ATP 250 Chengdu e Hangzhou: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. In campo Giulio Zeppieri nelle quali e Luca Nardi nel Md (LIVE)

Luca Nardi ITA, 2003.08.06 - Foto Getty Images
ATP 250 Chengdu 🇨🇳 – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento

Center Court – ore 07:00
Marcos Giron USA vs Ethan Quinn USA
Il match deve ancora iniziare

Cameron Norrie GBR vs Yi Zhou CHN

Il match deve ancora iniziare

Zizou Bergs BEL vs Juncheng Shang CHN (Non prima 10:30)

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 06:00
Taro Daniel JPN vs Billy Harris GBR

Il match deve ancora iniziare

Mackenzie McDonald USA vs Nicolai Budkov Kjaer NOR

Il match deve ancora iniziare

Quentin Halys FRA vs Christopher O’Connell AUS (Non prima 09:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 06:00
Bernard Tomic AUS vs Nikoloz Basilashvili GEO

Il match deve ancora iniziare

Alejandro Tabilo CHI vs Lloyd Harris RSA

Il match deve ancora iniziare





ATP 250 Hangzhou 🇨🇳 – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento

Center Court – ore 06:00
Valentin Royer FRA vs Eliot Spizzirri USA
Il match deve ancora iniziare

Aleksandar Kovacevic USA vs Luca Nardi ITA (Non prima 08:00)

Il match deve ancora iniziare

Mariano Navone ARG vs Learner Tien USA

Il match deve ancora iniziare

Adrian Mannarino FRA vs Yibing Wu CHN (Non prima 13:30)

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 06:00
Nishesh Basavareddy USA vs Gauthier Onclin BEL
Il match deve ancora iniziare

Rinky Hijikata AUS vs Brandon Holt USA

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 06:00
Dalibor Svrcina CZE vs Giulio Zeppieri ITA

Il match deve ancora iniziare

