ATP 250 Chengdu e Hangzhou: I risultati completi con il dettaglio del Secondo Turno. Clamoroso: fuori Rublev, avanti Medvedev

20/09/2025 11:40 73 commenti
Andrey Rublev nella foto - Foto Getty Images
Andrey Rublev nella foto - Foto Getty Images

Sembrava scritto che potessero incrociarsi in finale, ma Andrey Rublev è caduto ancora una volta inaspettatamente: il russo ha ceduto negli ottavi dell’ATP 250 di Hangzhou al francese Valentin Royer con il punteggio di 6-4 7-6(2), confermando la sua profonda crisi di fiducia. Nessun problema invece per Daniil Medvedev, che ha rispettato i pronostici superando Basavareddy 6-2 6-3: ai quarti affronterà Wu, autore della sorpresa su Sebastian Korda.

ATP 250 Chengdu 🇨🇳 – 2° Turno, cemento

Center Court – ore 07:00
Tallon Griekspoor NED vs Taro Daniel JPN
ATP Chengdu
Tallon Griekspoor [3]
6
4
3
Taro Daniel
3
6
6
Vincitore: Daniel


Lorenzo Musetti ITA vs Dino Prizmic CRO

ATP Chengdu
Lorenzo Musetti [1]
7
3
6
Dino Prizmic
5
6
2
Vincitore: Musetti


Alexander Shevchenko KAZ vs Giovanni Mpetshi Perricard FRA (Non prima 10:30)

ATP Chengdu
Alexander Shevchenko
40
6
7
1
Giovanni Mpetshi Perricard [6]
0
7
6
0




Court 1 – ore 07:00
Mackenzie McDonald USA vs Nikoloz Basilashvili GEO

ATP Chengdu
Mackenzie McDonald
2
6
Nikoloz Basilashvili
6
7
Vincitore: Basilashvili


Diego Hidalgo ECU / Patrik Trhac USA vs Jie Cui CHN / Rigele Te CHN

ATP Chengdu
Diego Hidalgo / Patrik Trhac
6
6
Jie Cui / Rigele Te
2
3
Vincitore: Hidalgo / Trhac


Tristan Schoolkate AUS / Bernard Tomic AUS vs Vasil Kirkov USA / Bart Stevens NED

ATP Chengdu
Tristan Schoolkate / Bernard Tomic
4
4
Vasil Kirkov / Bart Stevens
6
6
Vincitore: Kirkov / Stevens




Court 2 – ore 07:00
Nathaniel Lammons USA / Jean-Julien Rojer NED vs Constantin Frantzen GER / Robin Haase NED

ATP Chengdu
Nathaniel Lammons / Jean-Julien Rojer
6
6
Constantin Frantzen / Robin Haase
7
7
Vincitore: Frantzen / Haase


Aoran Wang CHN / Yi Zhou CHN vs Luke Johnson GBR / Austin Krajicek USA

ATP Chengdu
Aoran Wang / Yi Zhou
2
6
Luke Johnson / Austin Krajicek [4]
6
7
Vincitore: Johnson / Krajicek






ATP 250 Hangzhou 🇨🇳 – 2° Turno, cemento

Center Court – ore 05:30
Nishesh Basavareddy USA vs Daniil Medvedev RUS
ATP Hangzhou
Nishesh Basavareddy
2
3
Daniil Medvedev [2]
6
6
Vincitore: Medvedev


Yibing Wu CHN vs Sebastian Korda USA (Non prima 07:30)

ATP 250 Hangzhou
Wu
4
6
6
Korda
6
1
4
Vincitore:Wu


Andrey Rublev RUS vs Valentin Royer FRA

ATP Hangzhou
Andrey Rublev [1]
4
6
Valentin Royer
6
7
Vincitore: Royer


Aleksandar Vukic AUS vs Alexander Bublik KAZ

ATP Hangzhou
Aleksandar Vukic
30
7
4
1
Alexander Bublik [3]
30
6
6
1


Dalibor Svrcina CZE vs Zhizhen Zhang CHN (Non prima 13:30)

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 05:30
Giulio Zeppieri ITA vs Learner Tien USA

ATP Hangzhou
Giulio Zeppieri
4
3
Learner Tien [7]
6
6
Vincitore: Tien


Corentin Moutet FRA vs Arthur Cazaux FRA

ATP Hangzhou
Corentin Moutet [4]
6
6
7
Arthur Cazaux
7
3
6
Vincitore: Moutet


Nicolas Barrientos COL / David Pel NED vs Robert Cash USA / JJ Tracy USA

ATP Hangzhou
Nicolas Barrientos / David Pel
6
7
Robert Cash / JJ Tracy [2]
1
6
Vincitore: Barrientos / Pel


Arjun Kadhe IND / Vijay Sundar Prashanth IND vs Guido Andreozzi ARG / Manuel Guinard FRA

ATP Hangzhou
Arjun Kadhe / Vijay Sundar Prashanth
4
2
Guido Andreozzi / Manuel Guinard [4]
6
6
Vincitore: Andreozzi / Guinard




Court 2 – ore 05:30
Francisco Cabral POR / Lucas Miedler AUT vs Romain Arneodo MON / Sander Gille BEL

ATP Hangzhou
Francisco Cabral / Lucas Miedler [1]
4
6
10
Romain Arneodo / Sander Gille
6
3
6
Vincitore: Cabral / Miedler


Tomas Martin Etcheverry ARG vs Rinky Hijikata AUS (Non prima 07:30)

ATP Hangzhou
Tomas Martin Etcheverry
6
6
Rinky Hijikata
1
4
Vincitore: Etcheverry


Fernando Romboli BRA / John-Patrick Smith AUS vs N.Sriram Balaji IND / Rithvik Choudary Bollipalli IND

ATP Hangzhou
Fernando Romboli / John-Patrick Smith [3]
7
2
5
N.Sriram Balaji / Rithvik Choudary Bollipalli
6
6
10
Vincitore: Balaji / Bollipalli


73 commenti. Lasciane uno!

Gianni (Guest) 20-09-2025 13:12

Forza Musetti!! Se ti porti a casa il torneo fai un grande balzo verso la qualificazione alle ATP Finals!!

 73
+1: Detuqueridapresencia
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
JannikUberAlles 20-09-2025 12:36

Bel regalo di Rublo a Muso!

Torino si avvicina!

 72
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Purple Rain 20-09-2025 12:22

Scritto da walden
Dopo aver fatto i complimenti a Dino, avrei qualcosa da dire su Lorenzo. Come scrissi qualche giorno fa, una trasferta in Estremo Oriente va preparata con cura, non andando ai gran premi di motociclismo qualche giorno prima. Oggiè comunque dovuto andare al terzo set contro un tennista che, anche se promettente, aveva giocato partite consecutive in un ATP solo ad Umag. Il secondo set è stato emblematico del suo attendismo, che ha dato coraggio a Prizmic, crollato nel terzo (anche lui è arrivato tardi e con poca preparazione ed ha pure dovuto giocare una partita).
Se Musetti supera Basilashvili, una delle sue bestie nere, probabilmente vince il torneo, ma deve sicuramente essere più continuo di oggi.

Adesso non ti limiti più a indicargli la programmazione, auspicare il cambio di allenatore, ora vuoi anche dirgli cosa deve fare nel tempo libero. Musetti se ti leggesse( di sicuro non lo fa) si farebbe una grossa risata e ti manderebbe a quel paese.

 71
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Detuqueridapresencia
Marco M. 20-09-2025 12:05

Scritto da walden
Dopo aver fatto i complimenti a Dino, avrei qualcosa da dire su Lorenzo. Come scrissi qualche giorno fa, una trasferta in Estremo Oriente va preparata con cura, non andando ai gran premi di motociclismo qualche giorno prima. Oggiè comunque dovuto andare al terzo set contro un tennista che, anche se promettente, aveva giocato partite consecutive in un ATP solo ad Umag. Il secondo set è stato emblematico del suo attendismo, che ha dato coraggio a Prizmic, crollato nel terzo (anche lui è arrivato tardi e con poca preparazione ed ha pure dovuto giocare una partita).
Se Musetti supera Basilashvili, una delle sue bestie nere, probabilmente vince il torneo, ma deve sicuramente essere più continuo di oggi.

Beh, bestia nera con 2 a 1 nei testa a testa non direi, soprattutto perché la prima sconfitta risale al 2022 su erba quando Lorenzo era poco più di un Bye su quel terreno, poi nello stesso anno vittoria netta di Lorenzo sul duro di Bercy e la sconfitta di quest'anno a Wimbledon non la calcolerei neanche, si è presentato per onor di firma

 70
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: piper, Marco Tullio Cicerone
walden 20-09-2025 12:00

Scritto da piper

Scritto da walden

Scritto da Marco M.

Scritto da JannikUberAlles

Scritto da Marco M.

Scritto da Pat
Questo ha fatto il fenomeno nel secondo set, vediamo se Musetti riesce a rimetterlo nel suo rango in questo terzo set.

Guarda che questo non ha fatto il fenomeno, fino agli infortuni al polso giocava anche meglio di così…

Scontato: tutti FENOMENI contro il nostro Muso…
…GOMBLOTTO !!!!

Io quella del "tutti fenomeni" non l'ho mai digerita, ma è indubbio che Prizmic valga molto più della sua classifica. Frenato dagli infortuni, ha solo 20 anni e un grande futuro davanti a se

A differenza della Golarsa, che ha comunque preso una topica dicendo che Prizmic non sarà mai top10 come Coric (Coric è stato 12 come BR), credo che Dino abbia potenzialità maggiori di Borna. Deve assolutamente migliorare il servizio, lo avevo visto anche contro Darderi ad Umag, è sicuramente uno dei punti deboli. Poi, certo, deve migliorare anche tutto il resto, ma la stoffa c'è.

Se ti riferisci alla commentatrice di oggi tra Lollo e Dino mi pare fosse la Garrone.

Si Garrone, hai ragione….

 69
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
walden 20-09-2025 11:59

Dopo aver fatto i complimenti a Dino, avrei qualcosa da dire su Lorenzo. Come scrissi qualche giorno fa, una trasferta in Estremo Oriente va preparata con cura, non andando ai gran premi di motociclismo qualche giorno prima. Oggiè comunque dovuto andare al terzo set contro un tennista che, anche se promettente, aveva giocato partite consecutive in un ATP solo ad Umag. Il secondo set è stato emblematico del suo attendismo, che ha dato coraggio a Prizmic, crollato nel terzo (anche lui è arrivato tardi e con poca preparazione ed ha pure dovuto giocare una partita).
Se Musetti supera Basilashvili, una delle sue bestie nere, probabilmente vince il torneo, ma deve sicuramente essere più continuo di oggi.

 68
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
piper 20-09-2025 11:58

Scritto da walden

Scritto da Marco M.

Scritto da JannikUberAlles

Scritto da Marco M.

Scritto da Pat
Questo ha fatto il fenomeno nel secondo set, vediamo se Musetti riesce a rimetterlo nel suo rango in questo terzo set.

Guarda che questo non ha fatto il fenomeno, fino agli infortuni al polso giocava anche meglio di così…

Scontato: tutti FENOMENI contro il nostro Muso…
…GOMBLOTTO !!!!

Io quella del "tutti fenomeni" non l'ho mai digerita, ma è indubbio che Prizmic valga molto più della sua classifica. Frenato dagli infortuni, ha solo 20 anni e un grande futuro davanti a se

A differenza della Golarsa, che ha comunque preso una topica dicendo che Prizmic non sarà mai top10 come Coric (Coric è stato 12 come BR), credo che Dino abbia potenzialità maggiori di Borna. Deve assolutamente migliorare il servizio, lo avevo visto anche contro Darderi ad Umag, è sicuramente uno dei punti deboli. Poi, certo, deve migliorare anche tutto il resto, ma la stoffa c'è.

Se ti riferisci alla commentatrice di oggi tra Lollo e Dino mi pare fosse la Garrone.

 67
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
alano91 20-09-2025 11:56

Scritto da Pat
Questo torneo non da tanti punti ma sarebbe fondamentale per Musetti poterlo vincere cosa che non è successo da un bel po'.

Concordiamo un po' tutti, credo.
Sarebbe particolarmente bello, fondamentale rivedere Lorenzo trionfare in un torneo.

 66
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
alano91 20-09-2025 11:54

Scritto da Marco M.

Scritto da Maurantonio

Scritto da Manu09
Ragazzi, parliamoci chiaro, tra przimic e muso ci sono 3 categorie di differenza eppure è riuscito a perdere un set. Il croato secondo me non entrerà mai nei 10. Muso è normale non sia in completa quadratura ma comviene che cominci a esserlo vs Basilasvhili

Il bye dei 250 non è mai un vantaggio secondo me.

E' come beccare un qualificato negli Slam o nei Mille, sicuramente becchi uno più scarso, ma rodato e in piena fiducia per la qualificazione.

Direi forse anche un filo di più.
Pound per pound, paragonerei questo primo turno a quello dello stesso Lorenzo con Mpetshi Perricard (sorteggio sfigato) agli US Open.

 65
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
Marco M. 20-09-2025 11:50

Scritto da Maurantonio

Scritto da Manu09
Ragazzi, parliamoci chiaro, tra przimic e muso ci sono 3 categorie di differenza eppure è riuscito a perdere un set. Il croato secondo me non entrerà mai nei 10. Muso è normale non sia in completa quadratura ma comviene che cominci a esserlo vs Basilasvhili

Il bye dei 250 non è mai un vantaggio secondo me.

E' come beccare un qualificato negli Slam o nei Mille, sicuramente becchi uno più scarso, ma rodato e in piena fiducia per la qualificazione.

 64
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, Marco Tullio Cicerone
Pat (Guest) 20-09-2025 11:48

Questo torneo non da tanti punti ma sarebbe fondamentale per Musetti poterlo vincere cosa che non è successo da un bel po'.

 63
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., alano91
enzola barbera (Guest) 20-09-2025 11:47

@ enzola barbera (#4485555)

Ha dominato….

 62
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Andreas Seppi 20-09-2025 11:47

Bravissimo Muso, oggi l'avversario era veramente buono, checchè ne dica la classifica

 61
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: l Occhio di Sauron, Marco M.
wal

Scritto da Marco M.

Scritto da JannikUberAlles

Scritto da Marco M.

Scritto da Pat
Questo ha fatto il fenomeno nel secondo set, vediamo se Musetti riesce a rimetterlo nel suo rango in questo terzo set.

Guarda che questo non ha fatto il fenomeno, fino agli infortuni al polso giocava anche meglio di così…

Scontato: tutti FENOMENI contro il nostro Muso…
…GOMBLOTTO !!!!

Io quella del “tutti fenomeni” non l’ho mai digerita, ma è indubbio che Prizmic valga molto più della sua classifica. Frenato dagli infortuni, ha solo 20 anni e un grande futuro davanti a se

A differenza della Golarsa, che ha comunque preso una topica dicendo che Prizmic non sarà mai top10 come Coric (Coric è stato 12 come BR), credo che Dino abbia potenzialità maggiori di Borna. Deve assolutamente migliorare il servizio, lo avevo visto anche contro Darderi ad Umag, è sicuramente uno dei punti deboli. Poi, certo, deve migliorare anche tutto il resto, ma la stoffa c’è.

 60
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
enzola barbera (Guest) 20-09-2025 11:47

Eccellente terzo set di Musetti. A dominato in lungo e in largo. Prizmic predestinato numero 1 ? Impossibile, Ha già 20 anni, e non è neanche nei primi 100. Il predestinato si vede a 15-17 anni, non un giorno di più. Il croato si guadagnerà da vivere con il tennis come tanti enzo

 59
Replica | Quota | -3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Detuqueridapresencia, Marco M., brunodalla
Marco M. 20-09-2025 11:47

Scritto da Manu09
Ragazzi, parliamoci chiaro, tra przimic e muso ci sono 3 categorie di differenza eppure è riuscito a perdere un set. Il croato secondo me non entrerà mai nei 10. Muso è normale non sia in completa quadratura ma comviene che cominci a esserlo vs Basilasvhili

Forse non entrerà nei 10, ma al netto dei vari trolls che davano Prizmic futuro plurivincitore Slam resta un giocatore per cui gli addetti ai lavori hanno preconizzato una carriera di alto livello.
Tre categorie non ci sono, se il croato sta bene se la gioca con quasi tutti i Top 100 e ne può battere parecchi.
Ha solo 20 anni, ricordiamocelo.
Ora la prossima sfida del Muso per me sarà più semplice, è entrato nell’atmosfera torneo, ha preso le misure al campo e può arrivare in fondo come lo scorso anno…

 58
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
mattia saracino 20-09-2025 11:46

Bravo musetti.

 57
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
italo (Guest) 20-09-2025 11:45

Intanto, quasi in contemporanea, registriamo la fine dei match tra i 2 contendenti al master , Musetti e Rublev.
Esiti opposti, una differenza abissale in talento, soluzioni tecniche e soprattutto materia grigia.
Il russo, sprovvisto (in maniera giorgesca) di un piano B è stato sconfitto da un buon colpitore come il francese Royer, oggi in giornata di grazia. Onestamente non ce lo vedo a rientrare nei top 10.
L’italiano invece ha dimostrato, soprattutto nel terzo set, come solo alzando la soglia di attenzione ha disposto con comodità del volonteroso croato.
Un abisso in pratica che dimostra come il carrarino abbia il posto al master consolidato ma che come potenziale può ambire alla terza posizione del ranking

 56
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
Carota Senior 20-09-2025 11:44

Punto che chiude il match alla Musetti, non ho visto tutto l’incontro ma la sensazione è che Musetti c’è.
Forza Lorenzo, ti vogliamo a Torino.

 55
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: alano91, Marco M., Detuqueridapresencia
alano91 20-09-2025 11:42

Vittoria significativa di Lorenzo, banco di prova ben superato.

Ho apprezzato durante il match l’atteggiamento di Prizmic, anche in seguito a quella pallina ricevuta sul viso, e nel saluto finale

 54
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., l Occhio di Sauron
Stefan Navratil (Guest) 20-09-2025 11:42

Bravo Lorenzo, bel terzo set concentrato e più aggressivo!

 53
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., alano91, l Occhio di Sauron
Silvy__89 (Guest) 20-09-2025 11:41

Bravo Muso!

 52
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., alano91, l Occhio di Sauron
piper 20-09-2025 11:41

Muso c’è!

 51
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., alano91, l Occhio di Sauron
Gianluca (Guest) 20-09-2025 11:31

Com’era prevedibile dando l’anima nel secondo set come se fosse quello decisivo è crollato nel terzo,comunque Musetti ha il potere di complicarsi maledettamente le partite,guardando Sinner non c’è bisogno di avere accanto le pillole per la pressione

 50
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
alano91 20-09-2025 11:30

Scritto da Manu09
Ragazzi, parliamoci chiaro, tra przimic e muso ci sono 3 categorie di differenza eppure è riuscito a perdere un set. Il croato secondo me non entrerà mai nei 10. Muso è normale non sia in completa quadratura ma comviene che cominci a esserlo vs Basilasvhili

A parer mio, ritengo probabile un approdo futuro del croato in top10.
Sostanzialmente certo l’ingresso futuro tra i primi 20 al mondo, infortuni permettendo.

La prestazione odierna (e non solo) di Prizmic, vale tranquillamente i primi 50 al mondo.

 49
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
Maurantonio 20-09-2025 11:29

Scritto da Manu09
Ragazzi, parliamoci chiaro, tra przimic e muso ci sono 3 categorie di differenza eppure è riuscito a perdere un set. Il croato secondo me non entrerà mai nei 10. Muso è normale non sia in completa quadratura ma comviene che cominci a esserlo vs Basilasvhili

Il bye dei 250 non è mai un vantaggio secondo me.

 48
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., Marco Tullio Cicerone
alano91 20-09-2025 11:27

Scritto da Krik Kroc

Scritto da alano91
Break pesante, fondamentale.
Avanti così.

Dai Lorenzo che se lo batte sto torneo è tuo

In prospettiva, temo parecchio un’eventuale sfida contro Mpetshi Perricard.
Vero che Lorenzo ha sempre battuto il transalpino nei 3 match disputati, però il servizio di Mpetshi può resistere letale su questi campi.

 47
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Manu09 20-09-2025 11:26

Ragazzi, parliamoci chiaro, tra przimic e muso ci sono 3 categorie di differenza eppure è riuscito a perdere un set. Il croato secondo me non entrerà mai nei 10. Muso è normale non sia in completa quadratura ma comviene che cominci a esserlo vs Basilasvhili

 46
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Maurantonio 20-09-2025 11:25

Scritto da Krik Kroc

Scritto da Marco M.
E tanto tuonò che piovve! Ora si fa dura!

DURISSIMA

Meraviglioso come sapete leggere le partite ahahahaha

 45
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
JannikUberAlles 20-09-2025 11:25

Scritto da Krik Kroc
Il Croato non solo possiede tutte le frecce nella faretra, ma ha un grugno da guerriero, che sembra dire: Battemi se hai coraggio: . Gran bel giocatore, in futuro sarà un grande

Pare che il #121 in classifica sia un refuso di stampa di ATP…
…mi chiedo se il suo vero ranking sia #21 o perfino #12… chissà!

 44
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Marco M. 20-09-2025 11:24

Era importantissimo tenere il game dopo il break, ora dovrebbe essere in piena fiducia, dovrebbe…

 43
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Carota Senior, Detuqueridapresencia
italo (Guest) 20-09-2025 11:23

Prizmic, che sa fare un pò tutto,, è pero’ a mio parere troppo leggerino per ambire ai vertici.
lo si vede nei colpi di inizio gioco che non fa male..
e’ un po’ lo stesso problema del coetaneo shang..
la differenza con Musetti è evidente

 42
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Krik Kroc 20-09-2025 11:23

Scritto da alano91
Break pesante, fondamentale.
Avanti così.

Dai Lorenzo che se lo batte sto torneo è tuo

 41
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Marco M. 20-09-2025 11:23

Scritto da JannikUberAlles

Scritto da Marco M.

Scritto da Pat
Questo ha fatto il fenomeno nel secondo set, vediamo se Musetti riesce a rimetterlo nel suo rango in questo terzo set.

Guarda che questo non ha fatto il fenomeno, fino agli infortuni al polso giocava anche meglio di così…

Scontato: tutti FENOMENI contro il nostro Muso…
…GOMBLOTTO !!!!

Io quella del “tutti fenomeni” non l’ho mai digerita, ma è indubbio che Prizmic valga molto più della sua classifica. Frenato dagli infortuni, ha solo 20 anni e un grande futuro davanti a se

 40
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Maurantonio 20-09-2025 11:23

Quarto game del terzo da cineteca totale per Lorenzo

 39
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
alano91 20-09-2025 11:22

Break pesante, fondamentale.

Avanti così.

 38
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
Gianluca (Guest) 20-09-2025 11:20

Scritto da alano91
Secondo set, ahinoi, deludente, sia per atteggiamento sia per la scelta di alcuni colpi
Terzo set assai complicato.
Lorenzo deve salire di colpi, mostrando una determinata personalità.

Tranquillo,impossibile mantenere per Prizmic questo livello,adesso sicuramente calerà molto

 37
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JannikUberAlles 20-09-2025 11:19

Scritto da Marco M.

Scritto da Pat
Questo ha fatto il fenomeno nel secondo set, vediamo se Musetti riesce a rimetterlo nel suo rango in questo terzo set.

Guarda che questo non ha fatto il fenomeno, fino agli infortuni al polso giocava anche meglio di così…

Scontato: tutti FENOMENI contro il nostro Muso…

…GOMBLOTTO !!!!

 36
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
Krik Kroc 20-09-2025 11:19

Il Croato non solo possiede tutte le frecce nella faretra, ma ha un grugno da guerriero, che sembra dire: Battemi se hai coraggio: . Gran bel giocatore, in futuro sarà un grande

 35
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: alano91, Marco M.
alano91 20-09-2025 11:19

Gran punto di fioretto valevole lo 0-30.

Su Lorenzo

 34
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
Marco M. 20-09-2025 11:13

Scritto da Pat
Questo ha fatto il fenomeno nel secondo set, vediamo se Musetti riesce a rimetterlo nel suo rango in questo terzo set.

Guarda che questo non ha fatto il fenomeno, fino agli infortuni al polso giocava anche meglio di così…

 33
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
alano91 20-09-2025 11:08

Game importante tenuto.

Adesso urge cercare di risultare aggressivo, sin da subito.

 32
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
Massimocossetto 20-09-2025 11:07

Scritto da JannikUberAlles
Spero che per Muso sia solo un problema di ambientamento (a campo, palle e luci).
Certo sta giocando contro un predestinato (gli esperti di LT lo danno certo come prox #1, ma come minimo in top-5 già nel 2026).
La differenza di classifica avrebbe dovuto offrire una differenza di quote enorme, invece solo 1,36 a 3,10 e si conferma che i bookmaker non capiscono di tennis!

Per la figuraccia completa manca solo Musetti, può farcela.
A lui interessano le finals mica questi torneini, il problema è che bisogna arrivarci!
Buona fortuna!

 31
Replica | Quota | -3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: JannikUberAlles
-1: Marco M., Maurantonio, sergioat, Detuqueridapresencia
Ospite (Guest) 20-09-2025 11:06

Bel giocatore questo Prizmic…

 30
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
Pat (Guest) 20-09-2025 11:05

Questo ha fatto il fenomeno nel secondo set, vediamo se Musetti riesce a rimetterlo nel suo rango in questo terzo set.

 29
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
alano91 20-09-2025 11:03

Secondo set, ahinoi, deludente, sia per atteggiamento sia per la scelta di alcuni colpi

Terzo set assai complicato.
Lorenzo deve salire di colpi, mostrando una determinata personalità.

 28
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
ospite1 (Guest) 20-09-2025 11:02

@ Marco Tullio Cicerone (#4485430)

grazie

 27
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
italo (Guest) 20-09-2025 11:02

Segnalo la vittoria in lotta nel derby francese di Moutet: come Bublik sembra che anche lui stia mettendo la testa a posto e cominci a dare regolarità nei risultati.
nn mi sorprenderebbe entrasse nella top 20.. fisicamente è limitato ma il talento è cristallino

 26
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Krik Kroc 20-09-2025 11:02

Scritto da Marco M.
E tanto tuonò che piovve! Ora si fa dura!

DURISSIMA

 25
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JannikUberAlles 20-09-2025 10:59

Spero che per Muso sia solo un problema di ambientamento (a campo, palle e luci).

Certo sta giocando contro un predestinato (gli esperti di LT lo danno certo come prox #1, ma come minimo in top-5 già nel 2026).

La differenza di classifica avrebbe dovuto offrire una differenza di quote enorme, invece solo 1,36 a 3,10 e si conferma che i bookmaker non capiscono di tennis!

 24
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
Marco M. 20-09-2025 10:57

E tanto tuonò che piovve! Ora si fa dura!

 23
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Krik Kroc 20-09-2025 10:54

Scritto da walden
Prizmic è il classico avversario che sino a qualche mese fa avrebbe fatto cristonare Musetti per tutta la partita, oggi invece Lorenzo sembra tranquillo, vediamo come va.

Tranquillo lo è, solo che Prizmic è un gran bel giocatore con un sacco pieno di soluzioni

 22
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 20-09-2025 10:49

Scritto da Gianluca

Scritto da piper

Scritto da Marco M.
Bene vincere il primo set, Prizmic falloso col dritto soprattutto a inizio set, ma senza infortuni sarebbe ben più in alto come classifica.
Ora sotto col secondo set, sperando di soffrire meno.

Chi è che deve soffrire meno?

Stiamo parlando di Musetti,avere match difficoltosi è il suo marchio di fabbrica,non è come a Sinner che se un set finisce 7-5 o al tie-brek dici “che è successo?l’avversario ha giocato il set della vita?”

Si capiva.

 21
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
walden 20-09-2025 10:45

Prizmic è il classico avversario che sino a qualche mese fa avrebbe fatto cristonare Musetti per tutta la partita, oggi invece Lorenzo sembra tranquillo, vediamo come va.

 20
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., Detuqueridapresencia
Gianluca (Guest) 20-09-2025 10:37

Scritto da piper

Scritto da Marco M.
Bene vincere il primo set, Prizmic falloso col dritto soprattutto a inizio set, ma senza infortuni sarebbe ben più in alto come classifica.
Ora sotto col secondo set, sperando di soffrire meno.

Chi è che deve soffrire meno?

Stiamo parlando di Musetti,avere match difficoltosi è il suo marchio di fabbrica,non è come a Sinner che se un set finisce 7-5 o al tie-brek dici “che è successo?l’avversario ha giocato il set della vita?”

 19
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
walden 20-09-2025 10:33

Scritto da JOA20
Zeppio esce contro Tien, prevedibile ma credo che potesse fare di più specie nel primo set. Non lo vedo iscritto a tornei nel prossimo mese, forse riesce a entrare nelle quali del Masters di Shanghai (fuori di 6)

Si è cancellato dalle Q del challenger di Jingsan com’era prevedibile, è sesto com alternate in quelle di Shanghai, credo che ormai punterà quando possibile, gli ATP

 18
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
Marco M. 20-09-2025 10:30

Scritto da piper

Scritto da Marco M.
Bene vincere il primo set, Prizmic falloso col dritto soprattutto a inizio set, ma senza infortuni sarebbe ben più in alto come classifica.
Ora sotto col secondo set, sperando di soffrire meno.

Chi è che deve soffrire meno?

Noi 😎

 17
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Marco M. 20-09-2025 10:30

Scritto da piper

Scritto da Marco M.
Bene vincere il primo set, Prizmic falloso col dritto soprattutto a inizio set, ma senza infortuni sarebbe ben più in alto come classifica.
Ora sotto col secondo set, sperando di soffrire meno.

Chi è che deve soffrire meno?

Noi 😎

 16
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: piper, walden, Marco Tullio Cicerone
piper 20-09-2025 10:28

Scritto da Marco M.
Bene vincere il primo set, Prizmic falloso col dritto soprattutto a inizio set, ma senza infortuni sarebbe ben più in alto come classifica.
Ora sotto col secondo set, sperando di soffrire meno.

Chi è che deve soffrire meno?

 15
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Pier no guest 20-09-2025 10:24

Scritto da Marco M.
Bene vincere il primo set, Prizmic falloso col dritto soprattutto a inizio set, ma senza infortuni sarebbe ben più in alto come classifica.
Ora sotto col secondo set, sperando di soffrire meno.

Non sono nerazzurro ma quando c’è Muso capisco che significa essere interisti a volte:ti saltano le coronarie,ti girano talmente le balle che se metti il casco sembri un elicottero ma alla fine ai tuoi protagonisti preferiti vuoi comunque bene.Anche perché ti mantengono in forma…

 14
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., Detuqueridapresencia
alano91 20-09-2025 10:21

Ottimo primo set incamerato.

Nel secondo parziale bisogna continuare ad aggredire, mettere sotto pressione il croato, al fine di chiudere la pratica in due parziali, evitando un ipotetico slancio di fiducia dell’avversario nel terzo set.

 13
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
Marco M. 20-09-2025 10:20

Bene vincere il primo set, Prizmic falloso col dritto soprattutto a inizio set, ma senza infortuni sarebbe ben più in alto come classifica.
Ora sotto col secondo set, sperando di soffrire meno.

 12
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: alano91, Detuqueridapresencia
Arnaldo2262 20-09-2025 10:20

Scritto da Egadur
Non un buon zeppieri oggi..male al servizio e troppo molle

Beh io molle lo vedo spessissimo. E’ quello che non gli fa fare il salto. Non basta un buon braccio

 11
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 20-09-2025 10:12

Scritto da piper
È ora di ribreakkare.

E fu.

 10
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Marco M. 20-09-2025 10:12

Scritto da piper
È ora di ribreakkare.

Fatto!

 9
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 20-09-2025 10:08

È ora di ribreakkare.

 8
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
Marco M. 20-09-2025 09:41

Scritto da Pier no guest
Gioca Musetti.
Percentuali:
-Musetti vincente e silenzio del Solito figuro viene dato al 95%.
-Musetti sconfitto e considerazioni/valutazioni/riflessioni del Solito figuro 101%.
Essendo uno sport di situazione (vedasi trattati in merito) pure il Solito figuro si paventa secondo il principio della “situazione del risultato” detto volgarmente “Cucù!Muso perde: Cucù!”.
Lorenzo fa il bravo così tutto va nel Cu…cú.

E fosse solo lui…

 7
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
Pier no guest 20-09-2025 09:36

Gioca Musetti.
Percentuali:
-Musetti vincente e silenzio del Solito figuro viene dato al 95%.
-Musetti sconfitto e considerazioni/valutazioni/riflessioni del Solito figuro 101%.
Essendo uno sport di situazione (vedasi trattati in merito) pure il Solito figuro si paventa secondo il principio della “situazione del risultato” detto volgarmente “Cucù!Muso perde: Cucù!”.
Lorenzo fa il bravo così tutto va nel Cu…cú.

 6
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., piper, brunodalla, Detuqueridapresencia
piper 20-09-2025 09:19

Forza Muso!

 5
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., il capitano
Egadur (Guest) 20-09-2025 07:27

Non un buon zeppieri oggi..male al servizio e troppo molle

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JOA20 (Guest) 20-09-2025 07:04

Zeppio esce contro Tien, prevedibile ma credo che potesse fare di più specie nel primo set. Non lo vedo iscritto a tornei nel prossimo mese, forse riesce a entrare nelle quali del Masters di Shanghai (fuori di 6)

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Marco Tullio Cicerone 20-09-2025 00:14

Scritto da ospite1
I punti per chi perde al secondo turno (25) li prende anche chi aveva un bye al primo turno ? È una curiosità . Grazie

No, se hai un bye e perdi al secondo turno ti danno i punti che avresti preso al primo turno che negli ATP 250 e 500 sono zero.

Comunque c’è tutto scritto su Wikipedia, se uno ha la curiosità di saperne di più, alla voce “Classifica ATP”

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
ospite1 (Guest) 19-09-2025 23:18

I punti per chi perde al secondo turno (25) li prende anche chi aveva un bye al primo turno ? È una curiosità . Grazie

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!