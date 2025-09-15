ATP 250 Chengdu e Hangzhou: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Presenza di Giulio Zeppieri a Hangzhou
ATP 250 Hangzhou – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Valentin Royer vs (WC) Charles Chen
Eliot Spizzirri vs (8) Chun-Hsin Tseng
(2) Dalibor Svrcina vs Timofey Skatov
(PR) Giulio Zeppieri vs (7) Liam Draxl
(3) Nishesh Basavareddy vs Beibit Zhukayev
(Alt) Gauthier Onclin vs (6) Tristan Boyer
(4) Rinky Hijikata vs Christopher Eubanks
(WC) Ye Chen vs (5) Brandon Holt
Center Court – Ore: 06:00
🇺🇸 Nishesh Basavareddy vs 🇰🇿 Beibit Zhukayev
🇫🇷 Valentin Royer vs 🇨🇳 Charles Chen
🇨🇳 Ye Chen vs 🇺🇸 Brandon Holt
Court 1 – Ore: 06:00
🇧🇪 Gauthier Onclin vs 🇺🇸 Tristan Boyer
🇨🇿 Dalibor Svrcina vs 🇰🇿 Timofey Skatov
🇦🇺 Rinky Hijikata vs 🇺🇸 Christopher Eubanks (Non prima 09:00)
Court 2 – Ore: 06:00
🇮🇹 Giulio Zeppieri vs 🇨🇦 Liam Draxl
🇺🇸 Eliot Spizzirri vs 🇹🇼 Chun-Hsin Tseng (Non prima 08:30)
ATP 250 Chengdu – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Tristan Schoolkate vs Bernard Tomic
(Alt) Rei Sakamoto vs (5) Nikoloz Basilashvili
(2) Mackenzie McDonald vs James McCabe
Nicolai Budkov Kjaer vs (8) Yannick Hanfmann
(3) James Duckworth vs Taro Daniel
(WC) Fumin Jiang vs (7) Billy Harris
(4) Alejandro Tabilo vs (WC) Rigele Te
(PR) Lloyd Harris vs (6) Zachary Svajda
Center Court – Ore: 07:00
🇨🇳 Fumin Jiang vs 🇬🇧 Billy Harris
🇦🇺 Tristan Schoolkate vs 🇦🇺 Bernard Tomic
🇨🇱 Alejandro Tabilo vs 🇨🇳 Rigele Te
Court 1 – Ore: 07:00
🇦🇺 James Duckworth vs 🇯🇵 Taro Daniel
🇺🇸 Mackenzie McDonald vs 🇦🇺 James McCabe
🇳🇴 Nicolai Budkov Kjaer vs 🇩🇪 Yannick Hanfmann
Court 2 – Ore: 07:00
🇯🇵 Rei Sakamoto vs 🇬🇪 Nikoloz Basilashvili
🇿🇦 Lloyd Harris vs 🇺🇸 Zachary Svajda
ATP 250 Chengdu, ATP 250 Chengdu 2025, ATP 250 Hagzhou 2025, ATP 250 Hangzhou, Giulio Zeppieri
