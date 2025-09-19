Da Santa Margherita di Pula: Il resoconto di Venerdì 19 Settembre 2025

Lorenzo Sciahbasi contro Michele Ribecai. Sarà questa la finale del primo dei sei Itf Combined organizzati dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna, sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula.

Sciahbasi è stato il grande protagonista della giornata, eliminando la testa di serie numero 1, il belga Gilles Arnaud Bailly, per 2-6, 6-4, 6-1. Dall’altra parte della rete ci sarà la testa di serie numero 6 Ribecai, uscito vincitore per 7-6(4), 6-1 dal derby tricolore contro Gianmarco Ferrari, numero 7 del seeding.

Tanto azzurro anche nella finale del doppio maschile: da una parte ci saranno Federico Iannaccone e Giorgio Tabacco (6-3, 6-2 in semifinale sulla coppia numero 2 del torneo Jacopo Bilardo e Niccolò Ciavarella), dall’altra Alexander Weis e il tedesco Mika Petkovic (6-2, 6-2 su Giammarco Gandolfi e Filippo Mazzola).

Ci sarà un derby italiano anche nelle semifinali del singolare femminile: la testa di serie numero 8 Lisa Pigato (6-7, 6-0, 6-2 sull’ellenica Valentini Grammatikopoulou, numero 4 del seeding) affronterà Isabella Maria Serban (doppio 6-2 ai danni di Vittoria Paganetti). Nella parte alta del tabellone, la sfida sarà tra la ceca Julie Struplova, numero 7 del seeding (che ha eliminato 6-3, 6-2 la qualificata Gaia Maduzzi) e la svedese Caijsa Wilda Hennemann (6-1, 6-4 alla tedesca Antonia Schmidt, testa di serie numero 6).

Le prime due coppie del doppio femminile si sfideranno in finale: Grammatikopoulou e Schmidt (6-1, 6-3 alle svedesi Hennemann e Lisa Zaar) contro Alessandra Mazzola e Struplova (1-6, 6-2, 10-8 su Eleonora Alvisi ed Enola Chiesa, numero 3 del tabellone).