ATP 250 Chengdu e Hangzhou: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. In campo Giulio Zeppieri nelle quali e Luca Nardi nel Md (LIVE)
ATP 250 Chengdu 🇨🇳 – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento
Center Court – ore 07:00
Marcos Giron vs Ethan Quinn
Cameron Norrie vs Yi Zhou
Zizou Bergs vs Juncheng Shang (Non prima 10:30)
Court 1 – ore 06:00
Taro Daniel vs Billy Harris
Mackenzie McDonald vs Nicolai Budkov Kjaer
Quentin Halys vs Christopher O’Connell (Non prima 09:00)
Court 2 – ore 06:00
Bernard Tomic vs Nikoloz Basilashvili
Alejandro Tabilo vs Lloyd Harris
ATP 250 Hangzhou 🇨🇳 – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento
Center Court – ore 06:00
Valentin Royer vs Eliot Spizzirri
Aleksandar Kovacevic vs Luca Nardi (Non prima 08:00)
Mariano Navone vs Learner Tien
Adrian Mannarino vs Yibing Wu (Non prima 13:30)
Court 1 – ore 06:00
Nishesh Basavareddy vs Gauthier Onclin
Rinky Hijikata vs Brandon Holt
Court 2 – ore 06:00
Dalibor Svrcina vs Giulio Zeppieri
