 Vincitore: Moutet Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 6-2* 6*-3 6-6 → 7-6 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-6 → 6-6 A. Cazaux 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 C. Moutet 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 A. Cazaux 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 C. Moutet 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 A. Cazaux 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 4-2 → 4-3 C. Moutet 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 A. Cazaux 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 A. Cazaux 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 2-0 → 2-1 C. Moutet 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 A. Cazaux 0-15 15-15 15-30 15-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 C. Moutet 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 A. Cazaux 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 A. Cazaux 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 C. Moutet 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. Cazaux 15-0 ace 30-0 40-0 2-1 → 2-2 C. Moutet 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Cazaux 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 C. Moutet 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 1-6* df 6-6 → 6-7 C. Moutet 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 6-6 A. Cazaux 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 A. Cazaux 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-A 3-5 → 4-5 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 A. Cazaux 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 C. Moutet 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 A. Cazaux 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-3 → 1-4 C. Moutet 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 A. Cazaux 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 A. Cazaux 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 0-1

Nicolas Barrientos / David Pel vs Robert Cash / JJ Tracy



ATP Hangzhou Nicolas Barrientos / David Pel Nicolas Barrientos / David Pel 6 7 Robert Cash / JJ Tracy [2] Robert Cash / JJ Tracy [2] 1 6 Vincitore: Barrientos / Pel Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 4*-2 5-2* 6-2* 6*-3 6-6 → 7-6 N. Barrientos / Pel 30-30 40-30 5-6 → 6-6 R. Cash / Tracy 15-0 40-0 5-5 → 5-6 N. Barrientos / Pel 15-0 15-15 df 30-15 40-15 4-5 → 5-5 R. Cash / Tracy 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 4-4 → 4-5 N. Barrientos / Pel 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 R. Cash / Tracy 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 N. Barrientos / Pel 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 R. Cash / Tracy 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 N. Barrientos / Pel 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 R. Cash / Tracy 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-1 → 1-2 N. Barrientos / Pel 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 1-0 → 1-1 R. Cash / Tracy 15-15 15-30 df 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 N. Barrientos / Pel 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 R. Cash / Tracy 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 4-1 → 5-1 N. Barrientos / Pel 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 df 40-40 3-1 → 4-1 R. Cash / Tracy 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 N. Barrientos / Pel 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 R. Cash / Tracy 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 N. Barrientos / Pel 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Arjun Kadhe / Vijay Sundar Prashanth vs Guido Andreozzi / Manuel Guinard



ATP Hangzhou Arjun Kadhe / Vijay Sundar Prashanth Arjun Kadhe / Vijay Sundar Prashanth 4 2 Guido Andreozzi / Manuel Guinard [4] Guido Andreozzi / Manuel Guinard [4] 6 6 Vincitore: Andreozzi / Guinard Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 G. Andreozzi / Guinard 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 A. Kadhe / Sundar Prashanth 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 1-5 → 2-5 G. Andreozzi / Guinard 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 A. Kadhe / Sundar Prashanth 0-15 1-3 → 1-4 G. Andreozzi / Guinard 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 A. Kadhe / Sundar Prashanth 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 G. Andreozzi / Guinard 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 A. Kadhe / Sundar Prashanth 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 G. Andreozzi / Guinard 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 A. Kadhe / Sundar Prashanth 40-40 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 G. Andreozzi / Guinard 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df 3-4 → 3-5 A. Kadhe / Sundar Prashanth 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 3-3 → 3-4 G. Andreozzi / Guinard 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 2-3 → 3-3 A. Kadhe / Sundar Prashanth 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 2-2 → 2-3 G. Andreozzi / Guinard 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-1 → 2-2 A. Kadhe / Sundar Prashanth 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 1-1 → 2-1 G. Andreozzi / Guinard 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 A. Kadhe / Sundar Prashanth 15-0 ace 15-15 df 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Court 2 – ore 05:30

Francisco Cabral / Lucas Miedler vs Romain Arneodo / Sander Gille



ATP Hangzhou Francisco Cabral / Lucas Miedler [1] Francisco Cabral / Lucas Miedler [1] 4 6 10 Romain Arneodo / Sander Gille Romain Arneodo / Sander Gille 6 3 6 Vincitore: Cabral / Miedler Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-6 R. Arneodo / Gille 0-1 0-2 0-3 0-4 1-4 1-5 2-5 df 3-5 4-5 5-5 5-6 6-6 6-7 6-8 6-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 F. Cabral / Miedler 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-3 → 6-3 R. Arneodo / Gille 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 5-2 → 5-3 F. Cabral / Miedler 15-0 ace 30-0 40-0 4-2 → 5-2 R. Arneodo / Gille 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df 3-2 → 4-2 F. Cabral / Miedler 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 R. Arneodo / Gille 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 F. Cabral / Miedler 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-1 → 2-1 R. Arneodo / Gille 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 F. Cabral / Miedler 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 R. Arneodo / Gille 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 F. Cabral / Miedler 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 R. Arneodo / Gille 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 F. Cabral / Miedler 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 3-3 → 3-4 R. Arneodo / Gille 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 F. Cabral / Miedler 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-2 → 3-2 R. Arneodo / Gille 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 F. Cabral / Miedler 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 R. Arneodo / Gille 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 F. Cabral / Miedler 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Tomas Martin Etcheverry vs Rinky Hijikata (Non prima 07:30)



ATP Hangzhou Tomas Martin Etcheverry Tomas Martin Etcheverry 6 6 Rinky Hijikata Rinky Hijikata 1 4 Vincitore: Etcheverry Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 R. Hijikata 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 R. Hijikata 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 R. Hijikata 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 R. Hijikata 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 0-1 → 1-1 R. Hijikata 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 T. Martin Etcheverry 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 5-1 → 6-1 R. Hijikata 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 5-0 → 5-1 T. Martin Etcheverry 15-0 15-15 30-15 40-15 4-0 → 5-0 R. Hijikata 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 3-0 → 4-0 T. Martin Etcheverry 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-0 → 3-0 R. Hijikata 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Fernando Romboli / John-Patrick Smith vs N.Sriram Balaji / Rithvik Choudary Bollipalli

