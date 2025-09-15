Qualificazioni ATP 250 ATP, Copertina

ATP 250 Chengdu e Hangzhou: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Presenza di Giulio Zeppieri a Hangzhou

15/09/2025 12:30 Nessun commento
Giulio Zeppieri nella foto - Foto Patrick Boren
Giulio Zeppieri nella foto - Foto Patrick Boren

CHN ATP 250 Hangzhou – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Valentin Royer FRA vs (WC) Charles Chen CHN
Eliot Spizzirri USA vs (8) Chun-Hsin Tseng TPE

(2) Dalibor Svrcina CZE vs Timofey Skatov KAZ
(PR) Giulio Zeppieri ITA vs (7) Liam Draxl CAN

(3) Nishesh Basavareddy USA vs Beibit Zhukayev KAZ
(Alt) Gauthier Onclin BEL vs (6) Tristan Boyer USA

(4) Rinky Hijikata AUS vs Christopher Eubanks USA
(WC) Ye Chen CHN vs (5) Brandon Holt USA






Center Court – Ore: 06:00
🇺🇸 Nishesh Basavareddy vs 🇰🇿 Beibit Zhukayev
🇫🇷 Valentin Royer vs 🇨🇳 Charles Chen
🇨🇳 Ye Chen vs 🇺🇸 Brandon Holt

Court 1 – Ore: 06:00
🇧🇪 Gauthier Onclin vs 🇺🇸 Tristan Boyer
🇨🇿 Dalibor Svrcina vs 🇰🇿 Timofey Skatov
🇦🇺 Rinky Hijikata vs 🇺🇸 Christopher Eubanks (Non prima 09:00)

Court 2 – Ore: 06:00
🇮🇹 Giulio Zeppieri vs 🇨🇦 Liam Draxl
🇺🇸 Eliot Spizzirri vs 🇹🇼 Chun-Hsin Tseng (Non prima 08:30)





CHN ATP 250 Chengdu – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Tristan Schoolkate AUS vs Bernard Tomic AUS
(Alt) Rei Sakamoto JPN vs (5) Nikoloz Basilashvili GEO

(2) Mackenzie McDonald USA vs James McCabe AUS
Nicolai Budkov Kjaer NOR vs (8) Yannick Hanfmann GER

(3) James Duckworth AUS vs Taro Daniel JPN
(WC) Fumin Jiang CHN vs (7) Billy Harris GBR

(4) Alejandro Tabilo CHI vs (WC) Rigele Te CHN
(PR) Lloyd Harris RSA vs (6) Zachary Svajda USA




Center Court – Ore: 07:00
🇨🇳 Fumin Jiang vs 🇬🇧 Billy Harris
🇦🇺 Tristan Schoolkate vs 🇦🇺 Bernard Tomic
🇨🇱 Alejandro Tabilo vs 🇨🇳 Rigele Te

Court 1 – Ore: 07:00
🇦🇺 James Duckworth vs 🇯🇵 Taro Daniel
🇺🇸 Mackenzie McDonald vs 🇦🇺 James McCabe
🇳🇴 Nicolai Budkov Kjaer vs 🇩🇪 Yannick Hanfmann

Court 2 – Ore: 07:00
🇯🇵 Rei Sakamoto vs 🇬🇪 Nikoloz Basilashvili
🇿🇦 Lloyd Harris vs 🇺🇸 Zachary Svajda

TAG: , , , ,