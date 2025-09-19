Italia in finale, la gioia delle azzurre: “Un sogno che stiamo scrivendo insieme” (Video)

Dopo l’imporesa che ha portato l’Italia in finale di Billie Jean King Cup per il terzo anno consecutivo, le protagoniste azzurre hanno raccontato le loro emozioni in una conferenza stampa carica di entusiasmo e orgoglio.

Paolini: “Non era facile, ma con Sara accanto tutto diventa possibile”

Raggiante Jasmine Paolini, match-winner con la vittoria su Elina Svitolina e la successiva affermazione in doppio insieme a Sara Errani. “Sono stata davvero bene con Sara al mio fianco, abbiamo giocato insieme quasi tutti i tornei negli ultimi due anni ed è importante avere un doppio come questo in BJK Cup. Lei l’ha vinta quattro volte e per me è un punto di riferimento. Ma devo ringraziare anche tutti i ragazzi in panchina e i tifosi, davvero formidabili”.

La toscana ha poi ricordato il momento chiave del suo singolare: “Non so davvero come sia riuscita a ribaltare il match con Svitolina, ma nel game durato 16 minuti ho trovato la forza per andare avanti. Credo di aver giocato il mio miglior tennis nel terzo set”.

Errani: “Che emozione vincere così”

La veterana azzurra ha sottolineato la magia di un successo sofferto: “Il pubblico è stato straordinario, devo ringraziarlo. Vincere partite così ti regala sempre grandi emozioni. Con Jas non è facile scendere in campo in doppio dopo un singolare così intenso, ma lei è stata bravissima. Abbiamo iniziato forte, ma quando ci siamo ritrovate sotto nel secondo set non era semplice. Sono felice di aver condiviso questo momento con tutta la squadra”.

Garbin: “Un gruppo che scrive la storia”

Non poteva mancare l’orgoglio della capitana Tathiana Garbin, che ha guidato l’Italia alla terza finale consecutiva: “Questa Italia ci regala sempre emozioni straordinarie. Oggi c’era tanta energia in campo: Elisabetta (Cocciaretto, ndr) ha avuto una partita durissima, ma resta una grande lottatrice. Jasmine ha mostrato cuore e attaccamento alla maglia, e con Sara hanno compiuto un’impresa in doppio. Ogni volta che queste ragazze indossano l’azzurro ci mettono un surplus di energia. Sono fortunata a vivere questa era straordinaria del nostro tennis femminile: stanno scrivendo una pagina storica”.

Domenica la finale

L’Italia si prepara ora alla sfida decisiva: domenica, alle ore 11 italiane, le azzurre giocheranno la finale della Billie Jean King Cup 2025 contro la vincente della semifinale tra Stati Uniti e Gran Bretagna.